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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Сдавшийся снайпер рассказал об "ЛНР": командиры из РФ, заградотряды, по субботам - кино про фашистов. ВИДЕО

Снайпер незаконного вооруженного формирования "ЛНР", в воскресенье сдавшийся украинским военнослужащим, рассказал, как устроена жизнь наемников.

Видео допроса снайпера обнародовал пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина рассказал, что служил в рядах боевиков с июня 2014 года.

"Проходили подготовку под Ростовом. Нас тренировали специалисты. Мы тренировались, там, ветер, траектория пуль ... То трое было (специалистов. - Ред.), то пятеро", - говорит он о подготовке.

По словам снайпера, после его отправили на КПВВ проверять документы. За "работу" получал 15 тыс. рублей (5560 грн. - Ред.).

Читайте на Цензор.НЕТ: Снайпер "ЛНР" добровольно сдался украинским военнослужащим

"А потом нас начали отправлять блиндажи строить, копать. То есть, это не наша работа. А потом вообще я это в первый раз услышал - нас хотели отправить в заградотряд. Кто из наших будет сдаваться или бежать домой, нам давали приказ расстреливать. Мы с товарищем подумали, что это явно не наша работа, и мы не хотели, чтобы это случилось. И мы захотели сдаться по программе "Вернись домой живым"", - рассказал снайпер.

Мужчина утверждает, что ему удалось сдаться, а товарища застрелил снайпер из заградотряда т. наз. "ЛНР".

Также на Цензор.НЕТ: Боевики т. наз. "ЛНР" задержали "министра" Деркач, - СМИ

Рассказал он и о том, как была устроена среди наемников идеологическая работа.

"Собирали нас или в классе, или в столовой, показывали по телевизору какие-то пленки о немецко-фашистских захватчиках, о детях, как они издеваются над детьми. И говорят, что не надо, чтобы такое повторилось. Что как они делают, так и украинская армия делает, и не надо, чтобы такое повторилось", - рассказал наемник.

Напомним, снайпер "ЛНР" добровольно сдался украинским военнослужащим, не выдержав издевательств главарей боевиков.

Автор: 

боевик (16779) допрос (1373) Луганск (3168) Донбасс (26958) снайперы (488)


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Топ комментарии
+31
І звісно ж - стояв на блок-постах і перевіряв документи. Снайпер.
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19.08.2020 12:41 Ответить
+24
И заметьте, он сдался не потому что осознал, что должен убивать тех, кто защищает свою страну, а потому что испугался заградотрядов.
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19.08.2020 12:45 Ответить
+20
Сдавшийся снайпер рассказал об "ЛНР": командиры из РФ, заградотряды, по субботам - кино про фашистов - Цензор.НЕТ 2123
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19.08.2020 12:48 Ответить
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І звісно ж - стояв на блок-постах і перевіряв документи. Снайпер.
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19.08.2020 12:41 Ответить
да уж... получается что все орки в элдэрах стоят только на блокпостах .. может прямо оттуда и стреляют
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19.08.2020 12:52 Ответить
Именно так, местные только для героицкой картинки для геббельсТВ.
А воюют россияне.
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19.08.2020 13:27 Ответить
Мабуть інші у кого кров на руках не задаються.
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19.08.2020 13:03 Ответить
"ко-ко-ко потом нас начали отправлять блиндажи строить, копать, но это не наша работа", "ко-ко-ко, а потом вообще нас хотели отправить в заградотряд. Кто из наших будет сдаваться или бежать домой, нам давали приказ расстреливать, но это явно не наша работа".
Я так понимаю если бы его таки отправили снайпером убивать украинцев, то этого опущенца все бы устраивало, ведь "это его работа"...
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19.08.2020 13:42 Ответить
про фашистов и парнуха зоофильная с баранами...
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19.08.2020 12:43 Ответить
Мне вот интересно, и какое будущее этот боевичёк видит для себя в Украине и кто будет ему платить зарплату и социальную пенсию? Да и за медицину не забываем, в Дамбабве половина, если не больше "народных милиционеров" контуженна, после ранений, психотравмы и тому подобное, лечить за чьи деньги?
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19.08.2020 12:44 Ответить
Кайло в руки і на відновлення Домбасу за миску похльобки.
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19.08.2020 12:48 Ответить
Працею скасовувати провину!
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19.08.2020 13:25 Ответить
Ja,ja. Arbeit macht frei жорстоко. але вірно, тільки працею по відбудові розп...ного кацапами донбабве і луганди змивається провина перед Україною.
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19.08.2020 13:49 Ответить
Еще одно тело слегка протрезвело. Таких нужно распинать, в трусиках, а то какие мы после этого фашисты ?
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19.08.2020 12:44 Ответить
И заметьте, он сдался не потому что осознал, что должен убивать тех, кто защищает свою страну, а потому что испугался заградотрядов.
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19.08.2020 12:45 Ответить
не... потому что копать заставили, это не его -работа..
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19.08.2020 12:49 Ответить
для снайпера лопата...очень вредна...
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19.08.2020 13:02 Ответить
Командний склад - іхтамнети, все інше - домбасяни(тамжінашілюді).
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19.08.2020 12:46 Ответить
Настоящая гражданская война.
Хорошо хоть есть хороший посредник в лице РФ, у которого есть влияние на ту стороноу.
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19.08.2020 13:03 Ответить
Коли власівці воювали проти совітів теж була громадянська війна?
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19.08.2020 13:15 Ответить
Там были коллаборационисты.
Но вы же утверждаете, что у вас сепаратисты. И главный враг это местное население - «домбасяни».
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19.08.2020 13:27 Ответить
Всі хто співпрацює з окупантом це колаборанти, незалежно від того де він знаходиться.
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19.08.2020 13:48 Ответить
Если бы Рашки не было на территории Украины, то и войны бы не было, не приходило такое в голову, нет?
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19.08.2020 14:59 Ответить
Это был сарказм.
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19.08.2020 15:08 Ответить
Когда выпускают ?
Не чего места занимать в тюрьмах , они нужны для оппонентов власти
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19.08.2020 12:46 Ответить
Учили-учили чувака на снайпера, а потом отправили канавы копать?
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19.08.2020 12:47 Ответить
Ущімлялі, мля... А якби не ущімлялі то й досі б в снайперах був?
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19.08.2020 12:48 Ответить
Сдавшийся снайпер рассказал об "ЛНР": командиры из РФ, заградотряды, по субботам - кино про фашистов - Цензор.НЕТ 2123
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19.08.2020 12:48 Ответить
Деды научили)))
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19.08.2020 13:11 Ответить
Может пусть за нас бы воевал.
Ибо Ленин говорил шо лучшие комми - инородцы. Предал своих(разочаровался) = будешь до последнего за нас.
Это как напр. с атеистами - лучшие в этом деле - бывшие веруны. Хорошо шо не убил никого(верим на слово ватнику, да-да)
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19.08.2020 12:49 Ответить
"А в тюрмє сейчас ужін, макарони!!!" (С)
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19.08.2020 12:50 Ответить
Ну вот видите, боевик разговаривает на украинском языке. А нам тут со всех телевизоров втирают что дамбас воюет за рузгий языг.
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19.08.2020 12:59 Ответить
Чересчур художественно.
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19.08.2020 13:00 Ответить
Спросите у него за что он воевал. Ато тут нам Ермаки, Кучмы, Фокины и Мертвечуки с Бойками рассказывают что дамбас хочет автономии и рузгого языга государственным. А оказалось все намного банальнее, они хотят денег и не работать.
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19.08.2020 13:02 Ответить
командиры из РФ, заградотряды, по субботам - кино про фашистов

все, як ви любите
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19.08.2020 13:03 Ответить
А як у тюрмі заставлять щоранку співати "Ще не вмерла...", то втече назад?
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19.08.2020 13:49 Ответить
А ще диктант з української мови щодня (написав на 2 і без пайки залишився), а "Каменярі" вивчити, а "Лісову Пісню" переказати близько до тексту...... 100% назад втече.
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19.08.2020 14:00 Ответить
Накуя его рассказы , эта гнида сколько положила наших хлопцев? Овца сказочная ....
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19.08.2020 13:10 Ответить
На его месте это рассказал бы каждый, даже не снайпер, даже не сдавшийся и даже никогда не бывавший в Донбассе.
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19.08.2020 13:14 Ответить
https://censor.net/user/472599 - если следовать вашей логике то все рассказки с любой стороны и всяческой исторической глубины являются сказочным вымыслом народных масс ..одним словом вы бредите в попытках рассуждений ..Но я вам дам якорь для сознания!..непреодолимый и голый факт среди словесной болтологии.. - это фактически захваченный в юридическое поле России Крым
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19.08.2020 14:48 Ответить
1.Какое отношение Крым имеет к рассказам пленного?
2. Очевидно, что добровольно или насильно плененный по желанию пленившей стороны всегда публично расскажет, что прикажут, кто ему поверит, кроме тех, кому хочется, чтоб так было?
3. В принципе историки и следователи ко всем "рассказкам" относятся скептически, обычно в любых показаниях изрядно вымысла, это не новость.
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19.08.2020 15:02 Ответить
https://censor.net/user/472599 - 1. скорее к вашей логике а не к рассказу пленного

2. Совершенно не очевидно! ..возможно,но не обязательно..а это разные вещи
3 ..так я вам и предложил не скептический факт Крым! ..тут уж без всяких домыслов
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19.08.2020 16:14 Ответить
В заголовке - мечта любого украинского ватника.
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19.08.2020 13:26 Ответить
Тоже подозреваешь, что это реклама?
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19.08.2020 13:59 Ответить
Снайпер, який здався, розповів про "ЛНР": командири з РФ, загороджувальні загони, у суботу - кіно про фашистів - Цензор.НЕТ 9354
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19.08.2020 13:27 Ответить
Клоун с батькиными усами на цепи: ЗЕкашенко?
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19.08.2020 13:46 Ответить
_Разумеется. Не существует никаких т .н. ЛНР и ДНР. Это окуупированные вооружёнными формированиями рф территории Украины. А то что эти войска под вымышленными тряпками на флагштоках и в вымышленной форме... так это формальность, никак не меняющая сути: это войска рф и войну ведёт именно рф!
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19.08.2020 13:52 Ответить
А я б його на обмін запропонував...
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19.08.2020 13:58 Ответить
Это вдохновило бы других сдаваться!
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19.08.2020 14:00 Ответить
тобто, доки стріляв по украм - все влаштовувало, а коли відправили копати бліндажі та розстрілювати боягузів - то вирішив здатися, бо це не його робота???
чудово, молодець! дайте йому квартиру в Києві і оформіть дітьо на бюджет!
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19.08.2020 14:00 Ответить
Уволился по собственному желанию. Не устроили условия труда. На шестой год как до жирафа дошло. Прозрел только когда поставили убивать СВОИХ ТЕРРОРИСТОВ. "Своих" стало жалко.
И что с этим дерьмом делать.
Тюрьма для него еще тот санаторий.
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19.08.2020 14:07 Ответить
Вата в своём репертуаре и посему их надо уничтожать безусловно и безжалостно .
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19.08.2020 14:12 Ответить
В зоопарке в клетку к обезьянам, суку!
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19.08.2020 14:28 Ответить
А чого не спитали скільки він убив наших ?
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19.08.2020 15:05 Ответить
і мову ********** як прижали......
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19.08.2020 15:06 Ответить
Є людина, є тварина, а є ще коцап
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19.08.2020 17:08 Ответить
Я не я і хата не моя...
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19.08.2020 18:27 Ответить
Як швидко ця наволоч українську мову вивчила!!!
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19.08.2020 19:10 Ответить
Объявите время и место, когда этого предателя Родины по программе "Вернись домой висельником" на гилляку вздергивать предписано Трибуналом?
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20.08.2020 09:11 Ответить
 
 