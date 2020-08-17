Мэр Умани Цебрий заявил о готовности перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов. ВИДЕО

Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов, а также сообщил, что отправился в Офис Президента, чтобы объяснить главе государства всю опасность ситуации.

Об этом он заявил в видеообращении на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Мэр отметил, что в Умани до последнего надеялись, что решение о запрете традиционных празднований Рош Ха-Шана, на которые съезжаются тысячи паломников со всего мира, будет принято на общегосударственном уровне. Однако Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС, по его словам, считает возможным в сентябре приезд 5-10 тысяч хасидов.

По словам Цебрия местные власти готовы прибегать к решительным мерам.

"Я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять ТЭБ и ЧС города. Я хочу услышать, как вы отнесетесь, если на период Рош Ха-Шана мы примем следующие меры предосторожности", - отметил мэр Умани.

Также Цебрий добавил, что выезжает в столицу в Офис Президента, чтобы объяснить главе государства всю опасность ситуации.

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