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Лукашенко - людям, скандирующим "Уходи!": "Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема". ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко попытался что-то объяснить сотрудникам Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), которые встретили его скандированием слова "Уходи!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на телеграмм-канале Nexta.

"Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема", - сказал Лукашенко, чем спровоцировал еще более громкое скандирование.

"Спасибо", - сказал Лукашенко выдержав небольшую паузу и слушая требование сотрудников МЗКТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Европарламенте не признают результаты выборов в Беларуси и объявили Лукашенко персоной нон-грата

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626)


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Топ комментарии
+44
Оказывается, мало выбрать нового президента.
Надо еще избавиться от старого!
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17.08.2020 15:53 Ответить
+20
Его как отца, как бацку можно понять, он хочет, что бы его Коленька стал презедентом Бяларуси, когда подрастет... а тут какие-то холопы ишь чего удумали
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17.08.2020 15:55 Ответить
+19
классику надо было читать или смотреть, бацька ! ))))
Лукашенко - людям, скандирующим "Уходи!": "Я как и вы - не совсем разобрался в чем там проблема" - Цензор.НЕТ 9520

...
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17.08.2020 15:54 Ответить
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Оказывается, мало выбрать нового президента.
Надо еще избавиться от старого!
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17.08.2020 15:53 Ответить
у нас такая же ...
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17.08.2020 15:54 Ответить
Его как отца, как бацку можно понять, он хочет, что бы его Коленька стал презедентом Бяларуси, когда подрастет... а тут какие-то холопы ишь чего удумали
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17.08.2020 15:55 Ответить
коленька уже труп. ***** не нужны престолонахлебники из беларуси. он своих кабаевых уже давно надумал гауляйтерами и туда пристроить.
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17.08.2020 15:59 Ответить
предприятию требуется юрист.основные требования- способность уволить предыдущего юриста.
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17.08.2020 16:06 Ответить
Через рік. "Предприятию требуется юрист. Основные требования- способность уволить двух предыдущих."
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17.08.2020 18:49 Ответить
такое позорище
в глаза говорят - пошёл ....,а он ездит по предприятиям с объяснениями о сложившейся ситуации
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17.08.2020 21:55 Ответить
вот когда начнут бить - тогда у него два пути - стать Чаушеску или Мадуро
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17.08.2020 23:47 Ответить
классику надо было читать или смотреть, бацька ! ))))
Лукашенко - людям, скандирующим "Уходи!": "Я как и вы - не совсем разобрался в чем там проблема" - Цензор.НЕТ 9520

...
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17.08.2020 15:54 Ответить
Проблема что кто-то сфальсифицироваал выборы и убил минимум троих людей за протесты.
А так нет проблем конечно...
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17.08.2020 15:55 Ответить
И 92 пропали без вести. Но это уже мелочи. В Украине про пропавших безвести на Майдане уже даже не говорят.
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17.08.2020 16:49 Ответить
Краснопузый маразматик .
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17.08.2020 15:56 Ответить
Грохнули людей, а батька и разобраться не успел...грохните ещё человек 100-150 может вопрос прояснится
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17.08.2020 15:57 Ответить
та там уже сейчас к 3 убитым 92 пропавших без вести - а значит потенциальные жертвы.
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17.08.2020 16:03 Ответить
уже все сделано - 92 официальных "пропавших без вести". менты ж труп в больницу не повезут. родственники в ауте...
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17.08.2020 16:07 Ответить
Хе-хе. таракан признался, что ******* Майдан
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17.08.2020 15:57 Ответить
Пока за лукой армия, кгб и омоновцы он все еще остается очень опасным
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17.08.2020 16:00 Ответить
За чивокуней тоже всё это было. И шо это ему дало?
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17.08.2020 16:00 Ответить
чивокуня бежал на ростов, а этот пока не спешит, думает шо люди перед ним извинятся за дерзость
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17.08.2020 16:02 Ответить
чивокуня бежал когда? У таракана пока всё тока начинается...
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17.08.2020 16:11 Ответить
ну да, не сразу, тут я согласен
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17.08.2020 16:12 Ответить
Через 3 месяца след простынет от бацьки как в своё время от януковича.
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17.08.2020 16:52 Ответить
возможно, беларусам понадится больше, но я бы не рекомендовал растягивать. ровно месяц после поджога первого милицейского автобуса у них есть
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17.08.2020 23:49 Ответить
Как мне нравятся эти "не хватающиеся за власть" презики..... Кажется только Ющ сдал должность без эксцессов!!!! Все остальные (вкл зелю) держаться зубами.
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17.08.2020 15:57 Ответить
Ну расскажи об эксцессах от Пороха? Кстати, эти выборы были признаны самыми демократичными в Украине за всё время независимости.
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17.08.2020 16:01 Ответить
Порох хотел ввести военное положение, для этого послал речные бронекатера в Керчь. Но военнное положением в пол-года он бы сорвал выборы президента. На возмущение народа ему было нαςρατь, а вот Запада он послушался и ограничил ВП 2-мя месяцами. И что он успел сделать полезного ? Ничего. ВП ему было нужно только чтобы избежать перевыборов.
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17.08.2020 16:57 Ответить
История не терпит сослагательного. Хотел, не хотел - это домыслы псевдо-прорицателей, и дружный хор полезных идиотов. По факту: предоставил полную свободу кандидатам, полный доступ наблюдателям, честный подсчёт голосов. А проход бронекатеров через пролив не имеет отношения к выборам, так как никак на них не влияли. Обсуждение того события выходит за рамки данной темы. Да и я не уверен, что Вы готовы проанализировать ту ситуацию.
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17.08.2020 17:56 Ответить
А кто себе ще 3 месяца президенства продлил?
Забыл как он через суд считал когда его деньки заканчиваются
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17.08.2020 16:04 Ответить
Я же сказал "кажеться".....
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17.08.2020 16:19 Ответить
Скотокацапы вошли в РБ:
https://www.youtube.com/watch?v=TJbWYmvKsCI&feature=emb_logo

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17.08.2020 15:58 Ответить
Лука тянет время до оккупации?
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17.08.2020 16:00 Ответить
а вы чего ждали сам Лукашенко сославшись на ОДКБ папросил допомагы...
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17.08.2020 16:01 Ответить
вот так Лександр Гриша отмоется у Путина... и останется генерал ************ Беляруссия... Округ Западный федеральный Параши... у меня вопрос будь НАТО по наглее да с Запада заведи пару батальонов и бригад а воздух подними пару звеньев авиации и вертушек да в Балтику подтяните кораблики.. Путин на раз сказал бы СТОП??? или пошел бы в разнос разносольный... такая окопная типа не война не стрелять у Крыму Донбассе Сирии Ливии и так далее когда таки бабахнет да так что сразу получим мини 3 Мировую..чего уж там скромничать то...
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17.08.2020 16:04 Ответить
Он реально невменяемый уже.
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17.08.2020 15:58 Ответить
.....он и был...... https://qwerty.gdn/2020/06/17/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80-%D1%89%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE/ Читай!
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17.08.2020 16:04 Ответить
Проблема в том, что ты зажрался и вообразил себя монархом Беларуси, которому никакие законы не писаны, а народ - своими крепостными холопами.
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17.08.2020 15:59 Ответить
Это не мужик, это какой то анальный сюрреализм!
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17.08.2020 16:00 Ответить
не нужно так о Бубочке
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17.08.2020 23:51 Ответить
Я тоже не совсем разобрался! Но по моему батьке лапти, против него не только народ но и Вовка Путин в миру *****!

Тихановская объявила себя национальным лидером. На языке оккупантов. Ржу в голос.
Белорусская кухарка смешнее Зеленского.Сначала бежит в Москву. Затем, услышав критику, возвращается и снова бежит. Теперь в Литву.
Записывает видео, чтобы все разошлись. Потом снова призывает выйти на улицы.
Планирует объявить себя президентом Беларуси.
Ее штаб изначально был против пересчета голосов и перевыборов.
Теперь она - принчеса. Нет, каралевна и нацлидер Лукашенко - людям, скандирующим "Уходи!": "Я как и вы - не совсем разобрался в чем там проблема" - Цензор.НЕТ 7511 И снова за новые выборы.
Смешно, если бы не было так грустно.
Дело в том, что флюгер Светка - жена убежденного крымнашиста, поздравлявшего белорусов с Новым годом открыткой с Путиным и пресмыкавшегося перед Гундяевым.
Поэтому, "национальный" никак не клеится к рашистке-домохозяйке. От слова "вообще".
Совсем никчемную замену Луке подыскали кремлевцы. А, может, все так и задумано? Ватную клоунессу в президенты, затем списать на нее разруху и объявить аншлюс спасением Беларуси.
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17.08.2020 16:01 Ответить
Ну рас до сих пор так и не разобрался в этой проблеме, ЗНАЧИТ ТЕБЯ ТОЧНО НАДО СЛИВАТЬ В ОТСТОЙ.
Иди к Баньдюковичу в Ростов и на пару разберётесь за бутылкой сивухи. ПШЁЛ.
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17.08.2020 16:01 Ответить
Бутылка делится на троих правда наш скоморох больше по веществам но думаю ради такого случая рюмашку махнет под скупую слезу!
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17.08.2020 16:04 Ответить
Дурачка включает,но по хитрому,с акцентом что вы тупые
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17.08.2020 16:02 Ответить
Яныка включает
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17.08.2020 16:02 Ответить
Зеленського
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17.08.2020 16:04 Ответить
Кстати да. Овощь бы так не унизился!
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17.08.2020 16:05 Ответить
Этот не в себе, но Яныку до него... Оно хоть раз выходило к протестующим майдановцам?
Сидело в бункере в памперсе почти три месяца.
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17.08.2020 16:06 Ответить
А что выходить? Смысл унижаться и включать дурака?! Янык выбрал тактику и её и придерживался. Не знаю кто её придумал он или советники из Лаптестана но Янык взял на себя ответственость за ситуацию и когда понял что проиграл покинул страну! Но не выходил в эфир или народ что я типа хороший это бояры плохие!
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17.08.2020 16:10 Ответить
Где Лука говорит что бояре плохие?
Он обвиняет протестующих. По-сути, то же самое, что говорили и холуи Яныка про майдановцев.
А Янык прятался не по стратегии, а от трусости. Он от яйца в обморок падал.
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17.08.2020 16:13 Ответить
Он говорит я не пойму чего вы мне говорите уходи! А потом спасибо! Типа включает дурака. Янык такого не делал. Хотя я считаю Яныка уродом.
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17.08.2020 16:15 Ответить
Я и Луку считаю неадекватным уродом, но он не трус, в отличие от Яныка.
Такое впечатление, что Лука существует в параллельной реальности и не знает о смертях людей. Протестующим и, в первую очередь, оппозиции нужно громко и четко делать заявления, требовать от него ответа о погибших и пропавших людях.
Примитивное посылание Луки на буи ничем не поможет заключенным и пропавшим.
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17.08.2020 16:22 Ответить
Да всё Лука знает просто он хочет сыграть в доброго но неведавшего чего творят его злые бояре царя! Кстати рабочие могут и не знать о погибших!
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17.08.2020 16:24 Ответить
Так называемые лидеры оппозиции обязаны знать и требовать информацию, расследования о всех пострадавших. Но, похоже, этих кремлелюбов не беспокоит судьба пострадавших беларусов.
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17.08.2020 16:30 Ответить
Похоже что да им бы только получить власть а Лукашенку даже готовы должность предложить там председателем колхоза или райадминистрации какого-то аграрного района!
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17.08.2020 16:33 Ответить
Не робрався він, хех. Сам ти проблема для країни, а визнати це духу не вистачає.
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17.08.2020 16:03 Ответить
Проблема в том что уже 3 человек грохнули, 92 пропавшие без вести, а все выходящие из СИЗО рассказывают о средневековых пытках случайно задержанных людей (в том числе детей).

А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
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17.08.2020 16:04 Ответить
Луку и его коленьку надо изнасиловать ментовской дубинкой - чтобы он разобрался в Чом там проблема.
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17.08.2020 16:06 Ответить
Да не пропали люди, половина может в больницах ещё, а вторую могли замочить и зарыть уже.
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17.08.2020 16:08 Ответить
Если родственники не знают где они и что с ними, значит пропали, и оппозиция обязана требовать от Луки информацию о судьбе этих людей, а не сопли жевать и рассказывать, что готова все простить.
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17.08.2020 16:10 Ответить
Опозиция сидит в Литве и ждет когда её на царство позовут! Кстати ни Ющенко ни Порошенко за Границей не отсиживались!
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17.08.2020 16:19 Ответить
С одной стороны, у нас не хватали первых лиц Майдана прямо на улице и не бросали в тюрьму, но с другой, они и не знали, что стрельнет в голову Яныку и его своре.
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17.08.2020 16:28 Ответить
Почему не хватали? Вот Юлька даже зная что её посадят не поехала за границу. Хотя Янык так надеялся это лучший для него был вариант!
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17.08.2020 16:35 Ответить
Ее не на акции протеста схватили. Наверное и сама не верила, что ее посадят.
Не хочу вдаваться в нюансы, основания того судебного процесса, а то сейчас тут такое поднимется!))
Это две не идентичные истории, Янык.
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17.08.2020 16:39 Ответить
Янык посадил ее не перед выборами, а после.
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17.08.2020 16:41 Ответить
Ну было понятно что её посадят с начала процесса! Ну да ладно просто Янык хотел зачистить политическую поляну по типу Лукашенко и Путина! А сейчас даже не знаю но Тихановской надо было остатся в стране а не мотатся сначала перед выборами в Москву потом получив наганяй от куратора вернутся обратно и уехать в Литву!
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17.08.2020 16:48 Ответить
Интересно, кто ее надоумил передумать и заявить, что она решила стать лидером, хотя еще пару дней назад она плакала, что она слабая женщина.
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17.08.2020 16:51 Ответить
Ну видно кураторы из Москвы и надоумили. Сначала посоветовали Лукашекно оставить типа проходной кандидат! Потом когда она победила и уехала накрутили ей хвоста и скорей всего сейчас она под контролем!
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17.08.2020 16:59 Ответить
Задержаных маринуют в спортзале РОВДЛукашенко - людям, скандирующим "Уходи!": "Я как и вы - не совсем разобрался в чем там проблема" - Цензор.НЕТ 6019
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17.08.2020 16:07 Ответить
Фальсификация была слишком явной. У Тихановской должно было быть не меньше 30%.
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17.08.2020 16:07 Ответить
И не больше 90-100%.
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17.08.2020 16:10 Ответить
Лукашенко - людям, що скандують "Іди!": "Я, як і ви, не зовсім розібрався, в чому там проблема" - Цензор.НЕТ 4589
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17.08.2020 16:08 Ответить
Больше похоже на занятие фитнесом...
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17.08.2020 16:29 Ответить
Лукашенко - людям, що скандують "Іди!": "Я, як і ви, не зовсім розібрався, в чому там проблема" - Цензор.НЕТ 9187
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17.08.2020 16:08 Ответить
Буфетчица Клава?
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17.08.2020 16:10 Ответить
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17.08.2020 16:11 Ответить
Хватит Митенька ты уже на Пороха картинок напостил. Уже видя твои картинки так и думаешь а может не так уж и плох Лукашенко если он кацапенышу Митеньке и его хозяевам не нравится!
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17.08.2020 16:12 Ответить
Штопаное резиновое изделие №2 продолжает постить картинки
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17.08.2020 16:28 Ответить
Ох он скоро устроит!
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17.08.2020 16:08 Ответить
У сябров большой накопленный опыт ведения партизанской войны и лесов в РБ много.


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17.08.2020 16:11 Ответить
Лукашенко - людям, що скандують "Іди!": "Я, як і ви, не зовсім розібрався, в чому там проблема" - Цензор.НЕТ 8669
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17.08.2020 16:20 Ответить
там занято. луче на магадан.
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17.08.2020 17:11 Ответить
 
 