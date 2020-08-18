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Более 20 работников Белорусского радио не вышли на работу: Требуют честных выборов и объективного освещения событий в стране. ВИДЕО

На Белорусском радио началась забастовка. Сегодня на работу не вышли более 20 человек: в их числе сотрудники радио "Сталіца" и "Беларусь", а также звукорежиссеры, которые обсуживают все станции Белорусского радио. Они требуют честных выборов и объективного освещения событий в стране в СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.BY".

Работники Белорусского радио присоединились к общенациональной забастовке. Специалисты уточняют, что не выйдут на работу до тех пор, пока не будут проведены перевыборы, пока не прекратятся задержания мирных протестующих, пока не будут освобождены политзаключенные, пока государственные СМИ не начнут объективно освещать события в стране. 

Кроме того, они требуют призвать к ответственности сотрудников органов государственной власти, силовых структур и правоохранительных органов, превысившых свои полномочия и не исполняющих свои обязанности добросовестно в соответствии с законодательством РБ.

Также сотрудники радио требуют обеспечить доступ в интернет и социальные сети без ограничений всем гражданам Беларуси.

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Более 20 работников Белорусского радио не вышли на работу: Требуют честных выборов и объективного освещения событий в стране 01

Автор: 

Беларусь (7937) радио (292) СМИ (3845)


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Топ комментарии
+4
От кого они требуют "объективного освещения событий" если сами же должны их и освещать?
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18.08.2020 11:42 Ответить
+1
В редакцию Onliner попали фотографии спортзала, в котором на полу в разных позах находились задержанные во время акций протеста, виден окровавленный бело-красно-белый флаг, кровь была видна также и на полу. Мы обратились к тем, кто был задержан во время протестов. Один из них, Вадим, подтвердил нам, что так выглядел спортзал Первомайского РУВД 12 августа перед отправкой в ИВС на Окрестина. ...Більш ніж 20 працівників Білоруського радіо не вийшли на роботу: Вимагають чесних виборів та об'єктивного висвітлення подій у країні - Цензор.НЕТ 1723
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18.08.2020 11:39 Ответить
+1
Протести це добре, але чи вміють вони торгувати трусами на базарі?
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18.08.2020 11:41 Ответить
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Вышли это хорошо...только хотелось бы знать...20 человек из скольки работающих?? Какой процент??
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18.08.2020 11:20 Ответить
Протести це добре, але чи вміють вони торгувати трусами на базарі?
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18.08.2020 11:41 Ответить
Вранье! Там сотни бастуют!
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18.08.2020 11:21 Ответить
Беги Картофаныч ,Беги ....... пока не поздно
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18.08.2020 11:36 Ответить
В редакцию Onliner попали фотографии спортзала, в котором на полу в разных позах находились задержанные во время акций протеста, виден окровавленный бело-красно-белый флаг, кровь была видна также и на полу. Мы обратились к тем, кто был задержан во время протестов. Один из них, Вадим, подтвердил нам, что так выглядел спортзал Первомайского РУВД 12 августа перед отправкой в ИВС на Окрестина. ...Більш ніж 20 працівників Білоруського радіо не вийшли на роботу: Вимагають чесних виборів та об'єктивного висвітлення подій у країні - Цензор.НЕТ 1723
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18.08.2020 11:39 Ответить
Лядова - блогера задержали ... приехал из кацапляндии.ОМОН там тупо всех фигачит , заставляет вот в таких позах находиться часами со связанными руками за спиной
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18.08.2020 13:00 Ответить
От кого они требуют "объективного освещения событий" если сами же должны их и освещать?
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18.08.2020 11:42 Ответить
хотят что бы пришел другой бацька и освещал!))))
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18.08.2020 11:45 Ответить
Я давно вижу, что у Лукашенко очень серьезные недостатки. Но подозреваю, что тем из беларусов, которым надоел Лукашенко и голосуют по принципу "абы не Лукашенко", не очень то задаются вопросом - кто его конкуренты и что они собираются делать, когда придут к власти. И надежды народа могут оказаться жестко обманутыми. Возможно они идут только ради дериьана и создания олигархии по украинскому образцу. Наверняка кто-то там очень давно завидует украинским олигархам и всем тем кто в Украине поучаствовал в дерибане.
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18.08.2020 11:44 Ответить
путен убирает Лукашенко потому что бацька не захотел московской окупации.
Теперь будет или путинский агент, или дура-домохозяйка (и тоже агент) - но Беларуси жопа в любом случае.
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18.08.2020 11:50 Ответить
Белорусам рассказывают, что отстранение Лукашенка это обязательный первый этап. А дальше будут следующие этапы. А какими будут следующие этапы, народу не говорят.
А затем в "турборежиме" (термин зеленого) они проведут дерибан и организуют олигархию. Народ не успеет понять, что же произошло и как случилось, что очень многие из инженеров, учителей школ, работников радио и ТВ, рабочих заводов, вынуждены будут трусы на базаре продавать. А новые олигархи скажут, что они никому ничего не должны. Что их частная собственность не прикасаема. Боюсь чтобы беларусы не оказались жертвами лохотрона.
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18.08.2020 11:58 Ответить
Владельцами заводов будут и не рабочие и не те кто на трибунах. Владеть заводами будут невидимые сейчас люди, которые станут олигархами.
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18.08.2020 12:06 Ответить
где баррикады? где координационные советы, где коктейли? таких протестов на долго не хватит... сдуются.
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18.08.2020 12:01 Ответить
При переходе власти у путина будет очень удобная ситуация для захвата Беларуси.
При переходе власти будет период безвластия и неуправляемости, как это было при оккупации Крыма. И главнокомандующая домохозяйка.
При таком соседе нужно в первую очередь следить за безопасностью, а потом уже за демократией.
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18.08.2020 12:02 Ответить
 
 