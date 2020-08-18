Более 20 работников Белорусского радио не вышли на работу: Требуют честных выборов и объективного освещения событий в стране. ВИДЕО
На Белорусском радио началась забастовка. Сегодня на работу не вышли более 20 человек: в их числе сотрудники радио "Сталіца" и "Беларусь", а также звукорежиссеры, которые обсуживают все станции Белорусского радио. Они требуют честных выборов и объективного освещения событий в стране в СМИ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.BY".
Работники Белорусского радио присоединились к общенациональной забастовке. Специалисты уточняют, что не выйдут на работу до тех пор, пока не будут проведены перевыборы, пока не прекратятся задержания мирных протестующих, пока не будут освобождены политзаключенные, пока государственные СМИ не начнут объективно освещать события в стране.
Кроме того, они требуют призвать к ответственности сотрудников органов государственной власти, силовых структур и правоохранительных органов, превысившых свои полномочия и не исполняющих свои обязанности добросовестно в соответствии с законодательством РБ.
Также сотрудники радио требуют обеспечить доступ в интернет и социальные сети без ограничений всем гражданам Беларуси.
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Теперь будет или путинский агент, или дура-домохозяйка (и тоже агент) - но Беларуси жопа в любом случае.
А затем в "турборежиме" (термин зеленого) они проведут дерибан и организуют олигархию. Народ не успеет понять, что же произошло и как случилось, что очень многие из инженеров, учителей школ, работников радио и ТВ, рабочих заводов, вынуждены будут трусы на базаре продавать. А новые олигархи скажут, что они никому ничего не должны. Что их частная собственность не прикасаема. Боюсь чтобы беларусы не оказались жертвами лохотрона.
При переходе власти будет период безвластия и неуправляемости, как это было при оккупации Крыма. И главнокомандующая домохозяйка.
При таком соседе нужно в первую очередь следить за безопасностью, а потом уже за демократией.