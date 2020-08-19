Сдавшийся снайпер рассказал об "ЛНР": командиры из РФ, заградотряды, по субботам - кино про фашистов. ВИДЕО

Снайпер незаконного вооруженного формирования "ЛНР", в воскресенье сдавшийся украинским военнослужащим, рассказал, как устроена жизнь наемников.

Видео допроса снайпера обнародовал пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина рассказал, что служил в рядах боевиков с июня 2014 года.

"Проходили подготовку под Ростовом. Нас тренировали специалисты. Мы тренировались, там, ветер, траектория пуль ... То трое было (специалистов. - Ред.), то пятеро", - говорит он о подготовке.

По словам снайпера, после его отправили на КПВВ проверять документы. За "работу" получал 15 тыс. рублей (5560 грн. - Ред.).

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"А потом нас начали отправлять блиндажи строить, копать. То есть, это не наша работа. А потом вообще я это в первый раз услышал - нас хотели отправить в заградотряд. Кто из наших будет сдаваться или бежать домой, нам давали приказ расстреливать. Мы с товарищем подумали, что это явно не наша работа, и мы не хотели, чтобы это случилось. И мы захотели сдаться по программе "Вернись домой живым"", - рассказал снайпер.

Мужчина утверждает, что ему удалось сдаться, а товарища застрелил снайпер из заградотряда т. наз. "ЛНР".

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Рассказал он и о том, как была устроена среди наемников идеологическая работа.

"Собирали нас или в классе, или в столовой, показывали по телевизору какие-то пленки о немецко-фашистских захватчиках, о детях, как они издеваются над детьми. И говорят, что не надо, чтобы такое повторилось. Что как они делают, так и украинская армия делает, и не надо, чтобы такое повторилось", - рассказал наемник.

Напомним, снайпер "ЛНР" добровольно сдался украинским военнослужащим, не выдержав издевательств главарей боевиков.