Сдавшийся снайпер рассказал об "ЛНР": командиры из РФ, заградотряды, по субботам - кино про фашистов. ВИДЕО
Снайпер незаконного вооруженного формирования "ЛНР", в воскресенье сдавшийся украинским военнослужащим, рассказал, как устроена жизнь наемников.
Видео допроса снайпера обнародовал пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчина рассказал, что служил в рядах боевиков с июня 2014 года.
"Проходили подготовку под Ростовом. Нас тренировали специалисты. Мы тренировались, там, ветер, траектория пуль ... То трое было (специалистов. - Ред.), то пятеро", - говорит он о подготовке.
По словам снайпера, после его отправили на КПВВ проверять документы. За "работу" получал 15 тыс. рублей (5560 грн. - Ред.).
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"А потом нас начали отправлять блиндажи строить, копать. То есть, это не наша работа. А потом вообще я это в первый раз услышал - нас хотели отправить в заградотряд. Кто из наших будет сдаваться или бежать домой, нам давали приказ расстреливать. Мы с товарищем подумали, что это явно не наша работа, и мы не хотели, чтобы это случилось. И мы захотели сдаться по программе "Вернись домой живым"", - рассказал снайпер.
Мужчина утверждает, что ему удалось сдаться, а товарища застрелил снайпер из заградотряда т. наз. "ЛНР".
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Рассказал он и о том, как была устроена среди наемников идеологическая работа.
"Собирали нас или в классе, или в столовой, показывали по телевизору какие-то пленки о немецко-фашистских захватчиках, о детях, как они издеваются над детьми. И говорят, что не надо, чтобы такое повторилось. Что как они делают, так и украинская армия делает, и не надо, чтобы такое повторилось", - рассказал наемник.
Напомним, снайпер "ЛНР" добровольно сдался украинским военнослужащим, не выдержав издевательств главарей боевиков.
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А воюют россияне.
Я так понимаю если бы его таки отправили снайпером убивать украинцев, то этого опущенца все бы устраивало, ведь "это его работа"...
Хорошо хоть есть хороший посредник в лице РФ, у которого есть влияние на ту стороноу.
Но вы же утверждаете, что у вас сепаратисты. И главный враг это местное население - «домбасяни».
Не чего места занимать в тюрьмах , они нужны для оппонентов власти
Ибо Ленин говорил шо лучшие комми - инородцы. Предал своих(разочаровался) = будешь до последнего за нас.
Это как напр. с атеистами - лучшие в этом деле - бывшие веруны. Хорошо шо не убил никого(верим на слово ватнику, да-да)
все, як ви любите
2. Очевидно, что добровольно или насильно плененный по желанию пленившей стороны всегда публично расскажет, что прикажут, кто ему поверит, кроме тех, кому хочется, чтоб так было?
3. В принципе историки и следователи ко всем "рассказкам" относятся скептически, обычно в любых показаниях изрядно вымысла, это не новость.
2. Совершенно не очевидно! ..возможно,но не обязательно..а это разные вещи
3 ..так я вам и предложил не скептический факт Крым! ..тут уж без всяких домыслов
чудово, молодець! дайте йому квартиру в Києві і оформіть дітьо на бюджет!
И что с этим дерьмом делать.
Тюрьма для него еще тот санаторий.