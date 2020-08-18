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Тихановская записала новое обращение: "Один человек держит в страхе страну уже 26 лет". ВИДЕО

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение по случаю дня рождения своего мужа, политзаключенного Сергея Тихановского.

Политик напомнила, что ее мужа задержали в по сфабрикованному делу, чтобы не допустить его участия в выборах президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Он был задержан в Гродно, по обвинению в преступлении, которого не совершал. По провокаци спецслужб. Чтобы он замолчал и не участвовал в избирательной кампании, его облили грязью", – отметила она.

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Тихановская отметила, что пропаганда делает преступников из патриотов. ГосСМИ дают ложную информацию и называют людей виновными без суда.

"Вся эта вопиющая несправедливость и беззаконие показывает нам, как работает эта гниющая система. В которой один человек все контролирует. Один человек держит в страхе страну уже 26 лет. Один человек украл у беларусов их выбор", – подчеркнула кандидат.

Тихановская передала зрителям слова своего мужа.

"Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он, и другие политзаключенные, сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели. Чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни", – заключила она.

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Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила официальные результаты, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. Сразу после выборов в Беларуси начались выступления граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницы попали не менее 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) репрессии (2771) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+15
Ты же слабая женщина, обстоятельства оказались выше тебя. Сиди уже и не позорься.
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18.08.2020 13:01 Ответить
+14
Сегодня появилась информация от агента НАБУ о том, что задержание в Беларуси «вагнеровцев» - это была спецоперация СБУ, которую в итоге сорвали по указанию главы Офиса президента Андрея Ермака.

Государственная безопасность и оборона - прямая компетенция президента. Ермака назначал на должность Зеленский лично. Так что и отвечать за госизмену придется именно Владимиру Александровичу.

Если информация о госизмене Андрея Ермака из задержанными «вагнеровцами» подтвердится, то Зеленский может завершить свою каденцию раньше Лукашенко. Или же президент должен сдать Ермака прямо из кабинета главы ОП в следственный изолятор СБУ.

Ждем виддосики с пояснениями.
Время пошло !
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18.08.2020 13:01 Ответить
+10
Я не кровожадный, но для добра белорусов, желаю им на себе испытать ,,братскую" помощь от кацапов, чтобы избавились от иллюзий.
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18.08.2020 13:05 Ответить
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Здати кому, Москві? Він і так туди катається, а інші до влади не прийдуть.
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18.08.2020 14:22 Ответить
" ..один человек держит страну в страхе.." -кто? имя сестга, имя !
"...он сидит, но вы не сидите.." - так шо делать сестга ? пердеть и бегать..?
А вообщем " ..с днём рождения сергей..."
З.Ы. спич кагтавой ни о чём..
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18.08.2020 14:22 Ответить
смеяться над физическим недостатком человека - это такое убогое днище, ниже которого уже нет ничего.
Ты еще над безногими посмейся - хихихи, как смешно, у него ног нету и бегать не может, давайте ему по башке врежем и убежим, хехе))
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18.08.2020 14:34 Ответить
Молодцы сябры, вы не одиноки и у вас свои петрушки найдутся. Запоете ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.
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18.08.2020 14:32 Ответить
болотная фея опять подала голосок. видать мордва приказала ей чтото пискнуть.
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18.08.2020 14:38 Ответить
Ни рыба, ни мясо.... "Оппозиционерка " трусливая, блин, а туда - хочу власти. Уже не так страшно простой домашней хозяйке, желающей управлять такой сложной страной?!
Очередная операция Московии скорее поглотить Беларусь.
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18.08.2020 14:42 Ответить
это девка! а наличие усов, лысины,инструмента, должности колхозного председателя, в Бялоруси не предполагает, что ты мужик - обычный п()дор подломаскальский...
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18.08.2020 15:07 Ответить
до Жанны д'Арк ей.... как до Киева рачки !
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18.08.2020 16:07 Ответить
а членин с кобой скоко сидели?), у нас даже йулька с юркой зону потоптать успели!))))
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18.08.2020 16:21 Ответить
Напарница клоуна-пианиста, тоже любит стряпать видосики, ну прям два сапога - пара. Слабая колхозная женщина, решила стать президентом, смешно - правда???
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18.08.2020 18:13 Ответить
Совсем не смешно будет когда эта ПАРА будет наперегонки стараться лизнуть россапог...
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18.08.2020 18:51 Ответить
У нее на лбу написано: "не мучайте, усыпите меня.."
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18.08.2020 19:18 Ответить
Трусливие лукадрища трудно найти политика . Кому Лукашенко батька тому Х--ло дядька , троллина ты фсбшная .
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18.08.2020 23:24 Ответить
9-млн. нация. уже соврал. она не бабища а женщина, сразу видно ты из кацапии. и не удрала, а ее вывезли и выкинули в Литву.
Лука жестокий комуняка, последний диктатор Европы. Как хочется быть похожим на Сталина или Гитлера, или Путина. Превратил Беларусь в Северную Корея, пользуясь тем, что беларусы мягкие и терпилы.
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18.08.2020 23:34 Ответить
Яка смілива жінка!
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18.08.2020 22:52 Ответить
Да какой из неё на хрен президент, посмотрите на её физиономию, она наверное бывшая доярка, или свинарка???
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18.08.2020 23:15 Ответить
ты в зеркало на свою посмотри , а потом на то что ты избрал .
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18.08.2020 23:25 Ответить
Света , руководство к действию написал А Бабченко , читай -слушай и действуй .не тяните сопли . а то Цигана не прогоните .
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18.08.2020 23:28 Ответить
да не цыган он, - а чеченец. посмотрите на его второго сына - восточное лицо, не славянское.
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18.08.2020 23:30 Ответить
Циган - кличка . А вообще папа его - украинец с западной ( динарский средиземноморский тип лица внешность-черты оттуда ) а маман - беларуска . Украинцы тоже имеют много типов внешности .
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18.08.2020 23:35 Ответить
"Один человек держит в страхе страну уже 26 лет." и он этим гордится. Вчера сказал: "Да, я жесткий, если бы я не был жестким - то Беларуси уже давно не было"

А как же десятки других стран в Европе живут, даже его соседи - без жесткости" правильно тут подметили - веде себя как Чаушеску.
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18.08.2020 23:29 Ответить
как долго эту неприятную морду будут держать на странице?
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19.08.2020 07:14 Ответить
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