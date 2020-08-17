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"Если мечтал ты стать карателем, тебя возьмем к себе в ОМОН, но быть ты должен обязательно отбитый наглухо г#ндон", - белорусы придумали гимн для своего ОМОНа. ВИДЕО

Беларусы придумали гимн для своего ОМОНа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоклип гимна ОМОНа появился в социальных сетях. Музыку взяли из "Марша высотников" времен СССР, видеоряд для клипа подобран из кадров избиения протестующих в разных городах Беларуси.Текст для гимна, вероятнее всего, народный.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток задержанных. ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7937) гимн (238) протест (5871) ОМОН (112)


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Топ комментарии
+21
Ублюдки, яких годує білоруський народ, а вони замість захситу та поваги піднімають на людей руку.
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17.08.2020 16:35 Ответить
+14
А зачем они на следующий день, особенно телочки обнимали омоновцев? это что такая степень мазахизма?
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17.08.2020 16:35 Ответить
+13
Классно сделали! Респект!!
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17.08.2020 16:43 Ответить
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беларусскій ГУЛаг... як за приписами Хржановського, який нам зробить "Бабин яр"...
https://www.youtube.com/watch?v=3_W_glgJ6KQ
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17.08.2020 16:35 Ответить
Не в тему:
Командир взвода СОБР в Минске Ожог Андрей +375292289577 найти и уничтожить на основании Закона: - преступная организация, ст.19 УК РБ; - геноцид Коренного народа Беларуси, ст. 127 УК РБ; - создание преступной организации либо участие в ней ст.285 УК РБ; - государственный террор, ст.124,ст.290,ст.292,359, УК РБ;

Вычислить его семью и судить как соучастника и пособника преступлений против Народа Беларус
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17.08.2020 16:58 Ответить
архів омона тут https://d2nd2q4topej23.cloudfront.net/bandits_skills/omon/
його дідосять
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17.08.2020 17:00 Ответить
А зачем они на следующий день, особенно телочки обнимали омоновцев? это что такая степень мазахизма?
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17.08.2020 16:35 Ответить
Ми теж вважали, що війну з московщиною всі однаково сприймають
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17.08.2020 16:42 Ответить
там не омон епт) там армия. Омон это менты паганые
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17.08.2020 16:45 Ответить
А у вас охота разрешена? Ну там звярушку впалюваць в лясу? Интересно сколько у населения гладкоствольного оружия на руках...
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17.08.2020 16:47 Ответить
.......а сколько у местных мусоров и иже , а сколько у российского собра, омона и росгвардии в случае чего?...... .на каждого беларуса пуль по сотне и больше.....
......предлагаешь всем захлебнуться собственной кровью?......
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17.08.2020 16:53 Ответить
Да я просто поинтересовался. В случае чего бяларусы сами будут себя защищать и помощи не будет. как у нас не было помощи...
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17.08.2020 16:58 Ответить
.......у нас хорошие партизанские традиции и прекрасные леса......
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17.08.2020 17:07 Ответить
Ліса продадуть в Європу,а партізанскіє традіціі при копці бульби нє нужни...
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17.08.2020 17:16 Ответить
.....а кто тебе сказал что это был именно ОМОН?........
.....ОМОН в чёрном и у него другие задачи, а это охрана дома правительства в зелёной экипировке....
......у на этих всяких "силовиков пруд пруди".....
...ДА вот для информации - https://charter97.org/ru/news/2020/8/17/389905/ Действующий офицер милиции рассказал, как каратели готовили избиения людей ...
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17.08.2020 16:46 Ответить
В Украине, было нечто похожее: девчонки фотографировались с беркутом и вв, угощали их чаем и бутербродами, дарили им цветы.
Это не мазохизм, просто нормальные люди считают что подонки тоже нормальны, просто они сделали неправильный выбор и если к ним отнестись по человечески, они это поймут и все наладится.
Но отморозкам это по барабану: можно кормить хищника, ухаживать за ним, но он все равно сможет вас сожрать.
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17.08.2020 16:46 Ответить
Ну так давайте и перед Бацкой пусть извиняться бяларусы, они сделали не правильный выбор, не за ту проголосовали
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17.08.2020 16:59 Ответить
.....проголосовали за "ТУ", ибо весь потенциал по тюрьмам или под колпаком у спецуры....рыпнулся- дело , нары.....
......а все и всё вложили в Тихоновскую, этот ход он не дооценил и проиграл.....
......Тихоновская нужна для новых выборов и только, где будут реальные кандидаты и за кого проголосуют люди.....
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17.08.2020 17:14 Ответить
почти уверен, что объятия злили и злят мусоров еще больше, чем сопротивление, ибо мент в такой момент беззащитен.
Как, впрочем, и инициатор...
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17.08.2020 17:15 Ответить
Да то один раз и было и то был срочник из ВВ а не ОМОН
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17.08.2020 19:20 Ответить
Ублюдки, яких годує білоруський народ, а вони замість захситу та поваги піднімають на людей руку.
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17.08.2020 16:35 Ответить
Это не ублюдки, это - ОтрядМудаковОсобогоНазначения.
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17.08.2020 17:25 Ответить
- «Искусство сумасшедших, пещерная живопись или рисунок, сделанный хвостом непокорного мула, по сравнению с транспарантом Остапа казались музейными ценностями» (с)
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17.08.2020 16:36 Ответить
а тут уже відмазку ліплять
"нє трогайтє садомусоріху, ето нє она, іщітє лучше пропащіх"...

https://mobile.twitter.com/alexygoncharova

https://mobile.twitter.com/alexygoncharova Аптекарша перемен https://mobile.twitter.com/alexygoncharova @alexygoncharova https://mobile.twitter.com/alexygoncharova/status/1295229983699415040 8 ч

Сейчас ко мне в аптеку зашёл молодой парень и спросил, сижу ли я в этих телеграмах.
Я насторожилась, но он оказался из сборной Беларуси по самбо, другом той самой Кристины. Человек чуть не со слезами говорил о том, какой она честный и прекрасный человек.
Она всегда пристраивала бездомных собачек в приюты, переводила туда деньги, кормила их. Я очень сильно прошу вас не забывать, что мы не судьи и не омон, чтоб издеваться над невиновными. Освещайте лучше важные вещи, чем фейки.

Разоблачения лучше «заходят», даже если они неправдивые. Кто-то просто нашёл Кристину и сломал человеку жизнь. А может они не называют друг друга настоящими именами? Кто вы такие, чтоб казнить человека? Давайте займёмся лучше поиском пропаших.
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17.08.2020 16:38 Ответить
А что там за Кристина? И почему её друг ходит её отмазывает!?
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17.08.2020 16:44 Ответить
Главный надзиратель Окрестино. Баба-да и бой-баба.
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17.08.2020 16:49 Ответить
Баба главный надзиратель? А фото нет?! Тут не всякий отмороженный мужик на эту должность пойдет!
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17.08.2020 16:50 Ответить
На неё ничего нигде нет. Пока нет.
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17.08.2020 16:52 Ответить
Почитай тут. Там часто на неё пишут жалобы. https://charter97.org/ru/news/politics/
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17.08.2020 16:53 Ответить
Да мне просто на неё посмотреть. Что за уродина! И кто-то ведь с ней спит!
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17.08.2020 16:55 Ответить
Почти корабельная сосна.
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17.08.2020 16:49 Ответить
Эта кристина с садистскими наклонностями, дубинкой избивала мужские гениталии. Извращенка и уродка.
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17.08.2020 19:53 Ответить
Ничего не поняла.
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17.08.2020 18:23 Ответить
А омон в тему тільки й римується, що із цим слівцем.
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17.08.2020 16:38 Ответить
Запертые работники БелАЗ скандируют "Жыве Беларусь!" Заперают рабочих на предприятиях
httXm6juAakzPkps://www.youtube.com/watch?v=
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17.08.2020 16:38 Ответить
А "гандон" - цілком літературне слово! Навіть український суд визнав це очевидний факт! Був, жив такий літератор!
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17.08.2020 16:39 Ответить
https://www.5.ua/dyvohliad/cholovik-doviv-u-sudi-shcho-obizvavshy-mera-handonom-mav-na-uvazi-frantsuzkoho-pysmennyka-195491.html Київський апеляційний суд ... дійшов висновку, що словом "гандон" у контексті (можна) порівняти (особу) з французьким письменником-фантастом "Івом Гандоном"
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17.08.2020 16:44 Ответить
тоже самое что у нас был беркут...

очень жаль что зеленский стал отбеливать беркут
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17.08.2020 16:41 Ответить
А хіба не для подібного його й обрали 73%
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17.08.2020 16:46 Ответить
Зачот!
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17.08.2020 17:23 Ответить
Классно сделали! Респект!!
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17.08.2020 16:43 Ответить
Респект придумщикам
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17.08.2020 16:43 Ответить
А где ненармативная лексика? Если вы о гондоне такт это полуофициальное название контрацептива как бутылка водки чебурашка или зайчик. Что тут ненормативного?! Кстати Гондон это французкая фамилия может это название от изобретателя пошло? Как дизель от Дизеля!
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17.08.2020 16:44 Ответить
<******* уже давно предложили включить в "Большой толковый словарь"
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17.08.2020 18:22 Ответить
А шото Ляписа Трубецкого не слыхать???
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17.08.2020 16:47 Ответить
Игуанодоны они - развитие мозга примерно на одном уровне.
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17.08.2020 16:48 Ответить
Когда я слышу мат...
"Маргиналы всех стран, объединяйтесь!"
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17.08.2020 17:17 Ответить
Любил ты мучить в детстве кошек
Тупой урод со всех сторон
Козел, дебил, и полный чмошник
Теперь ты командир ОМОН
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17.08.2020 18:03 Ответить
Эти мрази знают, что большинству из них светит по десятке, поэтому они НИКОГДА не перейдут на сторону народа. ВСЕ призывы бесполезны! Они там сами друг дружку ненавидят, поэтому как крысы каждый боится за свою поганую шкуру, и будут до последнего выполнять преступные приказы, зная, что они преступные. И уволиться не могут, потому что их не увольняют по собственному. Безвольные и тупые исполнители приказов... А гимн подходящий.
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17.08.2020 18:25 Ответить
Ещё одно доказательство что, и в Украине, и в Беларуси - мусора мусористые ОДИНАКОВОЕ быдло и мрази.
Одна контора, как была, такая и осталась.
И никогда не поменяется.
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18.08.2020 22:34 Ответить
зміниться , коли зміниться влада ...
а доти - владі і потрібні такі кадри ...
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18.09.2020 22:04 Ответить
 
 