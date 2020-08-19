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"Прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции", - работников Белтелерадиокомпании не пустили на работу. ВИДЕО
Сотрудников Белтелерадиокомпании не пустили на работу, а их обязанности выполняют российские журналисты, которые прилетели в Минск на двух самолетах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире TUT.BY, рассказала режиссер Белтелерадиокомпании Алена Мартиновская. Она заявила, что на работу пускали только тех сотрудников, которых не было в списке у охранников на входе.
"Скорее всего это были списки тех людей, которые подписали требования к руководству Белтелерадиокомпании", - предположила Мартиновская и рассказала о тех, кто заменил ее и колег на работе: "Это "веселая" история - прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции за очень большую сумму".
Топ комментарии
+77 Владислав Носковский
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+43 Николай Николаевич #334532
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+40 Чайка Київ
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а он её читает внимательно.
Ок, откуда она знает что на них завезли работников?
Эти работники должны где-то жить. Их должны как-то завозить на работу - например автобусами. Пусть покажет автобусы, каждый день привозящие и каждый вечер забиорающие назад. Активистам не составит труда проследовать за ними и выяснить где их поселили.
А пока напоминает историю про "распятого мальчика".
они оттуда не выходят.
Олег Гайдукевич, глава Либерально-демократической партии Беларуси, http://ross-bel.ru/about/news_post/obrashchenie-koordinacionnogo-komiteta-narodno-patrioticheskogo-dvizheniya-belarusi http://ross-bel.ru/about/news_post/obrashchenie-koordinacionnogo-komiteta-narodno-patrioticheskogo-dvizheniya-belarusi объявил о создании Народно-патриотического движения Беларуси, а себя - главой Координационного Комитета этого движения.
Сообщается, что движение выступает за "безусловное сохранение и развитие Союза с Россией и ОДКБ, как гарантию Суверенитета и Независимости страны". Движение начинает "подготовку и проведение учредительных собраний во всех областях страны и г.Минске". Оно призывает парламент собраться на внеочередную сессию и рассматривает его как "общенациональную площадку для всей страны".
Таким образом, Гайдукевич становится ключевой фигурой альтернативного московского плана по обеспечению подконтрольности ситуации в Беларуси.
У зв'язку з цим не зрозуміло що вони хочуть змінити у своєму житті? Просто прибрати з-перед очей бацьку, посадивши на трон чергового засланого недомоскаля?
А, по мозгам бить эффективней, чем по жопе -- охват поголовья больше.
НУ ЩО КУХОНІ СКЕПТИКИ, ХТО ТАМ НЕ ВІРИВ ПРО ВВІД КРЕМЛІВСЬКИХ ВІЙСЬК У БЕЛАРУСЬ - ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЖУРНАЛІСТІВ