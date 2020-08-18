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Степанов напомнил родителям о необходимости вакцинации детей: "Это имеет огромное значение". ВИДЕО

За все время пандемии коронавируса в Украине не прекращалась вакцинация населения от различных заболеваний.

Об этом на брифинге 18 августа сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За все время пандемии мы не прекращали вакцинацию. Это не просто безопасно, это имеет огромное значение. Потому что мы вакцинируем детей от очень серьезных и угрожающих болезней. Поэтому я пользуясь случаем обращаюсь ко всем родителям о соблюдении календаря прививок. Детей нужно вакцинировать, делать им прививки, чтобы они не заболели. Именно на это направлен весь календарь прививок, именно на это направлена ​​наша политика", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 42% украинцев не собираются делать прививку от коронавируса, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

вакцина (3815) дети (6612) Минздрав (4907) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+5
СКОТИНА!!!
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18.08.2020 11:08 Ответить
+4
и этот туда же. На детские онко, на гемодиализ, на туберкулез денег нет, а на прививки - завались
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18.08.2020 10:53 Ответить
+3
ні в якому разі не вакцинуйте!
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18.08.2020 11:24 Ответить
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«20 июля, 08:09
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID-19 в апреле.
Политическая и деловая элита России с апреля имела доступ к вакцине, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр имени Н.Ф.Гамалеи. Об этом со ссылкой на собственные источники https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-20/russian-elite-got-experimental-covid-19-vaccine-from-april сообщает Bloomberg.
Агентству удалось подтвердить информацию о вакцинации представителей российской элиты у десятков человек, имена которых Bloomberg не раскрывает. Собеседники агентства рассказали, что делали прививку, чтобы не ограничивать себя в общении и встречах. Одни из них сообщили, что после вакцинации у них повышалась температура и появлялись сильные мышечные боли, другие - что побочных эффектов не было. Некоторые из собеседников отметили, что отказались от вакцинации, не имея достоверных данных о ее безопасности.
Среди компаний, топ-менеджеры которых имели доступ к вакцине, агентство назвало «Русал» и «Фосагро», но в самих компаниях от комментариев отказались. В правительстве России не смогли оперативно прокомментировать информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом о том, получил ли вакцину президент Владимир Путин или другие чиновники администрации президента. Связаться с НИЦ Гамалеи Bloomberg не удалось.
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18.08.2020 10:44 Ответить
Читаем книгу "Прививки в вопросах и ответах для думающих родителей".
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18.08.2020 10:46 Ответить
Степанов напомнил родителям о необходимости вакцинации детей: "Это имеет огромное значение" - Цензор.НЕТ 8388
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18.08.2020 10:52 Ответить
Банковская сфера... Она, порой, так затягивает...
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18.08.2020 11:15 Ответить
Прежде всего, успешно лечит.
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18.08.2020 14:57 Ответить
и этот туда же. На детские онко, на гемодиализ, на туберкулез денег нет, а на прививки - завались
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18.08.2020 10:53 Ответить
Когда ты должен узнать своего учителя по алгебре.

Степанов нагадав батькам про необхідність вакцинації дітей: "Це має величезне значення" - Цензор.НЕТ 1731
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18.08.2020 11:07 Ответить
Так вон, в заднем ряду, пытается руками параболу изобразить...
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18.08.2020 11:13 Ответить
СКОТИНА!!!
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18.08.2020 11:08 Ответить
ні в якому разі не вакцинуйте!
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18.08.2020 11:24 Ответить
степанов - пнх..
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18.08.2020 11:36 Ответить
Пусть степанов определяет виновных при летальных исходах, да так что бы родители имели ПРАВО порвать на портянки этих смелых экспериментаторов без суда и следствия. Умер ребёнок всё министерство под нож - назначай следующих.
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18.08.2020 11:47 Ответить
На 100% вакцину для прививок наверное закупили через подставную фирму степанова, раз он уже не однократно и настойчиво настаивает на всеобщей вакциниции населения!! Пора догонять богатырёву!!
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18.08.2020 13:10 Ответить
Просто, если он не будет впаривать то, что продвигает фармбизнес через ВОЗ, его немедленно снимут с должности.
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18.08.2020 15:00 Ответить
этот чударас-редиска ну явно не инфекционист. только в нашей стране этим придуркам хочется вакционировать народ во время эпидемии, когда организму и без того не хватает иммунитета, а его предлагают для ковида еще трошки (?) ослабить.падла.
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18.08.2020 13:44 Ответить
Тут большие бабки замешены, поэтому для их получения здоровье людей не учитывается.
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18.08.2020 15:04 Ответить
Досить слухати степашкіне лайно.
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18.08.2020 15:53 Ответить
 
 