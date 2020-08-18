Украина отсудила 26 БМП-1 и $3 млн у польской компании Wtórplast, не выполнившей контракт. ВИДЕО

В 2016 году "Укрспецэкспорт" подписал контракт с польской частной компанией Wtórplast о поставках военной техники. Украина заплатила за более 50 бронированных машин, но зарубежный партнер поставил лишь первую партию - 20.

Срок контракта истек и Украине пришлось обращаться в суд, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TСН.

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По соглашению, Украина должна была получить 93 боевых машины пехоты. Цена вопроса - 15345000 долларов. "Укрспецэкспорт" перечислил почти 9 миллионов долларов и получил первую партию из 20 бронированных машин. Остальные компания должна была поставить до конца 2018 года.

"К сожалению, польский партнер не выполнил условия контракта и уже более двух лет не поставлял технику государственной компании", - отметил руководитель юридического отдела "Укрспецэкспорт" Игорь Долуда.

Председатель правления польской фирмы отмечает, что хотел пересмотреть цену поставки машин. Сами же БМП поставляли из других стран, некоторые из них нужно было возвращать на замену частей и это тоже якобы вызвало задержку.

Украина подала на компанию в польский суд. Адвокаты, занимавшиеся делом, называют аргументы Wtórplast безосновательными.

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На сторону Украины в этом деле стали арбитражный и апелляционный суды Польши. Добровольно передавать технику польская фирма не захотела, поэтому пришлось привлечь судебного исполнителя.

В результате были изъяты 26 военных машин. В "Укрспецэкспорте" надеются, что уже скоро БМП пересекут польско-украинскую границу. Поскольку эти машины, в частности, фигурируют в государственном оборонном заказе на этот год.

Для поставщика военной техники дело также еще не закончилась. В Украине против Wtórplast ведут отдельное судопроизводство. Свои расследования по соглашению с компанией ведут ГБР и НАБУ.

Также польский арбитраж обязал Wtórplast выплатить "Укрспецэкспорту" более 3 миллионов долларов за непоставленные БМП и судебные издержки.

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Напомним, в апреле 2018 года в издании "Новое время" появилась статья, в которой говорится о масштабной коррупции в "Укроборонпроме" при закупке польских боевых машин пехоты. В статье "Служили два товарища. Секретные оборонные заказы стали золотой жилой для представителей власти ", автором которой является Иван Верстюк, говорится о том, что украинские оборонные ведомства наладили незаконную схему закупки продукции по завышенным ценам.

"Укроборонпром" в свою очередь заявил, что публикация "Нового времени" относительно закупки БМП-1 является ложью и информационной диверсией, а польская компания сообщала, что намерена судиться с изданием.

18 апреля прошло заседание Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады, на котором рассмотрели факты коррупции при проведении закупок военной техники и оборудования, обнародованные в журнале. По результатам тогдашний председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что финансовые документы по закупке в польской компании Wtorplast БМП-1АК будут открыты.