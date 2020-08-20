$42 тыс. прислали более 1000 человек на восстановление моего сожженного дома. Заказчики преступления не достигли ни одной из своих целей, - Шабунин. ВИДЕО
Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин поблагодарил неравнодушных людей, которые откликнулись на просьбу о помощи в ремонте его сгоревшего дома.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"$42 000 прислали более 1000 человек на восстановление моего сожженного дома. Самое большое пожертвование - 00, наименьшее - 20 грн. Я благодарю каждого, кто поддержал мою семью. После уплаты налогов - остается 000. Восстановление дома будет стоить 000. Поскольку крышу все равно нужно перестраивать - подниму ее на три газоблока и устрою там мансарду (за собственные средства - тогда, когда буду иметь их на это). Заказчики преступления не достигли ни одной из своих целей. Так, им удалось доставить нам серьезные проблемы. Но пройдя через три недели самой низкой комы жены (8 лет назад), что-то материальное (даже дом) для нашей семьи не является смертельным", - заявил Шабунин.
"Поддержка людей, которые стали в этой проблеме рядом с нами, мотивирует работать еще больше, еще эффективнее. Поэтому, если заказчики хотели меня выбить, то достигли противоположного. Ваша щедрость доказывает, что такие нападения не имеют никакого смысла. Убытки будут покрыты, а виновные - наказаны (раньше или позже). ... Друзья, спасибо за вашу поддержку и за то, что вы рядом. Это очень ценно", - резюмировал он.
Напомним, 23 июля глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.
В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.
Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.
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Персональная.
котрі,звичайно,потім віддячують батечку сторицею....
Изучили отчет НАБУ за перве полугодие 2020 года
Оказывается, Сытник достиг «беспрецедентные экономические результаты»
1,5 млрд гривен, говорится в отчете, возвращено в бюджет.
На самом деле не так
753 миллионов гривен - это «добровольная компенсация госпредприятиям»
687 миллионов гривен - «предупреждено разворовывание». То есть каким-то образом детективы НАБУ опередили бюджетные потери.
А вот 400 тысяч гривен - компенсировано госпредприятию Бердянский филиал Администрации морских портов в результате исковой работы НАБУ.
Здесь важно отметить, что за полгода НАБУ открыло 406 уголовных производств. Из них направлено в суд лишь восемь
Коллеги отмечают (https://t.me/ze_landia/695), что судебных решений нет, а реальный экономический эффект посчитать невозможно. Он то ли 1,5 млрд, то ли 400 тысяч.
При этом расходы на НАБУ в 2020 году составляют миллиард гривен.
#Сытник #НАБУ
- Уж дома нет, - сказал Васисуалий, продолжая дрожать, - сгорел до основанья!Пожар, пожар погнал меня сюда. Спасти успел я только одеяло и книгу спас любимую притом. Но раз вы так со мной жестокосерды, уйду я прочь и прокляну притом.
Васисуалий, горестно шатаясь, пошел к выходу. Но Варвара с мужем удержали его. Они просили прощения, говорили, что не разобрали сразу, в чем дело, и вообще захлопотали. На свет были извлечены новый пиджачный костюм Птибурдукова, белье и ботинки.
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тебя я презираю.....
к Птибрудкову ты уходишь от меня....
Последним из дому, который уже наполнился самоварным дымом с прожилками огня, выскочил Лоханкин, прикрываясь белым одеялом. Он изо всех сил кричал « Пожар! Пожар!», хотя никого не смог удивить этой новостью. Все жильцы «Вороньей слободки» были в сборе. Пьяный Пряхин сидел на своем сундучке с коваными углами. Он бессмысленно глядел на мерцающие окна, приговаривая: «Как пожелаем, так и сделаем! » Гигиенишвили брезгливо нюхал свои руки, которые отдавали керосином, и каждый раз после этого вытирал их о штаны. Первая огненная пружина вырвалась из форточки и, роняя искры, развернулась под деревянным карнизом. Лопнуло и со звоном вывалилось первое стекло. Ничья бабушка страшно завыла..
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Страховку оформил??
Дом накрыт железом, загорелось изнутри, потушили сразу там пожарка в километре от его дома. Вызвали пожарных родители. Странный поджог крыши изнутри дома с наличием жильцов. Мне кажется по итогу поджигатели полностью достигли своих целей!