Харьковчанин пытался скрыться от полиции, перелез через балкон 8 этажа, сорвался и разбился насмерть, - ГУ НПУ. ВИДЕО

Неоднократно судимого 39-летнего мужчину искали сотрудники уголовного розыска в квартире знакомой в многоэтажке по проспекту Победы. По поручению следователя они хотели проверить возможную причастность харьковчанина к совершению преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, хозяйка квартиры добровольно впустила полицейских и сообщила, что мужчина находится в квартире, но там его не нашли.

Как позже выяснилось, мужчина перелез через балкон 8 этажа, не удержался и сорвался с высоты. От полученных травм он скончался на месте. Сообщение о происшествии поступило в полицию 17 августа в 16:32 из службы "102". Погибший - неоднократно судимый за разбои, кражи, грабежи.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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На месте продолжается осмотр, устанавливаются свидетели происшествия, работают сотрудники харьковского управления внутренней безопасности.