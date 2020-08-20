Украинка Левченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Польше. ВИДЕО

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко выиграла золотую медаль на турнире "Мемориал Ирены Шевиньской" в Быдгоще.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Левченко победила с результатом два метра. Она показала лучший личный результат сезона.

Второй стала украинка Ярослава Магучих. Она взяла высоту 1.97.

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Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла первый этап Бриллиантовой лиги в Монако.