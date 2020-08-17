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"Не волнуйтесь я вас избивать не буду. Это не в моих интересах", - Лукашенко подошел к группе участников протеста. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко во время посещения одного из предприятий подошел к группе участников акции протеста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент разговора Лукашенко с людьми опубликован на телеграмм-канале Беларусь головного мозга.

На записи видно, что подойти к людям Лукашенко решил, после услышанной из толпы фразы, которая показалась ему угрозой провокации.

"Не волнуйтесь я вас избивать не буду. Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь - разберемся жестоко. Буль мужиком - вас толпа, а я один", - сказал Лукашенко в окружении личной охраны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Спасибо. Я сказал все. Можете кричать "Уходи!", - встреча Лукашенко на заводе МЗКТ завершилась. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) протест (5871)


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Топ комментарии
+39
Быкует скот...
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17.08.2020 14:40 Ответить
+37
Буль мужиком - вас толпа, а я один. Один? Да у этого "мужика" больше охраны чем у нашего ссыкла бубочки
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17.08.2020 14:41 Ответить
+29
У таракана для этого есть специально обученные "люди".
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17.08.2020 14:40 Ответить
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У таракана для этого есть специально обученные "люди".
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17.08.2020 14:40 Ответить
Такой не сцикун, что два инсульта подряд словил
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17.08.2020 15:28 Ответить
Игорек, отдай ключи санитару. И скажи, что бы поставили политику безопасности на компе в психушке.
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17.08.2020 15:29 Ответить
Не сцикун, только 40 быков его охраняет.
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17.08.2020 15:54 Ответить
А за что на нас ***** нападать ? Спасать одного мудилу от народа ? На данный момент пугабе нечем зацепится за нас. В отличии от Украины
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17.08.2020 16:49 Ответить
А ему причина не нужна, ему нужна Украина и Беларусь в виде его владений. А посему причину он изобразит любую, на любой вкус. Скажем традиционная защита рузкаизычных. Вспомни как в Ичкерии начинал войну ...со взрывов своих же людей.
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17.08.2020 20:10 Ответить
Быкует скот...
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17.08.2020 14:40 Ответить
Лукашенко протестующему - "Опусти телефон!"
Далее наверное было - "Я сказал - опусти телефон... И вообще, как ты с президентом разговариваешь?!... Руки вынь из карманов. Стой смирно..."
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17.08.2020 14:52 Ответить
Буль мужиком - вас толпа, а я один. Один? Да у этого "мужика" больше охраны чем у нашего ссыкла бубочки
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17.08.2020 14:41 Ответить
"Вот сейчас обидно было" (с) сцыкло

"Не волнуйтесь я вас избивать не буду. Это не в моих интересах", - Лукашенко подошел к группе участников протеста - Цензор.НЕТ 8238
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17.08.2020 14:45 Ответить
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17.08.2020 15:45 Ответить
Власть оччеень уже боиться красть всласть..
))
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17.08.2020 14:53 Ответить
https://mobile.twitter.com/alexygoncharova

https://mobile.twitter.com/alexygoncharova Аптекарша перемен https://mobile.twitter.com/alexygoncharova @alexygoncharova https://mobile.twitter.com/alexygoncharova/status/1295322866825789442 32 мин

Репортаж с места событий:
врачи РНПЦ психического здоровья в Новинках вышли на забастовку.
В то время, как со всего города слышны крики «уходи», они кричат «приходи»
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17.08.2020 15:06 Ответить
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17.08.2020 15:21 Ответить
Без охорони підійшов?..
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17.08.2020 14:41 Ответить
Попроси, хай тобі хтось прочитає:

"Не волнуйтесь я вас избивать не буду. Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь - разберемся жестоко. Буль мужиком - вас толпа, а я один", - сказал Лукашенко в окружении личной охраны.Источник: https://censor.net/v3214208
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17.08.2020 14:55 Ответить
Це, спілкування урки з нормальними людьми.
Яка ж він гидота....
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17.08.2020 14:42 Ответить
наша гидота не лучше ..
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17.08.2020 14:45 Ответить
Навіть Янукович, у порівнянні з оцим калгасним шмоком, оксфордський джентльмен....
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17.08.2020 14:47 Ответить
А в чем-то и гораздо хуже
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17.08.2020 18:39 Ответить
- Я один!.... А за спиной куча охраны, снайперы и агенты КГБ....
Орать - наглости хватает, а пересчитать голоса - сцыкотно!
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17.08.2020 14:43 Ответить
Путин вводит нац гвардию для подавления народа в Беларуси , хочу уточнить , не РФ , а лично Путин , в течении 6 месяцов он будет в Киеве .
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17.08.2020 14:44 Ответить
А с етого мєста поподробнєй, как ето: «хочу уточнить , не РФ , а лично Путин»
?????!!!!!!!!!
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17.08.2020 14:49 Ответить
а можно узнать насчет "вводит"? Беларусы не в курсе, а тебе с дивана виднее?
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17.08.2020 14:51 Ответить
Вводит и выводит, вводит и выводит...
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17.08.2020 15:54 Ответить
Это тайская народная сказка.
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17.08.2020 15:10 Ответить
Скорее мордовская или удмуртская.
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17.08.2020 16:11 Ответить
почему эта толпа ещё не вломила этому таракану ?
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17.08.2020 14:44 Ответить
Тому, що у толпи, немає урок-охоронців з АК-74, як у Лукашенка.
Зрозумів?
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17.08.2020 14:51 Ответить
бронированые зонтики и кейсы)
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17.08.2020 15:22 Ответить
а там среди охраны протестующие были?
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17.08.2020 14:45 Ответить
Нагло сфальсифицировал выборы, избил кучу народа, убил людей, а теперь еще о чем-то говорит!? Ты - преступник,место которого в тюрьме и на долго.
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17.08.2020 14:45 Ответить
окончит как Каддафи
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17.08.2020 14:46 Ответить
Как бы не было как с Мадуро, шумели, гудели и всё затихло, диктатор остался при власти.
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17.08.2020 21:10 Ответить
Чому він з ними грається?
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17.08.2020 14:47 Ответить
Тому до він обісцявся.
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17.08.2020 14:52 Ответить
Свинороссе, якщо ти тут, косиш під «українця», то не «чому», а «чого».
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17.08.2020 14:52 Ответить
Мать одного из УБИТЫХ, Александра Вихора, тоже голосовала за луку и "порядок"... Не испытывай судьбу...
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17.08.2020 15:27 Ответить
Я один а вы толпой!
Какой ты один? У тебя на видео охраны больше чем эта "толпа", которая смогла подобраться к тебе.
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17.08.2020 14:48 Ответить
Так насколько увеличился % бастующих с утра? Утром стояли 82% заводов и частных фирм, а сейчас сколько? Как протекает "всеобщая" забастовка - так же, как по призывам со сцены нашего Майдана?
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17.08.2020 14:48 Ответить
По глазам видно, укусить хотел.
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17.08.2020 14:48 Ответить
Один, а вооружённая охрана не в счёт, да?
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17.08.2020 14:49 Ответить
"Не волнуйтесь я вас избивать не буду. Это не в моих интересах", - Лукашенко подошел к группе участников протеста - Цензор.НЕТ 931
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17.08.2020 14:49 Ответить
Цензор.НЕТ будет называть Лукашенко "захватившим власть в Беларуси "президентом""
Редакция Цензор.НЕТ сообщает об изменении формулировки, которая используется в отношении статуса Александра Лукашенко.
В связи с событиями в Беларуси информируем, что Цензор.НЕТ отныне будет именовать политика так: "захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко"., https://censor.net/news/3214072/tsenzornet_budet_nazyvat_lukashenko_zahvativshim_vlast_v_belarusi_prezidentom

"" - злишилися..))
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17.08.2020 14:50 Ответить
Колхозные понты. Больше ничего не осталось. Ещё бы на кортах семки поплевал. Идиот.
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17.08.2020 14:50 Ответить
Мужики умеют проигрывать с честью, а трепло будет сопли пускать и на разговоры вызывать!
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17.08.2020 14:52 Ответить
Держись, Батька!
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17.08.2020 14:52 Ответить
для тебя пуйло - батько
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17.08.2020 14:53 Ответить
Я полностью за Лукашенко и полностью против путина.
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17.08.2020 17:13 Ответить
тогда ты еще большей шызоид чем грыгорыч
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17.08.2020 18:11 Ответить
А то нато нападет?
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17.08.2020 14:58 Ответить
"да чем же я тебе пригрожу? когда вокруг тебя кодла с пушками да перьями, в придачу. от меня тут за 1 минуту ремешок останется" (С)
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17.08.2020 14:53 Ответить
Лукашеску забыл пример одного румынского товарища?
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17.08.2020 14:53 Ответить
Чаушенко
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17.08.2020 16:00 Ответить
Жёсткая перепалка рабочего МЗКТ и Лукашеску.
Смешит когнитивный диссонанс старого рогуля - сразу он заявляет, что никого бить не будет. Потом, стоя в окружении охраны, заявляет рабочим что он тут один, а их толпа.
Потом, что «разберётся жёстко». А потом визжит: «Апусции телефон!».
Такого унизительного турне как сегодня, у престарелого стендапера не было ещё никогда.
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17.08.2020 14:56 Ответить
Законность- это бухгалтерия, не дебет с кредитом. За совершенное преступление должна наступить ответственность в любом случае.
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17.08.2020 15:03 Ответить
Законность- это не бухгалтерия, не дебет с кредитом. За совершенное преступление должна наступить ответственность в любом случае.
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17.08.2020 15:04 Ответить
Если этого ****** отправить в нормальную пыташную.-то он уже через 5-ть секунд уже пел-бы фальцетом.А тут виш ты,глядь ты.Угрожають.
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17.08.2020 15:04 Ответить
Я плохо отношусь к беларусской "оппозиции" только потому, так как я знаю, что они хотят дорваться до власти, чтобы раздерибанить Беларусь. И сделать с Беларуси олигархию.
Надо понимать, что сейчас ВВП на душу населения в Беларуси, на душу населения, в 2 раза больше чем в олигархической Украине.
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17.08.2020 15:04 Ответить
США, есть олигархи... ВВП на душу населения во много раз превосходит в США превосходит лукашенковсую Беларусь во много раз...
И что?
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17.08.2020 15:14 Ответить
"только потому, так как я знаю, что они хотят" - ох и симатики у грыгорыча! идиёт на идиёте
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17.08.2020 18:15 Ответить
Как бы кто не относился к Луке, власть должна быть ВЫБРАНА народом. Выборы должны быть прозрачными, с независимыми наблюдателями.
И если Лука так уверен в своей победе, почему он не провел прозрачные выборы?
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17.08.2020 15:13 Ответить
Вот если бы на его месте был какой-то дурачок.....
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17.08.2020 21:12 Ответить
У нас масса политиков,которые считают,что за совершенное преступление можно рассчитаться с законом путем строительства детских площадок, благотворительностью, финансированием церкви и т.д. То есть совершил преступление, у батюшки крест поцеловал, поставил лавочки, так сказать рассчитался и все, можно совершать еще одно преступление и так до совершенно кровавых расправ над людьми (так как тяжесть преступлений обычно возрастает при их безнаказанности в геометрической прогрессии). За каждый преступлением должно быть неизбежное и безусловное наказание, на этом держится человеческое общество.
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17.08.2020 15:16 Ответить
если бне снайпера ему пи зды бы дали охране там три калеки
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17.08.2020 15:21 Ответить
Даже самый крупный бык - в консерве просто тушенка говяжья!!!! Батя не быкуй!!!!
Хочешь напугать людей , договоривайся с путиным и взрыайте!!! Может у тебя прокатит, как и у него!!!!
Или просто уйди ГАД!!!!
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17.08.2020 15:24 Ответить
Ну предположим, просто уйдет "батя" Кто вместо него?Рузьке консерва Тихановская?...я к тому ,что если турнут Луку, Украине от этого только хуже будет.
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17.08.2020 15:40 Ответить
Я вместо него! или другой. Разберемся!
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17.08.2020 15:53 Ответить
выборы должны быть с наблюдателями, голоса должны считаться честно, копии протоколов должны выдаваться наблюдателям, разрешен параллельный подсчет - нет ничего заумного или незаконного в этих пунктах.
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18.08.2020 00:08 Ответить
Вот же старый долбодятел,.. ну нарисовал бы себе ,скажем, победу на выборах 65/35,и всё пучком было бы.
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17.08.2020 15:35 Ответить
В Украине такой выход мог бы закончится печально, рыло бы набили точно и ему и охране.
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17.08.2020 15:36 Ответить
После окончания военной кафедры Лукашенко служил замком взвода но, у него была диагностирована мозаичная психопатия, которая виражается в завышеной самооценке и хвастовстве, навязчивых идеях и склонности верить в теории заговоров, жестокости и склонности к садизму, желании манипулировать людьми... Был комиссован из СА по статье 7Б.
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17.08.2020 15:36 Ответить
гля он за телефон порвать готов .типа на сьемку согласия не давал
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17.08.2020 15:42 Ответить
гля еще и издивается тролит людей =говорит я вас бить не буду ...просто белорусы терпилы надо было сжечь с сотню мусоров и тогда б посмотрели кто кого бьет ..и это бой раз-на-раз или бои без правил
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17.08.2020 15:46 Ответить
,, Вас много , а я один " , сказал Лука 🤣
А охрана не в счёт и каждый второй митингующий , переодетый в штатское , мусор !
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17.08.2020 15:51 Ответить
Так там такой отбор был протестующих.. Гарвард позавидует.
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17.08.2020 16:51 Ответить
Прищемили старому лису хвост дверью, буянить начал. Допрыгается козленок как и все предыдущие, словят, свяжут и не простят.
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17.08.2020 17:31 Ответить
Гоните,белорусы, таракана усатого к чертовой матери! Он еще строит из себя доброго дядечку после того как отдал приказ избивать демонстрантов...
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17.08.2020 20:08 Ответить
а я один (в кадре видно эскорт с полсотни гэбни)
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18.08.2020 00:06 Ответить
Всё арестовали дерзкого работягу.
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18.08.2020 09:02 Ответить
 
 