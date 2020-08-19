Зеленский дал силовикам месяц на решение проблемы наркоторговли в Запорожской области. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский дал месяц прокуратуре, СБУ и полиции Запорожской области, чтобы показать реальный результат в борьбе с распространителями наркотических средств в регионе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Одна из проблем, на которую жаловались жители Запорожья и области - безнаказанность распространителей наркотических средств и так называемые закладки. По мнению местных жителей, правоохранители делают слишком мало для того, чтобы искоренить незаконный оборот наркотиков. Поэтому с сегодняшнего дня у прокуратуры, Службы безопасности и полиции области есть месяц на то, чтобы показать работу и реальный результат в этом направлении", - говорится в сообщении.

Отчет о результатах проведенной работы правоохранители должны представить в сентябре.

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