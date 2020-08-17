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Эмоциональное выступление рабочего в Гродно: Лукашенко сам накликал на себя эту беду! ВИДЕО

Рабочий "Гродножилстроя" потребовал у захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко ответить за 7,5 тыс. пострадавших от рук ОМОНа протестующих и заявил, что Беларуси нужен честный президент.

Выступление рабочего во время акции протеста на предприятии опубликовало "Радыё Свабода", информирует Цензор.НЕТ.

Приводим его расшифровку.

"Весь этот конфликт можно было разрешить тихенько, спокойно и мирно. Но они не захотели. Получается, они как спровоцировали.

Выступление нашего, я уже сегодня не боюсь сказать, бывшего президента о том, что пострадало 120 человек ОМОНовцев... А кто ответит за 7 с половиной тысяч? Убитых морально, покалеченных физически. Кто?

А где те пропавшие люди, о которых не могут узнать ни родители, ни жены? Где? А те, что пострадали, семь с половиной тысяч, кто за них? За 100 должны ответить, а за этих - нет?

Мы не выдвигаем сегодня требования по зарплате. Мы не выдвигаем по спецодежде, по этому, нет... У нас один вопрос сегодня - убрать лживое наше правительство. Центральную избирательную комиссию, парламент, и в первую очередь - Александра Лукашенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Арестованный за песню "Перемен!" звукорежиссер заявил, что в тюрьме его бил замглавы МВД Беларуси Барсуков

Он сам себя обманул. Если б он поставил хотя бы 54-55 баллов - проходной балл - люди побастовали бы немного, поверьте, мне, но поверили бы! И он остался бы. Он сам перегнул палку! Он сам на себя накликал вот эту беду. И сегодня ему надо и придется обязательно отвечать перед людьми и перед обществом. ...

Он не может разобраться и не может связать нормально, обратиться к своим людям. Везде угрозы! Скажите, пожалуйста, вот все, что стоят - это уголовники? Это уголовники? Это люди, которые не работают? Это наркоманы? Это пьяницы? Это - рабочий народ! У них есть свое сознание! Что этим людям, заплатили? Вчера что, всему городу заплатили? Да заплатили бы по 10 копеек - в какую сумму вывалится это? Люди вышли своим сознанием. С семьями, с детьми!

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Я горжусь действительно своим белорусским народом! Мне не надо ни НАТО, ни Россия, мы должны быть одни, с нормальным, честным руководством. Во главе такой же самый должен президент быть честный, как и мы!

(Далее рабочий обращается к руководству завода. - Ред.)

Я знаю, что на вас тоже наседают. Я знаю и понимаю, что наседают на наших директоров. И вы никуда не деваетесь, вы вынуждены подчиняться им и заставлять нас. Вы поймите нас, вы поймите людей, молодых людей. ... Им жить, каждому! Им! Вы уже свое, так сказать, и младший возраст отходили уже. Вы не вечные люди. А им расти. Их детям - занимать наши посты. Быть директорами, кому-то - президентом, кому-то - мэром, губернатором".

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Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626)


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Топ комментарии
+30
В этом простом рабочем больше совести и нравственности, чем во всей беларусской власти; по этому человеку понимаю, что жив дух беларусского народа.
Беларусь победит!
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17.08.2020 21:47 Ответить
+30
Какая оппозиция? Обычный работяга,которому не до политических нюансов. Один из миллионов из "серой массы",которую лука мудищев умудрился достать за живое. Потому что идиот.
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17.08.2020 21:52 Ответить
+29
"Мне не надо ни НАТО, ни Россия, мы должны быть одни, с нормальным, честным руководством."

Вот такая "оппозиция" в Беларуси, которая не понимает, что будет или НАТО, или вонючая параша.
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17.08.2020 21:47 Ответить
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"Мне не надо ни НАТО, ни Россия, мы должны быть одни, с нормальным, честным руководством."

Вот такая "оппозиция" в Беларуси, которая не понимает, что будет или НАТО, или вонючая параша.
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17.08.2020 21:47 Ответить
Какая оппозиция? Обычный работяга,которому не до политических нюансов. Один из миллионов из "серой массы",которую лука мудищев умудрился достать за живое. Потому что идиот.
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17.08.2020 21:52 Ответить
Отвечу цитатой, какая именно:
"В общем, этот отрезок белорусских событий уже ясен и понятен, другое дело, насколько за эти несколько дней протесты смогли сдвинуться и от проститутки, проторговавшей свою страну, и от проститутки Тихановской, которая сделала бы это со свистом и мгновенно. Смогли ли они осознать то, что бело-красно-белый флаг с Пагоней нельзя марать в московских проституток и что надо избавляться от всех них сразу, пока поднялись - вот вопрос. Ответ на него будет получен в ближайшие дни."
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17.08.2020 22:41 Ответить
Таки орозиція до Луки. І теж когнітивний дисонанс - хоче пробіг и між краплями богу і не змокнути. А тут, бульбаші якраз і став цивілвщаційний вибір - або азіатчина-візантійщина, представниками якої є Лука і пуцин, або НАТО-Європа, де люди не пропадають і куди так хочуть їхні діти. Так що бульбаші ще не знають, що хочуть. Від одного берега аідпливли, а до другого пристати боязно. І скільки так плавати? Все одно прийде час пристати до якогось з берегів, бо замахаєтеся гребсти.
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17.08.2020 22:59 Ответить
Ви, https://censor.net/user/462738, направду таке зашорене чмо ? Прикидаєтесь шлангом, бо на "роботі"? Та ви потрібні НАТО, як зайцю стоп сигнал! Планета Земля гуманізується і потроху позбувається іч-кен-аятоло-х-йло-мадуро-луко подібних нелюдів. Почуєте сморід смітника і прамуйте на запах. Там ваше місце(членінці, мільйонами прокляті)
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17.08.2020 22:16 Ответить
Пшёл в свою вонючую парашу.
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17.08.2020 22:38 Ответить
Да,да... Расскажи это лугандонцам и беженцам с Донбасса... Совсем идиот? Или притворяешься???
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17.08.2020 23:15 Ответить
Куйню сморозил, жуй орбит.
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18.08.2020 00:54 Ответить
Во-первых, всё происходит постепенно. Придёт срок - придёт понимание необходимости НАТО. В 2014 году Украина тоже была далеко не единодушна на этот счёт. Во-вторых и в-главных, сейчас для народа Беларуси главное - отодрать от власти осточертевшего всем клопа-узурпатора, а не кричать «мы за НАТО», провоцируя хло на ввод войск и превращение Беларуси в Белорусский федеральный округ РФ, после чего никакое НАТО им ещё сто лет не будет светить. Всё правильно сказал работяга.
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18.08.2020 02:08 Ответить
Я написал не столько об этом работяге, сколько о тех, кто метит во власть после Луки. Каждый из них положит Беларусь под }{уйло ещё быстрее, чем это сделает Лука.
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18.08.2020 07:24 Ответить
Я бы не спешил с выводами. Если у лидеров нынешней оппозиции и были какие-то пророссийские иллюзии, Лука прямо сейчас делает всё, чтобы они от них оперативно избавились. А положить Беларусь под кого-то или что-то против её желания не сможет никто. Лучшее доказательство - то, что происходит там прямо сейчас.
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18.08.2020 16:15 Ответить
Будет или опять Лука, или снова Пашинян-2. 100%.
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18.08.2020 16:48 Ответить
Пашиняна-2 не будет, потому что Беларусь не в ситуации Армении, вынужденной стелиться перед РФ ради защиты от многовековой «турецко-азербайджанской угрозы». Луки не будет, потому что его как легитимного президента Беларуси по факту уже и так нет, и он сам это знает. Тупика двоевластия, как в Венесуэле, скорее всего, тоже не будет. Не тот геополитический контекст, не те темпы и масштабы противостояния. Будет так, как мы пока не можем себе представить. 100%.
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18.08.2020 18:26 Ответить
Вы, батенька, оптимист. Будет очередная }{уйловская подстилка. Всё, закрыли тему.
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18.08.2020 18:36 Ответить
Не мы её открывали, не нам и закрывать. Будет тот, кого одни будут считать очередной }{уйловской подстилкой, другие - нет. Так же, как было с каждым без исключения президентом послемайданной Украины. А потом, рано или поздно, Путин уйдёт, сядет или сдохнет, в РФ случится очередная перестройка, и империя зла окончательно развалится. Но это уже совсем другая история.
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18.08.2020 18:57 Ответить
В этом простом рабочем больше совести и нравственности, чем во всей беларусской власти; по этому человеку понимаю, что жив дух беларусского народа.
Беларусь победит!
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17.08.2020 21:47 Ответить
Наивности там много. Причина их бед не столько лукашенко а Козлостан
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17.08.2020 22:08 Ответить
Работяга сказал искренне, но всё-таки очень сильно чувствуется, что это человек из совка:

нам не надо НАТО...

Наивный простяга: да ведь без членства в НАТО твою Беларусь московиты оккупируют в 48 часов: пикнуть не успеешь, как будешь жить под имперским ярмом.
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17.08.2020 23:03 Ответить
если у народа советский дух, то братья по совку победят
а если Божий дух, тогда да, может быть
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17.08.2020 23:33 Ответить
Эмоциональное выступление рабочего в Гродно: Лукашенко сам накликал на себя эту беду! - Цензор.НЕТ 3402
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17.08.2020 21:48 Ответить
Лукашенко проехался по Зеленскаму. - Берегите первого президента, иначе выберете как в Украине,какое то чмо,а потом мучаться будете ................
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17.08.2020 21:54 Ответить
ось тут він перетнув межу дозволеного.Лапоть він і є лапоть,хоч і стільки років у владі.Українцям не потрібно розказувати про ОБРАНОГО президента.Він наш і ми самі обираємо з ким мучитися.
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17.08.2020 23:15 Ответить
про "чмо" - это фантазии интернет-военов, Лука такого не говорил.
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18.08.2020 00:48 Ответить
ну дыпломат дипломированный... геополитык
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17.08.2020 23:34 Ответить
Хотим быть без России и НАТО Да нет сябры, без НАТО вас кацапы сожрут как круассан на завтрак
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17.08.2020 21:49 Ответить
Кацапы жрут на завтрак позавчерашние котлеты с супом, а не круассаны. Это вы им очень льстите, ув. Олег, предполагая, что кацапы вкушают круассаны, яко коренные парижане и марсельцы.
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17.08.2020 23:07 Ответить
кацап жрет круассан на завтрак ...
он не совсем поймет ... , ну разве продвинут - Петербуржеч , из Ростова , ли на крайнак московский -те еще видели круасан в натуре ...

п.с. добавили друзья - Екатиненбург + Хабаровск ....

где такое слово еще знают на вкус и не считают его непонятн.матюгом ?
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18.08.2020 03:46 Ответить
Краем уха слышал , что Лукашенко просил протестующих его убить ,чтобы провести новые выборы . Так для этого ему надо было обратиться к своему ОМОНу , а не к протестующим. (с)
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17.08.2020 21:50 Ответить
Этот рабочий был бы настоящим президентом ! Но для власти такие честные прямые люди смертельно опасны.
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17.08.2020 21:51 Ответить
Точно! "Любая кухарка способна управлять государством"©!
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17.08.2020 21:59 Ответить
Цілком згіден. Маємо близький приклад
Лех Вале́нса (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Lech Wałęsa; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 29 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943 ) - польський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Президент Польщі (1990-1995).
За професією - електрик. Співзасновник і перший керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0 профспілки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0) «Солідарність» у 1980-х роках, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(Time) Людина року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) тижневика «Time» (1981), лауреат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83 Нобелівської премії миру (1983).
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17.08.2020 22:34 Ответить
Государственное телевидение Гродно включило прямую трансляцию акции протеста
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17.08.2020 21:52 Ответить
Эмоциональное выступление рабочего в Гродно: Лукашенко сам накликал на себя эту беду! - Цензор.НЕТ 7958
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17.08.2020 21:52 Ответить
Год прошел,а это тело уже один сплошной мем.
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17.08.2020 21:54 Ответить
Так петики ж работают! Больше им нечем заняться.
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17.08.2020 22:21 Ответить
Ага. Кругом коварные петики. Не дают Ли Куан Ю местного разлива осчастливить нацию.
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17.08.2020 23:09 Ответить
майор белорусского кгб тихановская победила лукашенко.
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17.08.2020 21:52 Ответить
так то нормально всё сказал,особенно мол "не нужна нам расися",это порадовало.
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17.08.2020 21:54 Ответить
Да если по хорошему- никому не надо ни НАТО, ни Россия. Вопрос только в том- "как выжить среди этой смертной любви?"
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17.08.2020 21:54 Ответить
Кацап, зайди через твой балалаешный айпи.
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17.08.2020 23:43 Ответить
спектакль окончен.погасли свечи.
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17.08.2020 21:55 Ответить
"Нет, ребята, все не так,
Все не так, ребята!"
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17.08.2020 21:55 Ответить
Репортаж с места событий: врачи РНПЦ психического здоровья в Новинках вышли на забастовку.
В то время, как со всего города слышны крики «уходи», они кричат «приходи»
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17.08.2020 21:57 Ответить
хабаровск 30 дней кри
чит путин вор.
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17.08.2020 21:59 Ответить
Всё в точку..., но наверно - ватник, раз Медведева в пример привёл...
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17.08.2020 21:59 Ответить
Мені виступ сподобався..
Питання одне- чому не на рідній мові??
Верхівка не розуміє??!
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17.08.2020 22:00 Ответить
Тебе доступно объяснят.
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17.08.2020 22:09 Ответить
*****, кстати, тоже.
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17.08.2020 22:11 Ответить
За Українську вже було...
За англійську трохи побоювалися..
А Вас за яку Мову¿?
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17.08.2020 22:13 Ответить
бо оккупационная администрация...
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17.08.2020 22:15 Ответить
зарплата игоря сечина в год,это бюджет костромской и вологодской области вместе взятых за год.для россии это нормально
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17.08.2020 22:04 Ответить
В принципе НАТО и правда не было б нужно не будь под боком Козломордии.

Белорусам еще предстоит єто понять.
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17.08.2020 22:05 Ответить
НАТО для того і було створено, щоб разом захиститись від сталінабадського мордору, що зараз зветься ***********. І це знають всі. Ви ще побачите на референдумі в Україні (бо без референдуму вступ до НАТО неможливий), скільки совкових довбойопів будуть голосувати проти вступу до НАТО, не дуже то красива картинка буде. А ще внутрішня п'ята колона в вигляді Батьківщини разом з ЖОПОБлоком козломордих буде тут скиглити, що нам потрібно бути "незалежними" та позаблоковими. То не кажіть білорусам як їм зараз вважати хто їх друг, вони ще до того не дійшли багато кроків, в том числі не скоштували ще "братської любові" ********** в повній мірі. Запевняйте краще своїх сусідів та родичів, що нам НАТО вкрай потрібно.
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18.08.2020 00:22 Ответить
Рабочий - это серьезно! Рабочие знают, как оружие держать и в кого стрелять.
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17.08.2020 22:07 Ответить
это только мне показалось?
он вполне лояльно относится,что выборы в любом случае бы лука украл.
его смущает только процент, который себе лука намалевал.
о том, что выборы реально могли быть без подлогов у него даже в голову не заходит.
и это ж настрой всех окружающих судя по поддержке
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17.08.2020 22:08 Ответить
ага) Как и у наших зебилов - пусть и обдурили, но разрешите выглядеть не полностью лохами - "посадите хоть Порошенка". Ну пожалуйста
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17.08.2020 22:12 Ответить
Вот! И я на это сразу внимание обратил. То есть убей меня нежно....обмани меня красиво
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17.08.2020 22:12 Ответить
лукашенко досрочно присвоил звание подполковник кгб белоруси тихановской светлане.
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17.08.2020 22:10 Ответить
да угомонись ты. Какое кгб до Тихановской...
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17.08.2020 22:13 Ответить
Емоційний виступ робітника в Гродно: Лукашенко сам накликав на себе цю біду! - Цензор.НЕТ 4687
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17.08.2020 22:14 Ответить
ору! )))
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17.08.2020 22:24 Ответить
Всё познается в сравнении, поэтому белорусов 2020го можно понять, их уровень жизни за последние 5 лет ухудшился. Кто в этом виноват!? Санкции против России и дестабилизация Украины ?
Возможно недовольные белорусы никогда не были на Украине и не работали на тамошних заводах, не лечились в демократических больницах...
Рабочим Европы живётся тоже не сладко и за 1700 евро пахать 42 часа (Германия), пахать а не находиться на рабочем месте...
Ну и конечно нельзя забывать как с демонстрантами обходится Франция - желтые жилеты, более 100 погибших, Америка- ещё совсем свежие события...
После устранения Садама и Каддафи, жизнь простых людей ухудшилась во много раз...
Всё познается в сравнении...
Удачи, славянские братья
P.S. конечно это написал троль и его нужно забанить
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17.08.2020 22:23 Ответить
Хоть ты и постарался выбить из рук оружие но таки да-ты тролль. Вы не способны сгенерировать ничего кроме овся, уже 100 раз пропущеного через лошадь. Но тем не менее я тебе отвечу:
1. Когда ты делаешь ремонт в своей квартире, ты сначала ломаешь все. Сдираешь обои и плитку. Квартира - как после войны. Но это надо сделать чтобы навести все новое. Вот так же и со страной. 80 лет были под совком а ты хочешь за 6 лет Монте-Карло? Фантастика на втором этаже.
2. Рабочие в Германии ходят в развалочку и еле шевелятся. Мерило работы-не усталость и суета а разумная организация труда. У них она есть. Поэтому выработка все равно в разы больше.
3. Желтые жилеты бузят за соляру а не за само право жить.
4. Про братство не пиши пока не развернешь ваши мусоровозы от границы.
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17.08.2020 22:28 Ответить
Пахнет 1917 годом, до основания всё разрушим, а потом мы наш мы новый мир постройки... Ценой молодости миллионов людей, начавших в 14 лет пахать за светлое будущее, которое в 1990 быстро разграбили и увели в офшорны. А за оставшиеся мелочи построили замки под Киевом...
Но бумага всё вытерпит и я тоже прочитал и отвечаю на ваше сообщение.
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17.08.2020 22:35 Ответить
Ну что ты ноешь? Какое до основания? От проблемных активов избавляются.
Гнилой зуб лечить надо пока дыра маленькая а не жвачкой залепливать потому что лечить больно. Потом больнее будет. Отставание в технологиях растет!
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17.08.2020 22:37 Ответить
Ну тогда думайте что пишите, а то сначало всё сломаем, чтобы навести всё новое...
Пишите сломаем всё кроме основания и всё будет понятно...
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17.08.2020 22:43 Ответить
Простите товарищ майор. Я забыл с кем имею разговор. Тут надо предельно ясно и четко. И два раза. Конечно-сломать все старое, отжившее и убыточное. Я думал сам догадаешься. Виноват!
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17.08.2020 22:48 Ответить
Шкода що той робочий не цікавиться тим що відбувається в країнах-сусідах. Ні росія ні НАТО ми вже проходили. З-за цього мінус Крим, Донбас та 15 тис українців
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17.08.2020 22:27 Ответить
Он рожден и воспитан совком. Для него это и так гигантский шаг в осознании. Я удивлен и восхищен
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17.08.2020 22:30 Ответить
Та я розумію, хоча і печально бо совка вже 29 років не існує. Вчитись на своїх помилках можна, але ж дуже боляче.
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17.08.2020 22:36 Ответить
Так! але вельмі даходліва! За тыдзень ён зразумеў больш чым за ўсё жыццё!
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17.08.2020 22:38 Ответить
Пусть продолжает развиваться.
Белорусам еще предстоит немаленький путь. Но первые, важнейшие, шаги уже сделаны.
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17.08.2020 23:41 Ответить
Та не тільки білорусам чесно кажучи. Україна теж на самому початку свого шляху, вже 2 революції мали і війну і до багатьох досі нічого не дійшло То я не здивуюсь якщо Білорусь опиниться в ЄС, а ми будемо шаг вперед та 2 назад. Судячи з останніх презедентських виборів і парламентських все не дуже добре...
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18.08.2020 20:40 Ответить
Так ти кажеш краще, ніж мордорською, і я тебе краще розумію. Не вагайся говорити рідной мовой
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18.08.2020 00:33 Ответить
Мы не выдвигаем сегодня требования по зарплате. Мы не выдвигаем по спецодежде, по этому, нет...

Инициативный дядя, вижу его через годик охранником в супермаркете, шманающем бабулек и стоящим как *** перед старшим смены. "нищий, зато гордый" ©
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17.08.2020 22:28 Ответить
Разве не об этом бают скрепники? Духовность и свобода дороже куска колбасы. У вас в Мацкве не так?
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17.08.2020 22:31 Ответить
Свобода и мораль действительно дороже куска колбасы.
У выбравшего колбасу со временем не будет ни свободы, ни колбасы.
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17.08.2020 23:40 Ответить
Найвідоміші цитати Степана Бандери:- Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.
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18.08.2020 00:32 Ответить
Ну так це ж перефраз загальновідомої істини. Про це ще давні греки казали.
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18.08.2020 07:37 Ответить
ЕПРСТ! На белорусских порталах поварят валом но похоже на цензоре их еще больше
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17.08.2020 22:32 Ответить
А знаєте що, ситуейшен в Бєларусі мені нагадує пізній совок в часи розвалу. Люди не думали як скинути ненависну комуністичну диктатуру та обрати інший суспільно-державний устрій. Розмови були "Який генсек кпсс буде кращий". Таке і в них вибір "Бєрія чи Сталін ?"
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17.08.2020 22:44 Ответить
главное не в личности. а в сменяемости
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17.08.2020 22:45 Ответить
Детский лепет......не будет никакого толку изо всей этой херни......
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17.08.2020 22:49 Ответить
Сябры напуганы НАТО як и москали.НАТО создавались не для интервенции,а як сдерживающий фактор в самой ЕС.С кем воевать,когда все в НАТО?Не с кем походу
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17.08.2020 22:52 Ответить
Работяга слабо ещё мыслит, по совковому. Не надо НАТО и Россия? Да Белоруссию раздавят кремлёвские волки!
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17.08.2020 22:54 Ответить
События в Беларуси идут в правильном направлении.
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17.08.2020 22:55 Ответить
Допоки лука живий-до тих пір він буде при владі. Абсолютно підтримуємий парашею,звичайною міліцією,ОМОНом,війсками,у основному,парашськими,різними там десантними підрозділами,загалом,багнетами-він буде правити усілякими правдами і неправдами.Але страшно собі уявити,що станеться із цією країною коли "голова" прогуляється на артиллерійському лафеті у супроводі військового"каравулу" до мінського крематорію. Білорусь,мені так здається,за Кримським сценарієм,якщо не гірше,стане однією із областей зловонної параші,бо допоки у кремлі сидить всеєвропейська криса,народам сусідніх із цією клоакою країн загрожує перспектива опинитись у "татаро-монгольській" неволі.
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17.08.2020 23:17 Ответить
Говорит многое правильно.
Но... к сожалению, совок головного мозга присутствует.
У нас в Украине 15 лет тому были очень похожие инфантильные рассуждизмі про "НАТО нам не надо"... Теперь поумнели.
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17.08.2020 23:37 Ответить
Aле на жаль далеко не всі.
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18.08.2020 00:26 Ответить
так і є, не всі
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18.08.2020 00:39 Ответить
звичайно, не всі
всі й не можуть...
принаймні є 25% української політичної нації - а це вже хоч щось
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18.08.2020 07:35 Ответить
Молодец Гражданин!
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18.08.2020 04:51 Ответить
 
 