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"Если бы Россия не захватила Крым, то потеряла бы его навечно и сюда пришли бы американцы", - Фокин. ВИДЕО

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин в 2017 году оправдывал оккупацию Крыма Россией.

Свою позицию Фокин тогда озвучил в интервью Дмитрию Гордону на телеканале "112 Украина". Фрагмент интервью обнародовал в Фейсбуке блогер Виктор Примаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы, Босфор? Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот", - сказал Фокин.

Напомним, президент Владимир Зеленский 18 августа ввел Фокина в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).

Читайте на Цензор.НЕТ: Фокин говорил, что в 2014-м "восстал трудовой Донбасс", - журналистка Бесперстова

По словам главы делегации Леонида Кравчука, Фокин поможет наладить взаимодействие как с жителями Донбасса, которые проживают на неподконтрольной Украине территории, так и с живущими сейчас на остальной территории страны.

Автор: 

Крым (26437) оккупация (10217) россия (96481) Фокин Витольд (101)


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Топ комментарии
+203
Зебіли, ваш клієнт.
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19.08.2020 12:20 Ответить
+131
"Если бы Россия не захватила Крым, то потеряла бы его навечно и сюда пришли бы американцы", - Фокин - Цензор.НЕТ 5832
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19.08.2020 12:26 Ответить
+124
неее.. это их вдохновитель! каждый зебил готов поддержать слова фокина...
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19.08.2020 12:22 Ответить
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Падажжите чекаемо відповідь бубочки
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20.08.2020 00:42 Ответить
чемодан рассея!
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19.08.2020 23:49 Ответить
Пусть Фокин это скажет крымскому Хану,а не представителю московской Орды.
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19.08.2020 23:51 Ответить
Ах, если бы некоторых убрали вовремя, то Россия всю Украину потеряла бы навсегда!
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20.08.2020 00:12 Ответить
Марення сивого мерина. По-перше, американські авіаносці не проходили Дарданели і Босфор, і згідно з конвенцією Монтре, ім це не дозволено. По-друге, пенсіонер, який поширює фантастичні російські фейки, які межують з безумством, не може залучатися до справ державної ваги.
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20.08.2020 00:28 Ответить
от таке лайно не потрібне ні Богу, ні чорту - сидить на шиї України і смердить!
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20.08.2020 00:41 Ответить
Для того, чтобы занимать такие высокие посты, предполагаю, что люди, типа Фокина и Кравчука, безусловно были сотрудниками КГБ. А в этой организации "бывших" не бывает. Сейчас, возможно, пришла пора отрабатывать те денежки, те дивиденты, которые были ими получены ранее. Вот и были вскрыти эти "старые гнилые консервы", так как не нашлось подобных "деятелей" помоложе. Один отказ команды Кравчука от ядерного оружия полностью изобличает этих людей. Почему до сих пор никто не спросил у него по настоящему, по закону, по суду, почему были преданы тогда стратегические интересы Украины? А скорее всего, проданы. Кто и в чем был выгодополучателем, всем нам это хотелось бы знать. И все эти люди должны понести ответственность, несмотря на свой возраст, так как содеянное ими имеет особо тяжкие последствия для всей Украины сегодня и в будущем. Ядерное оружие можно было бы оставить хотя бы тактическое и с условием возможности возврата к статегическому, в случае подобных угроз, которые мы имеем сегодня. Та ситуация фактического бессилия в решении вопросов АТО, которую мы имеем сегодня, была заложена именно тогда. Эти ребята сегодня работают "под дурака", но они вовсе не были слабоумными и должны ответить и за то и за это, что планируется ими сегодня, вместе с сегодняшним президентом. Старые высокопоставленные коммунисты не могли не быть кэгэбистами. И вот эти, возможно сексоты, которые, одной ногой уже стоят в могиле, уже частично оттуда, и сегодня продолжают творить свои мерзости предавая интересы Украины, продолжая совершать деяния, подобные тем, которые они творили при совке. Неужели в Украине не осталось серьезных и ответственных политиков, которые способны сегодня их призвать к ответу???
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20.08.2020 00:54 Ответить
Як і молодим пуйлососам при владі.
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20.08.2020 07:35 Ответить
100%...
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20.08.2020 15:43 Ответить
І чим швидше, тим краще, від тих смердить козломордими
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20.08.2020 10:45 Ответить
Якби Україна не платила пенсію Вітольду Фокіну,
то це зробили би солдати НАТО (або американці)!
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20.08.2020 01:59 Ответить
А Россию нужно понять: у нее там флот", - сказал Фокин Источник: https://censor.net.ua/v3214663
Хххххххххххххххххх
Т.е. согласно етой мрази у Украиньі там не бьіло ничего???
Ни флота, ни производства, ни сельского хозяйства, ни инфраструктурьі.

Очищение начнется когда мрази типа Фокиньіх начнут собой украшать киевские каштаньі.
По другому, увьі, по всей видимости очистится не получится
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20.08.2020 02:09 Ответить
А навіщо росіянам ще й Крим, у них флот по всьому периметру території. Краще б Крим зайняли американці, тоді б жилося спокійно українцям. А фокінську кацапську морду на мило.
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20.08.2020 07:39 Ответить
Он безумен. Дедушка в полном геополитическом маразме... Только дегенат мог его назачить на должность в ТГК...
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20.08.2020 02:34 Ответить
Вот эти Фокины и все другие предатели Родины и престарельцы совковые обязаны давно болтаться на гилляке, как и положено врагам государства, а не в группах разных заседать!
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20.08.2020 03:36 Ответить
зеленский... сколько же он всего за год натворил фигни... а впереди сколько...
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20.08.2020 04:02 Ответить
Маячня пристарілого маразматичного АНТИУКРАЇНСЬКОГО мурла - як обличчя україножерської влади в Україні.
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20.08.2020 05:02 Ответить
Ну так зебилам такие единомышленники и нужны, чем этот фокин отличается от того дже самого дерьмака, сивухи или самого зельцмана? Все они вата, и все они готовы сдавать интересы Украины.
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20.08.2020 05:13 Ответить
Фокін- це старе антидержавне,антиукраїнське, антипатріотичне, сидяче на шиї українських громадян і українського бюджету.....промосковське,проокупаційне,проросійське .....ЛАЙНО. І ми "гордимось" тим,що воно знову спливло і буде робити для України своє лайнове,антидержавне промосковське діло чи справу. За все це поцілуємо в зад тов. Кравчука і їх визначенця. Ще один "єрмак" піде блукати по російським стежкам і заведе нас в чащу,бе нас і прикінчать!
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20.08.2020 05:28 Ответить
Що він цей вербонутий КДБ тут забув. Його слова типу якби Гітлер не захопив Австрію там були б війська антигітлеровської коаліції? Не Україна, а прохідних двір для агентів СЗР і ФСБ РФ. О ці до миротворять, аж до Дніпра.
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20.08.2020 06:23 Ответить
"Якби Росія не захопила Крим, то втратила б його навічно і сюди прийшли б американці", - публічно заявив 1-ий заст голови української(!) делегації у ТКГ Фокін!
Якщо Зеленський до вечора не підпише указ про його звільнення, значить і він згоден із таким виправданням анексії Криму!
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20.08.2020 06:46 Ответить
Оточити себе відвертими ворогами України -- це воля Президента і Верховного головнокомандувача...
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20.08.2020 07:48 Ответить
давайте уже пригласим Януковича помочь окончить войну на Донбассе
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20.08.2020 08:16 Ответить
Очередного верного Ленинца, маразматика отмыл от талька и вперед
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20.08.2020 08:19 Ответить
Он же не сказал простить, возможно это и двигало путмным
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20.08.2020 08:21 Ответить
Отчебучил! Ладно ,старому не много осталось и он может жить воспоминаниями о прошлом ,где он жил привелегерованной жизнью, но какой идиот вынул его из нафталина? Кому понадобились эти тени прошлого ? Это смахивает на подготовку смены курса оффиса ,а точнее на гос. измену!
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20.08.2020 09:24 Ответить
Шедевр! Вроді всього декілька слів - а як влучно визначив світогляд зебілів.
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20.08.2020 09:41 Ответить
Саме такий виживший з розуму маразматик і потрібен Янелоху. Він же не лох, щоб призначати когось адекватного.
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20.08.2020 09:50 Ответить
Сколько было хорошего, в бытность премьером ? И вдруг все кончилось .... подчиненные побросали партбилеты ,членовоз не приехал ,а пенсия не позволяет есть омаров каждый день. Все это благодаря извечным врагам ! Так и любимый санаторий в Крыму ...как теперь отдохнуть? Американцы проклятые всего лишили!! С Витольдом ясно,а кто его достал из шкафа? И зачем?
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20.08.2020 10:11 Ответить
Зеля назначил пророссийского ватника переговорщиком со стороны Украины.
СУПЕР!
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20.08.2020 10:26 Ответить
Им надо протянуть зраду незаметно. Так что б народ не взбунтовался. Делается всё будет тышком нышком, пока мудрый украинский нарид клювом щёлкает. А не так как Янукович - пришёл и честно заявил, что в ЕС не идём, идём под Раху. Так грубо нельзя. А если тихо без шума и пыли, со смазкой - так сработает. В качестве смазки - Раша очаровала укр. нарид сказкой-сериалом о Голобородьке, украинские телеканалы олигархов тоже хорошо поработали, уничтожая Порошенко - и вуаля - украинский народ в мешке, осталось только завязать!
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20.08.2020 10:42 Ответить
100%+++++
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20.08.2020 11:00 Ответить
ще один маразматичний дебіл.
Зеля, ти що ідіот?? Ні, *****, ти не ідіот, ти паскудний зухвалий підлий ворог ! Сцяними ганчірками взаший гнати цю зелену мразоту !
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20.08.2020 11:00 Ответить
поки ***** нічого не анексував то і в Чорному морі не було ніяких "американских авианосцев". В цього старого придурка порушений причинно-наслідковий зв"язок.
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20.08.2020 11:04 Ответить
Что ожидать от совкового пердуна 80+!!!
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20.08.2020 11:31 Ответить
И вот таких старых кпссников отправили представлять нашу страну на переговорах.
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20.08.2020 11:37 Ответить
Стара, комуняцька рухлядь, поточена шашлями, яка не читає інтернет, а всі новини отримує з російського зомбоящика або з камсамольской правди. Якби у клоуна була клепка в голові, то навіть накурений і нанюханий зрозумів би, що на сьогоднішній день ці фокіни-з-кравчуками не є авторитетами ані для бойовикі на Донбасі, ані для кремлівських карликів. Фокін закінчив свою "державну" діяльність у 1992 році. На сьогоднішній день серед тих хто приймає рішення в Кремлі не має тих з ким тридцять років тому співпрацювали Фокін з Кравчуком. Більшість з них перебуває там де Єльцин, а хто ще й дихає на цьому світі, то не спроможний сам, без сторонньої допомоги, на горщок сходити.
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20.08.2020 11:48 Ответить
Цих видатних політиків можна допустити до переговорів у мінську тільки при одній умові, якщо вони упізнають один одного. Макарович у Скабеєвої повідомив, що сталін та гітлер зустрічались в 1940 році у Львові. Вся Україна та росія плакали зі сміху. А Скабеєва "хохотала в прямом ефире". Схоме, що Макарович наслідує свого багатолітнього друзяку бувшого патріарха Філарета. А включення Фокіна можна пояснити виключно одним - він родом із одного із стойбіщ разом з міністром оборони Росії Шойгу десь на просторах Бурят-Монголії чи Ойротії, а може Баргузінії. "Отци нации" одним словом.
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20.08.2020 13:38 Ответить
спасибо вам, 73%, за ваш безмозглый выбор. Каждый день всплывает это говно, которое вы пустили во власть.
Очень скучаю за временами, когда рыгоаналы выходили в окна и прятались по швейцариям.
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20.08.2020 13:58 Ответить
старая пид.расина
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20.08.2020 13:58 Ответить
це ж яким зебілом треба бути щоб призначити старого маразматика на серйозну справу? Хотів би по дорослому потролити х йла то призначив би Пастора чи Зеркаль.
А за таку заяву то гнати в три шиї і відкривати справу за зраду. Патерпевший тільки шмарклі жуватиме і відосіки для лохів і більш ні на що негоден
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20.08.2020 20:28 Ответить
Ви знаєте,раніш я вважав старість свого роду Монумент Розуму та Мудрості,яка допомагає народу вижити при загрозах і процвітати в послідуючих поколіннях. Дивлюсь ось на цю особу,Фокіна, і мені....СОРОМНО за Україну,Господи- як СОРОМНО не передати, бо він сидить і співчуває Росії і за її флот, за її інтереси. Жодного слова ....за Україну,за її окупацію, за захист конституційного громадянства на окупованих територіях. Скажіть, і це був "державний діяч Ук...".
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19.01.2021 22:35 Ответить
Якщо не привелемо до влади людей верхпатріотичного спрямування, сильної волі, сміливих....після Зеленського, то країни не буде! І не буде нічого і ні у кого!
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19.01.2021 22:38 Ответить
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