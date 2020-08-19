РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5052 посетителя онлайн
Новости Видео Силовики
9 513 79

Зеленский дал силовикам месяц на решение проблемы наркоторговли в Запорожской области. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский дал месяц прокуратуре, СБУ и полиции Запорожской области, чтобы показать реальный результат в борьбе с распространителями наркотических средств в регионе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Одна из проблем, на которую жаловались жители Запорожья и области - безнаказанность распространителей наркотических средств и так называемые закладки. По мнению местных жителей, правоохранители делают слишком мало для того, чтобы искоренить незаконный оборот наркотиков. Поэтому с сегодняшнего дня у прокуратуры, Службы безопасности и полиции области есть месяц на то, чтобы показать работу и реальный результат в этом направлении", - говорится в сообщении.

Отчет о результатах проведенной работы правоохранители должны представить в сентябре.

Также смотрите: Зеленский назвал "слабыми местами" дороги украинских городов: "Мы должны давить на местные власти". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21108) наркотики (2160) правоохранительные органы (2972) силовики (2799) Запорожская область (3267)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+35
Зеленский дал силовикам месяц на решение проблемы наркоторговли в Запорожской области - Цензор.НЕТ 5830
показать весь комментарий
19.08.2020 20:06 Ответить
+32
Не смог дозу найти?
показать весь комментарий
19.08.2020 20:06 Ответить
+26
Зе-наркоман борется с наркоторговлей.
показать весь комментарий
19.08.2020 20:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не смог дозу найти?
показать весь комментарий
19.08.2020 20:06 Ответить
оно на *******************-там пожизненно нашару...
показать весь комментарий
19.08.2020 20:23 Ответить
Зеля тупой. Проблема наркоторговли разве только в Запорожской области? И что это за силовики, если их нужно тыкать носом на любую проблему, чтобы они соизволили ее решать?Разве силовики не знают проблем в стране? Наркоторговля, работорговля, торговля детьми ( в том числе и продажа детей от суррогатных матерей), педофилия, проституция, подпольное производство товаров и медикаментов, коррупция, неуплата налогов, контрабанда, организованные бандитские формирования, семейное насилие в том числе и над детьми. Мало проблем у силовиков?
показать весь комментарий
19.08.2020 22:19 Ответить
але ти тупе, це не проблеми силовиків. це їх бізнес.
показать весь комментарий
20.08.2020 07:38 Ответить
"Мало проблем у силовиков?" Не мало... То игорный бизнес прикрывают, то теперь на наркотики замахнулись. Направлений для бизнеса МВД все меньше. Нужно повышать рентабельность.... Проститутки наверное подорожают.....
показать весь комментарий
20.08.2020 10:09 Ответить
Зеленский дал силовикам месяц на решение проблемы наркоторговли в Запорожской области - Цензор.НЕТ 5830
показать весь комментарий
19.08.2020 20:06 Ответить
иначе эту проблему он возьмёт под личный контроль и в один пятак всё вынюхает.
показать весь комментарий
19.08.2020 23:14 Ответить
От, ***, не мог поехать в Запорожье месяцем раньше? А теперь нужно ждать целый месяц! Кстати, 20 июля давно прошло, а "Делфи" все еще лежит на пляже
показать весь комментарий
20.08.2020 01:35 Ответить
Зе-наркоман борется с наркоторговлей.
показать весь комментарий
19.08.2020 20:08 Ответить
Чего ты..
Зеленский дал силовикам месяц на решение проблемы наркоторговли в Запорожской области - Цензор.НЕТ 4745
показать весь комментарий
19.08.2020 20:14 Ответить
Наркоторгівля стій, раз-два!
показать весь комментарий
19.08.2020 20:08 Ответить
Нужно просто перестать колоться.
показать весь комментарий
19.08.2020 20:11 Ответить
срочно за месяц наладить наркоторговлю с нового урожая
показать весь комментарий
19.08.2020 20:34 Ответить
и пригрозил лукохуйлу. пока, по доброму так ). парашный мир в беспокойстве!
показать весь комментарий
19.08.2020 20:08 Ответить
Бубочка-наркоман "узяв на особистий контроль"?
показать весь комментарий
19.08.2020 20:09 Ответить
не хватает? придется от соседей перекидывать ! ))))
показать весь комментарий
19.08.2020 20:10 Ответить
Леса уже не вырубывают, пришла очередь наркотиков.
показать весь комментарий
19.08.2020 20:10 Ответить
всє потокі в ОПУ!
показать весь комментарий
19.08.2020 20:11 Ответить
Помнится в Одесе давал две недели, а танкер и по ныне там
показать весь комментарий
19.08.2020 20:11 Ответить
Танкер Делфі зо сміху перевернувся пузом до неба
показать весь комментарий
19.08.2020 20:11 Ответить
Смотрю каждый день на копошение с этим танкером (ребенок серфингом в яхт-клубе занима ется, а это в паре метров от перевернутой железяки), кран лениво грузит какие-то железячки, никто его не переворачивает... Все медленно и печально.
показать весь комментарий
19.08.2020 21:10 Ответить
Лен, подкинь бесплатную идею властям: пускай направят караван в Татарбунары, сгребут на лимане лечебную гязь, привезут в Одессу, обмажут танкер, высохнет - станет зеленовато-голубым и похожим на скалу... можно привозить туристов и брать деньги за осмотр...
показать весь комментарий
19.08.2020 21:54 Ответить
От слился,нарк пригрозил соседей по дозняку не разоблачать иво последний приход,хандон...
показать весь комментарий
19.08.2020 20:13 Ответить
Если взял " под личный контроль", то за наркотикам ничего не грозит, кроме пары показушных видосиков....уничтоженная много раз контрабанда не даст соврать...
показать весь комментарий
19.08.2020 20:15 Ответить
наркотикам грозит потребление контролёром.
показать весь комментарий
19.08.2020 20:31 Ответить
Зеленский дал силовикам месяц на решение проблемы наркоторговли в Запорожской области - Цензор.НЕТ 4529
показать весь комментарий
19.08.2020 20:15 Ответить
Так они же сами эту торговлю и крышуют
показать весь комментарий
19.08.2020 20:18 Ответить
Во всем мире веками не могут решить эту проблему, а ОНО за месяц решит. Под личный контроль взял?
показать весь комментарий
19.08.2020 20:20 Ответить
так у мира века небыло величайшего ****** современности. все вопросы в мире не решены потому что зеля просто не успевает все взять под контроль в перерыве между понюшками...
показать весь комментарий
19.08.2020 20:33 Ответить
Рановато склероз проявляется: забыла, что у нас теперь Величайший всея галактики.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:54 Ответить
Я бы главного лесника уволил...
показать весь комментарий
19.08.2020 20:20 Ответить
Чо ви усі іржете? За місяць - реально. Очолити.
показать весь комментарий
19.08.2020 20:21 Ответить
Навіщо місяць. Давно вже очолили.
показать весь комментарий
20.08.2020 09:09 Ответить
Зеленский дал силовикам месяц на решение проблемы наркоторговли в Запорожской области - Цензор.НЕТ 9266
показать весь комментарий
19.08.2020 20:23 Ответить
не волнуйтесь , все порешают, только наркоторговля нигде не денется
показать весь комментарий
19.08.2020 20:25 Ответить
Зараз би мені знадобився смайлик - ржу, ні магу
показать весь комментарий
19.08.2020 20:25 Ответить
ЭТО еще кто-то серьезно воспринимает?
показать весь комментарий
19.08.2020 20:27 Ответить
бжоли проти меду?????
показать весь комментарий
19.08.2020 20:27 Ответить
ойц ! таки будет как с победой по добыче бурштына теперь там его моют в три смены
показать весь комментарий
19.08.2020 20:29 Ответить
вот оно че, просто приказа зелоха набыло... а так фигня вопрос
показать весь комментарий
19.08.2020 20:32 Ответить
ось вам, порохоботи! инши балакають. а це робе!
показать весь комментарий
19.08.2020 20:32 Ответить
Ребе робе?...
показать весь комментарий
19.08.2020 20:39 Ответить
А в київській?
показать весь комментарий
19.08.2020 20:32 Ответить
Кста,пусть подлый лука не гонит на нашего вейвалы-это наша корова...и тока мы иво будем ..ать!
показать весь комментарий
19.08.2020 20:45 Ответить
"Бджоли проти меду...". Нічого ви не розумієте - "найвеличніший лідер **********" просто побачив, що торгівля наркотою безсистемна, хаотична... Ціни скачуть, якість товару не контролюється, доставка неврегульована, прайс-листи відсутні, реклама в невстановлених місцях... Тому і став вимагать наведення порядку...
показать весь комментарий
19.08.2020 20:54 Ответить
Типа - найдите себе за месяц новые источники доходов,со старыми вы слишком уж попалились,хватит позорить меня,бакашку и авакяшку.
показать весь комментарий
19.08.2020 21:04 Ответить
резкий клоун сие зеленое чмо )))
показать весь комментарий
19.08.2020 21:05 Ответить
По всей Украине нужно давать бой . Везде , где есть многоэтажки , - можно видеть на стенах адреса-рекламу . Думаю , что полиция не хочет заниматься этой проблемой , потому что из этой проблемы для полиции много бонусов . Прикро це все освідомлювати , але бачу , що в новій поліції нічого не змінилося накраще ... .
показать весь комментарий
19.08.2020 21:06 Ответить
Т.е месяц еще можно торчать?
показать весь комментарий
19.08.2020 21:10 Ответить
Проблема наркоторговли? Мало точек? Или ассортимент неподходящий?
показать весь комментарий
19.08.2020 21:19 Ответить
похоже дал команду сесть на потоки.
показать весь комментарий
19.08.2020 21:32 Ответить
На запорожском ДД взвинтили цены... дефицит... да и риски увеличились...
показать весь комментарий
19.08.2020 21:58 Ответить
Прошли времена когда толпы наркотов бегали по цыганским дворам. Теперь по другому модно сбывать.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:17 Ответить
давно пора... там на Сталеваров полно красивых ухоженных иосков
показать весь комментарий
19.08.2020 22:33 Ответить
Боже ну какое оно тупое . Его тупость реально дна не имеет . Права народная мудрость : Идиот не когда не поймет , что он идиот именно по тому что он идиот.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:02 Ответить
ТАК ХЙЛУ БЫ СКАЗАЛ, ЭТО ФСБ СЕПАРОВ ПОДНАЧИВАЕТ !!!
показать весь комментарий
19.08.2020 22:03 Ответить
А что в Запорожской области плохо идет торговля наркотиками ?
показать весь комментарий
19.08.2020 22:04 Ответить
Придётся наркам на вторяках торчи ждать...не парьтесь, в середине сентября уже

глюки-свежаки можно будет глючить, временные неудобства одним словом.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:04 Ответить
клоун на спектакле
показать весь комментарий
19.08.2020 22:07 Ответить
Поставки прекратились ? ))
показать весь комментарий
19.08.2020 22:13 Ответить
И Д И О Т !
показать весь комментарий
19.08.2020 22:14 Ответить
Когда-то давал пару недель на нахождение прослушки Гончарука. "Правоохранители" забили, а потому пришлось Гончарука уволить. Кого клоун будет увольнять в этот раз? Авакова?
показать весь комментарий
19.08.2020 22:25 Ответить
Що ж це робиться??? Спочатку нелюди забрали в бідолашних полісбізнесменів гральний бізнес, тепер замахнулись на наркоторгівлю, ще трохи і крім кришування циган-карманників у бідолах нічо не залишиться!
показать весь комментарий
19.08.2020 22:34 Ответить
а в другіх областях можно?
показать весь комментарий
19.08.2020 22:36 Ответить
я думал это Авакова задача, борьба с наркоманией.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:36 Ответить
Клован
показать весь комментарий
19.08.2020 22:56 Ответить
Ниче си? Я больше года здесь пишу о циганах и закладках, но все ответы по моим комментам сводятся во мнение, что "ничего ты не понимаешь, это ромы, они не наркоманы, они люди". Да не люди они, ******* вы уже. Через 2 дома живет целое семейство дегенератов. Каждый вечер, если выйду на улицу, я наблюдаю наркоманов, которые ищут закладки. И что? Это никто не видит?! Не видете вы, вижу Я. Здесь еще пара хачовских заведений есть, стреляют салютами несмотря на запрет всё время. Вы думаете, дело в цыганах? Да *** там, дела в прокуратуре, а главное - на начальника шевченковского райотдела НПУ!. Он ими сам и заведует, сам им задачи и ставит. Год назад на моей улице не один цыган не мог оставить закладку, а теперь здесь целый склад
показать весь комментарий
19.08.2020 23:34 Ответить
Да все уже решено и контролируется! Проблем нет!
показать весь комментарий
20.08.2020 01:29 Ответить
проблема в том что нет сервиса....
показать весь комментарий
20.08.2020 01:31 Ответить
всё снюхал и не смог купить кокс в Запорожье.
говорит:
-Ей, аваков, у тебя месяц, чтобы исчезла эта проблема в наркоторговле.
показать весь комментарий
20.08.2020 07:06 Ответить
это не его дело а полиции где начальник пусть он отвечает..при ехав на каком ни будь хамере
показать весь комментарий
20.08.2020 07:39 Ответить
И заодно танкер в Одессе вытащить, и коррупционеров посадить...
показать весь комментарий
20.08.2020 07:50 Ответить
Клоун
показать весь комментарий
20.08.2020 09:22 Ответить
Правильно, хай переходять на айкоси - а ти їм "кришу" організуй.
показать весь комментарий
20.08.2020 09:28 Ответить
Через месяц посадят прокуратуру, СБУ и полицию за крышевание наркоторговцев?
Не верю!!
показать весь комментарий
20.08.2020 10:37 Ответить
Ага...
Самому не вистачає, а ті покидькі у Запоріжжя везуть...
непорядок...
показать весь комментарий
20.08.2020 10:51 Ответить
Аваков на месяц наркодиллеров -мусоров в отпуск на гаваи отпустит..верховодку и тюльку поганяют..и пару бомжей -наркобаранов оформят и так месяц пройдёт..надо же отпуск мусорам использовать
показать весь комментарий
20.08.2020 12:07 Ответить
*** ржу не могу, а как там с поднятием затонувшего танкера в одессе?
показать весь комментарий
20.08.2020 12:13 Ответить
 
 