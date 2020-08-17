"Ты пункт назови, он нарушен или нет?" - Лукашенко оправдывает недопуск наблюдателей на выборы. ВИДЕО

Захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко заявил, что выборы в Беларуси прошли в соответствии с белорусским законодательством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, это касается и недопуска наблюдателей на избирательные участки.

"Скажи, какой пункт Конституции и закона нарушен? Ты пункт назови, он нарушен или нет? А почему ты этот вопрос задаешь?", - сказал Лукашенко рабочему завода МЗКТ, который задал вопрос о наблюдателях.

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Отметим, что несмотря на революционные настроения в стране и массовость протестов против результатов выборов президента, после неудачной попытки подавить акции недовольных людей жестокими мерами силовиков Лукашенко пытается игнорировать происходящее. Так, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.

Сегодня, 17 августа 2020 г., лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая была главным оппонентом Лукашенко на выборах, записала видеообращение заявив о том, что готова стать национальным лидером.