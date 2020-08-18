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14 025 130

"Держитесь, мужики. Трудно будет - пришлю мешок-два бульбы, фрукты, овощи, флягу-две молока", - фермер-пенсионер из Беларуси обратился к рабочим МТЗ и "Гомсельмаш". ВИДЕО

Фермер-пенсионер из белорусского города Чериков Могилевской области обратился к рабочим МТЗ и "Гомсельмаш" с просьбой не сдаваться и продолжать забастовку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пенсионер пообещал помочь в трудную минуту сотрудникам этих предприятий.

"Обращаюсь к рабочим МТЗ и "Гомсельмаша" - я там работал в 80-х годах, - мужики, держитесь! Могу помочь вам если трудно будет - пришлю мешок-два бульбы, капусты, фрукты, овощи, яблоки. Могу флягу молока, две фляги молока", - говорит мужчина, стоя на своем подворье.

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Автор: 

Беларусь (7937) пенсионеры (838) протест (5871)


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Топ комментарии
+28
Поддерживайте друг-друга !
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18.08.2020 15:47 Ответить
+20
Респект людині!
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18.08.2020 15:49 Ответить
+15
Высралось убогое? Полегчало?
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18.08.2020 15:51 Ответить
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Страница 2 из 2
Опозоция рефлексует на нечестность и беспредел усатого. рф здесь пока ни при чем, А как только за усатого впряжется рф, вот тогда и появятся эти лозунги.
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18.08.2020 16:36 Ответить
Зачем пуйлу впрягаться за Луку, если претендующие на его место оппозиционеры, писали письма пуйлу с просьбами спасти их от лукашенко?
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18.08.2020 16:42 Ответить
Тому що це прецедент зміни влади під тиском протестів, фуйло на це не може піти.
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18.08.2020 16:49 Ответить
У Вірменії пішов.
Тепер його маріонетка Пашинян влаштував горячий конфлікт із конкурентом кремля по нафті Азербайджаном.
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18.08.2020 16:51 Ответить
Але якщо Лука, загнаний в куток, погодиться на всі умова пуйла, то кремлю не потрібно буде його скидати.
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18.08.2020 16:55 Ответить
Ну ви даєте, а з якого бодуна біларуси мають бажати зближення з НАТО, коли 80 років з кожної праски верещали, що Сорос, Ніксон, Кеннеді бажають поселитись в біларуських болотах.
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18.08.2020 16:40 Ответить
Для мене це не новина. А от інші тут присутні вважають інакше.
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18.08.2020 16:43 Ответить
https://www.golos-ameriki.ru/a/belarus-opposition-seeks-to-reassure-russia/5547874.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr.it
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18.08.2020 16:26 Ответить
Что и следовало доказать. ЗЕтьотка от *уйла - против уссатого колхоз-советикус!)
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18.08.2020 16:33 Ответить
https://twitter.com/antegotovina69
https://twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina
https://twitter.com/antegotovina69 @antegotovina69
https://twitter.com/antegotovina69/status/1295708258322325510 41 хв

Сьогодні на мітингу в Мінську, один з протестантів розгорнув прапор ЄС, до нього відразу кинулись мітингуючі з вимогою , прибрати його, бо це є провокацією.

Мінсько-Хабаровські ходіння, це не революція, це пашинянізація політикуму.
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18.08.2020 16:48 Ответить
Мешок бульбы на несколько тысяч бастующих - мало . И на день не хватит. Нужны машины. Каждый день. И без денег даже он не бкдет продавать. А когда эти бамтующи́е через месяц придут зарплату получать, то тогда бухгалтерия и касса будут бастовать.
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18.08.2020 16:32 Ответить
И теперь уже не важно , кто будет Президент. В Беларуси начинаются не сытые времена.
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18.08.2020 16:34 Ответить
Так там не один фермер, згадайте як в 2014 армію люди годували.
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18.08.2020 16:47 Ответить
так в 14том кормил петька, а не какие-то простые граждане, а он же патриот, вот и выкормил
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18.08.2020 17:00 Ответить
Це відео зробить приклад іншім фермерам. Колёса тоже можно продать в мирное время, но настанет время палить колеса, значит будем палить. Так шо бухгалтерия не к месту упомянута, когда народ в гневе - ему ***** гроші, особливо якщо грошами діктатуру не повалиш.
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18.08.2020 18:41 Ответить
Читайте сайт Медуза.
В Белоруси уже созданы забастовочные комитеты и всем участвующим в забастовках, будут 0
выделять из фонда этих комитетов по 1500 евро, чтобы могли продержаться.
У них даже помогают бастующим собрать детей в школу, выделяют бастующим родителям на это средства.
Всё идет по польскому сценарию времён "Солидарности"
Ну менталитет с поляками и литовцами у белорусов один, все они восточные славяне, а вы примеряете на них российский сценарий.
Так что мешком бульбы помощь бастующим не ограничится.
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18.08.2020 21:21 Ответить
наш братан
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18.08.2020 16:32 Ответить
зря ща приедет нквд кгб и устроит закон о трех колосках они могут и скажут что он террорист игил с украины((
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18.08.2020 16:35 Ответить
Начинай паковать) Когда будет трудно, тебе также будет нелегко.
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18.08.2020 16:44 Ответить
Добре що там є отакі фермери...В нас їх майже нема...
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18.08.2020 17:24 Ответить
у нас народ жадный и злобный
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19.08.2020 09:11 Ответить
Если был бы народ жадный и злобный, то 2004 и 2013, протестующие с голоду бы умерли или замерзли.
Да майданов не было в вообще и никогда, все бы сидели как в том кацапском стишке "Моя хата с краю"
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19.08.2020 11:36 Ответить
Хорошо, переубедил малехо, но много у нас зла в людях. Наша страна - это зеркало нашей души.
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19.08.2020 11:40 Ответить
Гомсельмаш не бастует, там нет мужиков, а лишь молчаще-бесправное быдло. Трусы.
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18.08.2020 17:56 Ответить
Давай белорусы !! дожмите этого гадёныша лукашенко!! Ещё немного и ему ******!!!
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18.08.2020 19:30 Ответить
Тролить дебілів....
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18.08.2020 20:06 Ответить
С чого ти вирішив?
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18.08.2020 20:19 Ответить
Наивный дебил
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18.08.2020 23:02 Ответить
Ситуация там сложная и трудно предсказуемая. Но тем сябрам, которые желают затащить Беларусь в мокшанскую выгребную клоаку, что бы строить путино -гундяевский хрюкающий мирокь в Сирии, Ливии и прочих людоедских странах, на всякий случай напоминание. .."Если уж совсем плохо, можно и мылостынку попросить. И не рубликами или зелеными, а горсточкой крупки, и не ремствовать. Для русского человека счастье в страданиях". Протоирей Смирнов--гундяевский. Из неканонической, самозванной секты маскавитов камуняк.
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19.08.2020 00:16 Ответить
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