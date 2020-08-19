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Бело-красный флаг в знак солидарности с протестующими в Беларуси подняли в Сумах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На площади Независимости в Сумах 18 августа несколько десятков горожан вышли на акцию солидарности с белорусским народом в борьбе против авторитарного режима.

После речей со словами поддержки белорусским протестующим, под песни белорусской группы Brutto организаторы мероприятия подняли флаг Беларуси на флагштоке перед Сумской городской государственной администрацией наряду с флагами Сум и области, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По словам соорганизатора акции Андрея Букина, организаторы также надеются, что Сумской городской совет на своем внеочередном заседании 19 августа примет решение в поддержку белорусских протестующих.

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Бело-красный флаг в знак солидарности с протестующими в Беларуси подняли в Сумах 01
Бело-красный флаг в знак солидарности с протестующими в Беларуси подняли в Сумах 02

Также смотрите: 10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бело-красный флаг в знак солидарности с протестующими в Беларуси подняли в Сумах 03
Бело-красный флаг в знак солидарности с протестующими в Беларуси подняли в Сумах 04
Бело-красный флаг в знак солидарности с протестующими в Беларуси подняли в Сумах 05
Бело-красный флаг в знак солидарности с протестующими в Беларуси подняли в Сумах 06
Бело-красный флаг в знак солидарности с протестующими в Беларуси подняли в Сумах 07

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

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Акции в поддержку белорусских протестующих уже состоялись и в украинских городах, в частности в Днепре.

Автор: 

Беларусь (7937) Сумы (1201)


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Топ комментарии
+5
Очевидно стадо одно: либо Лукашенко устроит беларусам один большой ГУЛАГ либо беларусы линчуют Лукашенко и его карателей. Других вариантов нет. Промедление только на руку диктатору.
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19.08.2020 06:48 Ответить
+3
То что белорусы устали от Луки это их личное дело , учитывая что там ватников, в нашем понимании ,85% , то не имеет значения Лука там будет или Тихановская или кто то еще , они все равно будут ближайшими союзниками ***** , то есть по факту нашими врагами .По тому не стоит обольщаться и ждать чуда.
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19.08.2020 04:04 Ответить
+3
https://www.youtube.com/watch?v=0C7jhGf1p_8
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19.08.2020 04:08 Ответить
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Ноль комментариев.

Мне кажется события в Белоруси спровоцировали когнетивный диссонанс для некоторых.
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19.08.2020 02:27 Ответить
Профессор из США изучил данные из протоколов комиссий в Беларуси и нашел статистические аномалии: https://42.tut.by/697128
Интересно, кто посоветовал таракану устроить такие зверства, напоминающие облавы эсесовцев 78 лет назад? И кто отключил интернет?
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19.08.2020 05:42 Ответить
Что было бы, если бы Лукашенко нарисовал себе не 80%, а 51?
https://www.youtube.com/watch?v=VxvYsZLzsSE
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19.08.2020 06:21 Ответить
хто?
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19.08.2020 10:25 Ответить
То что белорусы устали от Луки это их личное дело , учитывая что там ватников, в нашем понимании ,85% , то не имеет значения Лука там будет или Тихановская или кто то еще , они все равно будут ближайшими союзниками ***** , то есть по факту нашими врагами .По тому не стоит обольщаться и ждать чуда.
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19.08.2020 04:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0C7jhGf1p_8
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19.08.2020 04:08 Ответить
Профессор из США изучил данные из протоколов комиссий в Беларуси и нашел статистические аномалии: https://42.tut.by/697128
Ватников там много, но анализ говорит, что реальное соотношение голосов было приблизительно 50 на 50 с небольшим перевесом Тихановской, скажем так 47% за Тихановскую и 40% за бацьку. То есть члены ЦИК могли запросто нарисовать таракану 51%, а Тихановской 41% и прокатило бы так, что комар носа бы не подточил. Но зачем было рисовать лукашеске 80%, и зачем оппозиция нарисовала Тихановской над 70%????
Интересно, кто посоветовал таракану устроить такие зверства, напоминающие облавы эсесовцев 78 лет назад? И кто отключил интернет?
Кому и зачем это нужно было?
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19.08.2020 05:51 Ответить
"Интересно, кто посоветовал..." - не "посоветовал" - а реально всё для возбуждения быдлоэлектората было сделано кремлём чтобы нагнуть под себя и Луку, и Беларусь в целом.
Это сделано после того, как Лука отказался сдать Беларусь под оккупацию Моксвы и начал налаживать контакты с Западом...
курица Тихановская и прочая срань - это кремлёвские инструменты.
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19.08.2020 08:57 Ответить
Лука это совкодрочерный надутый дурак, который реально не знает что такое интернет, ему все сообщения подчиненные приносят в папках как при коммунизме.
Там все сделано для того, чтобы таракана убрать а не нагнуть, та то что отказался от союзного государства, в котором ему бы не дали править. После его поражения в повторных выборах Бабарыка (или как его там) сделает все что надо.
У таракана слишком большие амбиции, он не может быть никем, кроме верховного правителя. Он весь этот цирк с союзным государством в 1996 году, мутил для того, чтобы им править. Он хотел сместить Ельцина и возглавить им созданный новый ссср. Потом путлер ему все планы поломал, за это он его ненавидит. Он не союзник Украины, он просто не может быть губернатором.
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19.08.2020 09:13 Ответить
Я не спорю что Лука гавнюк.
Но на смену ему будет или тупая курица, - для путена - пустое место не мешающее ему ни в чём, или, кто там второй, вообще чистый ФСБ-ный кадровый подчинённый х.йла...

Украине, при ватном белорусском быдлоэлекторате, будет ещё хуже чем при Луке.
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19.08.2020 09:20 Ответить
Таракан просто отстал в развитии, на его место прийдет ФСБ-шник после честных выборов.
Украине будет хуже при любом раскладе. Не забывайте что таракан хотел править союзом славянских республик, если бы он смог подмять под себя союзное государство, то и с Украиной бы ему было легче расправиться. Бацька, он еще больший любимец всех пророссийских совкодрочеров в Украине и не только, чем путлер. Он реально опаснее. Параша в любом случае получит Белорусь, уже по тому сколько они туда денег угрохали.
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19.08.2020 09:44 Ответить
Я думаю, что ему реально посоветовало это его же окружение (советники например, работники ЦИК, министры), которое возможно работает на рашку.
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19.08.2020 09:16 Ответить
"... возможно работает на рашку." - откуда такое сомнение?
и "посоветовали работающие на рашку" равнозначно "путин организовал".
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19.08.2020 09:24 Ответить
Ну я же там не живу. Просто только сейчас начинаю смотреть их телеканалы и читать аналитику. Сейчас уже начинаю приходить к тому что путлер мог и не организовать, оно как то все само могло получиться. Его ненавидят его подчиненные. Он мог бы проиграть Тихановской вполне честно, ведь это ЦИК рисовал такие проценты. Он мог проиграть на пару процентов после второго тура и спокойно уйти в рашку. Вот в чем прикол. Его просто политически уничтожили. Он токсичен везде.
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19.08.2020 09:36 Ответить
Я думаю что его скинут, а если будет упираться так ликвидируют. Он никому не нужен. Он никому уже ничего не докажет, что его подставили. У него есть неделя, две а потом все. Его беда в том что не представлял что у него творится под носом, не представлял в каком состоянии МВД, суды, армия, прокуратура. Там пытали, убивали, избивали, калечили всегда. Там судили людей ни за что тоже всегда. Там царит полная некомпетентность, я даже не представляю что там будет дальше, там нужно всю систему менять в корне. Видимо всему этому мафиозному кодлу бацька очень сильно мешал. Мешал беспредельничать.
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19.08.2020 09:27 Ответить
а на эйфелевой башне? А?
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19.08.2020 04:11 Ответить
На площади Независимости в Сумах 18 августа несколько десятков горожан вышли на акцию солидарности с белорусским народом в борьбе против авторитарного режима.
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Якщо режим вбиває,викрадає людей, утримує політв'язнів, то це тоталітарний, а не авторитарний режим.
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19.08.2020 05:05 Ответить
та ні, це ще авторитарний
ключова різниця в тому, які сфери контролює держава. якщо виключно політичну - зачищає опозицію і т.д., то це авторитаризм, якщо ж починає втручатись в інші сфери, наприклад в особисте життя людей, в церковні справи іт.д., то це вже тоталітаризм. в Білорусі почали з'являтись перші ознаки тоталітаризму - боротьба з "тунеядством"
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19.08.2020 10:29 Ответить
18 авг 2020,

Флаг Беларуси, который использовался государством в начале 90-х, стал символом протестов в стране.
В Гомеле возбудили уголовное дело из-за того, что с флагштока сняли официальный флаг Беларуси и повесили вместо него бело-красно-белый флаг. Об этом https://mediazona.by/online/2020/08/18/belvybary-10#34614 сообщает «Медиазона» со ссылкой на представительницу управления Следственного комитета по Гомелю.
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19.08.2020 06:24 Ответить
Бело-красный флаг в знак солидарности с протестующими в Беларуси подняли в Сумах - Цензор.НЕТ 1256
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19.08.2020 06:42 Ответить
Очевидно стадо одно: либо Лукашенко устроит беларусам один большой ГУЛАГ либо беларусы линчуют Лукашенко и его карателей. Других вариантов нет. Промедление только на руку диктатору.
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19.08.2020 06:48 Ответить
По всій Беларусі ...
Ми теж зі *стоп зек * починали ..

.
..
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19.08.2020 06:51 Ответить
Бело-красный флаг в знак солидарности с протестующими в Беларуси подняли в Сумах - Цензор.НЕТ 4879....
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19.08.2020 06:52 Ответить
Член участковой избирательной комиссии в Гродненской области найден повешенным в лесу. Известно, что он отказался подписывать итоговый протокол комиссии на выборах президента Беларуси 9 августа
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19.08.2020 07:02 Ответить
Можна вивішувати прапор будь якої держави будь де...Це входить в основу свободи і демократіі...Будь де,лишень не на державних флагштоках,де може вивішуватись лишень державний прапор...Якщо ти вивішуєш на флагштоці міської ради чужий прапор то це або сепаратизм,або ти вважаєш власний прапор лайном...
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19.08.2020 11:29 Ответить
що за маячня? прапор України там ніхто не знімав, він на місці. а вивішувати прапори інших держав - це поширена практика, при візитах іноземних делегацій або і в знак підтримки. до того ж в даному випадку вивішено не офіційний прапор Білорусі (яким наразі є прапор БССР), а історичний прапор
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19.08.2020 11:48 Ответить
 
 