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За сутки в Украине госпитализировали рекордное количество пациентов с коронавирусом - 463. COVID-19 набирает обороты, - Степанов. ВИДЕО

Тенденция к росту случаев заболевания коронавирусной болезнью в Украине наблюдается уже в течение месяца.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки мы также получили своеобразный антирекорд относительно количесвта госпитализированных лиц - это 463 человека, которые были госпитализированы за минувшие сутки", - отметил глава Минздрава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 выявили у 121 ребенка и 105 медработников. Это у нас абсолютный антирекорд, - Степанов

"Вы видите, что COVID-19 набирает обороты, по другому это не назовешь. Мы видим эту тенденцию (в течение. - Ред.) последнего месяца. Мы очень быстро перешли рубеж в 1 тыс. больных за сутки. Мы уже приближаемся к 2 тыс. больных (за стуки. - Ред.)", - отметил Степанов.

Автор: 

карантин (16729) статистика (2311) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
статист хренів! а чим займається шайка коронавірусних штабистів?!
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19.08.2020 09:45 Ответить
+6
Сейчас все еще вернутся с отпуска, количество удвоится, а в октябре и утроится.
А зебилам пох, вместо того чтобы готовить койки и средства защиты в больницах, раздерибанили бабки как бы на "дороги" где тендера выиграли все свои по втройне завешенным ценам.
Ну сучьи зебилы, вы выбл@дки сделали это вместе пид@расы.
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19.08.2020 09:56 Ответить
+5
На кой нам тогда этот зебильный министр здравохранения?
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19.08.2020 09:47 Ответить
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Чем лечить чуму и как теперь выживать?
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19.08.2020 09:39 Ответить
никак, заворачивайся в простыню и начинай ползти на кладбище
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19.08.2020 09:42 Ответить
Зеленые ублюдки не прекращают приписки КОВИДА всем случаям ОРВИ, бронхитов и пневмоний. Это уже переходит все границы. Им уже и ВОЗ сказала недавно, чтобы прекращали эту липовую пандемию, которой не было, чтобы прекращали этот липовый карантин, а они не реагируют, им понравилось держать людей в масках, дома, запрещать митинги и собрания и ограничивать их гражданские права, нарушать Конституцию.Лишают людей дохода, образования нормального, здоровья и жизни, так как в карантин позакрывали больницы и отменили плановое обследование и лечение, сколько онкобольных пострадало и запустило свои заболевания до стадии неизлечимости, сколько хроников пострадало. Ужас. Сатанячья власть рулит, а народ терпит и молчит, хотя европейцы митингуют против этого беспредела во всех странах.
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19.08.2020 10:42 Ответить
"Им уже и ВОЗ сказала недавно, чтобы прекращали эту липовую пандемию" - шановна, надайте усім посилання на офіційне джерело ВОЗ.

Дякую.
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19.08.2020 11:04 Ответить
Про это куча новостей в СМИ. ВОЗ сказал на днях, что карантин нужно отменять, потому что он больше вредит, чем помогает. Только личинки этого еще не слышали. Сколько людей погибло из-за карантина, потому что позакрывали больницы и не лечат тех кому нужно срочно обследоваться , лечиться, оперироваться. Что значит не оперировать онкобольного, у которого каждый день на счету, своевременная операция для онкобольных - это жизнь, а не своевременная, когда уже метастазы- это смерть. Сколько зеленые ублюдки убили украинцев, которым не сделаны вовремя операции? А сколько вреда от закрытия учреждений и предприятий? А сколько вреда от закрытия школ? Сейчас дети остались без знаний за прошлый год и никто не будет им эти знания давать. И ты еще после этого по сатанински пишешь - докажи?
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19.08.2020 12:31 Ответить
Шановна пані Ларисо, я Вас не просив мені з методички кацапської текст писати.

Я Вас попрохав відправити посилання на офіційне джерело ВОЗ, де оце офіційно опубліковано - "Им уже и ВОЗ сказала недавно, чтобы прекращали эту липовую пандемию"

Дякую.
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19.08.2020 12:50 Ответить
Кацапский бот, про методички я не знаю, тебе лучше знать. Я пишу про официальные новости украинских и мировых СМИ.
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19.08.2020 19:18 Ответить
був свідком .коли онкохворому чоловіку відмовили у хіміотерапії поки не здасть ПЛР.
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19.08.2020 11:22 Ответить
Люди сейчас боятся обращаться в больницы и поликлиники из-за этих тестов.Их достовестность -30%, то есть они врут и никакой пользы не приносят- по ним у больных будут отрицательные, у здоровых полождительные ответы. И здоровых , или больных ОРВИ могут приписать к больным, устроить им изоляцию, тестировать родственников. Из-за этого много людей умирает от простых пневмоний, которые лечатся, если вовремя начать лечение. Карантин больше убил, чем помог.
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19.08.2020 12:35 Ответить
Предоставьте пожалуйста ссылки на официальные данные по этим тестам? Где будет показано, что их достоверность составляет 30%
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19.08.2020 13:14 Ответить
Представь мне, Иванов, официальные данные, что эти тесты достоверны на 100%. Мне твои игры в официальные документы понятны. Можно подумать, что эти официальные документы - источник правды. У фашиста Путина также документы официальные. А мнение ученых и исследователей мира говорят, что эти тесты правдивы на 30%, а значит они абсолютно недостоверны и не имеют права применяться.
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19.08.2020 19:23 Ответить
так не я утверждаю, что они эффективны на 100%, а вы утверждаете обратное, потому делая такие утверждения, предоставьте доказательства, а иначе вы просто ********** и кацапский бот.
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21.08.2020 11:01 Ответить
Провакцинирует Степанов от ковида - да и представитесь.
Чем не вариант?
Бюджет то не резиновый.
Вон, в Австралии вакцинацию нам обещают:
- сначала счазали, что провакцинируюк каждого
- потом сказали, что 95% населения
- потом изменили решение и снова сказали, что каждого
- теперь сказали, что уже не каждого

Вывод: безработными будет 30% населения, и большинство этой популации не трудоустраиваемо в принципе. Поскольку австралийские фермеры отказались брать на эту шелупонь, сидящию сплошняком на наркотиках и на пособии, сборщиками фруктов (вероятно, фермеры заявили, что просто свернут операции и не будет ни фруктов, ни валютной выручки от их продажи, а также налогов), то всю эту столь любовно выпестованную тупую молодежь не имеющую никаких трудовых навыков, всю эту шелупонь, сидящую на наркоте, отправят под нож шприц.
Бюджет не резиновый, понимать надо.
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19.08.2020 13:40 Ответить
и танкер делфи уже подняли. на очереди патронный завод
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19.08.2020 09:42 Ответить
статист хренів! а чим займається шайка коронавірусних штабистів?!
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19.08.2020 09:45 Ответить
Що не подобається ?

Цифри ?

а ви менше гуляйте по магазинах і маршрутках без масок...
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19.08.2020 10:25 Ответить
а навіщо бидлоті маска, вони ж "свабодний нарот".
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19.08.2020 11:05 Ответить
На кой нам тогда этот зебильный министр здравохранения?
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19.08.2020 09:47 Ответить
Вертайте Супрун!!!
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19.08.2020 09:49 Ответить
Она пабидит коронавирус?
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19.08.2020 11:29 Ответить
Вона перемогла корупцію в МОЗ. Це тобі не закупка асфальту з фонду КОВІДу.
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19.08.2020 12:50 Ответить
Ни в коем случае, нам всем прожужжали мозги, что у Супрун нет медицинского образования.
А Степанов (и Ляшко) - они дипломированные, они всех вылечат.
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19.08.2020 13:41 Ответить
Ви фсё фрёті! Єта фєйк!!!
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19.08.2020 09:48 Ответить
Так маски половина не носит, всем пофиг. На заправку заходишь, продавцы и покупатели без масок. Все "устали" от карантина
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19.08.2020 09:50 Ответить
В маршрутках - как кильки в банке (соц.дистанция?), треть без масок, у трети - под мордой болтаются.
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19.08.2020 09:53 Ответить
Так и министрик здравообранения без маски
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19.08.2020 09:53 Ответить
маска защищает от коронавируса так же, как сетка-рабица защищает от комаров.
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19.08.2020 10:30 Ответить
Да ладно уже, все уже поняли что осенью будет стопроцентно карантин, тк мировая экономика и экономические связи ещё не полностью не разрушены.
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19.08.2020 09:54 Ответить
Сейчас все еще вернутся с отпуска, количество удвоится, а в октябре и утроится.
А зебилам пох, вместо того чтобы готовить койки и средства защиты в больницах, раздерибанили бабки как бы на "дороги" где тендера выиграли все свои по втройне завешенным ценам.
Ну сучьи зебилы, вы выбл@дки сделали это вместе пид@расы.
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19.08.2020 09:56 Ответить
не пи.. ди..

На Львівщині ,наприклад відкрили ще дві лікарні для прийому Ковід,чим "збили" "кількість ліжко місць на душу населення"..
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19.08.2020 10:28 Ответить
не пи.. ди.. - это своему зелебобому говори
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19.08.2020 11:36 Ответить
вірус мутував..
став більш заразний,але менш небезпечний..
тому,можливо,створення більшої кількості "ліжкомісць " і немає змісту..За винятком кількох західних областей і м.Києва..
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19.08.2020 10:30 Ответить
Тебе не кажется что слово "можливо" в пандемии это как-то по зебильному?
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19.08.2020 11:35 Ответить
стєпанов-ссучєний п-ізд-об-ол.
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19.08.2020 09:56 Ответить
Степанов, **** вам переживать, коли мастера спорту по боротьбі з ковід керують Країною🙄
Та і гроші з covid-фонду так "мудро" потратили, напевно підготувались добряче до другої хвилі...
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19.08.2020 09:56 Ответить
Канєшна набіраєт. Вибори ж на носі! А зеленому гівну не світить ніхрєна. Тому оголосять епідемію і ніяких виборів.
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19.08.2020 10:01 Ответить
Зрите в корень. Так и есть.
Пролетают на выборах Слуги Народа.
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19.08.2020 13:42 Ответить
Зеленый кондом доруководился по-приколу! Сейчас по темпам распространения короновируса Украина в 20-ке в мире. А все потому что нельзя давать дегенерату рулить страной!
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19.08.2020 10:02 Ответить
Не надо силой затягивать людей в больницы. Тогда не будет переполненности больниц.
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19.08.2020 10:11 Ответить
Ну, вообще то у меня есть пример, когда людей не берут в больницы, даже если они об этом сильно просят, и для этого есть основания. А то, что, оказываются, уже ссаживают с поезда и силой увозят в нацгвардию больницу, я об этом слышу впервые. Сам придумал, или выдали свежие методички?
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19.08.2020 10:25 Ответить
У тебя запоребриком постановления украинского правительства не читают.
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19.08.2020 10:41 Ответить
Цей пєтух в кожній темі про COVID-19 одне й те саме пише. Його силою затягують в лікарню голову лікувати, а він думає, що це через коронавірус.
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19.08.2020 11:09 Ответить
Максиме, тобі потрібно голову лікувати. Тому тебе й затягують у лікарню, а не через коронавірус. Пролікуйся, ми вже на форумі заплатили за твоє лікування.
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19.08.2020 11:10 Ответить
Не Треба тестувати -ось і Ковіду не буде..

Або взагалі його заборонити..
Як в Туркменистані та КНДР?
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19.08.2020 10:26 Ответить
Таких новостей будет все больше. 3****** надо сорвать местные выборы в регионах где они заведомо пролетают.
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19.08.2020 10:28 Ответить
Зе-команда пролітає У ВСІХ областях..

Друга весна минула..Сезон саджання ПРОЇ..али -тепер нульовий сезон збору урожаю.
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19.08.2020 10:32 Ответить
шо нету не одного заразившегося харьковчанина шо бы харкнуть ГЕПЕ В РОЖУ?
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19.08.2020 10:59 Ответить
Выборы приближаются ....
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19.08.2020 13:06 Ответить
Степанову, Ляшко и "бубочке" посвящается.
История острова Науру, или что случается с теми, кто следует советам Ротшильдов.

Атоллу Науру дважды не повезло:
- первый раз Науру не повезло, когда его много тысяч лет назад сильно обоср*ли птицы
- второй раз острову не повезло, когда птичье г*вно не смыло дождями в океан
В результате из птичьего помета на острове образовались богтейшие запасы фосфатов , которые местная популяция наурицев (или науритян?) принялась раскапывать на продажу для производства удобрений, уничтoжая тем самым (в самом прямом смысле слова, срывая) свой остров.
В конце 80- годов журнал "Наука и Жизнь", захлебываясь от восторга, сообщал, что наурийцы так поднялись на уничтожении своего острова, что в каждом доме имеется Роллс-Ройс (и второй прикупают ), несмотя на то, что единственнаq дорога на острове имеет длину меньше 20 км. И что когда наурийцы полностью уничтожат свой остров, то жить они передут на материк (подразумевалaсь Австралия).
и вдруг оказалось, что когда остров срыли, то перезжать некуда:
- во-первых, особнаки на метерике построены далеко не для всех науритян-наурийцев
- а, во-вторых, "фонд народного благосостояния" оказался вовсе не таким "полным", как обещалось, а вовсе даже усохшим.
И пришлось науритянам (или науритийцам?) коротать свои дни на срытом атолле. Они не могут даже туристов принимать по-человечески, потому как на острове и лес тропический срубили, ведь оставаться на нем науритяне-науритийцы не планировали.
После того, как благодаря шантажу наурицами (или науритянами?) Австралии в ООН, Австралия им "отсыпала на бедность", жить наурийцам (или науритянам?) приходится "подаяниями": основной доход жителей острова составляет содержание беженцев, которых им присылают.

Так что следуйте советам Ротшильдов, и вы тогда жить будете, как наурийцы-науритяне.

ПИчальная судьба острова описана в Википедии:
"
В то время стоимость экспорта фосфоритов вчетверо превышала сумму импорта, а основными внешнеторговыми партнёрами были Австралия, Новая Зеландия, Япония и Великобританияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-krugosvet-17 [17] . Предвидя закрытие в скором времени единственного источника валютных поступлений, правительство вкладывало значительную часть экспортной выручки в недвижимость за рубежом и специальные аккумулирующие фондыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-krugosvet-17 [17] . Однако, когда запасы полезного ископаемого почти исчерпались, оказалось, что государство недостаточно позаботилось о будущем страныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-73 [73] .
Добыча фосфоритов оказала разрушительное воздействие на рельеф и растительный покров плато в центральной части острова. К 1989 году на территории, занимающей около 75 %, велись активные разработки, и около 90 % леса, покрывавшего плато, было уничтожено (сохранилось только 200 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80 га растительного покрова). Какие-либо меры по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F рекультивации земель не проводились, и к концу XX века до 80 % суши превратилось в пустошь, напоминающую «лунный пейзаж»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-74 [74] ."

В 1989 году Республика Науру подала иск в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Международный суд ООН по поводу действий Австралии во время управления островом - и в особенности по поводу тяжёлых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F экологических последствий в результате разработок фосфоритов. Австралия вынуждена была выплачивать компенсацию. Истощение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA рудников привело также к политической нестабильности, с https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1989 по https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2003 год в стране 17 раз менялось правительство.
В 1990-е годы остров Науру превратился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80 офшорную зону. Там было зарегистрировано несколько сотен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA банков , в которые в https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1998 году из России поступило вкладов на 70 млрд долларов СШАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-inopressa-75 [75] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-old.russ-76 [76] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-77 [77] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-gsl-78 [78] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-79 [79] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-e-xecutive-80 [80] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-klerk-81 [81] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-roche-duffay-82 [82] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-roche-duffay02-83 [83] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-roche-duffay3-84 [84] . Под давлением https://ru.wikipedia.org/wiki/FATF ФАТФ (Межправительственная комиссия по борьбе с отмыванием криминальных капиталов) и под угрозой санкций со стороны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США Республика Науру была вынуждена в https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2001 году ограничить, а в https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2003 году - запретить деятельность офшорных банков и принять меры против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3 отмывания денег https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-e-xecutive-80 [80] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-klerk-81 [81] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-roche-duffay-82 [82] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-roche-duffay02-83 [83] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-roche-duffay3-84 [84] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-roche-duffay03-85 [85] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-86 [86] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-87 [87] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-88 [88] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-89 [89] .
Республика Науру занималась продажей паспортов иностранным гражданам (так называемые «паспорта инвестора»), но в последние годы от этой практики отказаласьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-inopressa-75 [75] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-old.russ-76 [76] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-roche-duffay03-85 [85] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-money-90 [90] .
В начале 2003 года на Науру разразился острейший политический кризис. На роль президента претендовали сразу двое: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5 Рене Харрис и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4 Бернард Довийого . Во время вспыхнувших столкновений сгорела президентская резиденция и отключилась телефонная связь. Связь с внешним миром в течение нескольких недель осуществлялась только при заходе в порт судна со спутниковым телефономhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-roche-duffay02-83 [83] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83#cite_note-91 [91] .
Значительную часть доходов страны в последние годы составляет австралийская помощь. Содержание на своей территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B беженцев , стремящихся попасть в Австралию, является важным доходом страны, спонсируемым Австралией.""
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19.08.2020 13:32 Ответить
 
 