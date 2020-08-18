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"Держитесь, мужики. Трудно будет - пришлю мешок-два бульбы, фрукты, овощи, флягу-две молока", - фермер-пенсионер из Беларуси обратился к рабочим МТЗ и "Гомсельмаш". ВИДЕО
Фермер-пенсионер из белорусского города Чериков Могилевской области обратился к рабочим МТЗ и "Гомсельмаш" с просьбой не сдаваться и продолжать забастовку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пенсионер пообещал помочь в трудную минуту сотрудникам этих предприятий.
"Обращаюсь к рабочим МТЗ и "Гомсельмаша" - я там работал в 80-х годах, - мужики, держитесь! Могу помочь вам если трудно будет - пришлю мешок-два бульбы, капусты, фрукты, овощи, яблоки. Могу флягу молока, две фляги молока", - говорит мужчина, стоя на своем подворье.
Топ комментарии
+28 Vladimir Soukhov
показать весь комментарий18.08.2020 15:47 Ответить Ссылка
+20 саша паламарчук
показать весь комментарий18.08.2020 15:49 Ответить Ссылка
+15 oleg1966
показать весь комментарий18.08.2020 15:51 Ответить Ссылка
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Тепер його маріонетка Пашинян влаштував горячий конфлікт із конкурентом кремля по нафті Азербайджаном.
https://twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina
https://twitter.com/antegotovina69 @antegotovina69
https://twitter.com/antegotovina69/status/1295708258322325510 41 хв
Сьогодні на мітингу в Мінську, один з протестантів розгорнув прапор ЄС, до нього відразу кинулись мітингуючі з вимогою , прибрати його, бо це є провокацією.
Мінсько-Хабаровські ходіння, це не революція, це пашинянізація політикуму.
В Белоруси уже созданы забастовочные комитеты и всем участвующим в забастовках, будут 0
выделять из фонда этих комитетов по 1500 евро, чтобы могли продержаться.
У них даже помогают бастующим собрать детей в школу, выделяют бастующим родителям на это средства.
Всё идет по польскому сценарию времён "Солидарности"
Ну менталитет с поляками и литовцами у белорусов один, все они восточные славяне, а вы примеряете на них российский сценарий.
Так что мешком бульбы помощь бастующим не ограничится.
Да майданов не было в вообще и никогда, все бы сидели как в том кацапском стишке "Моя хата с краю"