Степанов напомнил родителям о необходимости вакцинации детей: "Это имеет огромное значение". ВИДЕО
За все время пандемии коронавируса в Украине не прекращалась вакцинация населения от различных заболеваний.
Об этом на брифинге 18 августа сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За все время пандемии мы не прекращали вакцинацию. Это не просто безопасно, это имеет огромное значение. Потому что мы вакцинируем детей от очень серьезных и угрожающих болезней. Поэтому я пользуясь случаем обращаюсь ко всем родителям о соблюдении календаря прививок. Детей нужно вакцинировать, делать им прививки, чтобы они не заболели. Именно на это направлен весь календарь прививок, именно на это направлена наша политика", - сказал Степанов.
Топ комментарии
+5 Марина Дунаева
показать весь комментарий18.08.2020 11:08 Ответить Ссылка
+4 Alisa Korovieva
показать весь комментарий18.08.2020 10:53 Ответить Ссылка
+3 VOLODUMUR Б
показать весь комментарий18.08.2020 11:24 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID-19 в апреле.
Политическая и деловая элита России с апреля имела доступ к вакцине, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр имени Н.Ф.Гамалеи. Об этом со ссылкой на собственные источники https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-20/russian-elite-got-experimental-covid-19-vaccine-from-april сообщает Bloomberg.
Агентству удалось подтвердить информацию о вакцинации представителей российской элиты у десятков человек, имена которых Bloomberg не раскрывает. Собеседники агентства рассказали, что делали прививку, чтобы не ограничивать себя в общении и встречах. Одни из них сообщили, что после вакцинации у них повышалась температура и появлялись сильные мышечные боли, другие - что побочных эффектов не было. Некоторые из собеседников отметили, что отказались от вакцинации, не имея достоверных данных о ее безопасности.
Среди компаний, топ-менеджеры которых имели доступ к вакцине, агентство назвало «Русал» и «Фосагро», но в самих компаниях от комментариев отказались. В правительстве России не смогли оперативно прокомментировать информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом о том, получил ли вакцину президент Владимир Путин или другие чиновники администрации президента. Связаться с НИЦ Гамалеи Bloomberg не удалось.