Зеленский назвал "слабыми местами" дороги украинских городов: "Мы должны давить на местные власти". ВИДЕО
Дороги, которые находятся на содержании местных властей, являются слабыми местами многих городов Украины.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в Запорожье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Считаю слабыми местами местные дороги во многих городах Украины. Они не на балансе Укравтодора. Но я уверен, что мы должны давить на местные власти и делать все, чтобы не только дороги государственного значения были прекрасны, а люди, попадая в города, видели другую картину", - отметил Зеленский.
По его словам, в 2021 году в рамках программы "Большое строительство" планируется восстановление большого количества мостов.
"У нас есть программа на следующий год в рамках "Большого строительства" - мосты нашей Украины. Будут разработаны планы, под них будут подготовлены средства. Как только у нас построится в Украине инфраструктура, только тогда в Украине будет и туристическая программа, и люди будут ездить, и развитие внутреннего туризма. Сегодня людям с любого уголка Украины легче долететь на самолете в Турцию или в Европу, чем поехать по нашим украинским дорогам, и дешевле, потому что потом ты должен ремонтировать машину после дорог, которые были и есть. Без таких шагов не будет ни экономики, ни туризма, ни уважения к власти", - добавил Президент.
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Вернее, пустое место.
Или таки на витальку нужно надавить?
1. Кроме дорог там есть еще благоустройство парков, обустройство тротуаров, канализация, уборка мусора, подрезка деревьев.....
2. Местные бюджет только буквально пару лет назад начали формироваться. При этом зеленые коммунисты уже засунули туда свои руки (в 2019 вообще заморозили, а в этом году в связи к вирусом отменили налоги с аренды и т.п. наполнявшие местные бюджеты)
3. Местная власть лучше знает, что актуальней и на что потратить и так скудный бюджет.
- віддала Росії людину, яка збивала Боїнг
- віддала Росії беркутівців, які розстрілювали Небесну Сотню
- схоже, віддали Росії терористів, причетних до купи злочинів на Донбасі
Що ще має трапитись, щоби ця тупа бошка перестала вякать і нести несусвітню херню ?
Соромно і боляче спостерігати за цим недолугим блазнєм !
Ну и кто оказался в итоге Зе-сранцем?
Те, чим мала б займатись держава в особі КМУ ви переклали на місцеві органи влади (боротьба з вірусом), а гроші, виділені для цього віддали на бєнєбітум "бальшой стройкі" (35 мільярдів). Місцеві бюджети просіли, але витримали... Тепер ви вирішили їх добити новим "тиском" на дороги? А з чого місцеві бюджети будуть наповнюватись, якщо ви граєтесь кольорами карантину як дурень козявкою і малий та середній бізнес не можуть нормально працювати?!
А стосовно "другой картіньі", то на всіх твого порошку не вистачить, щоб перейти в паралельну реальність твого існування.
У них Буба великий кормчий.
если человек идиот, то это не лечится))
для того что бы делать дороги на местном уровне надо что бы были деньги в местных бюджетах )))) а если их нет, то можешь только давить какашку из своей задницы)))
-а давайте создадим фонд для борьбы с коронавирусом! будем пи#дить деньги оттуда!
-на масках?
-не, маски мы уже спи#дили, будем ******* на дорогах!
-а причем дороги к коронавирусу?
-а какая разница?
-так это же и дороги строить надо...
-а на#уя? нужно просто надавить на местные власти! пусть они строят. а мы потом перед местными выборами на этом пропиаримся!
Бедоносец в городе!
Знаете зачем? Нет ?
Он тоже не знает
Имитация активности ...😂
и я осилил минуту(целую! )
Ну а то что он несет.....
У Мендель вон легко нащупал слабое место - передок.
клавишигруши околачивать.
Бетон против асфальта: какие дороги лучшие | DW Ukrainian
https://www.youtube.com/watch?v=g9zXDY3hLz0
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