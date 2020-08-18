"Выходим!" - коллектив театра Янки Купалы подал заявления об увольнении в присутствии министра культуры Беларуси Бондаря. ВИДЕО

Весь коллектив театра Янки Купалы в Минске подал заявления об увольнении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ролик "Известия".

"На видео видно, как люди держат заявления над головой в знак солидарности с уволенным за поддержку протестов руководителем Павлом Латушко", - говорится в комментарии к видео.

В Купаловском театре завершилась встреча с министром культуры Юрием Бондарем, передает "Радио Свобода". В итоге Бондарь сказал: увольнение директора Латушко - право работодателя, а управлять театром теперь будет представитель министерства.

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Ранее Павел Латушко покинул пост генерального директора Национального академического театра имени Я. Купалы. Его уволили по решению премьер-министра и министерства культуры Беларуси.

Латушко стал одним из первых руководителей, открыто высказавшихся против насилия в ходе акций протеста в Минске и в отношении задержанных граждан, не согласными с результатами выборов. 14 августа он вышел на акцию солидарности и на площади Независимости в белорусской столице заявил о необходимости призвать к ответственности силовиков, проявивших жестокость.

Актеры Купаловского театра выпустили видеообращение в поддержку протестующих против насилия. На здании театра появился бело-красно-белый флаг.

Ранее Латушко работал министром культуры Беларуси, был послом Беларуси во Франции.