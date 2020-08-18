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На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушений со стороны наемников РФ не зафиксировано, - Минобороны. ВИДЕО

По состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на традиционном брифинге сообщил представитель Минобороны полковник Максим Праута.

"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - сказал он.

Также Праута отметил, что подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за противником и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала перемирия на Донбассе наемники РФ не применяли тяжелое вооружение, - СЦКК

Минобороны (9458) Донбасс (26958) Праута Максим (30) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
вони окопуються і готують наступ.
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18.08.2020 14:03 Ответить
+2
На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушений со стороны наемников РФ не зафиксировано, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8844На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушений со стороны наемников РФ не зафиксировано, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9309
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18.08.2020 14:11 Ответить
+2
Так хотіли прогнати Свинарчуків, що пустили замість них Клюєва, Портнова та Шарія.
Ну що, тепер норм стало?
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18.08.2020 14:15 Ответить
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вони окопуються і готують наступ.
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18.08.2020 14:03 Ответить
Ну наверное наши тоже без дела не сидят.
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18.08.2020 14:12 Ответить
Хочуть приспати пильність і вдарити зненацька. Не розслабляйтеся.
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18.08.2020 14:06 Ответить
На Донбассе сохраняется режим тишины/Украинское Приднестровье из горячего состояния переходит в холодное.
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18.08.2020 14:07 Ответить
Так хотіли прогнати Свинарчуків, що пустили замість них Клюєва, Портнова та Шарія.
Ну що, тепер норм стало?
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18.08.2020 14:15 Ответить
предлагаешь наградить Свинарчуков ?
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18.08.2020 15:49 Ответить
все просто, кацапы решают, что делать с Беларусю....не тянут они два фронта
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18.08.2020 14:09 Ответить
На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушений со стороны наемников РФ не зафиксировано, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8844На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушений со стороны наемников РФ не зафиксировано, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9309
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18.08.2020 14:11 Ответить
Одни военспецы. Окопуються, а потом с криком ура. Аж скучно.
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18.08.2020 14:19 Ответить
На Донбасі зберігається режим тиші, порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2165
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18.08.2020 14:21 Ответить
Не было или Не зафиксировано???? Звучит почти одинаково, а разница огромная.
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18.08.2020 15:01 Ответить
"13.08.2020 г.

В районе н\п Самсоново (вот, Донецкая область, Украина) атакована колона в\ч 45765 ВС РФ (382-й отдельный батальон морской пехоты. Место постоянной дислокации н\п Темрюк Краснодарский край, РФ). Подрыв фугаса большой мощности по пути следования. Потери противника уточняются.
В н\п Новоазовск (вот, Донецкая область,Украина) доставлено 8 тел, предположительно с места взрыва под н\п Самсоново. Принадлежность пока не установлена. Тела готовят на вывоз в РФ.
16.08.2020 г.

На боевых позициях противника в р\н н\п Гнутово (расстояние 17,51 км) зафиксировано три тентованных грузовика, выгружающих артиллерийский боезапас. Позицию занимают подразделения 45 обрсн ВС РФ, не имеющие в своем распоряжении артиллерии.
Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
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18.08.2020 16:30 Ответить
 
 