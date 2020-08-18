Лукашенко заявил, что протестующие хотят запретить русский язык. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко утверждает, что требующие честных выборов граждане собираются организовать "ползучий запрет" русского языка.

Об этом он сказал на совещание в Совете безопасности РБ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую государственную телерадиокомпанию БЕЛТА.

"В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было", - сказал Лукашенко.

"Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке. У нас и английский не запрещен, никакой. Иди китайский, английский изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую!" - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Самолет ФСБ РФ приземлился в Минске, - СМИ (обновлено). СКРИНШОТ

Лукашенко привел в пример страны, в которых несколько государственных языков. "Австрия вообще использует немецкий язык. И ничего, живут нормально", - заметил он.

Также "президент" Беларуси раскритиковал другие пункты программы, обнародованной оппозиционным штабом. В частности, ему не нравится выход Беларуси из Союзного государства с РФ и Евразийского союза, введение пограничного и таможенного контроля на границе с Россией, запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Лукашенко не одобряет освобождение СМИ от контроля со стороны государства, запрет на трансляцию в Беларуси российских телеканалов, закрытие военных баз РФ. Он выступает против подачи заявок на вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО и не поддерживает восстановление Белорусской автокефальной православной церкви.

Также на Цензор.НЕТ: 10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В ближайшее время мы проанализируем эти вопросы и доложим народу последствия подобных действий", - сказал Лукашенко.