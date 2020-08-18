Степанов напомнил родителям о необходимости вакцинации детей: "Это имеет огромное значение". ВИДЕО

За все время пандемии коронавируса в Украине не прекращалась вакцинация населения от различных заболеваний.

Об этом на брифинге 18 августа сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За все время пандемии мы не прекращали вакцинацию. Это не просто безопасно, это имеет огромное значение. Потому что мы вакцинируем детей от очень серьезных и угрожающих болезней. Поэтому я пользуясь случаем обращаюсь ко всем родителям о соблюдении календаря прививок. Детей нужно вакцинировать, делать им прививки, чтобы они не заболели. Именно на это направлен весь календарь прививок, именно на это направлена ​​наша политика", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 42% украинцев не собираются делать прививку от коронавируса, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА