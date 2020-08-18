10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Протестующие требовали отставки захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на портал TUT.by.

Протестующие начали собираться у Дома правительства на площади Независимости около 19 часов.

Они принесли с собой несколько столов, выложили на них фрукты, печенье, сушки, конфеты, поставили бутылки с водой и стаканчики.

На митинге не было ни сцены, ни ораторов. Люди время от времени начинали скандировать "Жыве Беларусь!" и "Уходи!". Также они скандировали названия бастующих заводов - "МЗКТ", "БЕЛАЗ", "БМЗ".

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Когда стемнело, участники митинга зажгли тысячи фонариков.

Около 22 часов митинг окончился. Его участники разошлись, скандируя "Каждый день!", "Трибунал!", "До конца!".

Аналогичные митинги состоялись сегодня вечером в Гомеле, Бресте, Гродно, Бобруйске и других городах.

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