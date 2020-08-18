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Новости Видео Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Проект "Без Цензуры": Кравчук = Сивохо 2.0. Как старый агент Медведчука под шумок мирит нас с Россией. ВИДЕО

Почему нельзя недооценивать опасность Кравчука в ТКГ и как Россия руками первого украинского президента работает над "впихиванием" нам ОРДЛО на своих условиях? Смотрите в свежем выпуске "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Подробно вспоминаем политическую биографию Леонида Кравчука - как выходец из идеологических недр компартии СССР в нужный момент быстро переметнулся на другую сторону. А потом волею судьбы и интриг оказался во главе страны, которую загнал в экономическую пропасть. После чего работал бок о бок с Виктором Медведчуком в Верховной Раде, а ныне раздает интервью о том, как надо мириться с "той стороной".

Чем опасен Леонид Кравчук для Украины? Как политические мумии из прошлого пытаются похоронить будущее независимой Украины, легализовав ОРДЛО? И почему важно крайне серьезно относиться к, казалось бы, наиболее маразматическим заявлениям так называемых "седовласых старцев", которых пригласили работать в переговорном процессе по Донбассу?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты. Отвоюем украинский Youtube вместе!

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Напомним, Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Он занял эту должность после того, как второй президент Украины Леонид Кучма сложил с себя обязанности главы делегации.

Кравчук, как и Кучма, будет выполнять обязанности главы украинской делегации в ТКГ на общественных началах.

Позже Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил о готовности идти на компромиссы ради окончания войны.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Медведчук Виктор (1791) переговоры (5090) Донбасс (26958) Сивохо Сергей (94) Буткевич Богдан (434)


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Топ комментарии
+11
Точнее так: Кравчук- это тот же Сивохо, но в памперсе.
Проект "Без Цензуры": Кравчук = Сивохо 2.0. Как старый агент Медведчука под шумок мирит нас с Россией - Цензор.НЕТ 4368
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18.08.2020 14:31 Ответить
+9
Проект "Без Цензуры": Кравчук = Сивохо 2.0. Как старый агент Медведчука под шумок мирит нас с Россией - Цензор.НЕТ 9301
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18.08.2020 14:35 Ответить
+8
lдайте крачуку кравчучку і виставте на домбас
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18.08.2020 14:59 Ответить
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Точнее так: Кравчук- это тот же Сивохо, но в памперсе.
Проект "Без Цензуры": Кравчук = Сивохо 2.0. Как старый агент Медведчука под шумок мирит нас с Россией - Цензор.НЕТ 4368
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18.08.2020 14:31 Ответить
МАРАЗМ КРЕПЧАЛ
ПО КЛАВИШАМ УЖЕ ОПАЛО..
ВИАГРЫ СТОЛЬКО ПРИНИМАЛ..
А "ОННОЕ" НЕ ВСТАВАЛО
ВОВЧИК МАЛЕНЬКИЙ СЫНОК С ГОРЯ МАМЕ В КРИВОЖОПИСК ЗВОНИТ ШО ДЕЛАТЬ МАМУЛЯ ДАРАГАЯ КАК БЫТЬ ОНО опять в который раз... УПАЛО
МАМУЛЯ ЕМУ СОВЕТ ДАЛА ТЫ ДЕДОВ НАЙДИ... СОВЕТСКИХ... У НАС В СССР ДЕТЕЙ РОЖДАЛО ПОЛИТБЮРО С ЦК К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДАТЕ И ГОДОВЩИНЕ..

Вот Леонид который тот тележкой и друган его Факир на час чем не молодцы с бородами ..и маразмом для тебя в самый раз
Они детей одним мизинцем делали и тут тебе помогут что да как.. не важно что вдогонку в Минск тебе придется два самолета с памперсами им вдогонку слать не важно главное процесс.... а рожать придется бабам....
а это уже сынок совсем тебя и как бы не касаемо....
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18.08.2020 14:49 Ответить
Уважно слухаю Путіна, Лаврова, Козака, Гризлова. Відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир, - Кравчук
Який мир, - на основі Конституції України? Чи "руській мір"?
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18.08.2020 16:53 Ответить
В слове }{уйло 4 ошибки.
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18.08.2020 17:56 Ответить
Интересно как получается Кравчук "мирит", Кравчук говно, - а тот кто его туда втащил, - вроде и ни при чем)
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18.08.2020 14:33 Ответить
Маразм, а не статья.
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18.08.2020 14:34 Ответить
"Журналисты" упорно продолжают материть молоток ударивший по голове а не того кто молоток держит.
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18.08.2020 14:34 Ответить
У молотка одна сторона щоб забивати цвяхи, а друга сторона, щоб витягувати цвяхи. Я поважаю молоток, тому що він вміє визнавати свої помилки. Молоток мудріший за виборців Зе, які і дотепер не визнають свою тупість!Проект "Без Цензуры": Кравчук = Сивохо 2.0. Как старый агент Медведчука под шумок мирит нас с Россией - Цензор.НЕТ 7837
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18.08.2020 14:36 Ответить
Проект "Без Цензуры": Кравчук = Сивохо 2.0. Как старый агент Медведчука под шумок мирит нас с Россией - Цензор.НЕТ 9301
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18.08.2020 14:35 Ответить
Отож....ЧМО
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18.08.2020 14:39 Ответить
Для вас лука - авторитет? А не кадзаб ли вы?
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18.08.2020 15:36 Ответить
А в чем он не прав? Путин - *****, Зе-чмо.
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18.08.2020 20:42 Ответить
щабыл пэпку-барыгу случайно?
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18.08.2020 20:46 Ответить
Йде здача України фуйлу.
І нічого дивного в цьому немає.
Пристаркуватий пійонер Зеленський нічого окрім совка не знає.
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18.08.2020 14:38 Ответить
Наворотили столько конспирологии, что получается, что "бок о бок с Виктором Медведчуком в Верховной Раде"" работали все, а отвечать только Кравчуку? Такая точка зрения отметает любое конструктивное предложение, которое исходит не от того, кто вам нравится. Это называется тенденциозностью, заангажированием, если нет более глубокого замысла.

Кому-то надо лечиться от мании подозрительности. Все должно иметь фактические доказательства. А домыслы - это не факты.
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19.08.2020 09:16 Ответить
Это не журналистика, - это пропаганда с родни политрук- овской от КПСС. Цензор поддерживает партию ни войны ни мира/чем хуже, тем лучше!?
Всяким критиканам/кретинам, стратегам диванным.... следовало бы улавливать разницу между тупой митинговщиной&пропагандой, замешанной на ненависти, зависти и злой памяти, - и дипломатией.
Может выдвинем Путину ультиматум и по истечению срока объявил войну? Принудим Путина возратить ЛуганДон и Крым одним нашим желанием, бешенством и отсутствием здравого смысла!?
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18.08.2020 14:47 Ответить
lдайте крачуку кравчучку і виставте на домбас
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18.08.2020 14:59 Ответить
86,5 лет. Сидел бы уже дома.
Чёт вспомнились *кравчучки*.
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18.08.2020 15:35 Ответить
А шо, у Кравчука и хороший момент был, как от подписание Беловежского соглашения. Это потом комсомольская пена повсплывала.
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18.08.2020 15:41 Ответить
кравчукча комуняцкая мразота.
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18.08.2020 16:04 Ответить
Парашенка = ЗЕ буратина
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18.08.2020 16:39 Ответить
На доширак заработал?
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18.08.2020 18:45 Ответить
..Ну як же , проторохтіти чверть години , і не ткнути пальцем у Порошенка ,, да Буткевич .!? Це ж поза гранню можливого . Кравчук гнида , але намаганя приклеїти до цієї гниди Пороха , який через рік ,розбігся у поглядах з мудачуківцями , і покинув їх партію ( на відміну від кравчучки ), робить гниду з тебе , Бодя . !! .
Привіт Маринці . !! Ви ,два сапога -пара .
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18.08.2020 17:12 Ответить
согласен!! Кравчукуу его кравчучку и к чукчам на поселение!!
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18.08.2020 19:25 Ответить
Кравчук всё правильно говорил, что подписанный дебильный Минский договор Порошенком, теперь приходится выполнять - ЭТО документ!, НО выполнять так, что бы не пострадали интересы Украины, И тут Украине нужно лавировать.
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19.08.2020 09:41 Ответить
По-моему Кравчук придерживается правильного курса.Тут выбор такой: Украина+территорияОРДЛО-война или Украина-территорияОРДЛО+война. Те кто считает, что ОРДЛО когда-нибудь всё равно вернётся в Украину, должны понять, что чем дальше тянуть время, тем тяжелее будет возвращать жителям тех территорий осознание того, что они жители Украины, а не РФ. Вспомним про СМИ на тех территориях, образование, паспортизацию пр. А наши главари, которые твердили, что вот мы должны показать процветающую Украину и тогда они сами захотят вернуться, просто оказались клептоманами.
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19.08.2020 13:55 Ответить
А последнее - это и есть самое главное, если не считать того, что и народ Украины почему-то приветствует всех этих неисправимых клептоманов, и поэтому все усилия такого реформатора как Саакашвили, доказавшего на примере Грузии, что всё можно исправить, была бы только политическая воля - превращаются в пустой звук.
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19.08.2020 14:03 Ответить
И вот мой печальный прогноз по выборам в местные органы - опять у власти окажется ворьё, а Рух Нових Сил - 1,5%. Таков менталитет украинцев, и не жить нам а загнивать.
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19.08.2020 14:19 Ответить
А чем Кучма был лучше?
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19.08.2020 16:29 Ответить
 
 