Бело-красный флаг в знак солидарности с протестующими в Беларуси подняли в Сумах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На площади Независимости в Сумах 18 августа несколько десятков горожан вышли на акцию солидарности с белорусским народом в борьбе против авторитарного режима.

После речей со словами поддержки белорусским протестующим, под песни белорусской группы Brutto организаторы мероприятия подняли флаг Беларуси на флагштоке перед Сумской городской государственной администрацией наряду с флагами Сум и области, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По словам соорганизатора акции Андрея Букина, организаторы также надеются, что Сумской городской совет на своем внеочередном заседании 19 августа примет решение в поддержку белорусских протестующих.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

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Акции в поддержку белорусских протестующих уже состоялись и в украинских городах, в частности в Днепре.