Лукашенко поручил Госпогранкомитету Беларуси усилить охрану госграницы по всему периметру. ВИДЕО
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко поручил Государственному пограничному комитету Беларуси усилить охрану государственной границы по всему периметру.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство БЕЛТА.
"Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают", - сказал Лукашенко.
По его словам, органы погранслужбы, помимо спецслужб, также должны участвовать в перекрытии подобных финансовых потоков и каналов.
Напомним, ранее Лукашенко поручил МИД Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за "разжигание беспорядков".
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Воша та кожух..))
знаешь такие слова, кацап?
тебе это полезно
и во-вторых, мы даже по экономическим показателям середнячок
Во-вторых, 131-я по данным МВФ, но это за 18-й год, а сейчас 20-й, эти 2 года был рост
Но даже если и 131-е место из 200 - это что, не примерно середина, не? ох и "математик" ты, кацап, однако...
P.S.
из всех кацапских ботов самыми дебильными всегда были те, кто пытался ********* до моего ника
неужели не доходит, дурачок, что я его специально выбрал, - чтобы таких как ты ловить?
это для тебя открытие, кацап?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Короче - херово вас там готовят, у Повара...
Фарисей..
Крадутся бесчисленные европейские гомосеки к заднице Бацьки!
- Все страны мира, как могут, стремятся сделать жизнь своих граждан лучше, а Россия может, но не хочет… А вот сделать жизьнь других стран хуже - это и может, и хочет…
...
Так ты говоришь,за Тихановскую голосовала?Страна тебе не нравится?Денег ты мало зарабатываешь?Стабильность тебе надоела?
Это ж каким опомойком нужно быть, чтобы так позориться на видео?