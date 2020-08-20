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Верующие УПЦ МП в разгар пандемии начали масштабный крестный ход в Почаевскую Лавру. ВИДЕО

Тысячи верующих УПЦ Московского патриархата начали масштабный крестный ход из Каменца-Подольского в Почаевскую Лавру на Тернопольщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Vdalo.info.

Паломники решили продолжить традицию, которой уже более 200 лет, несмотря на рекорд по заражениям коронавирусом в Украине и введенные карантинные ограничения.

Как пишет издание, шествие началось от кафедрального собора Каменца-Подольского, что в Хмельницкой области. Паломники планируют пройти 210 км. Отмечается, что среди участников крестного хода есть взрослые с детьми, а также пожилые люди. Люди взяли с собой палатки и карематы. Спать планируют под открытым небом.

Видео шествия также обнародовано на Facebook-странице Pavlovsky News. На кадрах видно, что поток паломников растянулся чуть ли не на километр, люди идут очень близко друг от друга, полностью игнорируя правило о социальной дистанции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине рекордные 2 134 новых случая COVID-19 за сутки. 40 человек умерли, - Степанов

Автор: 

Каменец-Подольский (76) карантин (16729) Почаев (55) УПЦ МП (1569) шествие (129) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+46
Верующие УПЦ МП в разгар пандемии начали масштабный крестный ход в Почаевскую Лавру - Цензор.НЕТ 2242
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20.08.2020 12:25 Ответить
+36
Це лише в Криму можна українську церкву забрати, а в Україні кацапський поцріархат чипати не можна ні в якому разі, бо пукін нападзьот! після того, як в їхніх церквах переховувалися іхтамнєти, ту заразу взагалі треба було оголосити терористичною організацією!
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20.08.2020 12:30 Ответить
+24
Отаке, страна рушится, армия гордится тем что не отвечает на обстрелы врага, а в Святынях наших гундяевский сатанат...
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20.08.2020 12:26 Ответить
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А яка мета цієї ходи ?
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21.08.2020 07:29 Ответить
Випробування китайських гумових сланців на витривалість.
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21.08.2020 08:22 Ответить
Тут же присутній дуалізм,
Відомий з часів Плінія.
Бог є Любов. Єсть фанатизм.
Є Віра. Єсть релігія.
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21.08.2020 09:07 Ответить
желаю, желаю.... ну вы поняли. только эти клоуны перезаражают других.
ну, на все воля Зевса, или как там это мифическое ссущество то?
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21.08.2020 09:22 Ответить
Операція "Самоліквідація".
Цей вірус очищає людство від дурнів.
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21.08.2020 09:32 Ответить
П'ята колона "руцкава міра" в Україні розносить коронавірус - "місіонери"... на завданні.

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MzUyNzUyMDQ5NDQ5MzU5XzM1MzQ5MDY0MjcwODgzMw%3D%3D&av=0
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21.08.2020 12:24 Ответить
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