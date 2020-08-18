"Выходим!" - коллектив театра Янки Купалы подал заявления об увольнении в присутствии министра культуры Беларуси Бондаря. ВИДЕО
Весь коллектив театра Янки Купалы в Минске подал заявления об увольнении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ролик "Известия".
"На видео видно, как люди держат заявления над головой в знак солидарности с уволенным за поддержку протестов руководителем Павлом Латушко", - говорится в комментарии к видео.
В Купаловском театре завершилась встреча с министром культуры Юрием Бондарем, передает "Радио Свобода". В итоге Бондарь сказал: увольнение директора Латушко - право работодателя, а управлять театром теперь будет представитель министерства.
Ранее Павел Латушко покинул пост генерального директора Национального академического театра имени Я. Купалы. Его уволили по решению премьер-министра и министерства культуры Беларуси.
Латушко стал одним из первых руководителей, открыто высказавшихся против насилия в ходе акций протеста в Минске и в отношении задержанных граждан, не согласными с результатами выборов. 14 августа он вышел на акцию солидарности и на площади Независимости в белорусской столице заявил о необходимости призвать к ответственности силовиков, проявивших жестокость.
Актеры Купаловского театра выпустили видеообращение в поддержку протестующих против насилия. На здании театра появился бело-красно-белый флаг.
Ранее Латушко работал министром культуры Беларуси, был послом Беларуси во Франции.
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Уйдёт один колхозник, придет другой - ничего не изменится, как в Армении.
Будут так же лизать жопу рабсии.
Поэтому плевать что там.
Это их право. И это нужно уважать, но принимать меры для безопасности страны при любом развитии ситуации.
Директор - без коллектива.
Теперь так будет выглядеть вся Беларусь?
Намальованих у місцевому цвк.
І у ***** намальовані.
Похоже, что московия запустила проект управления и манипуляции массами Беларуси. И почти все протестующие, это молодежь до 25 лет. Это те, кто наиболее поддающиеся внушениям.
До речі, я вважаю, що професії політтехнологів у нас необхідно заборонити. У всякому випадку контролювати, чим вони займаються. Розкручування їми партій необхідно заборонити. У всякому випадку, що тільки держава має мати монополію, на політтехнології окремих питань. Наприклад для захисту держави від зовнішніх політтехнологій.
При переходе власти, будет период безвластия и неуправляемости, как это было при оккупации Крыма. И главнокомандующая домохозяйка.
При таком соседе нужно в первую очередь следить за безопасностью, а потом уже за демократией. Демократия это дело наживное. А если будет потеря государственности, то этот раз уже навсегда.
" открываю глаза. С верхних нар свисает нога в изношенной до предела, но все же туфле, а не казенном ботинке. Грязный блатной мальчик возникает передо мной и говорит куда-то вверх томным голосом *********.
- Скажи Валюше, - говорит он кому-то невидимому на верхних нарах, - что артистов привели...
Пауза. Потом хриплый голос сверху:
- Валюша спрашивает: кто они?
- Артисты из культбригады. Фокусник и два певца. Один певец харбинский.
Туфля зашевелилась и исчезла... Голос сверху сказал:
- Веди их.
Я продвинулся к краю нар. Три человека стояли под лампой: двое в бушлатах, один в вольной «москвичке». На лицах всех изображалось благоговение.
- Кто тут харбинский? - сказал голос.
- Это я, - почтительно ответил человек в бекеше.
- Валюша велит спеть что-нибудь.
- На русском? Французском? Итальянском? Английском? - спрашивал, вытягивая шею вверх, певец.
- Валюша сказал: на русском.
- А конвой? Можно негромко?
- Ничто... ничто... Вовсю валяй, как в Харбине.
Певец отошел и спел куплеты Тореадора. Холодный пар вылетал с каждым выдохом. Тяжелое ворчание, и голос сверху:
- Валюша сказал: какую-нибудь песню.
Побледневший певец пел:
Шуми, золотая, шуми, золотая,
Моя золотая тайга,
Ой, вейтесь, дороги, одна и другая,
В раздольные наши края...
Голос сверху:
- Валюша сказал: хорошо.
Певец вздохнул облегченно. Мокрый от волнения лоб дымился и казался нимбом вокруг головы певца. Ладонью певец вытер пот, и нимб исчез.
- Ну, а теперь, - сказал голос, - снимай-ка свою «москвичку». Вот тебе сменка!
Сверху сбросили рваную телогрейку.
Певец молча снял «москвичку» и надел телогрейку.
- Иди теперь, - сказал голос сверху. - Валюша спать хочет.
Харбинский певец и его товарищи растаяли в барачном тумане."
(С) Шаламов. "Тайга золотая".
Разговаривают, разговаривают - контрреволюция одна".