Лукашенко поручил Госпогранкомитету Беларуси усилить охрану госграницы по всему периметру. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко поручил Государственному пограничному комитету Беларуси усилить охрану государственной границы по всему периметру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство БЕЛТА.

"Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают", - сказал Лукашенко.

По его словам, органы погранслужбы, помимо спецслужб, также должны участвовать в перекрытии подобных финансовых потоков и каналов.

Напомним, ранее Лукашенко поручил МИД Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за "разжигание беспорядков".

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