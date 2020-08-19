С 1 сентября в школу не пойдут дети из регионов, попавших в "красную зону" карантина, - Шкарлет. ВИДЕО

Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказал, в каких регионах дети не пойдут в школы с 1 сентября.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Все зависит от того, каким образом будет развиваться эпидемиологическая ситуация в Украине. Все наши основные сценарии построены на постановлениях Кабинета Министров, касающихся регулирования санитарно-эпидемиологической ситуации в Украине и зависят от зон: красная, оранжевая, желтая и зеленая. ... Мы все высказываем тот лозунг, что дети должны пойти в школы. В школу не пойдут лишь те, кто попадет в "красную" зону. В этой части в связи с этим технологии образования будут в смешанном режиме производиться", - отметил и.о. министра.

По словам Шкарлета, в школах будут обязательны: температурный скрининг, соблюдение санитарных норм, а также ношение масок.

Также Минобразования будет рекомендовать разделять входы для учеников разных возрастных категорий, а также ограничивать перемещение детей по разным кабинетам.

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