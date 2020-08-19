Зеленский назвал "слабыми местами" дороги украинских городов: "Мы должны давить на местные власти". ВИДЕО

Дороги, которые находятся на содержании местных властей, являются слабыми местами многих городов Украины.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в Запорожье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Считаю слабыми местами местные дороги во многих городах Украины. Они не на балансе Укравтодора. Но я уверен, что мы должны давить на местные власти и делать все, чтобы не только дороги государственного значения были прекрасны, а люди, попадая в города, видели другую картину", - отметил Зеленский.

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По его словам, в 2021 году в рамках программы "Большое строительство" планируется восстановление большого количества мостов.

"У нас есть программа на следующий год в рамках "Большого строительства" - мосты нашей Украины. Будут разработаны планы, под них будут подготовлены средства. Как только у нас построится в Украине инфраструктура, только тогда в Украине будет и туристическая программа, и люди будут ездить, и развитие внутреннего туризма. Сегодня людям с любого уголка Украины легче долететь на самолете в Турцию или в Европу, чем поехать по нашим украинским дорогам, и дешевле, потому что потом ты должен ремонтировать машину после дорог, которые были и есть. Без таких шагов не будет ни экономики, ни туризма, ни уважения к власти", - добавил Президент.