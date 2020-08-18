На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушений со стороны наемников РФ не зафиксировано, - Минобороны. ВИДЕО
По состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на традиционном брифинге сообщил представитель Минобороны полковник Максим Праута.
"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - сказал он.
Также Праута отметил, что подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за противником и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
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Ну що, тепер норм стало?
В районе н\п Самсоново (вот, Донецкая область, Украина) атакована колона в\ч 45765 ВС РФ (382-й отдельный батальон морской пехоты. Место постоянной дислокации н\п Темрюк Краснодарский край, РФ). Подрыв фугаса большой мощности по пути следования. Потери противника уточняются.
В н\п Новоазовск (вот, Донецкая область,Украина) доставлено 8 тел, предположительно с места взрыва под н\п Самсоново. Принадлежность пока не установлена. Тела готовят на вывоз в РФ.
16.08.2020 г.
На боевых позициях противника в р\н н\п Гнутово (расстояние 17,51 км) зафиксировано три тентованных грузовика, выгружающих артиллерийский боезапас. Позицию занимают подразделения 45 обрсн ВС РФ, не имеющие в своем распоряжении артиллерии.
Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html