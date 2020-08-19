"Если бы Россия не захватила Крым, то потеряла бы его навечно и сюда пришли бы американцы", - Фокин. ВИДЕО

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин в 2017 году оправдывал оккупацию Крыма Россией.

Свою позицию Фокин тогда озвучил в интервью Дмитрию Гордону на телеканале "112 Украина". Фрагмент интервью обнародовал в Фейсбуке блогер Виктор Примаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы, Босфор? Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот", - сказал Фокин.

Напомним, президент Владимир Зеленский 18 августа ввел Фокина в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).

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По словам главы делегации Леонида Кравчука, Фокин поможет наладить взаимодействие как с жителями Донбасса, которые проживают на неподконтрольной Украине территории, так и с живущими сейчас на остальной территории страны.