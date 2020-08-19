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С 1 сентября в школу не пойдут дети из регионов, попавших в "красную зону" карантина, - Шкарлет. ВИДЕО

Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказал, в каких регионах дети не пойдут в школы с 1 сентября.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Все зависит от того, каким образом будет развиваться эпидемиологическая ситуация в Украине. Все наши основные сценарии построены на постановлениях Кабинета Министров, касающихся регулирования санитарно-эпидемиологической ситуации в Украине и зависят от зон: красная, оранжевая, желтая и зеленая. ... Мы все высказываем тот лозунг, что дети должны пойти в школы. В школу не пойдут лишь те, кто попадет в "красную" зону. В этой части в связи с этим технологии образования будут в смешанном режиме производиться", - отметил и.о. министра.

По словам Шкарлета, в школах будут обязательны: температурный скрининг, соблюдение санитарных норм, а также ношение масок.

Также Минобразования будет рекомендовать разделять входы для учеников разных возрастных категорий, а также ограничивать перемещение детей по разным кабинетам.

Также читайте: Из-за карантина вступительную кампанию в заведения профобразования продлили до ноября, - Минобразования

Автор: 

карантин (16729) школа (3024) Минобразования (1740) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+3
А в Белоруссии детки пойдут в школу и ходили весной. И ноль проблем с лоховирусом. ********** уже с этим бредом. В него даже упоротые пенсионерки уже не верят
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19.08.2020 16:16 Ответить
+2
да ну, а ты в больничку с инфицированными пойди и расцелуй всех там и докажи всему миру что вируса нет
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19.08.2020 16:46 Ответить
+1
А где ещё баблишко можно "напилить"
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19.08.2020 16:18 Ответить
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А в Белоруссии детки пойдут в школу и ходили весной. И ноль проблем с лоховирусом. ********** уже с этим бредом. В него даже упоротые пенсионерки уже не верят
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19.08.2020 16:16 Ответить
А где ещё баблишко можно "напилить"
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19.08.2020 16:18 Ответить
да ну, а ты в больничку с инфицированными пойди и расцелуй всех там и докажи всему миру что вируса нет
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19.08.2020 16:46 Ответить
Ну и чем этот вирус страшней других, если чтобы найти хоть 1 больного нужно идти в больницу. У меня ноль знакомых и у знакомых тоже ноль знакомых с вирусом за пол года. Эта истерика вообще ни чем.
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19.08.2020 17:01 Ответить
Так у всех ноль знакомых у знакомых. А бабла попилили под лоховирус уйму. Понравилось, остановиться не могут.
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19.08.2020 17:49 Ответить
Ватный хрюсский тупой длбб, ты ,вероятно, и не веришь, что существуют вирусы и бактерии,потому что их не видно ,а работаешь бетонщиком ,льешь оградки для впопучленцев-ихтамнетов...
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19.08.2020 19:26 Ответить
Программа "Дети второго сорта" от ЗЕбилки Третьяковой в действии.
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19.08.2020 16:31 Ответить
в суд хтось пробував звертатись, щоб зупинити цю сваволю.
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19.08.2020 16:34 Ответить
Перевожу, те мэры городов которые не пошлют МОЗ нахер по примеру Тернополя в тех городах дети не пойдут в школу.
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19.08.2020 16:50 Ответить
А ВОЗ разрешил этой хернёй с зонами заниматься, последние рекомендации ВОЗ - это маски и дистанция, нет и речи о каких то зонах.
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19.08.2020 18:12 Ответить
 
 