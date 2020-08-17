Эмоциональное выступление рабочего в Гродно: Лукашенко сам накликал на себя эту беду! ВИДЕО

Рабочий "Гродножилстроя" потребовал у захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко ответить за 7,5 тыс. пострадавших от рук ОМОНа протестующих и заявил, что Беларуси нужен честный президент.

Выступление рабочего во время акции протеста на предприятии опубликовало "Радыё Свабода", информирует Цензор.НЕТ.

Приводим его расшифровку.

"Весь этот конфликт можно было разрешить тихенько, спокойно и мирно. Но они не захотели. Получается, они как спровоцировали.

Выступление нашего, я уже сегодня не боюсь сказать, бывшего президента о том, что пострадало 120 человек ОМОНовцев... А кто ответит за 7 с половиной тысяч? Убитых морально, покалеченных физически. Кто?

А где те пропавшие люди, о которых не могут узнать ни родители, ни жены? Где? А те, что пострадали, семь с половиной тысяч, кто за них? За 100 должны ответить, а за этих - нет?

Мы не выдвигаем сегодня требования по зарплате. Мы не выдвигаем по спецодежде, по этому, нет... У нас один вопрос сегодня - убрать лживое наше правительство. Центральную избирательную комиссию, парламент, и в первую очередь - Александра Лукашенко.

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Он сам себя обманул. Если б он поставил хотя бы 54-55 баллов - проходной балл - люди побастовали бы немного, поверьте, мне, но поверили бы! И он остался бы. Он сам перегнул палку! Он сам на себя накликал вот эту беду. И сегодня ему надо и придется обязательно отвечать перед людьми и перед обществом. ...

Он не может разобраться и не может связать нормально, обратиться к своим людям. Везде угрозы! Скажите, пожалуйста, вот все, что стоят - это уголовники? Это уголовники? Это люди, которые не работают? Это наркоманы? Это пьяницы? Это - рабочий народ! У них есть свое сознание! Что этим людям, заплатили? Вчера что, всему городу заплатили? Да заплатили бы по 10 копеек - в какую сумму вывалится это? Люди вышли своим сознанием. С семьями, с детьми!

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Я горжусь действительно своим белорусским народом! Мне не надо ни НАТО, ни Россия, мы должны быть одни, с нормальным, честным руководством. Во главе такой же самый должен президент быть честный, как и мы!

(Далее рабочий обращается к руководству завода. - Ред.)

Я знаю, что на вас тоже наседают. Я знаю и понимаю, что наседают на наших директоров. И вы никуда не деваетесь, вы вынуждены подчиняться им и заставлять нас. Вы поймите нас, вы поймите людей, молодых людей. ... Им жить, каждому! Им! Вы уже свое, так сказать, и младший возраст отходили уже. Вы не вечные люди. А им расти. Их детям - занимать наши посты. Быть директорами, кому-то - президентом, кому-то - мэром, губернатором".

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