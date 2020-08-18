"Путин не стал бы изобретать способы нечестного голосования", - кремлевская пропагандистка Симоньян об "обнуленном" Путине и выборах в Беларуси. ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Путин не держится за власть и не станет фальсифицировать результаты выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Симоньян заявила в эфире пропагандистского шоу Соловьева.

"Лукашенко - не Путин ни разу. Путин, как мы прекрасно понимаем, ни за что не стал бы цепляться за власть и оставаться президентом страны, народ которой его не поддерживает. Он не стал бы ради этой влвсти придумывать и изобретать какие-то способы нечестного голосования", - заявила пропагандистка.

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