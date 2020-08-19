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За сутки в Украине госпитализировали рекордное количество пациентов с коронавирусом - 463. COVID-19 набирает обороты, - Степанов. ВИДЕО
Тенденция к росту случаев заболевания коронавирусной болезнью в Украине наблюдается уже в течение месяца.
Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки мы также получили своеобразный антирекорд относительно количесвта госпитализированных лиц - это 463 человека, которые были госпитализированы за минувшие сутки", - отметил глава Минздрава.
"Вы видите, что COVID-19 набирает обороты, по другому это не назовешь. Мы видим эту тенденцию (в течение. - Ред.) последнего месяца. Мы очень быстро перешли рубеж в 1 тыс. больных за сутки. Мы уже приближаемся к 2 тыс. больных (за стуки. - Ред.)", - отметил Степанов.
Топ комментарии
+6 Центр #395491
показать весь комментарий19.08.2020 09:45 Ответить Ссылка
+6 Игорь Юрьевич #439278
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+5 Бессоница
показать весь комментарий19.08.2020 09:47 Ответить Ссылка
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Дякую.
Я Вас попрохав відправити посилання на офіційне джерело ВОЗ, де оце офіційно опубліковано - "Им уже и ВОЗ сказала недавно, чтобы прекращали эту липовую пандемию"
Дякую.
Чем не вариант?
Бюджет то не резиновый.
Вон, в Австралии вакцинацию нам обещают:
- сначала счазали, что провакцинируюк каждого
- потом сказали, что 95% населения
- потом изменили решение и снова сказали, что каждого
- теперь сказали, что уже не каждого
Вывод: безработными будет 30% населения, и большинство этой популации не трудоустраиваемо в принципе. Поскольку австралийские фермеры отказались брать на эту шелупонь, сидящию сплошняком на наркотиках и на пособии, сборщиками фруктов (вероятно, фермеры заявили, что просто свернут операции и не будет ни фруктов, ни валютной выручки от их продажи, а также налогов), то всю эту столь любовно выпестованную тупую молодежь не имеющую никаких трудовых навыков, всю эту шелупонь, сидящую на наркоте, отправят под
ножшприц.
Бюджет не резиновый, понимать надо.
Цифри ?
а ви менше гуляйте по магазинах і маршрутках без масок...
А Степанов (и Ляшко) - они дипломированные, они всех вылечат.
А зебилам пох, вместо того чтобы готовить койки и средства защиты в больницах, раздерибанили бабки как бы на "дороги" где тендера выиграли все свои по втройне завешенным ценам.
Ну сучьи зебилы, вы выбл@дки сделали это вместе пид@расы.
На Львівщині ,наприклад відкрили ще дві лікарні для прийому Ковід,чим "збили" "кількість ліжко місць на душу населення"..
став більш заразний,але менш небезпечний..
тому,можливо,створення більшої кількості "ліжкомісць " і немає змісту..За винятком кількох західних областей і м.Києва..
Та і гроші з covid-фонду так "мудро" потратили, напевно підготувались добряче до другої хвилі...
Пролетают на выборах Слуги Народа.
нацгвардиюбольницу, я об этом слышу впервые. Сам придумал, или выдали свежие методички?
Або взагалі його заборонити..
Як в Туркменистані та КНДР?
Друга весна минула..Сезон саджання ПРОЇ..али -тепер нульовий сезон збору урожаю.
История острова Науру, или что случается с теми, кто следует советам Ротшильдов.
Атоллу Науру дважды не повезло:
- первый раз Науру не повезло, когда его много тысяч лет назад сильно обоср*ли птицы
- второй раз острову не повезло, когда птичье г*вно не смыло дождями в океан
В результате из птичьего помета на острове образовались богтейшие запасы фосфатов , которые местная популяция наурицев (или науритян?) принялась раскапывать на продажу для производства удобрений, уничтoжая тем самым (в самом прямом смысле слова, срывая) свой остров.
В конце 80- годов журнал "Наука и Жизнь", захлебываясь от восторга, сообщал, что наурийцы так поднялись на уничтожении своего острова, что в каждом доме имеется Роллс-Ройс (и второй прикупают ), несмотя на то, что единственнаq дорога на острове имеет длину меньше 20 км. И что когда наурийцы полностью уничтожат свой остров, то жить они передут на материк (подразумевалaсь Австралия).
и вдруг оказалось, что когда остров срыли, то перезжать некуда:
- во-первых, особнаки на метерике построены далеко не для всех науритян-наурийцев
- а, во-вторых, "фонд народного благосостояния" оказался вовсе не таким "полным", как обещалось, а вовсе даже усохшим.
И пришлось науритянам (или науритийцам?) коротать свои дни на срытом атолле. Они не могут даже туристов принимать по-человечески, потому как на острове и лес тропический срубили, ведь оставаться на нем науритяне-науритийцы не планировали.
После того, как благодаря шантажу наурицами (или науритянами?) Австралии в ООН, Австралия им "отсыпала на бедность", жить наурийцам (или науритянам?) приходится "подаяниями": основной доход жителей острова составляет содержание беженцев, которых им присылают.
Так что следуйте советам Ротшильдов, и вы тогда жить будете, как наурийцы-науритяне.
ПИчальная судьба острова описана в Википедии:
"
В то время стоимость экспорта фосфоритов вчетверо превышала сумму импорта, а основными внешнеторговыми партнёрами были Австралия, Новая Зеландия, Япония и Великобританияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-krugosvet-17 [17] . Предвидя закрытие в скором времени единственного источника валютных поступлений, правительство вкладывало значительную часть экспортной выручки в недвижимость за рубежом и специальные аккумулирующие фондыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-krugosvet-17 [17] . Однако, когда запасы полезного ископаемого почти исчерпались, оказалось, что государство недостаточно позаботилось о будущем страныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-73 [73] .
Добыча фосфоритов оказала разрушительное воздействие на рельеф и растительный покров плато в центральной части острова. К 1989 году на территории, занимающей около 75 %, велись активные разработки, и около 90 % леса, покрывавшего плато, было уничтожено (сохранилось только 200 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80 га растительного покрова). Какие-либо меры по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F рекультивации земель не проводились, и к концу XX века до 80 % суши превратилось в пустошь, напоминающую «лунный пейзаж»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-74 [74] ."
В 1989 году Республика Науру подала иск в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Международный суд ООН по поводу действий Австралии во время управления островом - и в особенности по поводу тяжёлых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F экологических последствий в результате разработок фосфоритов. Австралия вынуждена была выплачивать компенсацию. Истощение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA рудников привело также к политической нестабильности, с https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1989 по https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2003 год в стране 17 раз менялось правительство.
В 1990-е годы остров Науру превратился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80 офшорную зону. Там было зарегистрировано несколько сотен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA банков , в которые в https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1998 году из России поступило вкладов на 70 млрд долларов СШАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-inopressa-75 [75] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-old.russ-76 [76] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-77 [77] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-gsl-78 [78] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-79 [79] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-e-xecutive-80 [80] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-klerk-81 [81] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-roche-duffay-82 [82] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-roche-duffay02-83 [83] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-roche-duffay3-84 [84] . Под давлением https://ru.wikipedia.org/wiki/FATF ФАТФ (Межправительственная комиссия по борьбе с отмыванием криминальных капиталов) и под угрозой санкций со стороны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США Республика Науру была вынуждена в https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2001 году ограничить, а в https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2003 году - запретить деятельность офшорных банков и принять меры против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3 отмывания денег https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-e-xecutive-80 [80] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-klerk-81 [81] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-roche-duffay-82 [82] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-roche-duffay02-83 [83] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-roche-duffay3-84 [84] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-roche-duffay03-85 [85] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-86 [86] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-87 [87] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-88 [88] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-89 [89] .
Республика Науру занималась продажей паспортов иностранным гражданам (так называемые «паспорта инвестора»), но в последние годы от этой практики отказаласьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-inopressa-75 [75] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-old.russ-76 [76] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-roche-duffay03-85 [85] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-money-90 [90] .
В начале 2003 года на Науру разразился острейший политический кризис. На роль президента претендовали сразу двое: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5 Рене Харрис и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4 Бернард Довийого . Во время вспыхнувших столкновений сгорела президентская резиденция и отключилась телефонная связь. Связь с внешним миром в течение нескольких недель осуществлялась только при заходе в порт судна со спутниковым телефономhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-roche-duffay02-83 [83] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-91 [91] .
Значительную часть доходов страны в последние годы составляет австралийская помощь. Содержание на своей территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B беженцев , стремящихся попасть в Австралию, является важным доходом страны, спонсируемым Австралией.""