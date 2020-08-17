"Ты пункт назови, он нарушен или нет?" - Лукашенко оправдывает недопуск наблюдателей на выборы. ВИДЕО
Захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко заявил, что выборы в Беларуси прошли в соответствии с белорусским законодательством.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, это касается и недопуска наблюдателей на избирательные участки.
"Скажи, какой пункт Конституции и закона нарушен? Ты пункт назови, он нарушен или нет? А почему ты этот вопрос задаешь?", - сказал Лукашенко рабочему завода МЗКТ, который задал вопрос о наблюдателях.
Видео Nexta
Отметим, что несмотря на революционные настроения в стране и массовость протестов против результатов выборов президента, после неудачной попытки подавить акции недовольных людей жестокими мерами силовиков Лукашенко пытается игнорировать происходящее. Так, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.
Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.
Сегодня, 17 августа 2020 г., лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая была главным оппонентом Лукашенко на выборах, записала видеообращение заявив о том, что готова стать национальным лидером.
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Уж лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере. (с)
наше быдло поддерживало янука
"Лукашенко - это такой славянский Каддафи, он беспредельщик. Он убийца, он диктатор, ему уже отступать некуда, он уже сжег все мосты, он совсем невменяемый. И у меня такое ощущение, что там бархатной революции не может быть. Диктатор там кровавый, беспредельный..."
- Какой феномен? Демагог, популист, диктатор, убийца...
- Убийца?
- Конечно. Своих оппонентов он просто убил: Гончара (тот был, между прочим, вице-премьером правительства), Захаренко (экс-министра внутренних дел, генерала милиции), телеоператора Диму Завадского, да много кого... Его из-за этого и ненавидят все нормальные люди. Он, правда, доблестно заявляет: «Подумаешь, несколько человек устранил. Настоящие диктаторы миллионы убивают», - видимо, с Гитлером себя сравнивает.
Дядя изворотливый, ничего не скажешь - больше, чем Лукашенко, Москву не обманывал никто и никогда. Он же кидает нас постоянно, считает Россию своим сырьевым придатком. Путин ему по дешевке газ поставляет (а Ельцин до этого нефть!), граница у него для рынка открытая, займы (недавно очередной миллиард долларов получил), и при этом как-то с Западом разговаривать умудряется (там с него сняли статус персоны нон грата, и он уже ездил кататься на лыжах в Австрию). Политик талантливый, по-своему харизматичный, но я белорусскому народу сочувствую. Считаю, что жить под руководством такого господина в центре Европы - это, конечно же, не подарок.
Немцов в интервью Гордону.
Правильно. Назови пункт. И номер закона. И в каком году принят И фамилию внёсшего законопрект. И сколькими голосами принят. Не знаешь? Так о чём мы тогда разговариваем?
ПРЕЗИДЕНТ ИЗБИРАЕТСЯ НА ПЯТЬ ЛЕТ непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Конституция РБ
Статья 8.
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ПРИЗНАЕТ ПРИОРИТЕТ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ МНЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
И ОБЕСПЕЧИВАЕТ СООТВЕТСТВИЕ ИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
По какому праву Лука не слазит с трона десятилетиями?
Права человека!!
Лук- словоблуд!))
Каих вам законов исчо не эватает,мля?!
))
Необходимость такого введения в Конституцию связано с тем, что "оппозиция" рвется к власти, чтобы провести дерибан Беларуси и для создания олигархии.
При таком изменении, пока эта "оппозиция", дорвавшись до власти, запустит дерибан, народ может все понять и их вовремя остановить.
нелегитимно