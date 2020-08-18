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"Выходим!" - коллектив театра Янки Купалы подал заявления об увольнении в присутствии министра культуры Беларуси Бондаря. ВИДЕО

Весь коллектив театра Янки Купалы в Минске подал заявления об увольнении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ролик "Известия".

"На видео видно, как люди держат заявления над головой в знак солидарности с уволенным за поддержку протестов руководителем Павлом Латушко", - говорится в комментарии к видео.

В Купаловском театре завершилась встреча с министром культуры Юрием Бондарем, передает "Радио Свобода". В итоге Бондарь сказал: увольнение директора Латушко - право работодателя, а управлять театром теперь будет представитель министерства.

Читайте также: Актеры белорусских театров обратились к властям: Требуем прекратить зверства силовиков и ложь на ТВ

Ранее Павел Латушко покинул пост генерального директора Национального академического театра имени Я. Купалы. Его уволили по решению премьер-министра и министерства культуры Беларуси.

Латушко стал одним из первых руководителей, открыто высказавшихся против насилия в ходе акций протеста в Минске и в отношении задержанных граждан, не согласными с результатами выборов. 14 августа он вышел на акцию солидарности и на площади Независимости в белорусской столице заявил о необходимости призвать к ответственности силовиков, проявивших жестокость.

Актеры Купаловского театра выпустили видеообращение в поддержку протестующих против насилия. На здании театра появился бело-красно-белый флаг.

Ранее Латушко работал министром культуры Беларуси, был послом Беларуси во Франции.

Беларусь (7937) театр (231) увольнение (2691)


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Топ комментарии
+24
У 95го квартала появилась возможность трудоустроиться в Беларуси.
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18.08.2020 12:58 Ответить
+19
"Виходимо!" - колектив театру Янки Купали подав заяви про звільнення в присутності міністра культури Білорусі Бондаря - Цензор.НЕТ 5879
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18.08.2020 13:04 Ответить
+8
Молодцы!
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18.08.2020 12:56 Ответить
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Беларусы - вата похлеще самих рабсиян.
Уйдёт один колхозник, придет другой - ничего не изменится, как в Армении.
Будут так же лизать жопу рабсии.
Поэтому плевать что там.
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18.08.2020 12:56 Ответить
Ну так иди и жуй сопли в надежде, что жизнь наладиться без каких-либо усилий. Вата-невата - это отдельное государство и люди сами решают как им лучше. Захотят быть с Европой - через какое то время смогут. Захотят быть с Россией - через пару месяцев будут в составе РФ как какой-нибудь федеральный округ.

Это их право. И это нужно уважать, но принимать меры для безопасности страны при любом развитии ситуации.
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18.08.2020 13:15 Ответить
Поважати аншлюс? Чому це я повинен це поважати?
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18.08.2020 13:26 Ответить
А он уже наступил? Даже если наступит, то это произойдет с одобрения населения. У Белоруссии никогда не было таких конфликтов с Россией (Московией, Российской империей, СССР), как у Украины. Там нет повода для конфликта.
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18.08.2020 13:56 Ответить
Чого б це, ВКЛ понад 200 років воювало з Московією.
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18.08.2020 14:08 Ответить
Это было почти 500 лет назад. Для 99% населения это забытое прошлое (и совершенно правильно), достаточно вспомнить как 300-500 лет назад резали друг друга европейские народы. Но последнюю сотню лет конфликтов на территории современной Белоруссии не было (ПМВ и ВМ не учитываем, так как там был внешний, совместный враг)
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18.08.2020 14:58 Ответить
У часы ВКЛ маскоускае княства было ворагам нумар адзiн, гэтыя войны падштурхнулi ВКЛ да утварэння разам з Каралеуствам Польскiм канфедэрацыi - Рэчы Паспалiтай. У час адной з такiх войн загiнула 50 адсоткау беларусау (на той час лiцьвiнау). Але войны не спылiся, пасля трох падзелау Рэсы Паспалiтай, амаль усе землi ВКЛ апынулiся у складзе расейскай iмперыi i як вынiк беларусы пазбавiлiся сваёй дзяржавы, мовы, культуры(рабавалi i вывозiлi усё, што маглi). Было дзве спробы аднавiць незалежнасць, але на жаль нiчога не атрымалася.
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18.08.2020 15:02 Ответить
Ты все правильно написал, но последние 100-150 лет конфликтов не было, следовательно свежих взаимных претензий нет. (я не планировал разбирать историю на 400-600 лет назад). Выше написал про европейские войны, которые СЕЙЧАС совершенно не мешают европейским странам проводить более-менее совместную политику и не выставлять территориальных притензий друг другу.
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18.08.2020 15:10 Ответить
Усе зрозуміло, хоч і написано білоруською мовою.
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18.08.2020 17:41 Ответить
Беда наша в том, что мы и свою историю практически не знаем, а историю соседей не знаем СОВСЕМ
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18.08.2020 15:11 Ответить
А невозможно знать все и про всех. Особенно с учетом того, как переписывают учебники истории каждые 20-30 лет. Да и не нужно особо углубляться в древность, достаточно ориентироваться в последних веках.
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18.08.2020 15:15 Ответить
Так мы и в последних веках не очень-то. Кто из нас знает кто такой Шандор Петефи или Христо Ботев? Благодаря мощнейшей промывке мозгов в сссре кроме Пушкина ни о ком и не слыхали
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18.08.2020 15:26 Ответить
https://censor.net/user/339415 - винторогий, ты чьих будешь ? Лугандонец или кацаПсина ?
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18.08.2020 13:23 Ответить
Молодцы!
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18.08.2020 12:56 Ответить
У 95го квартала появилась возможность трудоустроиться в Беларуси.
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18.08.2020 12:58 Ответить
ну тебе работник соевой ботофермы больше повезло чем им
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18.08.2020 13:09 Ответить
жуй свои зеленые сопли молча, если Бог мозгов не дал
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18.08.2020 15:09 Ответить
І як після цього розуміти більшість наших "митців", що постійно роблять висери про "іскусство внє палітікі"?!
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18.08.2020 13:00 Ответить
А хіба тут політика? Тут загальнолюдські цінності.
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18.08.2020 13:02 Ответить
Сильные люди
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18.08.2020 13:00 Ответить
То, что театр работать не будет, никак не повлияет на режим. Другое дело нефтеперерабатывающий завод, например.
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18.08.2020 13:00 Ответить
Капля камень точит. Это проявление массового сопротивления режиму. И чем больше, тем лучше. Этим чинушам нечем будет управлять, кроме ментов.
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18.08.2020 15:06 Ответить
Cміло, респект.
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18.08.2020 13:01 Ответить
сам ты смило..бестолочь)))
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18.08.2020 13:11 Ответить
То піди втопися
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18.08.2020 13:18 Ответить
Президент - без народа.
Директор - без коллектива.
Теперь так будет выглядеть вся Беларусь?
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18.08.2020 13:02 Ответить
Саботаж этим ***** по всем фронтам.Вчера его работяги открытым текстом послали на х...Евросоюз объявил персоной нон-гранта, пущай своими свиньями прикорытными управляет.
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18.08.2020 15:26 Ответить
Сусіди по краплі вичавлюють совок!
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18.08.2020 13:02 Ответить
"Виходимо!" - колектив театру Янки Купали подав заяви про звільнення в присутності міністра культури Білорусі Бондаря - Цензор.НЕТ 5879
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18.08.2020 13:04 Ответить
Совок всегда остается совком.
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18.08.2020 13:08 Ответить
У Луки - 80%.
Намальованих у місцевому цвк.
І у ***** намальовані.
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18.08.2020 13:49 Ответить
Трам-пам-пам-а еще добавь.
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18.08.2020 14:17 Ответить
только там проценты рисованные, а у нас 73% дебилов настоящие
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18.08.2020 15:29 Ответить
и это хуже для нас
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18.08.2020 16:50 Ответить
сейчас лукашенко должен выгнать всех тунеядцев в польшу.
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18.08.2020 13:06 Ответить
а кто это?
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18.08.2020 13:14 Ответить
Чтобы захватить власть нужны психопаты, много психопатов, а эти актеришки и муху не обидят.
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18.08.2020 13:06 Ответить
Щас театр возглавит Вадим Галыгин - потенциальный президент Беларуси.....
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18.08.2020 13:06 Ответить
Можу побажати білорусам - не втратити таку єдність, коли почнуться труднощі, та коли поллється бруд пропагандистської брехні, з фєдєрастових помийок, заради їх розділення та придушення, як то сталось зараз в Україні...
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18.08.2020 13:14 Ответить
Явно видно то, что "массовые протесты" начались после того, как Лукашенко (ранее морочивший голову хутину о союзном государстве) четко сказал, что он все 26 лет оберегал и развивал государственность и независимость Беларуси. И что это будет делать и дальше.
Похоже, что московия запустила проект управления и манипуляции массами Беларуси. И почти все протестующие, это молодежь до 25 лет. Это те, кто наиболее поддающиеся внушениям.
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18.08.2020 13:37 Ответить
Не схоже! А так воно і є! Я радий, що до декого доходить. Але дуже прикро, що доходить занадто пізно. І білорусам дійде та буде дуже пізно. І нам...
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18.08.2020 13:40 Ответить
До мене не те що "доходить". Я знаю про ці технології і бачу їх дію дуже задовго до подій в Біларусі. Не буду казати скільки років. Нами дуже давно управляють спецпроекти московії, наших олігархів і ще декого.
До речі, я вважаю, що професії політтехнологів у нас необхідно заборонити. У всякому випадку контролювати, чим вони займаються. Розкручування їми партій необхідно заборонити. У всякому випадку, що тільки держава має мати монополію, на політтехнології окремих питань. Наприклад для захисту держави від зовнішніх політтехнологій.
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18.08.2020 13:58 Ответить
Проблема в тому, що в нашій державі народ обирає в керівництво держави, хиторожопих цинічних примітивних злодіїв, а не державних діячів. А кожен народ має таку владу, як і сам народ. Бо кожна воша мріє, як дорветься до влади, запанувати у своїй сторонці над собі подібними. Болото.
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18.08.2020 14:03 Ответить
на жаль, на 110% відсотків це правда. правда й те, що самого совка в багатьох вже ніби і не видно, проте проглядається як він ще стирчить з одного місця, здебільше в тих кому за 60.
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18.08.2020 16:36 Ответить
Паустау увесь народ, усiх узростау - ад малога да старога.
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18.08.2020 15:05 Ответить
Влада білорусь в ООН та Раді Європи завжди голосували проти України.
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18.08.2020 13:54 Ответить
Я сказав не час. Гірший час для цього. Не наша гра. Грають не тільки білорусів, а і нас.
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18.08.2020 13:57 Ответить
Потерпеть беларусам, пока подохнет таракан? Так он живучий. Еще не одну тысячу в могилу сведет.
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18.08.2020 15:07 Ответить
При жестком переходе власти, у путина будет очень удобная ситуация для захвата Беларуси.
При переходе власти, будет период безвластия и неуправляемости, как это было при оккупации Крыма. И главнокомандующая домохозяйка.
При таком соседе нужно в первую очередь следить за безопасностью, а потом уже за демократией. Демократия это дело наживное. А если будет потеря государственности, то этот раз уже навсегда.
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18.08.2020 13:23 Ответить
То их просто ещё не обработали дубиналом. Что-то напомнило:
" открываю глаза. С верхних нар свисает нога в изношенной до предела, но все же туфле, а не казенном ботинке. Грязный блатной мальчик возникает передо мной и говорит куда-то вверх томным голосом *********.
- Скажи Валюше, - говорит он кому-то невидимому на верхних нарах, - что артистов привели...
Пауза. Потом хриплый голос сверху:
- Валюша спрашивает: кто они?
- Артисты из культбригады. Фокусник и два певца. Один певец харбинский.
Туфля зашевелилась и исчезла... Голос сверху сказал:
- Веди их.
Я продвинулся к краю нар. Три человека стояли под лампой: двое в бушлатах, один в вольной «москвичке». На лицах всех изображалось благоговение.
- Кто тут харбинский? - сказал голос.
- Это я, - почтительно ответил человек в бекеше.
- Валюша велит спеть что-нибудь.
- На русском? Французском? Итальянском? Английском? - спрашивал, вытягивая шею вверх, певец.
- Валюша сказал: на русском.
- А конвой? Можно негромко?
- Ничто... ничто... Вовсю валяй, как в Харбине.
Певец отошел и спел куплеты Тореадора. Холодный пар вылетал с каждым выдохом. Тяжелое ворчание, и голос сверху:
- Валюша сказал: какую-нибудь песню.
Побледневший певец пел:
Шуми, золотая, шуми, золотая,
Моя золотая тайга,
Ой, вейтесь, дороги, одна и другая,
В раздольные наши края...
Голос сверху:
- Валюша сказал: хорошо.
Певец вздохнул облегченно. Мокрый от волнения лоб дымился и казался нимбом вокруг головы певца. Ладонью певец вытер пот, и нимб исчез.
- Ну, а теперь, - сказал голос, - снимай-ка свою «москвичку». Вот тебе сменка!
Сверху сбросили рваную телогрейку.
Певец молча снял «москвичку» и надел телогрейку.
- Иди теперь, - сказал голос сверху. - Валюша спать хочет.
Харбинский певец и его товарищи растаяли в барачном тумане."
(С) Шаламов. "Тайга золотая".
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18.08.2020 13:25 Ответить
"- Не пойду я театр.
Разговаривают, разговаривают - контрреволюция одна".
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18.08.2020 13:53 Ответить
"Виходимо!" - колектив театру Янки Купали подав заяви про звільнення в присутності міністра культури Білорусі Бондаря - Цензор.НЕТ 3581
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18.08.2020 13:55 Ответить
 
 