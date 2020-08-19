"Прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции", - работников Белтелерадиокомпании не пустили на работу. ВИДЕО

Сотрудников Белтелерадиокомпании не пустили на работу, а их обязанности выполняют российские журналисты, которые прилетели в Минск на двух самолетах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире TUT.BY, рассказала режиссер Белтелерадиокомпании Алена Мартиновская. Она заявила, что на работу пускали только тех сотрудников, которых не было в списке у охранников на входе.

"Скорее всего это были списки тех людей, которые подписали требования к руководству Белтелерадиокомпании", - предположила Мартиновская и рассказала о тех, кто заменил ее и колег на работе: "Это "веселая" история - прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции за очень большую сумму".

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