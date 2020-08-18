Проект "Без Цензуры": Кравчук = Сивохо 2.0. Как старый агент Медведчука под шумок мирит нас с Россией. ВИДЕО

Почему нельзя недооценивать опасность Кравчука в ТКГ и как Россия руками первого украинского президента работает над "впихиванием" нам ОРДЛО на своих условиях? Смотрите в свежем выпуске "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Подробно вспоминаем политическую биографию Леонида Кравчука - как выходец из идеологических недр компартии СССР в нужный момент быстро переметнулся на другую сторону. А потом волею судьбы и интриг оказался во главе страны, которую загнал в экономическую пропасть. После чего работал бок о бок с Виктором Медведчуком в Верховной Раде, а ныне раздает интервью о том, как надо мириться с "той стороной".

Чем опасен Леонид Кравчук для Украины? Как политические мумии из прошлого пытаются похоронить будущее независимой Украины, легализовав ОРДЛО? И почему важно крайне серьезно относиться к, казалось бы, наиболее маразматическим заявлениям так называемых "седовласых старцев", которых пригласили работать в переговорном процессе по Донбассу?

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Напомним, Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Он занял эту должность после того, как второй президент Украины Леонид Кучма сложил с себя обязанности главы делегации.

Кравчук, как и Кучма, будет выполнять обязанности главы украинской делегации в ТКГ на общественных началах.

Позже Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил о готовности идти на компромиссы ради окончания войны.