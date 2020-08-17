"Не волнуйтесь я вас избивать не буду. Это не в моих интересах", - Лукашенко подошел к группе участников протеста. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко во время посещения одного из предприятий подошел к группе участников акции протеста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент разговора Лукашенко с людьми опубликован на телеграмм-канале Беларусь головного мозга.

На записи видно, что подойти к людям Лукашенко решил, после услышанной из толпы фразы, которая показалась ему угрозой провокации.

"Не волнуйтесь я вас избивать не буду. Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь - разберемся жестоко. Буль мужиком - вас толпа, а я один", - сказал Лукашенко в окружении личной охраны.

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