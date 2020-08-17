Харьковчанин пытался скрыться от полиции, перелез через балкон 8 этажа, сорвался и разбился насмерть, - ГУ НПУ. ВИДЕО
Неоднократно судимого 39-летнего мужчину искали сотрудники уголовного розыска в квартире знакомой в многоэтажке по проспекту Победы. По поручению следователя они хотели проверить возможную причастность харьковчанина к совершению преступления.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, хозяйка квартиры добровольно впустила полицейских и сообщила, что мужчина находится в квартире, но там его не нашли.
Как позже выяснилось, мужчина перелез через балкон 8 этажа, не удержался и сорвался с высоты. От полученных травм он скончался на месте. Сообщение о происшествии поступило в полицию 17 августа в 16:32 из службы "102". Погибший - неоднократно судимый за разбои, кражи, грабежи.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
На месте продолжается осмотр, устанавливаются свидетели происшествия, работают сотрудники харьковского управления внутренней безопасности.
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Ех, жаль, не попалась ти йому.
Все чітко і справедливо . Потерпівший тут тільки адвокат , якому не вдалося заробити на захисті в суді .
- Не скажу! Отпустите!
- Миколо відпускай!
- Зовсім відпустити?
- Так.
. (Миколо разжав руки, що тримали ногу...)