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$42 тыс. прислали более 1000 человек на восстановление моего сожженного дома. Заказчики преступления не достигли ни одной из своих целей, - Шабунин. ВИДЕО

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин поблагодарил неравнодушных людей, которые откликнулись на просьбу о помощи в ремонте его сгоревшего дома.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"$42 000 прислали более 1000 человек на восстановление моего сожженного дома. Самое большое пожертвование - 00, наименьшее - 20 грн. Я благодарю каждого, кто поддержал мою семью. После уплаты налогов - остается 000. Восстановление дома будет стоить 000. Поскольку крышу все равно нужно перестраивать - подниму ее на три газоблока и устрою там мансарду (за собственные средства - тогда, когда буду иметь их на это). Заказчики преступления не достигли ни одной из своих целей. Так, им удалось доставить нам серьезные проблемы. Но пройдя через три недели самой низкой комы жены (8 лет назад), что-то материальное (даже дом) для нашей семьи не является смертельным", - заявил Шабунин.

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"Поддержка людей, которые стали в этой проблеме рядом с нами, мотивирует работать еще больше, еще эффективнее. Поэтому, если заказчики хотели меня выбить, то достигли противоположного. Ваша щедрость доказывает, что такие нападения не имеют никакого смысла. Убытки будут покрыты, а виновные - наказаны (раньше или позже). ... Друзья, спасибо за вашу поддержку и за то, что вы рядом. Это очень ценно", - резюмировал он.

$42 тыс. прислали более 1000 человек на восстановление моего сожженного дома. Заказчики преступления не достигли ни одной из своих целей, - Шабунин 01
$42 тыс. прислали более 1000 человек на восстановление моего сожженного дома. Заказчики преступления не достигли ни одной из своих целей, - Шабунин 02

Напомним, 23 июля глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.

Автор: 

пожар (5986) дома (289) Шабунин Виталий (541)


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Топ комментарии
+9
Еще один борцун за деньги без чести и совести.
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20.08.2020 11:20 Ответить
+6
т.е. этот клоун чешет лохам, что в Украине нашлось 1000 идиотов, которые закинули этой гниде по 50$ ? вопрос-с какого перепуга? за то, что он придумывал "повсеместную сплошную тотальную коррупцию", мифически с ней боролся как с ветряными мельницами, и за это получал 60 тыс в год. теперь на подсосе, и как раз когда коррупция расцвела буйным цветом!
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20.08.2020 11:33 Ответить
+5
Шабунин плохой - Поросенко луЧЧе .
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20.08.2020 11:31 Ответить
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Еще один борцун за деньги без чести и совести.
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20.08.2020 11:20 Ответить
помогли отмыть 42тыс грязного бабла от бородатой бабушки.
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20.08.2020 17:12 Ответить
😂
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20.08.2020 11:22 Ответить
Коррупционеры и борцы с коррупционерами живут не плохо. Для остальных есть Зеленский. Так победим...
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20.08.2020 11:22 Ответить
От, в Україні можуть «розводити» клієнтів!
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20.08.2020 11:22 Ответить
Неравнодушные украинцы.
$42 тыс. прислали более 1000 человек на восстановление моего сожженного дома. Заказчики преступления не достигли ни одной из своих целей, - Шабунин - Цензор.НЕТ 985
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20.08.2020 11:30 Ответить
Это не украинцы, это население территории рассеи. Эту херню из Украина.СРУ, служивый, можешь свернуть трубочкой и засунуть себе в причитающиеся ей место.
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20.08.2020 11:38 Ответить
И тебе.
Персональная.
$42 тис. надіслали понад 1000 осіб на відновлення мого спаленого будинку. Замовники злочину не досягли жодної зі своїх цілей, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7211
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20.08.2020 11:42 Ответить
Что служивый, словили на тупом фейке с Украина.СРУ и штырит? Сходи попей кофейку, тело, и попустит.

$42 тис. надіслали понад 1000 осіб на відновлення мого спаленого будинку. Замовники злочину не досягли жодної зі своїх цілей, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1869
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20.08.2020 11:56 Ответить
"И слёзы хлынули из глаз бывшего карманника."
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20.08.2020 11:30 Ответить
Шабунин плохой - Поросенко луЧЧе .
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20.08.2020 11:31 Ответить
Сорос тоже в числе помощников альтруистов?
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20.08.2020 11:31 Ответить
так,Сорос допомагає всім пташкам з свого гнізда..
котрі,звичайно,потім віддячують батечку сторицею....
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20.08.2020 11:32 Ответить
именно за это кацапы и ненавидят сороса
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20.08.2020 12:06 Ответить
Достает бабло из загашников!
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20.08.2020 11:31 Ответить
Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках, костюма было невозможно, - размышлял Остап. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения. (с)
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20.08.2020 11:32 Ответить
т.е. этот клоун чешет лохам, что в Украине нашлось 1000 идиотов, которые закинули этой гниде по 50$ ? вопрос-с какого перепуга? за то, что он придумывал "повсеместную сплошную тотальную коррупцию", мифически с ней боролся как с ветряными мельницами, и за это получал 60 тыс в год. теперь на подсосе, и как раз когда коррупция расцвела буйным цветом!
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20.08.2020 11:33 Ответить
Ну ты и злой, мог бы дать 1 доллар, ПОТЭРПАЕ ПАТРИОТ, НУ, ПРОСТО ПОТЕРПАЕ. Но с....... ка картошку не хочет копать.
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20.08.2020 12:16 Ответить
Соросята, [20.08.20 11:02]
Изучили отчет НАБУ за перве полугодие 2020 года

Оказывается, Сытник достиг «беспрецедентные экономические результаты»
1,5 млрд гривен, говорится в отчете, возвращено в бюджет.

На самом деле не так
753 миллионов гривен - это «добровольная компенсация госпредприятиям»
687 миллионов гривен - «предупреждено разворовывание». То есть каким-то образом детективы НАБУ опередили бюджетные потери.
А вот 400 тысяч гривен - компенсировано госпредприятию Бердянский филиал Администрации морских портов в результате исковой работы НАБУ.
Здесь важно отметить, что за полгода НАБУ открыло 406 уголовных производств. Из них направлено в суд лишь восемь


Коллеги отмечают (https://t.me/ze_landia/695), что судебных решений нет, а реальный экономический эффект посчитать невозможно. Он то ли 1,5 млрд, то ли 400 тысяч.
При этом расходы на НАБУ в 2020 году составляют миллиард гривен.
#Сытник #НАБУ
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20.08.2020 11:33 Ответить
Харош идея!!
- Уж дома нет, - сказал Васисуалий, продолжая дрожать, - сгорел до основанья!Пожар, пожар погнал меня сюда. Спасти успел я только одеяло и книгу спас любимую притом. Но раз вы так со мной жестокосерды, уйду я прочь и прокляну притом.

Васисуалий, горестно шатаясь, пошел к выходу. Но Варвара с мужем удержали его. Они просили прощения, говорили, что не разобрали сразу, в чем дело, и вообще захлопотали. На свет были извлечены новый пиджачный костюм Птибурдукова, белье и ботинки.

©
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20.08.2020 11:38 Ответить
волчица ты....
тебя я презираю.....
к Птибрудкову ты уходишь от меня....
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20.08.2020 12:04 Ответить
Истинному мыслителю даже короткое замыкание проводки приносит неплохой доход!
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20.08.2020 11:39 Ответить
Уверен, шабунин отсыпет на восстановление автомобиля "Схемам".
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20.08.2020 11:39 Ответить
Сколько лохов в очередной раз попалось Этот альбинос в десятки раз большие суммы западных грантов распилил через ФОПы и в карман положил.
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20.08.2020 11:47 Ответить
Фееричные лохи! У чувака официальный доход 1 200 000 грн. за 19 год и оно ходит с протянутой рукой, что бы починили крышу дома его родителей. Никакого поджога там не было. Живу с этим клоуном в одном селе.
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20.08.2020 11:48 Ответить
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20.08.2020 12:00 Ответить
Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.

Последним из дому, который уже наполнился самоварным дымом с прожилками огня, выскочил Лоханкин, прикрываясь белым одеялом. Он изо всех сил кричал « Пожар! Пожар!», хотя никого не смог удивить этой новостью. Все жильцы «Вороньей слободки» были в сборе. Пьяный Пряхин сидел на своем сундучке с коваными углами. Он бессмысленно глядел на мерцающие окна, приговаривая: «Как пожелаем, так и сделаем! » Гигиенишвили брезгливо нюхал свои руки, которые отдавали керосином, и каждый раз после этого вытирал их о штаны. Первая огненная пружина вырвалась из форточки и, роняя искры, развернулась под деревянным карнизом. Лопнуло и со звоном вывалилось первое стекло. Ничья бабушка страшно завыла..
©
Страховку оформил??
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20.08.2020 11:49 Ответить
Конечно оформил. Ему нужно мансарду было сделать а тут и страховка и бабло с лохов.
Дом накрыт железом, загорелось изнутри, потушили сразу там пожарка в километре от его дома. Вызвали пожарных родители. Странный поджог крыши изнутри дома с наличием жильцов. Мне кажется по итогу поджигатели полностью достигли своих целей!
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20.08.2020 12:02 Ответить
Куда писать номер карты приват банка шоб мне тоже денег подкинули? Я вижу тут на халяву можно прибарахлиться. Внукам конечно не хватит, но на икру с маслом в полне
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20.08.2020 11:54 Ответить
Тут только один выход, назваться Шабуниным, приклеить бородавку на шнобак и собирать деньги на ремонт разлома.
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20.08.2020 12:07 Ответить
Неплохой способ легализации доходов.
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20.08.2020 12:24 Ответить
тоже сомневаюсь что єтот псевдоборец с коррупцией по вызову мог найти 1000 настолько щедрых лохов. Люди с деньгами с большей вероятностью имеют мозги, чем не имеют. Скорее всего либо легализовал бабло от очередного заказчика, либо отмывает взятки
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20.08.2020 12:28 Ответить
Сам спалил, сам собрал. Зелохи жадные.
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20.08.2020 13:08 Ответить
 
 