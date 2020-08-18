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10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Протестующие требовали отставки захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на портал TUT.by.

Протестующие начали собираться у Дома правительства на площади Независимости около 19 часов.

Они принесли с собой несколько столов, выложили на них фрукты, печенье, сушки, конфеты, поставили бутылки с водой и стаканчики.

На митинге не было ни сцены, ни ораторов. Люди время от времени начинали скандировать "Жыве Беларусь!" и "Уходи!". Также они скандировали названия бастующих заводов - "МЗКТ", "БЕЛАЗ", "БМЗ".

Также на Цензор.НЕТ: Национальный забастовочный комитет Беларуси выделяет по $100 тысяч заводам МТЗ, МЗКТ и "ГродноАзоту"

Когда стемнело, участники митинга зажгли тысячи фонариков.

Около 22 часов митинг окончился. Его участники разошлись, скандируя "Каждый день!", "Трибунал!", "До конца!".

Аналогичные митинги состоялись сегодня вечером в Гомеле, Бресте, Гродно, Бобруйске и других городах.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси

10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска 01
10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска 02
10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска 03
10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска 04
10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска 05
10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска 06
10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска 07
10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска 08
10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска 09
10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска 10
10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска 11
10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска 12

Автор: 

Беларусь (7937) митинг (2558) Минск (1562)


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Топ комментарии
+9
Вы хотя бы ленина скинули, не стояли бы остолопами.
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18.08.2020 22:33 Ответить
+8
Надо было брать власть когда вас собралось 100+к. в центре Минска. Теперь боюсь что пойдет все у вас на спад
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18.08.2020 22:34 Ответить
+8
10 000 беларусов вышли...
ребят, прикинь, уже 7000 избили/унизили/искалечили/убили
а вы играетесь в конфетно-букетный период...
где там фото девочки "мою подругу дважды изнасиловали резиновой дубинкой, компрессионный перелом позвоночника, разрыв шейки матки"...
где там инфа от врачей про переломы всего, чего можно + разрывы прямой кишки у мужиков?
а вы столы накрываете...
СМАЧНОГО.
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18.08.2020 22:35 Ответить
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Такі мирні мітинги, закінчуються кривавими посадками. Інфантильні індуїсти. Поки ви чекатимете на Індіру Ганді, вас виріжуть з корінням.
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18.08.2020 22:30 Ответить
Мітинг це добре і правильно.Але де маски? Тут казали,що білоруси відповідальні і за закриття Білорусі на карантин.І я не підтримую диктаторів,зміна влади потрібна.Але тільки на професіоналі,які будуть проєвропейські і пробілоруські і ні в якому разі,не московські підстилки.
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18.08.2020 22:32 Ответить
Вы хотя бы ленина скинули, не стояли бы остолопами.
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18.08.2020 22:33 Ответить
Если скинут то победят?
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18.08.2020 23:34 Ответить
Кризис в Беларуси закончится простым международным договорняком...
И вопрос только в том, как россия договорится с Западом и Китаем !

Беларусов в этом списке договорщиков нет...Все решат без вас....Поздравляю !!!
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18.08.2020 22:33 Ответить
Надо было брать власть когда вас собралось 100+к. в центре Минска. Теперь боюсь что пойдет все у вас на спад
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18.08.2020 22:34 Ответить
10 000 беларусов вышли...
ребят, прикинь, уже 7000 избили/унизили/искалечили/убили
а вы играетесь в конфетно-букетный период...
где там фото девочки "мою подругу дважды изнасиловали резиновой дубинкой, компрессионный перелом позвоночника, разрыв шейки матки"...
где там инфа от врачей про переломы всего, чего можно + разрывы прямой кишки у мужиков?
а вы столы накрываете...
СМАЧНОГО.
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18.08.2020 22:35 Ответить
Спасибо за сочувствие. Хотите помочь? вот ссылка на волонтеров Минска и по РБ. Уже собрали 2, 6 млн. долларов. И прочие инициативы по ссылке, для тех, кому действительно интересно, а не просто поговорить. Надеюсь, что такие люди есть у вас. https://greenbelarus.info/articles/14-08-2020/belarus-solidarnaya-spisok-iniciativ-gotovyh-pomoch-tem-komu-seychas-nelegko
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18.08.2020 23:14 Ответить
вы знаете?
ХОЧУ ПОМОЧЬ
Но чтоб знать конкретный результат
что если скину лаве оно не пойдет ни луке ни пу
типа с миру по нитке
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18.08.2020 23:23 Ответить
Инициатива называется BY_Help. Подробнее по ссылке ( она еще за июнь, там подробно написано все https://naviny.by/article/20200629/1593442864-byhelp-kak-poluchit-pomoshch-esli-vy-stali-zhertvoy-repressiy
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18.08.2020 23:40 Ответить
И после тех издевательств, что устроили опричники луки белорусам, - "мирные протесты" с чаями и печеньками???
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18.08.2020 22:38 Ответить
я смотрю на расстоянии на эту пастораль - и меня уже ТОШНИТ.
просто на фоне печенек проплывают фотки с размолотыми омоном пальцами, парня, с разрывом печени (слава БГ если выживет)...

РЕБЯТА, ПЕЧЕНЬКИ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ СИЛЫ
завершайте туда переход - и действуйте
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18.08.2020 22:45 Ответить
Пока ленин на ********** лука может там на роликах летать.
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18.08.2020 22:43 Ответить
Беларусы молодцы! Всякая шваль недовольна. Белорусы делают то что нужно их стране.
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18.08.2020 22:52 Ответить
Такое впечатление, что бульбаши увлеклись митингами, и забылии, что в тюрьмах сидят невинные жертвы, которым возможно нужна медицинская помощь.
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18.08.2020 22:52 Ответить
если интересно, по ссылке. https://minsknews.by/dezhuryat-posmenno-i-pomogayut-drug-drugu-kak-volontery-rabotayut-na-ul-okrestina/
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18.08.2020 23:06 Ответить
Дзякую вам, дорогие и уважаемые украинцы! Так приятно читать ваши комменты со словами поддержки и советами.Раньше я пыталась что-то рассказать, бросать какие-то ссылки. Пытаться объяснить очевидные для всех адекватных людей истины. Очень больно было.Теперь досыць! Я добрая жанчына, але ўсяму ёсць мяжа. І ў адказ на адсутнасць у вас спагады хоць бы да збітых, у адказ на вашыя кваліфікаваныя парады, што нам рабіць, проста парадуюся за вас. За вашага годнага прэзідэнта. За наступ "канца эпохі галечы". За абвінавачванні, прад'яўленыя сёння па справе Шарамета. Можна доўга працягваць, але ня буду. Нам цяпер ёсць чым займацца, замест чым суперажываць вам. Поспехаў і здароўя вам!
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18.08.2020 23:04 Ответить
Не удивляйтесь. Среди украинцев много негодяев. Не зря поляки называют их кабани. Белорусы интеллигентная нация. Берите пример с Латвии, Литвы, Польши, но только не с Украины и россии. Я уверен что Беларусь будет в НАТО и ЕС быстрее чем Украина.
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19.08.2020 00:09 Ответить
Не сразу понял иезуитский тон псевдобелорусской курвы. Обойдемся без ваших советов.
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19.08.2020 00:26 Ответить
Судячи по твоєму посту, то так - негідників не бракує, як і у кожного народу. А в Білорусі, напрочуд, інтеллігентний ОМОН та і Лукашенко - спадковий інтелігент. От тільки до НАТО і ЄС щось я не чув, щоб білоруси хотіли йти.
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19.08.2020 09:52 Ответить
Далучаюся!
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19.08.2020 00:24 Ответить
скоро на микромордоре мирный нытинг превратится в мыролюбное стояние на коленях перед новым царьком коленькой.
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18.08.2020 23:21 Ответить
Завтра Таракан 3% будет визжать что печеньки Нуланд привезла наколотые. А столы НАТО расставили
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18.08.2020 23:24 Ответить
Стильно,модно,молодежно-отдохни в центре Минска с печеньками и флагами))
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18.08.2020 23:33 Ответить
Пишут СПАСИБО ЗАВОДАМ -ВЫ ГЕРОИ. Еще бы : митинги приходят и уходят,а кушать хочется всегда!
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19.08.2020 00:22 Ответить
Не ты же кормишь .Что так переживаешь? Они люди взрослые. Приоритеты расставляют сами.
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19.08.2020 00:27 Ответить
 
 