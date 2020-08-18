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Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Полицейские сообщили о подозрении 55-летнему бывшему работнику КГБ СССР, который в 2014 году принимал участие в силовом разгоне митинга в Симферополе и захвате здания Верховного совета АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

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Установлено, что 55-летний мужчина в 2014 году в составе незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" участвовал в силовом разгоне митинга под зданием Верховного совета АР Крым в городе Симферополе. Тогда в результате силового штурма митингующих погибли два человека. Также фигурант захватывал административное здание Верховного совета АР Крым.

"После оккупации Крыма мужчина воевал на стороне боевиков в Донецкой области, за что был награжден медалями и орденами оккупационных властей Крыма и ДНР. Начальник полиции Крыма Виталий Стрижак сообщил, что правоохранители получили достаточно доказательств, свидетельствующих о создании и участии мужчины в незаконном вооруженном формировании "Самооборона Крыма". Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в Самообороне Крыма, - Нацполиция 01
Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в Самообороне Крыма, - Нацполиция 02

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Автор: 

Крым (26437) Нацполиция (16610) наемники рф (2095)


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Топ комментарии
+10
А тем временем с Ближнего Востока поступили позитивные новости:

Российский военный советник в звании генерал-майор погиб в результате нападения в Сирии
Об этом несколько минут назад объявило Министерство обороны РФ. По его сведениям, взрывное устройство сработало на дороге во время движения российской колонны неподалеку от города Дейр-эз-Зор. Ранения получили трое российских военнослужащих. Имени погибшего в Министерстве обороны пока не называли.
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18.08.2020 18:54 Ответить
+7
Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6493
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18.08.2020 18:58 Ответить
+5
Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7510
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18.08.2020 19:01 Ответить
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А тем временем с Ближнего Востока поступили позитивные новости:

Российский военный советник в звании генерал-майор погиб в результате нападения в Сирии
Об этом несколько минут назад объявило Министерство обороны РФ. По его сведениям, взрывное устройство сработало на дороге во время движения российской колонны неподалеку от города Дейр-эз-Зор. Ранения получили трое российских военнослужащих. Имени погибшего в Министерстве обороны пока не называли.
показать весь комментарий
18.08.2020 18:54 Ответить
Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7510
показать весь комментарий
18.08.2020 19:01 Ответить
Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6493
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18.08.2020 18:58 Ответить
«Знакомий із РФ»?
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18.08.2020 19:31 Ответить
У меня три друга по студенческой скамье в РФ живут. Все три правильные мужики. Так у них жизнь сложилась при СССР. Я тоже пятнадцать лет геологом по Якутии побродил, но домой тянуло, уехал еще в девяностые годы.
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18.08.2020 20:19 Ответить
Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1878Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1673Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2964Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1130Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8898
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18.08.2020 19:10 Ответить
Я так і не зрозумів - цей виродок впійманий та сидить в нашій буцигарні, чи це оголошено заочно?
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18.08.2020 20:05 Ответить
Что такое сообщили о подозрении? Его задержали или ему телеграммой отправили?
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18.08.2020 20:16 Ответить
улыбнуло в википедии как кацапня забила для лохов хитрожопую цитату : 18 марта 2014 года на Крымском полуострове были образованы Республика Крым и город федерального значения Севастополь...
"были образованы" карл... мля.
no comments

куда смотрят модеры?
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18.08.2020 20:35 Ответить
Как сообщили? Как всегда, через интернет?((
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18.08.2020 20:47 Ответить
 
 