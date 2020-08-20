Верующие УПЦ МП в разгар пандемии начали масштабный крестный ход в Почаевскую Лавру. ВИДЕО

Тысячи верующих УПЦ Московского патриархата начали масштабный крестный ход из Каменца-Подольского в Почаевскую Лавру на Тернопольщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Vdalo.info.

Паломники решили продолжить традицию, которой уже более 200 лет, несмотря на рекорд по заражениям коронавирусом в Украине и введенные карантинные ограничения.

Как пишет издание, шествие началось от кафедрального собора Каменца-Подольского, что в Хмельницкой области. Паломники планируют пройти 210 км. Отмечается, что среди участников крестного хода есть взрослые с детьми, а также пожилые люди. Люди взяли с собой палатки и карематы. Спать планируют под открытым небом.

Видео шествия также обнародовано на Facebook-странице Pavlovsky News. На кадрах видно, что поток паломников растянулся чуть ли не на километр, люди идут очень близко друг от друга, полностью игнорируя правило о социальной дистанции.

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