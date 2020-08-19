Бело-красный флаг в знак солидарности с протестующими в Беларуси подняли в Сумах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На площади Независимости в Сумах 18 августа несколько десятков горожан вышли на акцию солидарности с белорусским народом в борьбе против авторитарного режима.
После речей со словами поддержки белорусским протестующим, под песни белорусской группы Brutto организаторы мероприятия подняли флаг Беларуси на флагштоке перед Сумской городской государственной администрацией наряду с флагами Сум и области, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
По словам соорганизатора акции Андрея Букина, организаторы также надеются, что Сумской городской совет на своем внеочередном заседании 19 августа примет решение в поддержку белорусских протестующих.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
Акции в поддержку белорусских протестующих уже состоялись и в украинских городах, в частности в Днепре.
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Мне кажется события в Белоруси спровоцировали когнетивный диссонанс для некоторых.
Интересно, кто посоветовал таракану устроить такие зверства, напоминающие облавы эсесовцев 78 лет назад? И кто отключил интернет?
https://www.youtube.com/watch?v=VxvYsZLzsSE
Ватников там много, но анализ говорит, что реальное соотношение голосов было приблизительно 50 на 50 с небольшим перевесом Тихановской, скажем так 47% за Тихановскую и 40% за бацьку. То есть члены ЦИК могли запросто нарисовать таракану 51%, а Тихановской 41% и прокатило бы так, что комар носа бы не подточил. Но зачем было рисовать лукашеске 80%, и зачем оппозиция нарисовала Тихановской над 70%????
Интересно, кто посоветовал таракану устроить такие зверства, напоминающие облавы эсесовцев 78 лет назад? И кто отключил интернет?
Кому и зачем это нужно было?
Это сделано после того, как Лука отказался сдать Беларусь под оккупацию Моксвы и начал налаживать контакты с Западом...
курица Тихановская и прочая срань - это кремлёвские инструменты.
Там все сделано для того, чтобы таракана убрать а не нагнуть, та то что отказался от союзного государства, в котором ему бы не дали править. После его поражения в повторных выборах Бабарыка (или как его там) сделает все что надо.
У таракана слишком большие амбиции, он не может быть никем, кроме верховного правителя. Он весь этот цирк с союзным государством в 1996 году, мутил для того, чтобы им править. Он хотел сместить Ельцина и возглавить им созданный новый ссср. Потом путлер ему все планы поломал, за это он его ненавидит. Он не союзник Украины, он просто не может быть губернатором.
Но на смену ему будет или тупая курица, - для путена - пустое место не мешающее ему ни в чём, или, кто там второй, вообще чистый ФСБ-ный кадровый подчинённый х.йла...
Украине, при ватном белорусском быдлоэлекторате, будет ещё хуже чем при Луке.
Украине будет хуже при любом раскладе. Не забывайте что таракан хотел править союзом славянских республик, если бы он смог подмять под себя союзное государство, то и с Украиной бы ему было легче расправиться. Бацька, он еще больший любимец всех пророссийских совкодрочеров в Украине и не только, чем путлер. Он реально опаснее. Параша в любом случае получит Белорусь, уже по тому сколько они туда денег угрохали.
и "посоветовали работающие на рашку" равнозначно "путин организовал".
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Якщо режим вбиває,викрадає людей, утримує політв'язнів, то це тоталітарний, а не авторитарний режим.
ключова різниця в тому, які сфери контролює держава. якщо виключно політичну - зачищає опозицію і т.д., то це авторитаризм, якщо ж починає втручатись в інші сфери, наприклад в особисте життя людей, в церковні справи іт.д., то це вже тоталітаризм. в Білорусі почали з'являтись перші ознаки тоталітаризму - боротьба з "тунеядством"
Флаг Беларуси, который использовался государством в начале 90-х, стал символом протестов в стране.
В Гомеле возбудили уголовное дело из-за того, что с флагштока сняли официальный флаг Беларуси и повесили вместо него бело-красно-белый флаг. Об этом https://mediazona.by/online/2020/08/18/belvybary-10#34614 сообщает «Медиазона» со ссылкой на представительницу управления Следственного комитета по Гомелю.
Ми теж зі *стоп зек * починали ..
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