Мэр Умани Цебрий заявил о готовности перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов. ВИДЕО
Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов, а также сообщил, что отправился в Офис Президента, чтобы объяснить главе государства всю опасность ситуации.
Об этом он заявил в видеообращении на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Мэр отметил, что в Умани до последнего надеялись, что решение о запрете традиционных празднований Рош Ха-Шана, на которые съезжаются тысячи паломников со всего мира, будет принято на общегосударственном уровне. Однако Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС, по его словам, считает возможным в сентябре приезд 5-10 тысяч хасидов.
По словам Цебрия местные власти готовы прибегать к решительным мерам.
"Я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять ТЭБ и ЧС города. Я хочу услышать, как вы отнесетесь, если на период Рош Ха-Шана мы примем следующие меры предосторожности", - отметил мэр Умани.
Также Цебрий добавил, что выезжает в столицу в Офис Президента, чтобы объяснить главе государства всю опасность ситуации.
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- Глубоко копает!
https://www.youtube.com/watch?v=AdqMwLJq3_4
Они ждут баксы!
там номер в гостинице от 300 баксов мин стоит когда они приезжают
интересно, как мэр Умани собрался депортировать хасидов из города?
Польський плакат.
Куприк підтримує .
Источник: https://censor.net/v3214174»
От хай направляють їх по місту житєльства тієї комісії..
І, питання, хіба не має цивілізованих методів вирішення цієї проблеми?
Чом би не повернення прах цадика на землю обітовану?
Чи як завжди бабло заважає?
але нехай пройдуть дезінфекцію; постригти, поголити, хлорочкою обробити, лахи спалити, одяг одноразовий+ маски видати. Тоді -будьласка.
А як інакше? на них- безліч всякої зарази, а у нас і без них- пандемія.
Хадж разрешен только местным мусульманам и тем, кто уже был здесь, когда объявили карантин
а ниже фото 2019..
неужели Умань не может себе позволить поступить как Мекка?????