$42 тыс. прислали более 1000 человек на восстановление моего сожженного дома. Заказчики преступления не достигли ни одной из своих целей, - Шабунин. ВИДЕО

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин поблагодарил неравнодушных людей, которые откликнулись на просьбу о помощи в ремонте его сгоревшего дома.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"$42 000 прислали более 1000 человек на восстановление моего сожженного дома. Самое большое пожертвование - 00, наименьшее - 20 грн. Я благодарю каждого, кто поддержал мою семью. После уплаты налогов - остается 000. Восстановление дома будет стоить 000. Поскольку крышу все равно нужно перестраивать - подниму ее на три газоблока и устрою там мансарду (за собственные средства - тогда, когда буду иметь их на это). Заказчики преступления не достигли ни одной из своих целей. Так, им удалось доставить нам серьезные проблемы. Но пройдя через три недели самой низкой комы жены (8 лет назад), что-то материальное (даже дом) для нашей семьи не является смертельным", - заявил Шабунин.

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"Поддержка людей, которые стали в этой проблеме рядом с нами, мотивирует работать еще больше, еще эффективнее. Поэтому, если заказчики хотели меня выбить, то достигли противоположного. Ваша щедрость доказывает, что такие нападения не имеют никакого смысла. Убытки будут покрыты, а виновные - наказаны (раньше или позже). ... Друзья, спасибо за вашу поддержку и за то, что вы рядом. Это очень ценно", - резюмировал он.





Напомним, 23 июля глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.