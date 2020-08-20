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Украинка Левченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Польше. ВИДЕО

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко выиграла золотую медаль на турнире "Мемориал Ирены Шевиньской" в Быдгоще.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Левченко победила с результатом два метра. Она показала лучший личный результат сезона.

Второй стала украинка Ярослава Магучих. Она взяла высоту 1.97.

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Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла первый этап Бриллиантовой лиги в Монако.

Автор: 

легкая атлетика (112) победа (592) Польша (8549) Левченко Юлия (3) Магучих Ярослава (46)


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Топ комментарии
+24
Ярослава - теж.
Дві українки - дві красуньки.
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20.08.2020 01:06 Ответить
+14
Левченко такая няшка)
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20.08.2020 00:26 Ответить
+14
...молодец девчонка А еще у нас есть один гнусавый еврей, который стал абсолютным чемпионом по прыжкам в сторону...
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20.08.2020 00:28 Ответить
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Левченко такая няшка)
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20.08.2020 00:26 Ответить
Ярослава - теж.
Дві українки - дві красуньки.
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20.08.2020 01:06 Ответить
+1
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20.08.2020 07:41 Ответить
Чудовий ранок !
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20.08.2020 08:54 Ответить
Давайте фотки наших Юлі і Ярослави ! Ох, балують вони нас !
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20.08.2020 08:57 Ответить
Українка Левченко виграла змагання зі стрибків у висоту в Польщі - Цензор.НЕТ 7313
Українка Левченко виграла змагання зі стрибків у висоту в Польщі - Цензор.НЕТ 1102
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20.08.2020 09:09 Ответить
...молодец девчонка А еще у нас есть один гнусавый еврей, который стал абсолютным чемпионом по прыжкам в сторону...
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20.08.2020 00:28 Ответить
Молодчинка !
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20.08.2020 00:34 Ответить
мы вси упали б по пид планкою .....
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20.08.2020 00:38 Ответить
Красотка!
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20.08.2020 00:38 Ответить
але польска мова то пше неведем такое напшеканое пшевание аж пшевачне пшовковано.
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20.08.2020 00:45 Ответить
Украинка Левченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Польше - Цензор.НЕТ 7895
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20.08.2020 00:58 Ответить
Йой, файнезні дівчата!!!💐🇺🇦
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20.08.2020 01:26 Ответить
ничё такая ....молодец!
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20.08.2020 02:11 Ответить
Нужно спросить у нее "чей Крым",а то у нас куча спортсменов приватненых.
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20.08.2020 02:57 Ответить
А престарелый Таракан совковый в Беларуси стал чемпионом мира по переобуванию в прыжке!
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20.08.2020 03:49 Ответить
Яка ж вона гарненька, ця дівчинка 💛💙😍😍😍😘😘😘

Украинка Левченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Польше - Цензор.НЕТ 443
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20.08.2020 04:28 Ответить
Красуня , наші поздоровлення !
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20.08.2020 07:18 Ответить
Две грациозные пумы!
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20.08.2020 07:37 Ответить
Я вже давно помітив, що найкрасивіші та найграціозніші спортсменки зовсім не представниці спортивної та художньої гімнастики, як масово вважається, а легкоатлетки по стрибках в висоту.
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20.08.2020 17:01 Ответить
А скільки вболівальників приходить дивитися змагання з легкої атлетики в Україні? Відповім - не більше десяти. Решта - самі учасники, та їхні родичі, а також персонал, що забазпечує змагання. Я кілька разів був на чемпіонатах України в закритих приміщеннях. Вболівальників немає. Трибуни практично пусті. І це в манежі. А як воно виглядає на стадіоні?
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20.08.2020 17:01 Ответить
 
 