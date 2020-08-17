Эмоциональное выступление рабочего в Гродно: Лукашенко сам накликал на себя эту беду! ВИДЕО
Рабочий "Гродножилстроя" потребовал у захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко ответить за 7,5 тыс. пострадавших от рук ОМОНа протестующих и заявил, что Беларуси нужен честный президент.
Выступление рабочего во время акции протеста на предприятии опубликовало "Радыё Свабода", информирует Цензор.НЕТ.
Приводим его расшифровку.
"Весь этот конфликт можно было разрешить тихенько, спокойно и мирно. Но они не захотели. Получается, они как спровоцировали.
Выступление нашего, я уже сегодня не боюсь сказать, бывшего президента о том, что пострадало 120 человек ОМОНовцев... А кто ответит за 7 с половиной тысяч? Убитых морально, покалеченных физически. Кто?
А где те пропавшие люди, о которых не могут узнать ни родители, ни жены? Где? А те, что пострадали, семь с половиной тысяч, кто за них? За 100 должны ответить, а за этих - нет?
Мы не выдвигаем сегодня требования по зарплате. Мы не выдвигаем по спецодежде, по этому, нет... У нас один вопрос сегодня - убрать лживое наше правительство. Центральную избирательную комиссию, парламент, и в первую очередь - Александра Лукашенко.
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Он сам себя обманул. Если б он поставил хотя бы 54-55 баллов - проходной балл - люди побастовали бы немного, поверьте, мне, но поверили бы! И он остался бы. Он сам перегнул палку! Он сам на себя накликал вот эту беду. И сегодня ему надо и придется обязательно отвечать перед людьми и перед обществом. ...
Он не может разобраться и не может связать нормально, обратиться к своим людям. Везде угрозы! Скажите, пожалуйста, вот все, что стоят - это уголовники? Это уголовники? Это люди, которые не работают? Это наркоманы? Это пьяницы? Это - рабочий народ! У них есть свое сознание! Что этим людям, заплатили? Вчера что, всему городу заплатили? Да заплатили бы по 10 копеек - в какую сумму вывалится это? Люди вышли своим сознанием. С семьями, с детьми!
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Я горжусь действительно своим белорусским народом! Мне не надо ни НАТО, ни Россия, мы должны быть одни, с нормальным, честным руководством. Во главе такой же самый должен президент быть честный, как и мы!
(Далее рабочий обращается к руководству завода. - Ред.)
Я знаю, что на вас тоже наседают. Я знаю и понимаю, что наседают на наших директоров. И вы никуда не деваетесь, вы вынуждены подчиняться им и заставлять нас. Вы поймите нас, вы поймите людей, молодых людей. ... Им жить, каждому! Им! Вы уже свое, так сказать, и младший возраст отходили уже. Вы не вечные люди. А им расти. Их детям - занимать наши посты. Быть директорами, кому-то - президентом, кому-то - мэром, губернатором".
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Вот такая "оппозиция" в Беларуси, которая не понимает, что будет или НАТО, или вонючая параша.
"В общем, этот отрезок белорусских событий уже ясен и понятен, другое дело, насколько за эти несколько дней протесты смогли сдвинуться и от проститутки, проторговавшей свою страну, и от проститутки Тихановской, которая сделала бы это со свистом и мгновенно. Смогли ли они осознать то, что бело-красно-белый флаг с Пагоней нельзя марать в московских проституток и что надо избавляться от всех них сразу, пока поднялись - вот вопрос. Ответ на него будет получен в ближайшие дни."
Беларусь победит!
нам не надо НАТО...
Наивный простяга: да ведь без членства в НАТО твою Беларусь московиты оккупируют в 48 часов: пикнуть не успеешь, как будешь жить под имперским ярмом.
а если Божий дух, тогда да, может быть
он не совсем поймет ... , ну разве продвинут - Петербуржеч , из Ростова , ли на крайнак московский -те еще видели круасан в натуре ...
п.с. добавили друзья - Екатиненбург + Хабаровск ....
где такое слово еще знают на вкус и не считают его непонятн.матюгом ?
Лех Вале́нса (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Lech Wałęsa; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 29 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943 ) - польський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Президент Польщі (1990-1995).
За професією - електрик. Співзасновник і перший керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0 профспілки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0) «Солідарність» у 1980-х роках, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(Time) Людина року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) тижневика «Time» (1981), лауреат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83 Нобелівської премії миру (1983).
Все не так, ребята!"
В то время, как со всего города слышны крики «уходи», они кричат «приходи»
чит путин вор.
Питання одне- чому не на рідній мові??
Верхівка не розуміє??!
За англійську трохи побоювалися..
А Вас за яку Мову¿?
Белорусам еще предстоит єто понять.
он вполне лояльно относится,что выборы в любом случае бы лука украл.
его смущает только процент, который себе лука намалевал.
о том, что выборы реально могли быть без подлогов у него даже в голову не заходит.
и это ж настрой всех окружающих судя по поддержке
Возможно недовольные белорусы никогда не были на Украине и не работали на тамошних заводах, не лечились в демократических больницах...
Рабочим Европы живётся тоже не сладко и за 1700 евро пахать 42 часа (Германия), пахать а не находиться на рабочем месте...
Ну и конечно нельзя забывать как с демонстрантами обходится Франция - желтые жилеты, более 100 погибших, Америка- ещё совсем свежие события...
После устранения Садама и Каддафи, жизнь простых людей ухудшилась во много раз...
Всё познается в сравнении...
Удачи, славянские братья
P.S. конечно это написал троль и его нужно забанить
1. Когда ты делаешь ремонт в своей квартире, ты сначала ломаешь все. Сдираешь обои и плитку. Квартира - как после войны. Но это надо сделать чтобы навести все новое. Вот так же и со страной. 80 лет были под совком а ты хочешь за 6 лет Монте-Карло? Фантастика на втором этаже.
2. Рабочие в Германии ходят в развалочку и еле шевелятся. Мерило работы-не усталость и суета а разумная организация труда. У них она есть. Поэтому выработка все равно в разы больше.
3. Желтые жилеты бузят за соляру а не за само право жить.
4. Про братство не пиши пока не развернешь ваши мусоровозы от границы.
Но бумага всё вытерпит и я тоже прочитал и отвечаю на ваше сообщение.
Гнилой зуб лечить надо пока дыра маленькая а не жвачкой залепливать потому что лечить больно. Потом больнее будет. Отставание в технологиях растет!
Пишите сломаем всё кроме основания и всё будет понятно...
Белорусам еще предстоит немаленький путь. Но первые, важнейшие, шаги уже сделаны.
Инициативный дядя, вижу его через годик охранником в супермаркете, шманающем бабулек и стоящим как *** перед старшим смены. "нищий, зато гордый" ©
У выбравшего колбасу со временем не будет ни свободы, ни колбасы.
Но... к сожалению, совок головного мозга присутствует.
У нас в Украине 15 лет тому были очень похожие инфантильные рассуждизмі про "НАТО нам не надо"... Теперь поумнели.
всі й не можуть...
принаймні є 25% української політичної нації - а це вже хоч щось