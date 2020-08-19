"Если бы Россия не захватила Крым, то потеряла бы его навечно и сюда пришли бы американцы", - Фокин. ВИДЕО
Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин в 2017 году оправдывал оккупацию Крыма Россией.
Свою позицию Фокин тогда озвучил в интервью Дмитрию Гордону на телеканале "112 Украина". Фрагмент интервью обнародовал в Фейсбуке блогер Виктор Примаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы, Босфор? Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот", - сказал Фокин.
Напомним, президент Владимир Зеленский 18 августа ввел Фокина в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).
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По словам главы делегации Леонида Кравчука, Фокин поможет наладить взаимодействие как с жителями Донбасса, которые проживают на неподконтрольной Украине территории, так и с живущими сейчас на остальной территории страны.
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то це зробили би солдати НАТО (або американці)!
Хххххххххххххххххх
Т.е. согласно етой мрази у Украиньі там не бьіло ничего???
Ни флота, ни производства, ни сельского хозяйства, ни инфраструктурьі.
Очищение начнется когда мрази типа Фокиньіх начнут собой украшать киевские каштаньі.
По другому, увьі, по всей видимости очистится не получится
Якщо Зеленський до вечора не підпише указ про його звільнення, значить і він згоден із таким виправданням анексії Криму!
СУПЕР!
Зеля, ти що ідіот?? Ні, *****, ти не ідіот, ти паскудний зухвалий підлий ворог ! Сцяними ганчірками взаший гнати цю зелену мразоту !
Очень скучаю за временами, когда рыгоаналы выходили в окна и прятались по швейцариям.
А за таку заяву то гнати в три шиї і відкривати справу за зраду. Патерпевший тільки шмарклі жуватиме і відосіки для лохів і більш ні на що негоден