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Лукашенко поручил Госпогранкомитету Беларуси усилить охрану госграницы по всему периметру. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко поручил Государственному пограничному комитету Беларуси усилить охрану государственной границы по всему периметру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство БЕЛТА.

"Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают", - сказал Лукашенко.

По его словам, органы погранслужбы, помимо спецслужб, также должны участвовать в перекрытии подобных финансовых потоков и каналов.

Напомним, ранее Лукашенко поручил МИД Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за "разжигание беспорядков".

Читайте: Лукашенко поручил КГБ выявлять организаторов протестов

Автор: 

Беларусь (7937) граница (5312) Лукашенко Александр (3627)


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Топ комментарии
+13
Сколько еще говна придется хлебнуть братьям сябрам. Они отстают от нас лет на 10 минимум, даже при нашем зашкваре с Зеленским...
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19.08.2020 16:42 Ответить
+12
в построении своего национального суверенного демократичного государства
знаешь такие слова, кацап?
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19.08.2020 16:45 Ответить
+8
Крадутся!
Крадутся бесчисленные европейские гомосеки к заднице Бацьки!
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19.08.2020 16:43 Ответить
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А зачем по всему перимтру, разве сосияне нападут на родню сястру Бяларусь?
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19.08.2020 16:38 Ответить
Загострення параноїдальної шизофреніі прогресує !!))
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19.08.2020 16:42 Ответить
Я не пойму в какой стране президент клоун...
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19.08.2020 16:39 Ответить
Тяжело тебе живётся.
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19.08.2020 16:40 Ответить
С чего ты взял?
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19.08.2020 16:46 Ответить
это кацапский бот
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19.08.2020 16:47 Ответить
Враг не пройдёт!
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19.08.2020 16:39 Ответить
Беларусь у ворожій облозі!! "Белобрьісьіе" негри на Абромсах в 15 хв. польоту до Беларусі !!)))
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19.08.2020 16:44 Ответить
и враг не прйдёт..и свое за кордон не выскользнёт ))))
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19.08.2020 17:00 Ответить
Дегенерат. Железный занавес опускай, Таракан нелегитимный.
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19.08.2020 16:39 Ответить
Шоб никто не сбежал.
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19.08.2020 16:40 Ответить
Наша Армiя Червона стереже свого кордона (с)
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19.08.2020 16:40 Ответить
Може стерти свого "кордону"..))
Воша та кожух..))
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19.08.2020 16:44 Ответить
Глупая\ затея . На западе , юге и севере от вас строят стену . На востоке - милости просим .
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19.08.2020 16:41 Ответить
Сколько еще говна придется хлебнуть братьям сябрам. Они отстают от нас лет на 10 минимум, даже при нашем зашкваре с Зеленским...
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19.08.2020 16:42 Ответить
И в чём же это они отстают?
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19.08.2020 16:43 Ответить
в построении своего национального суверенного демократичного государства
знаешь такие слова, кацап?
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19.08.2020 16:45 Ответить
У, как интересно, надо же... Надо записать, а то забуду.
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19.08.2020 16:49 Ответить
да-да, запиши, а потом погугль
тебе это полезно
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19.08.2020 16:51 Ответить
В самоидентификации,в желании вырваться из обьятий рузге братьев ,но тебе этого не понять, ватан.
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19.08.2020 16:46 Ответить
Головне, що українці врешті решт позбулись богатовікового московського ярма і отримали можливість побудови суверенної України !!))
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19.08.2020 16:52 Ответить
Поки що тільки стали на цей шлях, але знову пішли манівцями.
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19.08.2020 21:18 Ответить
минимум на 30
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19.08.2020 16:46 Ответить
от нас отстают? от нас отстать невозможно, по нашим показателям- мы в последней десятке мира
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19.08.2020 16:46 Ответить
А ваши показники які??)))
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19.08.2020 16:49 Ответить
ну, во-первых, показатели бывают разные: есть экономика, а есть свобода и права человека
и во-вторых, мы даже по экономическим показателям середнячок
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19.08.2020 16:49 Ответить
провильно назвался- дилетант, погугли про украину, и ее место в мире-первое- это 134 место по ввп на дущу населения
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19.08.2020 16:52 Ответить
Во-первых, всего стран в рейтингах под 200.
Во-вторых, 131-я по данным МВФ, но это за 18-й год, а сейчас 20-й, эти 2 года был рост
Но даже если и 131-е место из 200 - это что, не примерно середина, не? ох и "математик" ты, кацап, однако...

P.S.
из всех кацапских ботов самыми дебильными всегда были те, кто пытался ********* до моего ника
неужели не доходит, дурачок, что я его специально выбрал, - чтобы таких как ты ловить?
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19.08.2020 16:58 Ответить
все словил, в украине все прекрасно, народ процветает, хоть и 80 % на субсидиях или тоже не правда?
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19.08.2020 17:01 Ответить
нормально в Украине, ничуть не хуже. чем в российской провинции
это для тебя открытие, кацап?
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19.08.2020 17:02 Ответить
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19.08.2020 17:02 Ответить
ну а шо тебе еще в ответ писать можно? нечего...
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19.08.2020 17:05 Ответить
Звіздьож , за данними МВФ 2018 р, -111 місце з 185 країн !!!))
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19.08.2020 17:01 Ответить
там есть разные показатели ввп и от разных составителей
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19.08.2020 17:08 Ответить
Гугли вже далі, про борг на душу, який в Біларусі в 1,5 рази більший, про мінімалку, не зупиняйся, відкривай очі.
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19.08.2020 17:00 Ответить
Да, а вот по показателю ВВП (по паритету покупательной способности) на душу населения по данным МВФ за 18-й год - 112-е, по данным ВБ - 98-е.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Короче - херово вас там готовят, у Повара...
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19.08.2020 17:01 Ответить
Тебе бы закусить не мешало.
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19.08.2020 16:54 Ответить
ну вот и накати себе бояры аль стекломоя - вашего кацапского любимого напитка
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19.08.2020 17:03 Ответить
украина занимает 134 место в мире по ввп на душу населения, как от нас можно отстать?
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19.08.2020 16:51 Ответить
Ты хоть бы прочитал разьяснения ниже, мои и Дилетанта Дилетантов ,прежде чем строчить эту пургу с экономическими показателями...
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19.08.2020 16:53 Ответить
Воля це безЦІННИЙ Божий дар , який неможливо вимірювати ніякими грошима !!)))
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19.08.2020 17:03 Ответить
это кацапский бот
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19.08.2020 17:03 Ответить
От тебя не отстанешь. Ты же имбецил)
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19.08.2020 16:55 Ответить
2018 р. по данним МВФ -111 місце з 185 країн !!))
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19.08.2020 16:58 Ответить
Ось "консерва" й пррорвалася, гнила..
Фарисей..
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19.08.2020 16:42 Ответить
Витя , позови Сашу . Чего он так убивается ?
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19.08.2020 16:42 Ответить
Крадутся!
Крадутся бесчисленные европейские гомосеки к заднице Бацьки!
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19.08.2020 16:43 Ответить
вот дурак лукашенка, не хочет идти в европу, как украина
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19.08.2020 16:47 Ответить
...а хочет сидеть на бутылке,как подобные тебе.
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19.08.2020 16:53 Ответить
ну наверное, чтоб тебе угодить нужно написать , что Украина в первой десятке,но от этого ничего не изменится, попка от этого останется такая, какая есть
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19.08.2020 16:59 Ответить
А что тебе Украина? Ты про место своего залесья переживай,накручиваясь на бутылку. Тебе с продажи нефти и газа хоть на новые трусы перепало? Как там "народное достояние"?))
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19.08.2020 17:03 Ответить
- Чем отличается Россия от других стран мира?
- Все страны мира, как могут, стремятся сделать жизнь своих граждан лучше, а Россия может, но не хочет… А вот сделать жизьнь других стран хуже - это и может, и хочет…
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19.08.2020 17:12 Ответить
скоро из Беларуси пойдет поток беженцев...
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19.08.2020 16:44 Ответить
Кудой? Сюдой?
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19.08.2020 16:46 Ответить
не к тебе в кацапию, не переживай
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19.08.2020 16:50 Ответить
Вже Польша приймає..))
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19.08.2020 16:46 Ответить
Вся интилигенция и IT-шники убегут в другие страны, останется Лука с трахторыстами и доярками дохлую корову доить и молоко пытаться куда то продать с нее
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19.08.2020 16:48 Ответить
У ватного шизофреника "Правый сектор" наступает по всему периметру. А его супругу "Азов" по кругу пустил.
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19.08.2020 16:48 Ответить
Убица ты!!!! Я верю что тебе дадут подсрачник!!!! Просто верю!!!
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19.08.2020 16:53 Ответить
С роисей границу организуй для начала.... Или туда уже фыркать нельзя, бо ***** твоя последняя надежда?
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19.08.2020 16:55 Ответить
Лукашенко доручив Держприкордонкомітету Білорусі посилити охорону держкордону по всьому периметру - Цензор.НЕТ 1342

...
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19.08.2020 16:59 Ответить
А що вони записують в ті совкові блокноти?
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19.08.2020 17:08 Ответить
нам следует теперь ждать провакаций на границе?
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19.08.2020 17:08 Ответить
Да ну , и границу с московией охранять будут ..??)))
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19.08.2020 17:20 Ответить
Это типо,шо то из жанра ужастиков.Когда маньячелло,закрывает дом изнутри и начинает кровавую жатву гоняясь за перепуганными школьниками.
Так ты говоришь,за Тихановскую голосовала?Страна тебе не нравится?Денег ты мало зарабатываешь?Стабильность тебе надоела?
Лукашенко доручив Держприкордонкомітету Білорусі посилити охорону держкордону по всьому периметру - Цензор.НЕТ 1504
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19.08.2020 17:23 Ответить
Громче всех "Держи вора!" кричит сам вор.
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19.08.2020 18:08 Ответить
Это не спасёт: все перечисленные позиции(деньги,оружие...) растут неизвестным образом как грибы,несмотря на то ,что их никто даже не садил))))))
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19.08.2020 18:49 Ответить
Лука перетворив Білорусь на улус московської орди та виступає зараз в чині путінського сатрапа.
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19.08.2020 21:13 Ответить
Дёргает военных для проверки, что власть не потерял. Упрёк Януковичу помните? "Где ж его войско, если он президент?"
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20.08.2020 01:18 Ответить
А как же граница с *********** - там же у Таракана нихя нет кроме патрулей самих ************
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20.08.2020 03:10 Ответить
А совкозаседетели на видосе внимают престарелому вожаку Таракану и пишут все как один в блокнотиках гениальные маразмы генсекеля - ТОЧНО КАК У ЫНА ХОЛУИ ПОЗОРНЫЕ ПИШУТ ВСЕГДА весь бред, что он мандит
Это ж каким опомойком нужно быть, чтобы так позориться на видео?
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20.08.2020 03:14 Ответить
 
 