10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Протестующие требовали отставки захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на портал TUT.by.
Протестующие начали собираться у Дома правительства на площади Независимости около 19 часов.
Они принесли с собой несколько столов, выложили на них фрукты, печенье, сушки, конфеты, поставили бутылки с водой и стаканчики.
На митинге не было ни сцены, ни ораторов. Люди время от времени начинали скандировать "Жыве Беларусь!" и "Уходи!". Также они скандировали названия бастующих заводов - "МЗКТ", "БЕЛАЗ", "БМЗ".
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Когда стемнело, участники митинга зажгли тысячи фонариков.
Около 22 часов митинг окончился. Его участники разошлись, скандируя "Каждый день!", "Трибунал!", "До конца!".
Аналогичные митинги состоялись сегодня вечером в Гомеле, Бресте, Гродно, Бобруйске и других городах.
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И вопрос только в том, как россия договорится с Западом и Китаем !
Беларусов в этом списке договорщиков нет...Все решат без вас....Поздравляю !!!
ребят, прикинь, уже 7000 избили/унизили/искалечили/убили
а вы играетесь в конфетно-букетный период...
где там фото девочки "мою подругу дважды изнасиловали резиновой дубинкой, компрессионный перелом позвоночника, разрыв шейки матки"...
где там инфа от врачей про переломы всего, чего можно + разрывы прямой кишки у мужиков?
а вы столы накрываете...
СМАЧНОГО.
ХОЧУ ПОМОЧЬ
Но чтоб знать конкретный результат
что если скину лаве оно не пойдет ни луке ни пу
типа с миру по нитке
просто на фоне печенек проплывают фотки с размолотыми омоном пальцами, парня, с разрывом печени (слава БГ если выживет)...
РЕБЯТА, ПЕЧЕНЬКИ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ СИЛЫ
завершайте туда переход - и действуйте