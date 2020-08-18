Проект "Без Цензуры": Кравчук = Сивохо 2.0. Как старый агент Медведчука под шумок мирит нас с Россией. ВИДЕО
Почему нельзя недооценивать опасность Кравчука в ТКГ и как Россия руками первого украинского президента работает над "впихиванием" нам ОРДЛО на своих условиях? Смотрите в свежем выпуске "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
Подробно вспоминаем политическую биографию Леонида Кравчука - как выходец из идеологических недр компартии СССР в нужный момент быстро переметнулся на другую сторону. А потом волею судьбы и интриг оказался во главе страны, которую загнал в экономическую пропасть. После чего работал бок о бок с Виктором Медведчуком в Верховной Раде, а ныне раздает интервью о том, как надо мириться с "той стороной".
Чем опасен Леонид Кравчук для Украины? Как политические мумии из прошлого пытаются похоронить будущее независимой Украины, легализовав ОРДЛО? И почему важно крайне серьезно относиться к, казалось бы, наиболее маразматическим заявлениям так называемых "седовласых старцев", которых пригласили работать в переговорном процессе по Донбассу?
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Напомним, Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.
Он занял эту должность после того, как второй президент Украины Леонид Кучма сложил с себя обязанности главы делегации.
Кравчук, как и Кучма, будет выполнять обязанности главы украинской делегации в ТКГ на общественных началах.
Позже Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил о готовности идти на компромиссы ради окончания войны.
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ПО КЛАВИШАМ УЖЕ ОПАЛО..
ВИАГРЫ СТОЛЬКО ПРИНИМАЛ..
А "ОННОЕ" НЕ ВСТАВАЛО
ВОВЧИК МАЛЕНЬКИЙ СЫНОК С ГОРЯ МАМЕ В КРИВОЖОПИСК ЗВОНИТ ШО ДЕЛАТЬ МАМУЛЯ ДАРАГАЯ КАК БЫТЬ ОНО опять в который раз... УПАЛО
МАМУЛЯ ЕМУ СОВЕТ ДАЛА ТЫ ДЕДОВ НАЙДИ... СОВЕТСКИХ... У НАС В СССР ДЕТЕЙ РОЖДАЛО ПОЛИТБЮРО С ЦК К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДАТЕ И ГОДОВЩИНЕ..
Вот Леонид который тот тележкой и друган его Факир на час чем не молодцы с бородами ..и маразмом для тебя в самый раз
Они детей одним мизинцем делали и тут тебе помогут что да как.. не важно что вдогонку в Минск тебе придется два самолета с памперсами им вдогонку слать не важно главное процесс.... а рожать придется бабам....
а это уже сынок совсем тебя и как бы не касаемо....
Який мир, - на основі Конституції України? Чи "руській мір"?
І нічого дивного в цьому немає.
Пристаркуватий пійонер Зеленський нічого окрім совка не знає.
Кому-то надо лечиться от мании подозрительности. Все должно иметь фактические доказательства. А домыслы - это не факты.
Всяким критиканам/кретинам, стратегам диванным.... следовало бы улавливать разницу между тупой митинговщиной&пропагандой, замешанной на ненависти, зависти и злой памяти, - и дипломатией.
Может выдвинем Путину ультиматум и по истечению срока объявил войну? Принудим Путина возратить ЛуганДон и Крым одним нашим желанием, бешенством и отсутствием здравого смысла!?
Чёт вспомнились *кравчучки*.
Привіт Маринці . !! Ви ,два сапога -пара .