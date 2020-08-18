"Держитесь, мужики. Трудно будет - пришлю мешок-два бульбы, фрукты, овощи, флягу-две молока", - фермер-пенсионер из Беларуси обратился к рабочим МТЗ и "Гомсельмаш". ВИДЕО

Фермер-пенсионер из белорусского города Чериков Могилевской области обратился к рабочим МТЗ и "Гомсельмаш" с просьбой не сдаваться и продолжать забастовку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пенсионер пообещал помочь в трудную минуту сотрудникам этих предприятий.

"Обращаюсь к рабочим МТЗ и "Гомсельмаша" - я там работал в 80-х годах, - мужики, держитесь! Могу помочь вам если трудно будет - пришлю мешок-два бульбы, капусты, фрукты, овощи, яблоки. Могу флягу молока, две фляги молока", - говорит мужчина, стоя на своем подворье.

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