Более 20 работников Белорусского радио не вышли на работу: Требуют честных выборов и объективного освещения событий в стране. ВИДЕО

На Белорусском радио началась забастовка. Сегодня на работу не вышли более 20 человек: в их числе сотрудники радио "Сталіца" и "Беларусь", а также звукорежиссеры, которые обсуживают все станции Белорусского радио. Они требуют честных выборов и объективного освещения событий в стране в СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.BY".

Работники Белорусского радио присоединились к общенациональной забастовке. Специалисты уточняют, что не выйдут на работу до тех пор, пока не будут проведены перевыборы, пока не прекратятся задержания мирных протестующих, пока не будут освобождены политзаключенные, пока государственные СМИ не начнут объективно освещать события в стране.

Кроме того, они требуют призвать к ответственности сотрудников органов государственной власти, силовых структур и правоохранительных органов, превысившых свои полномочия и не исполняющих свои обязанности добросовестно в соответствии с законодательством РБ.

Также сотрудники радио требуют обеспечить доступ в интернет и социальные сети без ограничений всем гражданам Беларуси.

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