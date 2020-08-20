ФСБ РФ сообщает о задержании семи граждан России: якобы пытались вывезти в Украину одного из главарей наемников РФ на Донбассе. ВИДЕО
ФСБ РФ сообщает о задержании семи граждан РФ, которые якобы сотрудничали с украинскими спецслужбами и якобы попытались вывезти с территории РФ в Украину одного из главарей наемников РФ на Донбассе.
В Центре общественных связей ФСБ "Интерфаксу" не уточнили, кого именно планировали вывезти, передает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, якобы непосредственно при попытке организации вывоза задержаны граждане России - Т.Макаров, М.Мищенко, О.Капкаева, А.Кормич, М.Пызин, Е.Мороз, В.Долгов. Организатором и координатором похищения, по данным ФСБ, якобы выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.
"Байдала известен как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед", - заявили в ФСБ РФ.
По данным ФСБ, Байдала и Мищенко якобы пообещали группе Макарова денежное вознаграждение в размере $200 тысяч и якобы выплатили аванс - $50 тысяч. При этом, отмечают там, якобы Байдала дистанционно руководил обеими группами в режиме реального времени. Организатором канала перемещения якобы являлся гражданин России Мороз.
Представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека.
По ее словам, якобы 30 июля под обманным предлогом приобретения недвижимости потерпевшего задержанные проследовали с ним в Московскую область, где в автомобиле якобы ударили электрошокером, однако потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль.
Всем задержанным предъявлено обвинение, они содержатся под стражей.
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Собственно, они и не прекращали - всё по плану, это мы каждый раз ловимся, как в первый.
https://france.mfa.gov.ua/news/32454-verkhovna-rada-ukrajini-viznala-dnr-i-lnr-teroristichnimi-organizacijami-a-rosiju-agresorom
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
не думаю
зад горит
обосрался - не убит
но нечайно
ФСБ,
"чай" предложит
да, тебе
и вот так, мой "друг"
загремит один из двух
а потом, угу,
ты клиент до СБУ
(напяливает патриотический костюм, гордится подвигами Елдака и Бакланова)
пользуйтесь(я - Вольнов, хи-хи)
Ватники палятся жестко В любой стране силовики "враждуют" между собой, ЦРУ и НАБ, ФСБ и ГРУ. И почему то только в Украине, по версии ФСБ, может быть одновременно агент СБУ и ГУР
Яроша?
Що дріжжі в вигрібну яму кинути..))
https://www.facebook.com/pumamgo/posts/3390638417646207?__cft__[0]=AZXhAOZm6MzwTNc2EK2HQyxv8XWKDAsaqtfLPve1ZEoDXRsCmfvCp7CNOXRjdyjWXbsWi2ppm-zgfqU9eW9xjg5kx_1KHfJTBQjXalqwrNNeWDjCER73f_DWJueUu2tXLC9GBtLYifdrNbUtNqwBYokL&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
ФСБ затримала СІМОХ людей, яких вони називають агентами Українських спецслужб, при спробі "викрадення одного з лідерів бойовиків ОРДЛО".
Серед затриманих: Макаров Т. Б., Міщенко М. С., Капкаєва О. Д., Кормич А. М., Пизін М. Ю., Мороз Є. А та Долгов В. В.
Організаторами "викрадення" називають Андрія Байдалу та Ігора Міщенка.
А тепер УВАГА! Андрій Байдала, це саме той офіцер ГУР, який зараз десь там в СІЗО СБУ і якого підозрюють в "організації незаконного кримінального угруповування"...
Хтось. Мені. Може. Посянити. Що. Бл.дь. Відбувається взагалі? Хто-небудь. Будь ласка...
Я не знаю, що ще додати окрім "треба розбиратися" і "це піз.єц якийсь"... Ви розумієте, що цю групу, якщо це дійсно наші люди - теж могли "злити"...? Я в шоці... В шоці...
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13
Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1296350878232961024 32 мин
В ответ
https://twitter.com/svecha62 @svecha62
если правда, то значит Москве уже слита вся агентурная сеть. За такое надо тихо пулю в лоб тому, кто это сделал. Уверена, СБУ знают, кто.
П.С. Як на мене, на палю - краще.