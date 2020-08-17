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"Если мечтал ты стать карателем, тебя возьмем к себе в ОМОН, но быть ты должен обязательно отбитый наглухо г#ндон", - белорусы придумали гимн для своего ОМОНа. ВИДЕО
Беларусы придумали гимн для своего ОМОНа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоклип гимна ОМОНа появился в социальных сетях. Музыку взяли из "Марша высотников" времен СССР, видеоряд для клипа подобран из кадров избиения протестующих в разных городах Беларуси.Текст для гимна, вероятнее всего, народный.
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Топ комментарии
+21 Ksenia VB
показать весь комментарий17.08.2020 16:35 Ответить Ссылка
+14 Підлога Маккартні
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+13 Дмитрий Шкицкий
показать весь комментарий17.08.2020 16:43 Ответить Ссылка
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https://www.youtube.com/watch?v=3_W_glgJ6KQ
Командир взвода СОБР в Минске Ожог Андрей +375292289577 найти и уничтожить на основании Закона: - преступная организация, ст.19 УК РБ; - геноцид Коренного народа Беларуси, ст. 127 УК РБ; - создание преступной организации либо участие в ней ст.285 УК РБ; - государственный террор, ст.124,ст.290,ст.292,359, УК РБ;
Вычислить его семью и судить как соучастника и пособника преступлений против Народа Беларус
його дідосять
......предлагаешь всем захлебнуться собственной кровью?......
.....ОМОН в чёрном и у него другие задачи, а это охрана дома правительства в зелёной экипировке....
......у на этих всяких "силовиков пруд пруди".....
...ДА вот для информации - https://charter97.org/ru/news/2020/8/17/389905/ Действующий офицер милиции рассказал, как каратели готовили избиения людей ...
Это не мазохизм, просто нормальные люди считают что подонки тоже нормальны, просто они сделали неправильный выбор и если к ним отнестись по человечески, они это поймут и все наладится.
Но отморозкам это по барабану: можно кормить хищника, ухаживать за ним, но он все равно сможет вас сожрать.
......а все и всё вложили в Тихоновскую, этот ход он не дооценил и проиграл.....
......Тихоновская нужна для новых выборов и только, где будут реальные кандидаты и за кого проголосуют люди.....
Как, впрочем, и инициатор...
"нє трогайтє садомусоріху, ето нє она, іщітє лучше пропащіх"...
https://mobile.twitter.com/alexygoncharova
https://mobile.twitter.com/alexygoncharova Аптекарша перемен https://mobile.twitter.com/alexygoncharova @alexygoncharova https://mobile.twitter.com/alexygoncharova/status/1295229983699415040 8 ч
Сейчас ко мне в аптеку зашёл молодой парень и спросил, сижу ли я в этих телеграмах.
Я насторожилась, но он оказался из сборной Беларуси по самбо, другом той самой Кристины. Человек чуть не со слезами говорил о том, какой она честный и прекрасный человек.
Она всегда пристраивала бездомных собачек в приюты, переводила туда деньги, кормила их. Я очень сильно прошу вас не забывать, что мы не судьи и не омон, чтоб издеваться над невиновными. Освещайте лучше важные вещи, чем фейки.
Разоблачения лучше «заходят», даже если они неправдивые. Кто-то просто нашёл Кристину и сломал человеку жизнь. А может они не называют друг друга настоящими именами? Кто вы такие, чтоб казнить человека? Давайте займёмся лучше поиском пропаших.
httXm6juAakzPkps://www.youtube.com/watch?v=
очень жаль что зеленский стал отбеливать беркут
"Маргиналы всех стран, объединяйтесь!"
Тупой урод со всех сторон
Козел, дебил, и полный чмошник
Теперь ты командир ОМОН
Одна контора, как была, такая и осталась.
И никогда не поменяется.
а доти - владі і потрібні такі кадри ...