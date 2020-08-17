"Вам когда-нибудь сигналил в поддержку БелАЗ на 240 тонн?" - сотрудники самого крупного автозавода Беларуси продолжают забастовку. ВИДЕО

Сотрудники самого крупного автозавода Беларуси продолжают забастовку с требованием отставки Лукашенко и проведения честных выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, участники забастовки прошлись по цехам предприятия и вышли на улицу. На видео записи марша, участников забастовки сигналом 240-тонной машины поприветствовал ее водитель.

"Машины и грузовики это, конечно, круто, но вам когда-нибудь сигналил в поддержку БЕЛАЗ на 240 тонн?" - пишет в комментарии автор видео.

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