БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире: Беларусь пылает, "Схемы" горят. ВИДЕО

Сегодня в прямом эфире "Без цензуры" поговорим о резонансных событиях последних дней.

Больше недели десятки тысяч белорусов, недовольных фальсификациями на выборах президента и жестоким обращением сотрудников ОМОНа, протестуют против режима Александра Лукашенко.

В Украине же происходят не менее горячие - в прямом смысле этого слова - события. Ночью 17 августа авто программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.

Поэтому обсудим следующее:

- что там в Беларуси и решится ли Путин помочь Лукашенко "зелеными человечками"?

- кому не нравится то, что показывают "Схемы" и как далеко готовы зайти эти люди

- что хотели услышать в квартире Михаила Ткача

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