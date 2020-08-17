Лукашенко - людям, скандирующим "Уходи!": "Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема". ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко попытался что-то объяснить сотрудникам Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), которые встретили его скандированием слова "Уходи!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на телеграмм-канале Nexta.

"Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема", - сказал Лукашенко, чем спровоцировал еще более громкое скандирование.

"Спасибо", - сказал Лукашенко выдержав небольшую паузу и слушая требование сотрудников МЗКТ.

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