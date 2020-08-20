ФСБ РФ сообщает о задержании семи граждан России: якобы пытались вывезти в Украину одного из главарей наемников РФ на Донбассе. ВИДЕО

ФСБ РФ сообщает о задержании семи граждан РФ, которые якобы сотрудничали с украинскими спецслужбами и якобы попытались вывезти с территории РФ в Украину одного из главарей наемников РФ на Донбассе.

В Центре общественных связей ФСБ "Интерфаксу" не уточнили, кого именно планировали вывезти, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, якобы непосредственно при попытке организации вывоза задержаны граждане России - Т.Макаров, М.Мищенко, О.Капкаева, А.Кормич, М.Пызин, Е.Мороз, В.Долгов. Организатором и координатором похищения, по данным ФСБ, якобы выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

"Байдала известен как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед", - заявили в ФСБ РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ сообщает о задержании украинского воина-добровольца в оккупированном Крыму

По данным ФСБ, Байдала и Мищенко якобы пообещали группе Макарова денежное вознаграждение в размере $200 тысяч и якобы выплатили аванс - $50 тысяч. При этом, отмечают там, якобы Байдала дистанционно руководил обеими группами в режиме реального времени. Организатором канала перемещения якобы являлся гражданин России Мороз.

Представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека.

По ее словам, якобы 30 июля под обманным предлогом приобретения недвижимости потерпевшего задержанные проследовали с ним в Московскую область, где в автомобиле якобы ударили электрошокером, однако потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль.

Всем задержанным предъявлено обвинение, они содержатся под стражей.