Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО
Полицейские сообщили о подозрении 55-летнему бывшему работнику КГБ СССР, который в 2014 году принимал участие в силовом разгоне митинга в Симферополе и захвате здания Верховного совета АР Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.
Установлено, что 55-летний мужчина в 2014 году в составе незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" участвовал в силовом разгоне митинга под зданием Верховного совета АР Крым в городе Симферополе. Тогда в результате силового штурма митингующих погибли два человека. Также фигурант захватывал административное здание Верховного совета АР Крым.
"После оккупации Крыма мужчина воевал на стороне боевиков в Донецкой области, за что был награжден медалями и орденами оккупационных властей Крыма и ДНР. Начальник полиции Крыма Виталий Стрижак сообщил, что правоохранители получили достаточно доказательств, свидетельствующих о создании и участии мужчины в незаконном вооруженном формировании "Самооборона Крыма". Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
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"были образованы" карл... мля.
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куда смотрят модеры?