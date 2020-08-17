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Мэр Умани Цебрий заявил о готовности перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов. ВИДЕО

Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов, а также сообщил, что отправился в Офис Президента, чтобы объяснить главе государства всю опасность ситуации.

Об этом он заявил в видеообращении на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Мэр отметил, что в Умани до последнего надеялись, что решение о запрете традиционных празднований Рош Ха-Шана, на которые съезжаются тысячи паломников со всего мира, будет принято на общегосударственном уровне. Однако Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС, по его словам, считает возможным в сентябре приезд 5-10 тысяч хасидов. 

По словам Цебрия местные власти готовы прибегать к решительным мерам.

"Я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять ТЭБ и ЧС города. Я хочу услышать, как вы отнесетесь, если на период Рош Ха-Шана мы примем следующие меры предосторожности", - отметил мэр Умани.

Также Цебрий добавил, что выезжает в столицу в Офис Президента, чтобы объяснить главе государства всю опасность ситуации.

Читайте: Израиль просит Украину не принимать в этом году паломников-хасидов

Автор: 

карантин (16729) паломничество (67) Умань (365) хасиды (255) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Цебрий Александр (25)


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Топ комментарии
+25
Мэр Умани Цебрий заявил о готовности перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов - Цензор.НЕТ 3466
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17.08.2020 12:47 Ответить
+17
Та отдайте(продайте) им уже этого Цадика, пусть они его по месту перезахоронят и не будет тут никаких хасидов. Хотя, это такой бизнес там, капец просто..
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17.08.2020 12:49 Ответить
+13
Они грязные,заразные,немытые. Правильно,не пускать эту чернь.
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17.08.2020 12:50 Ответить
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Мэр Умани Цебрий заявил о готовности перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов - Цензор.НЕТ 3466
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17.08.2020 12:47 Ответить
· Главное у человека не деньги, а натурально - хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом. И тогда когда тому, одному, которому невчёному, будеть белое, так уже ему, вчёному которому, будет уже как… ну… рябое!(с)
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17.08.2020 13:43 Ответить
- Великолепная находка! Вроде бы песня ни при чём, а какой большой смысл!
- Глубоко копает!

https://www.youtube.com/watch?v=AdqMwLJq3_4

Мер Умані Цебрій заявив про готовність перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів - Цензор.НЕТ 5815
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17.08.2020 13:47 Ответить
Щас тебе уманьчане перекроют ... кислород.
Они ждут баксы!
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17.08.2020 12:47 Ответить
скорее наоборот - Цыбрий опять будет мэром
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17.08.2020 13:11 Ответить
Нифига. Мертвым деньги не нужны. В этом вопросе поддержат мэра.
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17.08.2020 13:42 Ответить
Вот именно, где же они "кормиться" будут.
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17.08.2020 13:58 Ответить
Коронавирус на дворе,обождут годик,не облезут
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17.08.2020 12:49 Ответить
так Умань кормится от хасидов
там номер в гостинице от 300 баксов мин стоит когда они приезжают
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17.08.2020 13:17 Ответить
Сказал, что устроит хасидам холокост.
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17.08.2020 12:49 Ответить
просто выборы не за горами..вот и пиарятся все в этой темке..а дервиши прибывают, никого не спрашивая...
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17.08.2020 12:59 Ответить
Онтєсємітізьм, онтєсємітізьм!
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17.08.2020 15:09 Ответить
Та отдайте(продайте) им уже этого Цадика, пусть они его по месту перезахоронят и не будет тут никаких хасидов. Хотя, это такой бизнес там, капец просто..
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17.08.2020 12:49 Ответить
Предлагаю сдавать в аренду.
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17.08.2020 12:56 Ответить
Ну да, так и отдай! Целого... Его можно с аукциона мощами-кусочками продать! Синагог хасидских много, каждая захочет купить кусочек цадика!
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17.08.2020 13:24 Ответить
Так не хотят забирать.
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17.08.2020 13:27 Ответить
Хасиди сказали що могила Нахмана має бути в Умані, це його заповіт !!))
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17.08.2020 13:45 Ответить
Дешево не продавайте.А то опять вернется.
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17.08.2020 14:18 Ответить
Річ у тім, що могила того цадіка - символічна. Немає чого переносити.
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17.08.2020 15:10 Ответить
гы. они через входы пролезут.
интересно, как мэр Умани собрался депортировать хасидов из города?
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17.08.2020 12:49 Ответить
Они грязные,заразные,немытые. Правильно,не пускать эту чернь.
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17.08.2020 12:50 Ответить
э как вы щас точно охарактеризовали 73%
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17.08.2020 12:51 Ответить
шЫколады себе не изменяют, серут, серут и ещё раз серут!
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17.08.2020 12:53 Ответить
и прямо в штаны зелесрани...
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17.08.2020 13:00 Ответить
Не, шЫколады, как бешенные собаки, серут где попало!
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17.08.2020 13:30 Ответить
Ватный рашистский длбб,в сад, в сад...
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17.08.2020 15:53 Ответить
Так петики для этого и созданы! Больше они ничего не умеют.
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17.08.2020 13:05 Ответить
Мер Умані Цебрій заявив про готовність перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів - Цензор.НЕТ 1557
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17.08.2020 13:12 Ответить
Ну😐 и говноед Какламойши
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17.08.2020 13:20 Ответить
Пидлога, твое умственное развитие однозначно застопорилось в пятилетнем возрасте
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17.08.2020 13:50 Ответить
Остерігайся сипного тифу. Уникай євреїв.
Польський плакат.
Мер Умані Цебрій заявив про готовність перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів - Цензор.НЕТ 4174
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17.08.2020 15:25 Ответить
Президент не позволит унизить религиозние чуства своих одноплеменников !
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17.08.2020 12:50 Ответить
Намекаешь на нерушимое братство клоунов-пианистов?
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17.08.2020 13:22 Ответить
Да тебя сами уманцы разорвут в фантики! Попробуй!
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17.08.2020 12:51 Ответить
нехай рвуть і потім всі до цадика з баблом, але в білих тапках!
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17.08.2020 12:52 Ответить
Кому как повезёт......
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17.08.2020 12:54 Ответить
уманчане...
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17.08.2020 12:55 Ответить
Согласен.
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17.08.2020 12:58 Ответить
НА фантики а не В фантики ))) ему по барабану , лишь бы что написать )))
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17.08.2020 12:59 Ответить
Коломойский, Зеленский,Шефиры, Мендель и еще хасиды-это перебор, это 22.
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17.08.2020 12:53 Ответить
Бойко ,портнов,Рабинович,дупа с гепой , Юлька ,шуфрич … 🐽 20 лет при корыте вУкраине , не нажрутся «политики « мрази
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17.08.2020 13:32 Ответить
Порошенко забыл с Гройсманом
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17.08.2020 17:21 Ответить
.хасіди в Ізраілі... на кшталт наших закарпатських циган. Ізраільтяни презирливо ставяться до хасидів у себе в країні. ))))
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17.08.2020 14:52 Ответить
По словам Цебрия местные власти готовы прибегать к решительным мерам.

Куприк підтримує .
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17.08.2020 12:56 Ответить
Нашол кому жаловатся .хасид зеленый своих в обиду не даст
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17.08.2020 12:57 Ответить
А хто їх в країну впускає ?
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17.08.2020 12:58 Ответить
тут їх влада, вже років так зі сто .....
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17.08.2020 13:01 Ответить
з 1917
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17.08.2020 13:10 Ответить
Дайошь начало апшьчєствєннава двіженія "Jude Lives Matter"
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17.08.2020 13:07 Ответить
«Однако Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС, по его словам, считает возможным в сентябре приезд 5-10 тысяч хасидов.
Источник: https://censor.net/v3214174»

От хай направляють їх по місту житєльства тієї комісії..
І, питання, хіба не має цивілізованих методів вирішення цієї проблеми?
Чом би не повернення прах цадика на землю обітовану?
Чи як завжди бабло заважає?
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17.08.2020 13:07 Ответить
МОЖНА ПУСКАТИ,
але нехай пройдуть дезінфекцію; постригти, поголити, хлорочкою обробити, лахи спалити, одяг одноразовий+ маски видати. Тоді -будьласка.
А як інакше? на них- безліч всякої зарази, а у нас і без них- пандемія.
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17.08.2020 13:11 Ответить
А, і КАРАНТИН 14 діб, а краще 21- ОБОВ'ЯЗКОВО
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17.08.2020 13:13 Ответить
Нехай здійснюють віртуальне онлайн-паломництво. Організувати хасидам youtube-трансляцію з місця поховання. Нехай навіть це буде закритий канал, "для своїх". Або нехай прилітають в Україну з Ізраїлю наперед, сидять 2 тижні в ізольованому карантинному таборі, який охоронятиметься озброєними нацгвардійцями. Проживання-харчуваання - за кошт хасидів. Два тести ПЛР+ІФА на nCoV з інтервалом тиждень теж нехай здають за свої гроші. І тоді буде їм Рош-ха-Шан
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17.08.2020 13:16 Ответить
это Мекка, июль 2020...
Хадж разрешен только местным мусульманам и тем, кто уже был здесь, когда объявили карантин
Мер Умані Цебрій заявив про готовність перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів - Цензор.НЕТ 8147

а ниже фото 2019..
Мер Умані Цебрій заявив про готовність перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів - Цензор.НЕТ 623

неужели Умань не может себе позволить поступить как Мекка?????
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17.08.2020 13:18 Ответить
Умани пох... на вирус, там весь год ждут сентября в надежде подзаработать на хасидах. За Цадика глотку перегрызут, мэру города в том числе.
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17.08.2020 13:19 Ответить
Тут без беларусского ОМОНа никак...
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17.08.2020 13:20 Ответить
Липнева ніч накрила все село Колгоспники всі геть позасинали Заснув у своїй буді пес рябко колише вітер прапор на сільраді А через наш паркан Лізе якась сволоч - Хто це, мамо, мамо, шо це? Наркомани на городі Наркомани на городі Наркомани на городі Ріжуть маковиння/ Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани.
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17.08.2020 13:23 Ответить
Пусть приезжают по безналу
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17.08.2020 13:27 Ответить
Тогда получат по ипалу.
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17.08.2020 14:00 Ответить
Хоче аби хассиди спершу йому занесли грошей.
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17.08.2020 14:26 Ответить
Та прямо так они и разбежались ... Они скорее удавятся, надо Вам знать их чтобы такое писать.
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17.08.2020 14:38 Ответить
А они все со свежими тестами собираются приехать? Какой контроль будет со сторона нашей власти?????? Или как всегда, буд-то и пандемии нет? Тогда это прямая диверсия со стороны власти. Сами же кричат с экранов про карантин, рост заболевших, медиков и мест уже не хватает .. как это понимать?
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17.08.2020 14:36 Ответить
Азохен вей, пусть таки проходят двухнедельный карантин на госдаче шлемазла Зелебобика.
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17.08.2020 14:47 Ответить
перекрыть кашернымффоршмаком и шапками
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17.08.2020 15:16 Ответить
 
 