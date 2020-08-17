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Харьковчанин пытался скрыться от полиции, перелез через балкон 8 этажа, сорвался и разбился насмерть, - ГУ НПУ. ВИДЕО

Неоднократно судимого 39-летнего мужчину искали сотрудники уголовного розыска в квартире знакомой в многоэтажке по проспекту Победы. По поручению следователя они хотели проверить возможную причастность харьковчанина к совершению преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, хозяйка квартиры добровольно впустила полицейских и сообщила, что мужчина находится в квартире, но там его не нашли.

Как позже выяснилось, мужчина перелез через балкон 8 этажа, не удержался и сорвался с высоты. От полученных травм он скончался на месте. Сообщение о происшествии поступило в полицию 17 августа в 16:32 из службы "102". Погибший - неоднократно судимый за разбои, кражи, грабежи.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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На месте продолжается осмотр, устанавливаются свидетели происшествия, работают сотрудники харьковского управления внутренней безопасности.

Автор: 

Нацполиция (16608) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) смерть (9261) Харьков (7634)


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Топ комментарии
+11
«Погибший - неоднократно судимый за разбои, кражи, грабежи.Источник: https://censor.net/v3214325»

Ех, жаль, не попалась ти йому.
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17.08.2020 23:18 Ответить
+6
Если не однократно судимый значит скорее всего правильная судьба меньше горя принесёт обществу
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17.08.2020 23:35 Ответить
+3
какая х3р разница, им в лапы попасться всё равно выйдешь або калекой, або забьют там до смерти
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17.08.2020 22:57 Ответить
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какая х3р разница, им в лапы попасться всё равно выйдешь або калекой, або забьют там до смерти
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17.08.2020 22:57 Ответить
он и так был неоднократно подсудимым
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17.08.2020 22:58 Ответить
«Погибший - неоднократно судимый за разбои, кражи, грабежи.Источник: https://censor.net/v3214325»

Ех, жаль, не попалась ти йому.
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17.08.2020 23:18 Ответить
Чушь несёшь , просто видимо не осознаёшь земной жизни или положение у тебя словно с небес не спускалась где то там за спиной миллионера
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17.08.2020 23:51 Ответить
Давай еще зека-рецидивиста пожалеем, ага.
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18.08.2020 08:54 Ответить
Воздух выдержит только тех... (с)
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17.08.2020 23:03 Ответить
Что за бред? Полицейских наградить - за очищение страны от биомусора, которым являются все зеки-рецидивисты.
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18.08.2020 08:51 Ответить
Если не однократно судимый значит скорее всего правильная судьба меньше горя принесёт обществу
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17.08.2020 23:35 Ответить
А без лабутенів ніяк не можна працювати?
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17.08.2020 23:43 Ответить
Може воно й на краще . Життя - найкращий суддя . Без амністій , підкупу і корупції .
Все чітко і справедливо . Потерпівший тут тільки адвокат , якому не вдалося заробити на захисті в суді .
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18.08.2020 00:20 Ответить
Унесённый ветром как на жаргоне
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18.08.2020 00:28 Ответить
Який гарний поліціянт!Ще й українською володіє. Це Харків!
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18.08.2020 01:25 Ответить
-Де ховаєш зброю та наркотики!?
- Не скажу! Отпустите!
- Миколо відпускай!
- Зовсім відпустити?
- Так.
. (Миколо разжав руки, що тримали ногу...)
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18.08.2020 03:15 Ответить
а мох бы сделать карьеру...стать депутатом
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18.08.2020 06:17 Ответить
Премия Дарвина!
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18.08.2020 08:28 Ответить
Поліцаїв треба судити за доведення до самогубства.
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18.08.2020 12:54 Ответить
Спікер напевно щось вживає, така виразна міміка.
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18.08.2020 14:05 Ответить
А не проверить нам всех ранее судимых, на причастность к совершенным и планируемым преступлениям, взяли доручення и пошли по всем квартирам.
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18.08.2020 14:08 Ответить
 
 