РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13239 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
12 409 48

Украина отсудила 26 БМП-1 и $3 млн у польской компании Wtórplast, не выполнившей контракт. ВИДЕО

В 2016 году "Укрспецэкспорт" подписал контракт с польской частной компанией Wtórplast о поставках военной техники. Украина заплатила за более 50 бронированных машин, но зарубежный партнер поставил лишь первую партию - 20.

Срок контракта истек и Украине пришлось обращаться в суд, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TСН.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" в третий раз за несколько лет сообщил о начале производства траков для БМП, - СМИ. ФОТО

По соглашению, Украина должна была получить 93 боевых машины пехоты. Цена вопроса - 15345000 долларов. "Укрспецэкспорт" перечислил почти 9 миллионов долларов и получил первую партию из 20 бронированных машин. Остальные компания должна была поставить до конца 2018 года.

"К сожалению, польский партнер не выполнил условия контракта и уже более двух лет не поставлял технику государственной компании", - отметил руководитель юридического отдела "Укрспецэкспорт" Игорь Долуда.

Председатель правления польской фирмы отмечает, что хотел пересмотреть цену поставки машин. Сами же БМП поставляли из других стран, некоторые из них нужно было возвращать на замену частей и это тоже якобы вызвало задержку.

Украина подала на компанию в польский суд. Адвокаты, занимавшиеся делом, называют аргументы Wtórplast безосновательными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об оборонных закупках

На сторону Украины в этом деле стали арбитражный и апелляционный суды Польши. Добровольно передавать технику польская фирма не захотела, поэтому пришлось привлечь судебного исполнителя.

В результате были изъяты 26 военных машин. В "Укрспецэкспорте" надеются, что уже скоро БМП пересекут польско-украинскую границу. Поскольку эти машины, в частности, фигурируют в государственном оборонном заказе на этот год.

Для поставщика военной техники дело также еще не закончилась. В Украине против Wtórplast ведут отдельное судопроизводство. Свои расследования по соглашению с компанией ведут ГБР и НАБУ.

Также польский арбитраж обязал Wtórplast выплатить "Укрспецэкспорту" более 3 миллионов долларов за непоставленные БМП и судебные издержки.

Также читайте: Украинские производители продукции военного назначения смогут экспортировать ее без госпосредника, - замглавы МИД Божок

Напомним, в апреле 2018 года в издании "Новое время" появилась статья, в которой говорится о масштабной коррупции в "Укроборонпроме" при закупке польских боевых машин пехоты. В статье "Служили два товарища. Секретные оборонные заказы стали золотой жилой для представителей власти ", автором которой является Иван Верстюк, говорится о том, что украинские оборонные ведомства наладили незаконную схему закупки продукции по завышенным ценам. 

"Укроборонпром" в свою очередь заявил, что публикация "Нового времени" относительно закупки БМП-1 является ложью и информационной диверсией, а польская компания сообщала, что намерена судиться с изданием.

18 апреля прошло заседание Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады, на котором рассмотрели факты коррупции при проведении закупок военной техники и оборудования, обнародованные в журнале. По результатам тогдашний председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что финансовые документы по закупке в польской компании Wtorplast БМП-1АК будут открыты.

Автор: 

оборона (5253) Польша (8549) суд (25158) Укрспецэкспорт (88)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Для армии. БМП-1 значительно лучше автобусов. И пушка у нее подходящая под минские ограничения.
показать весь комментарий
19.08.2020 00:23 Ответить
+18
В 2016 что бы закрыть потери искали все возможности. Нечем новые бригады было вооружать. Давно переборчивыми стали?
показать весь комментарий
19.08.2020 01:01 Ответить
+15
Так вопрос к Пороху в чем? Что купили технику, после 25 лет распродаж?
показать весь комментарий
19.08.2020 01:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надо копать под польскую компанию. Не удивлюсь, если оттуда торчат соевые ухи.
показать весь комментарий
19.08.2020 00:08 Ответить
Це афера порошенка, по закупівлі БМП-1 по 180 тис. доларів, тоді як їх ціна 20-25 тис. доларів. За це порошенка мають посадити до в'язниці.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:19 Ответить
ето тебе шарий с ютубчика расказал ?
показать весь комментарий
19.08.2020 11:27 Ответить
Цю аферу розслідували українські журналісти ще до того як педофілшарій виліз в телевізор.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:32 Ответить
бигус - которий потом обосрался в суде
показать весь комментарий
19.08.2020 11:37 Ответить
Ну рішення українського суду у всьому світі сприймаються як анекдот. Африканці вже ображаються коли їх правосуддя порівнюють з українським! Африканці кажуть - ми не дикуни, з Україною нас не порівнюйте!
показать весь комментарий
19.08.2020 12:09 Ответить
а Бигус типа 100% доверенний источник ?
такой же фейкомет как и твой шарий
показать весь комментарий
19.08.2020 12:22 Ответить
Ришуче та нестримо ...трамбуйте гроши!!!)))))
показать весь комментарий
19.08.2020 00:17 Ответить
Закупаем у поляков БМП-1? Для музея?
показать весь комментарий
19.08.2020 00:18 Ответить
Для армии. БМП-1 значительно лучше автобусов. И пушка у нее подходящая под минские ограничения.
показать весь комментарий
19.08.2020 00:23 Ответить
БМП-1 модернізується до ********* рівня https://zhbtz.com/produkc-ja-ta-poslugi/produkc-ja-v-iskovogo-priznachennja/gusenichna-bronetehn-ka/boiova-mashina-p-hoti-bmp-1umd.html БМП-1УМД
показать весь комментарий
19.08.2020 10:58 Ответить
А навіщо взагалі ті бмп-1??? Це ж антикваріат 1966 року розробки!
показать весь комментарий
19.08.2020 00:25 Ответить
так это вопрос тем, кто в 2016 их заказал
показать весь комментарий
19.08.2020 00:41 Ответить
В 2016 что бы закрыть потери искали все возможности. Нечем новые бригады было вооружать. Давно переборчивыми стали?
показать весь комментарий
19.08.2020 01:01 Ответить
Свынарчуки искали как бы оборонный бюджет попилить, а не "потери закрыть".
показать весь комментарий
19.08.2020 01:10 Ответить
Ну 5 лет же у телеков от войны уставали. Они все знают, им видней.
показать весь комментарий
19.08.2020 01:56 Ответить
Ціна-якість.техніка в новому стані,з мінімальним мотопробігом.
Швидко поповнити бойові,ремонтні втрати (після Дебальцево ).
Деякі характеристики кращі за БМП-2
показать весь комментарий
19.08.2020 03:31 Ответить
93 за 15.3млн долларов цена отличная ещё нам и вернули 3 то не стоит ныть все окей
показать весь комментарий
19.08.2020 04:10 Ответить
Так и АК-47 не вчера разработали.
показать весь комментарий
19.08.2020 07:38 Ответить
я тебе даже больше скажу. конная дивизия не нуждается в поставках бензина.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:02 Ответить
Не скажи, а сіно возити возами? А якщо вантажівка и, то...
показать весь комментарий
19.08.2020 09:38 Ответить
От так рішуче, невпинно та миролюбно Петро "посилював" украінську армію...
показать весь комментарий
19.08.2020 00:52 Ответить
Так вопрос к Пороху в чем? Что купили технику, после 25 лет распродаж?
показать весь комментарий
19.08.2020 01:03 Ответить
Что купили у "левой" польской фирмы "Рога и копыта". Скорее всего это очередные подельники свинарчуков. Теперь уже польские.
показать весь комментарий
19.08.2020 01:09 Ответить
Не то що зараз.
Не купують навіть свого, а мародьорять замовлення з НГУ до ЗСУ.
А наступного року мабуть навпаки відкличуть із ЗСУ і поставлять в НГУ. І буде зьозьо-перемога!
показать весь комментарий
19.08.2020 01:25 Ответить
Даже тюрьмы собрались распродавать. А что потом с преступниками делать? Стрелять? А из Донбасса много их ожидается.
показать весь комментарий
19.08.2020 05:59 Ответить
это шоб самих сажать некуда было...предусмотрительные бубочки
показать весь комментарий
19.08.2020 10:29 Ответить
Ага. Вот только после этого ЗЕлебоба уже дважды их в ВСУ с помпой поставил.
показать весь комментарий
19.08.2020 01:55 Ответить
Вас,очевидно,влаштувала б офіційна покупка найкращих зразків,а не в мутного контрабандиста ? Ну,те,що отримали б не 50 шт.,а 5-то фігня.
І це справді польські подєльнікі Гладковського.Нєгодяі,що взялись поставити в 2016 році робочу бойову техніку в українську армію.
показать весь комментарий
19.08.2020 03:37 Ответить
Ключевое слово купили. В 2016 желающих нам продавать военную технику было не много. Немцы менжевались дизеля для БТР продавать, а не то БМП. Плюс цена. За 150 тыс. дол шшт. в отличном состоянии.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:47 Ответить
На моей памяти это уже третий заход одних и тех же польских БМП.
показать весь комментарий
19.08.2020 01:54 Ответить
На сторону Украины в этом деле стали арбитражный и апелляционный суды Польши.Источник: https://censor.net/v3214586

Якби ще українськи суди ставали на сторону України.
показать весь комментарий
19.08.2020 08:37 Ответить
Краще, щоб судді стояли на стороні закону
показать весь комментарий
19.08.2020 10:07 Ответить
Україна через свій народ є джерелом закону.

Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
показать весь комментарий
19.08.2020 13:31 Ответить
БМП-1??? "Армия, мова.. " говорите... Идем в НАТО значит.. Мрази!!! Пороха под суд!!!
показать весь комментарий
19.08.2020 09:18 Ответить
быдлан, вернись в свой кацапский хлев и дверь закрой, воняет.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:29 Ответить
чего возбудилось,кацапня?для тебя и бмп-1 свердостаточно
показать весь комментарий
19.08.2020 10:30 Ответить
Дві прокладки "Укрспецэкспорт" та Wtórplast на одному контракті!
Мінімум 50% накрутка на ціні, навіть при таких наварах не змогли договоритись.
А де Мустафа і Абромавічус, які в захльоб кричали, що ліквідують усі прокладки?
Відповідь відома - стрижуть свій процент і помовкують.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:57 Ответить
кто то не хило поимел бабла из окружения барыги шоколадного))))
показать весь комментарий
19.08.2020 11:15 Ответить
 
 