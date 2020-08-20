РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9526 посетителей онлайн
Новости Видео
23 253 86

ФСБ РФ сообщает о задержании семи граждан России: якобы пытались вывезти в Украину одного из главарей наемников РФ на Донбассе. ВИДЕО

ФСБ РФ сообщает о задержании семи граждан РФ, которые якобы сотрудничали с украинскими спецслужбами и якобы попытались вывезти с территории РФ в Украину одного из главарей наемников РФ на Донбассе.

В Центре общественных связей ФСБ "Интерфаксу" не уточнили, кого именно планировали вывезти, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, якобы непосредственно при попытке организации вывоза задержаны граждане России - Т.Макаров, М.Мищенко, О.Капкаева, А.Кормич, М.Пызин, Е.Мороз, В.Долгов. Организатором и координатором похищения, по данным ФСБ, якобы выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

"Байдала известен как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед", - заявили в ФСБ РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ сообщает о задержании украинского воина-добровольца в оккупированном Крыму

По данным ФСБ, Байдала и Мищенко якобы пообещали группе Макарова денежное вознаграждение в размере $200 тысяч и якобы выплатили аванс - $50 тысяч. При этом, отмечают там, якобы Байдала дистанционно руководил обеими группами в режиме реального времени. Организатором канала перемещения якобы являлся гражданин России Мороз.

Представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека.

По ее словам, якобы 30 июля под обманным предлогом приобретения недвижимости потерпевшего задержанные проследовали с ним в Московскую область, где в автомобиле якобы ударили электрошокером, однако потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль.

Всем задержанным предъявлено обвинение, они содержатся под стражей.

Автор: 

задержание (6695) россия (96512) ФСБ (1945)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+55
Ермаки и К, всех агентов сдали кацапью?
показать весь комментарий
20.08.2020 10:44 Ответить
+47
И это с Ермаком никак не связано, да зелёные черти?....
показать весь комментарий
20.08.2020 10:44 Ответить
+40
Или последствия предательства Зели и Ермака, что более вероятно. Пошли по цепочке.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Посыпалась сеть "Шамана"...?
показать весь комментарий
20.08.2020 10:42 Ответить
Операція прикриття агента в Україні.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:42 Ответить
Или последствия предательства Зели и Ермака, что более вероятно. Пошли по цепочке.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:56 Ответить
Начали гнать очередную волну службы Украины.
Собственно, они и не прекращали - всё по плану, это мы каждый раз ловимся, как в первый.
показать весь комментарий
20.08.2020 12:52 Ответить
на службы
показать весь комментарий
20.08.2020 12:53 Ответить
Ермаки и К, всех агентов сдали кацапью?
показать весь комментарий
20.08.2020 10:44 Ответить
Достаточно задать часть. Остальное выявить -- уже дело техники. За яйца подвесить на Крещатике мало гниду.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:59 Ответить
так давно пора твоего идола шиколядного агента лолиту ..
показать весь комментарий
20.08.2020 12:34 Ответить
ФСБ РФ повідомляє про затримання семи громадян Росії: нібито намагалися вивезти в Україну одного з ватажків найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 7261
показать весь комментарий
20.08.2020 12:35 Ответить
И это с Ермаком никак не связано, да зелёные черти?....
показать весь комментарий
20.08.2020 10:44 Ответить
та у него шокер не той системы...
показать весь комментарий
20.08.2020 10:49 Ответить
Связано с..... Гиркиньім, утверждают, есть данньіе что план бьіл похитить именно его , кстати, у него своего жилья нет , так что он мог бьіть и покупателем, возможно и обьявление бьіло под него составлено
показать весь комментарий
20.08.2020 13:36 Ответить
Тоесть главари террористов прекрасно себе поживают в Маскве. Ну и где реакция Киева и всего мира что кремль ето спонсор мирового терроризма?
показать весь комментарий
20.08.2020 10:44 Ответить
А что было признание ЛДНР террористическими организациями?
показать весь комментарий
20.08.2020 11:05 Ответить
ВР визнала дирляндію та лугандон терористичними організаціями, але належного юридичного рішення (судового) досі немає
https://france.mfa.gov.ua/news/32454-verkhovna-rada-ukrajini-viznala-dnr-i-lnr-teroristichnimi-organizacijami-a-rosiju-agresorom
показать весь комментарий
20.08.2020 11:38 Ответить
Ну ето вопросы к Пете. Почему он не признал ни войны ни террористов. А назвал все ето гибридной торговлей.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:52 Ответить
фу-фу-фу. Паганій петя! Тільки в краіні вже рік як монобільшість Зе!
показать весь комментарий
20.08.2020 12:29 Ответить
и даже фамилии уже озвучили ?....вау! что-то космическое....и наивно-пропагандонистое...
показать весь комментарий
20.08.2020 10:45 Ответить
Ермак всю агентуру слил
******
показать весь комментарий
20.08.2020 10:46 Ответить
Ну... фесебе доверять, себя на уважать. Но я уверен, что всю нашу агентуру на кацапии уже слили с потрохами. Скоро услишим новость, что фокина подписал союзный договор с дырляндией о вхождении Украины в состав рЭспублики.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:46 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
20.08.2020 12:34 Ответить
Ответочка за вагнеровцев?
показать весь комментарий
20.08.2020 10:47 Ответить
Выдадут беларусам?
показать весь комментарий
20.08.2020 10:51 Ответить
Бубочка зіі своїми дєрьмаками здасть всю резидентську базу (лішь бі нє стрілялі)!
показать весь комментарий
20.08.2020 10:48 Ответить
Теперь ***** отравив Навального, будет нас регулярно закидывать такими фейками списывая все преступления на украинских биндеровцев. Не понятно только зачем кого то похищать и тащить через границу рискуя жизнью если можно кончить его просто на месте или затащить в лес и там вытащить всю информацию если она нужна а потом там же зырыть
показать весь комментарий
20.08.2020 10:49 Ответить
Инфа не нужна,она есть и озвучена. Нужно тело в суде (не в Украине) способное произносить членораздельные звуки.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:56 Ответить
Какое тело. Его все равно бы в Украине отпустили или обменяли на таксиста. Сколько еще нужно фактов чтобы ето понять. Поетому врагов нужно уничтожать на месте. Ето и приятнее и результативнее и безопаснее. Лучше уничтожить 10 врагов на месте чем доставить одного на суд где он будет кривляться с родственников жертв и смеяться когда его продажные суды оправдают или обменяют на какого то бомжа.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:55 Ответить
Читай внимательно. Понимай правильно. Тогда фигню не будеш писать!
показать весь комментарий
20.08.2020 21:29 Ответить
тю.. Це означає що фсб затримує своїх вербувальників? Чи як розуміти цю статтю?
показать весь комментарий
20.08.2020 10:49 Ответить
СБУ опять обосралось, но это уже никого не удивляет.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:49 Ответить
ну да, при Сразулейтенанте другого кто-то ож*дал?
не думаю
показать весь комментарий
20.08.2020 10:56 Ответить
А до чого тут СБУ якщо прямо з ОП йде злив даних?
показать весь комментарий
20.08.2020 11:16 Ответить
СБУ сама не в состоянии хранить в тайне свои операции.
показать весь комментарий
20.08.2020 14:19 Ответить
В Раше наёмничество запрещено законом, но они в открытую защищают своих наёмников.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:50 Ответить
Уркаганы усроили разборки под Мацквой, а ФСБ решило прилепить к этому "страшную Украину".
показать весь комментарий
20.08.2020 10:52 Ответить
Єрмак?
показать весь комментарий
20.08.2020 10:53 Ответить
"...где в автомобиле якобы ударили электрошокером, однако потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль...."Источник: https://censor.net/n3214867 Це як?? Після удару шокером, його током вдарили, чи просто по голові самим пристроєм?))) Дивна новина якачь, на дешеву виставу схожа.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:54 Ответить
По ее словам, якобы 30 июля под обманным предлогом приобретения недвижимости потерпевшего задержанные проследовали с ним в Московскую область, где в автомобиле якобы ударили электрошокером, однако потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль, это не проффесора виктора федоровича хотели вывезти?
показать весь комментарий
20.08.2020 10:54 Ответить
шел на вОйну
зад горит
обосрался - не убит

но нечайно
ФСБ,

"чай" предложит
да, тебе

и вот так, мой "друг"
загремит один из двух

а потом, угу,
ты клиент до СБУ
(напяливает патриотический костюм, гордится подвигами Елдака и Бакланова)
показать весь комментарий
20.08.2020 10:55 Ответить
Вот еще одно доказательство, что зеленый кондом вместе со своим любовником дерьмаком - враги Украины, которые сдали всю нашу агентуру кацапам.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:55 Ответить
я не считаю Зе достойным президентом, НО вас не смущает, что источник этой инфы 100%-ные враги Украины и лучшие эксперты по вранью и фальсификациям? Как то неразумно принимать на веру информацию из такого "источника".
показать весь комментарий
20.08.2020 11:24 Ответить
Открою тебе тайну их задержали на россии и сответствено новость первыми преподнесли именно раша сми так во превих ето их страна. Во вторих раша сми тоже говорят правду особенно если ета правда им выгодна.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:47 Ответить
ну, во первых, правдооткрыватель, я нигде не писал иначе. А во вторых, кэп, им действительно выгодно озвучивать, то что им выгодно, и они не будут озвучивать то что им не выгодно.
показать весь комментарий
20.08.2020 12:01 Ответить
Кстати, придумал кличку - СраЛей(Бакланов)(сразу типо лейтенант, кста, номер его скиньте - позвоню)
пользуйтесь(я - Вольнов, хи-хи)
показать весь комментарий
20.08.2020 10:57 Ответить
"Байдала известен как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед"Источник: https://censor.net/n3214867

Ватники палятся жестко В любой стране силовики "враждуют" между собой, ЦРУ и НАБ, ФСБ и ГРУ. И почему то только в Украине, по версии ФСБ, может быть одновременно агент СБУ и ГУР
показать весь комментарий
20.08.2020 10:58 Ответить
Брати Грімм нервово палять у сторонці
показать весь комментарий
20.08.2020 10:58 Ответить
Хорошая тема. Предлагать бывшим наемникам отлавливать своих руководителей и за вознаграждение привозить на суд. По меньше бы изменников в наших рядах.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:00 Ответить
ФСБ РФ повідомляє про затримання семи громадян Росії: нібито намагалися вивезти в Україну одного з ватажків найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 2445
показать весь комментарий
20.08.2020 11:03 Ответить
Кого здадуть наступного?
Яроша?
показать весь комментарий
20.08.2020 11:03 Ответить
Павла Зіброва
показать весь комментарий
20.08.2020 11:24 Ответить
Іво Бобула?
показать весь комментарий
20.08.2020 11:25 Ответить
Білик
показать весь комментарий
20.08.2020 11:27 Ответить
Так Ярош уже сам сдался за деньги. Кому он нах. сейчас нужен.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:56 Ответить
Да ну бред, платить 200 тыс. зелени за вывоз непонятно кого в обменный фонд.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:04 Ответить
Лучше б написали как там з "Полтавським терористом".
показать весь комментарий
20.08.2020 11:27 Ответить
АнаЛизаторов валом..))
Що дріжжі в вигрібну яму кинути..))
показать весь комментарий
20.08.2020 11:11 Ответить
https://www.facebook.com/pumamgo?__cft__[0]=AZXhAOZm6MzwTNc2EK2HQyxv8XWKDAsaqtfLPve1ZEoDXRsCmfvCp7CNOXRjdyjWXbsWi2ppm-zgfqU9eW9xjg5kx_1KHfJTBQjXalqwrNNeWDjCER73f_DWJueUu2tXLC9GBtLYifdrNbUtNqwBYokL&__tn__=-UC%2CP-R Назар Приходько

https://www.facebook.com/pumamgo/posts/3390638417646207?__cft__[0]=AZXhAOZm6MzwTNc2EK2HQyxv8XWKDAsaqtfLPve1ZEoDXRsCmfvCp7CNOXRjdyjWXbsWi2ppm-zgfqU9eW9xjg5kx_1KHfJTBQjXalqwrNNeWDjCER73f_DWJueUu2tXLC9GBtLYifdrNbUtNqwBYokL&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

ФСБ затримала СІМОХ людей, яких вони називають агентами Українських спецслужб, при спробі "викрадення одного з лідерів бойовиків ОРДЛО".

Серед затриманих: Макаров Т. Б., Міщенко М. С., Капкаєва О. Д., Кормич А. М., Пизін М. Ю., Мороз Є. А та Долгов В. В.

Організаторами "викрадення" називають Андрія Байдалу та Ігора Міщенка.

А тепер УВАГА! Андрій Байдала, це саме той офіцер ГУР, який зараз десь там в СІЗО СБУ і якого підозрюють в "організації незаконного кримінального угруповування"...

Хтось. Мені. Може. Посянити. Що. Бл.дь. Відбувається взагалі? Хто-небудь. Будь ласка...

Я не знаю, що ще додати окрім "треба розбиратися" і "це піз.єц якийсь"... Ви розумієте, що цю групу, якщо це дійсно наші люди - теж могли "злити"...? Я в шоці... В шоці...

https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13

Hellis

@13Hellis_13

·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1296350878232961024 32 мин

В ответ
https://twitter.com/svecha62 @svecha62

если правда, то значит Москве уже слита вся агентурная сеть. За такое надо тихо пулю в лоб тому, кто это сделал. Уверена, СБУ знают, кто.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:11 Ответить
Байдала в СИЗО ??? Интересный факт.Но обьяснимый.Не так давно идин ЗК из Черниговской СИЗО выманил з карточек людей 150 тыс.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:36 Ответить
это цена мира, господа..., мира, которого в глазах путина увидел (или ему померещилось) наш типо президент..., бесплатный сыр бывает только в мышеловке..., хочешь мира - надо что-то предложить взамен, например, агентурную сеть своей страны или секретные операции своей страны...
показать весь комментарий
20.08.2020 11:12 Ответить
Ну если ФСБ так старается на версию Бутусова, то скорее всего этот сценарий придумали они сами.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:17 Ответить
так. а визитку нашли?
показать весь комментарий
20.08.2020 11:19 Ответить
шой-то зачастили грушники и сбушники с остальными немощными структурами Украины в прессе - то об*срутся, то обгадятся, то чего-то не исполнят...
показать весь комментарий
20.08.2020 11:20 Ответить
И этих заложили.. Провал за провалом.. Что то не так в "консерватории"...
показать весь комментарий
20.08.2020 11:20 Ответить
Хто дав команду ДБР і СБУ знімати з радіолокаторів клістрони у трьох українських зенітних бригадах десь місяць тому? От він і є одним з московських кротів у вищих ешелонах української влади. Зніміть шкуру з нього і він здасть всіх інших.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:23 Ответить
Так ось звідки вираз "Дєржитє мєня сємєро!"
показать весь комментарий
20.08.2020 11:29 Ответить
надо срочно поднять рейтинг филиалу фсб
показать весь комментарий
20.08.2020 11:32 Ответить
Может ещё раз тему "мальчика в трусиках" обсудить.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:37 Ответить
Тварь зеленая всех здала за "мир" в глазах путина
показать весь комментарий
20.08.2020 11:45 Ответить
зовсим кепськи справи у фсб. якщо таке лайно видають за перемогу.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:46 Ответить
Зовсім кепські справи будуть якщо Навальний виживе. Боширова і Петрова наступного разу примусять якість "новачка" на собі перевіряти.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:58 Ответить
ФСБэ Рассии сча всей стране плохо. Пукин в бункере. У всех кредиты, Задолженности по зарплате, у всех семьи, их надо кормить. Дайте ребятам хоть немного заработать на сырце!..... пока Ураина пошлину не ввела.
показать весь комментарий
20.08.2020 12:02 Ответить
готовят благодарочку ОПУистам на Банковой за слитых вагнеровцев ...
показать весь комментарий
20.08.2020 12:04 Ответить
В ГУР нет внештатников, да и в СБУ их по моему ещё при наливайченко отменили
показать весь комментарий
20.08.2020 12:14 Ответить
Ну прям горжусь Украинскими спецами,то они вагнеровцев в бульбашню притащили,теперь главарей дыровских похищают,то в крыму шороху наводять,какие молодцы не поймали зато кипиш какой,бойтесь кацапы мы скоро и вашего путьку сопрем,а главное что его к нам привезут сами же его охранники с любовницей.Горд за наших разведчиков и это неделю как нового начальника назначили а какой прорыв
показать весь комментарий
20.08.2020 12:44 Ответить
Я лично верю Бутусову. Теперь все знают откуда провалы пошли.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:31 Ответить
Очередной слив от агента Козыря (Ермака)! Путин его уже представил к награде!
показать весь комментарий
20.08.2020 14:00 Ответить
не уволенные кроты-предатели от потужного папередника сдали всю операцию.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:22 Ответить
юрко, що за мара, який "папєрєднік"?
показать весь комментарий
20.08.2020 16:36 Ответить
не у меня, а у тебя мара. написано же, от потужного папередника.
показать весь комментарий
20.08.2020 17:17 Ответить
А може , ну їх всіх на куй і 24-ого або всіх під суд, або - на палю.
П.С. Як на мене, на палю - краще.
показать весь комментарий
20.08.2020 16:35 Ответить
Зрадники здали всю агентурну сітку в московії, яка напрацьована десятиліттями. Кого ви навибирали зебли? Цим людям загрожує смерть, їх сім*ї в небезпеці. Ви цього бажали?
показать весь комментарий
20.08.2020 16:46 Ответить
Якого саме, їх багато було?
показать весь комментарий
20.08.2020 17:34 Ответить
может быть, операция с ру - прикрытие предыдущей "зрады" с вербовкой вагнеровцев
показать весь комментарий
20.08.2020 23:42 Ответить
 
 