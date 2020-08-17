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Новости Видео Революция в Беларуси
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"Ты пункт назови, он нарушен или нет?" - Лукашенко оправдывает недопуск наблюдателей на выборы. ВИДЕО

Захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко заявил, что выборы в Беларуси прошли в соответствии с белорусским законодательством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, это касается и недопуска наблюдателей на избирательные участки.

"Скажи, какой пункт Конституции и закона нарушен? Ты пункт назови, он нарушен или нет? А почему ты этот вопрос задаешь?", - сказал Лукашенко рабочему завода МЗКТ, который задал вопрос о наблюдателях.

Видео Nexta

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Отметим, что несмотря на революционные настроения в стране и массовость протестов против результатов выборов президента, после неудачной попытки подавить акции недовольных людей жестокими мерами силовиков Лукашенко пытается игнорировать происходящее. Так, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.

Сегодня, 17 августа 2020 г., лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая была главным оппонентом Лукашенко на выборах, записала видеообращение заявив о том, что готова стать национальным лидером.

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24766) Лукашенко Александр (3626) подлог (1364)


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Топ комментарии
+22
Борис Немцов:
"Лукашенко - это такой славянский Каддафи, он беспредельщик. Он убийца, он диктатор, ему уже отступать некуда, он уже сжег все мосты, он совсем невменяемый. И у меня такое ощущение, что там бархатной революции не может быть. Диктатор там кровавый, беспредельный..."
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17.08.2020 13:08 Ответить
+16
он как будто время тянет, пока мышебратские спасатели не приехали.
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17.08.2020 13:05 Ответить
+12
Ты пункт назови, он нарушен или нет?" - Лукашенко оправдывает недопуск наблюдателей на выборы

Правильно. Назови пункт. И номер закона. И в каком году принят И фамилию внёсшего законопрект. И сколькими голосами принят. Не знаешь? Так о чём мы тогда разговариваем?
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17.08.2020 13:08 Ответить
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он как будто время тянет, пока мышебратские спасатели не приехали.
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17.08.2020 13:05 Ответить
не знаю каково соотношение вертухаев к взрослым мужикам в беларуси, но в кацапстане это 1к5, думаю с радостью поделятся в обмен на суверенитет.
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17.08.2020 13:08 Ответить
О таких как Лука говорят:"Ты ему хоть сцы в глаза, а он: "Божья роса!"
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17.08.2020 15:26 Ответить
и к чему ты это примотал?
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17.08.2020 15:29 Ответить
Базар вокзал...
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17.08.2020 13:05 Ответить
"Ты пункт назови, он нарушен или нет?" - Лукашенко оправдывает недопуск наблюдателей на выборы - Цензор.НЕТ 7240
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17.08.2020 13:05 Ответить
- Указ «семь-восемь» шьёшь, начальник?
Уж лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере. (с)
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17.08.2020 13:41 Ответить
интересно когда лука по рынкам пойдет?
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17.08.2020 13:06 Ответить
А вот это интересно...как его там поддержат или нет...
наше быдло поддерживало янука
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17.08.2020 18:40 Ответить
А Коля малий де цікаво?
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17.08.2020 13:06 Ответить
в Турции.
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17.08.2020 13:14 Ответить
https://www.5.ua/ru/myr/samolet-lukashenko-viletel-yz-mynska-v-turtsyiu-smy-221235.html Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел из Минска под конец голосования на выборах. Об этом написали несколько СМИ со ссылкой на данные сайта PlaneFinder. Точкой прибытия борта EW-3**** обозначена Турция. Пунктом его назначения был город Бодрум на юго-западе Турции
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17.08.2020 13:16 Ответить
Борис Немцов:
"Лукашенко - это такой славянский Каддафи, он беспредельщик. Он убийца, он диктатор, ему уже отступать некуда, он уже сжег все мосты, он совсем невменяемый. И у меня такое ощущение, что там бархатной революции не может быть. Диктатор там кровавый, беспредельный..."
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17.08.2020 13:08 Ответить
немцов кто по национальности
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17.08.2020 13:10 Ответить
Еврей.
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17.08.2020 13:15 Ответить
этим все сказано натановичем
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17.08.2020 13:23 Ответить
то ти визнаєш, що євреї розумніші за тебе.
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17.08.2020 14:10 Ответить
73 процента выбрали еврея а теперь радуйтесь
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17.08.2020 18:37 Ответить
ну от 73% і радіють, але я говорив про тебе, а не 73%.
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17.08.2020 19:15 Ответить
ао всякому лучше,чем как ты,кацап
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17.08.2020 14:21 Ответить
от кацапа слышу
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17.08.2020 18:35 Ответить
А до чого це?
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17.08.2020 14:33 Ответить
- В чем, по-твоему, феномен белорусского бацьки Лукашенко?
- Какой феномен? Демагог, популист, диктатор, убийца...
- Убийца?
- Конечно. Своих оппонентов он просто убил: Гончара (тот был, между прочим, вице-премьером правительства), Захаренко (экс-министра внутренних дел, генерала милиции), телеоператора Диму Завадского, да много кого... Его из-за этого и ненавидят все нормальные люди. Он, правда, доблестно заявляет: «Подумаешь, несколько человек устранил. Настоящие диктаторы миллионы убивают», - видимо, с Гитлером себя сравнивает.
Дядя изворотливый, ничего не скажешь - больше, чем Лукашенко, Москву не обманывал никто и никогда. Он же кидает нас постоянно, считает Россию своим сырьевым придатком. Путин ему по дешевке газ поставляет (а Ельцин до этого нефть!), граница у него для рынка открытая, займы (недавно очередной миллиард долларов получил), и при этом как-то с Западом разговаривать умудряется (там с него сняли статус персоны нон грата, и он уже ездил кататься на лыжах в Австрию). Политик талантливый, по-своему харизматичный, но я белорусскому народу сочувствую. Считаю, что жить под руководством такого господина в центре Европы - это, конечно же, не подарок.

Немцов в интервью Гордону.
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17.08.2020 16:35 Ответить
Ты пункт назови, он нарушен или нет?" - Лукашенко оправдывает недопуск наблюдателей на выборы

Правильно. Назови пункт. И номер закона. И в каком году принят И фамилию внёсшего законопрект. И сколькими голосами принят. Не знаешь? Так о чём мы тогда разговариваем?
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17.08.2020 13:08 Ответить
Короче, будет как в Венесуэлле с Мадуро. Пока за ним Раша и силовики хоть в очи нассы.
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17.08.2020 13:09 Ответить
"Ты пункт назови, он нарушен или нет?" - Лукашенко оправдывает недопуск наблюдателей на выборы - Цензор.НЕТ 6772
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17.08.2020 13:12 Ответить
Статья 81.
ПРЕЗИДЕНТ ИЗБИРАЕТСЯ НА ПЯТЬ ЛЕТ непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Конституция РБ
Статья 8.
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ПРИЗНАЕТ ПРИОРИТЕТ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ МНЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
И ОБЕСПЕЧИВАЕТ СООТВЕТСТВИЕ ИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
По какому праву Лука не слазит с трона десятилетиями?
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17.08.2020 15:06 Ответить
сам себя высек
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17.08.2020 15:47 Ответить
Короче, мудило, ты так и скажи, что не пустил наблюдателей, что бы скрыть фальсификации. А законы там или не законы---засунь себе в задницу.
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17.08.2020 13:15 Ответить
тем более эти законы сам режим под себя и принимал )
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17.08.2020 13:22 Ответить
Словоблуд...
Права человека!!
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17.08.2020 13:16 Ответить
А что не так?Мы даже знаем как зовут этого человека
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17.08.2020 13:21 Ответить
Человек!!
Лук- словоблуд!))
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17.08.2020 13:23 Ответить
Какой может быть закон при людоедском государстве?
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17.08.2020 13:20 Ответить
Под себя, родного!!
Каих вам законов исчо не эватает,мля?!
))
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17.08.2020 13:25 Ответить
Кто там кого съел?
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17.08.2020 13:36 Ответить
Диктатор свободу.
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17.08.2020 13:55 Ответить
Н"азови пункт Конституции,по которому ты вообще вопросы мне задаешь"-сказал лука мудищев, громыхая пуканом.
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17.08.2020 13:27 Ответить
Парламенту Беларуси необходимо неотложно сделать изменения в Конституцию. А именно. Что дальнейшие приватизации гос предприятий только по разрешению общенародного референдума. Притом только по разрешению 2/3 или даже 3/4 избирателей. Такое соотношение объясняется тем, что приватизация необратима.
Необходимость такого введения в Конституцию связано с тем, что "оппозиция" рвется к власти, чтобы провести дерибан Беларуси и для создания олигархии.
При таком изменении, пока эта "оппозиция", дорвавшись до власти, запустит дерибан, народ может все понять и их вовремя остановить.
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17.08.2020 13:35 Ответить
от тебя воняет, рузькэ
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17.08.2020 14:21 Ответить
https://censor.net/user/366016 - нє, вона просто зебільна дура з совка. Якщо з України - то чиста вітренчиха
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17.08.2020 14:30 Ответить
диктатор ніколи не визнає демократичного Закону. Тому що диктатор - це є, власне, діючий закон. Тому диктатор навіть не подумає, що в його законі можуть бути пункти, які він сам порушує.
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17.08.2020 14:28 Ответить
Сам собі понаприймав туфти під видом законів і тішиться, нібито найрозумніший серед кривавих узурпаторів.
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17.08.2020 15:05 Ответить
картопляный фюрер
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17.08.2020 15:20 Ответить
а шо без галстука?
нелегитимно
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17.08.2020 15:49 Ответить
 
 