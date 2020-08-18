"Путин не стал бы изобретать способы нечестного голосования", - кремлевская пропагандистка Симоньян об "обнуленном" Путине и выборах в Беларуси. ВИДЕО
Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Путин не держится за власть и не станет фальсифицировать результаты выборов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Симоньян заявила в эфире пропагандистского шоу Соловьева.
"Лукашенко - не Путин ни разу. Путин, как мы прекрасно понимаем, ни за что не стал бы цепляться за власть и оставаться президентом страны, народ которой его не поддерживает. Он не стал бы ради этой влвсти придумывать и изобретать какие-то способы нечестного голосования", - заявила пропагандистка.
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Жена Цезаря выше подозрений!
Бывший муж Людмилы Путиной выше подозрений!
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Боннский университет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Гейдельбергский университет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Фрайбургский университет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Вюрцбургский университет Учёная степеньдокторская степень
марго - Окончила факультет журналистики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Кубанского государственного университета и Школу телевизионного мастерства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Познера .(фактически ПТУ)
2) запрет собраний и свободного волеизьявления граждан
3) расширение и раздувание внутреннего силового блока
4) полное подавление и искоренение оппозиции
5) физическое уничтожение конурентов(Немцов)
6) обнуление сроков и попытки провластнызх партий протолкнуть "царствование"
"
Как вы относитесь к декоммунизации?
Де… Чему?
К декоммунизации.
Мне очень стыдно, но я не знаю, что это такое." ,- интервью лента сру
Знаем, плавали
"Да, 100%. Да, не вопрос. Да."
По-моему, все же путя им переплачивает, они уже стали спустя рукава работать, без огонька, зажрались.