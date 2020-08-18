Тихановская записала новое обращение: "Один человек держит в страхе страну уже 26 лет". ВИДЕО

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение по случаю дня рождения своего мужа, политзаключенного Сергея Тихановского.

Политик напомнила, что ее мужа задержали в по сфабрикованному делу, чтобы не допустить его участия в выборах президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Он был задержан в Гродно, по обвинению в преступлении, которого не совершал. По провокаци спецслужб. Чтобы он замолчал и не участвовал в избирательной кампании, его облили грязью", – отметила она.

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Тихановская отметила, что пропаганда делает преступников из патриотов. ГосСМИ дают ложную информацию и называют людей виновными без суда.

"Вся эта вопиющая несправедливость и беззаконие показывает нам, как работает эта гниющая система. В которой один человек все контролирует. Один человек держит в страхе страну уже 26 лет. Один человек украл у беларусов их выбор", – подчеркнула кандидат.

Тихановская передала зрителям слова своего мужа.

"Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он, и другие политзаключенные, сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели. Чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни", – заключила она.

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Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила официальные результаты, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. Сразу после выборов в Беларуси начались выступления граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницы попали не менее 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.