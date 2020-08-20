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Новости Видео Агрессия России против Украины
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С начала суток на Донбассе зафиксирована одна провокация со стороны наемников РФ, - Минобороны. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска с начала суток не открывали огонь по позициям украинских воинов, однако зафиксирована одна вражеская провокация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток до полудня на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы.

В то же время, на Донецком направлении около 10 часов утра противник пытался спровоцировать защитников Авдеевки, применив пулемет большого калибра.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины на это нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ оружие в ответ не использовали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой.

"Наши военнослужащие наблюдают за противником, и в случае угрозы собственной жизни или здоровью готовы дать ему отпор", - подытожили в Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь и ранений нет, - штаб ОС

Автор: 

Минобороны (9321) Донбасс (26956) перемирие (1603)


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Топ комментарии
+12
В какие времена, в какой стране Мира, армия защищая свою Земля гордилась тем, что не отвечает на обстрелы врага? Какой то ипанариум...
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20.08.2020 13:04
+4
Отаке воно зелене перемир"я !!))
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20.08.2020 13:09
+4
Тоесть ОБСТРЕЛОВ НЕБЫЛО но около 10 часов утра противник пытался спровоцировать защитников Авдеевки, применив пулемет большого калибра
Раньше у нас была не война а агрессия, а теперь еще у нас еще и не обстрелы а попытки спровоцировать?
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20.08.2020 13:28
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В какие времена, в какой стране Мира, армия защищая свою Земля гордилась тем, что не отвечает на обстрелы врага? Какой то ипанариум...
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20.08.2020 13:04 Ответить
"Завоевания украинцев, на протяжении столетий, губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также, отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов общества, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостийность», и живут, то под Литвой, то под Польшей, под Австрией, под Россией, составляя очень ценную часть населения этих держав. Необходимо помнить особенности характера украинцев, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
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20.08.2020 13:14 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!
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20.08.2020 13:05 Ответить
Хочуть спаскудити відпочинок нашому Лідеру, негідники!

С начала суток на Донбассе зафиксирована одна провокация со стороны наемников РФ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2578
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20.08.2020 13:08 Ответить
Ляпіс Трубецкой та ляпсус зеленодристий
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20.08.2020 13:10 Ответить
Брутто і нетто...
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20.08.2020 13:11 Ответить
Та й хей з ними. З обома.
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20.08.2020 13:33 Ответить
Отаке воно зелене перемир"я !!))
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20.08.2020 13:09 Ответить
Провокація...
Голу сраку в бінокль показали?
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20.08.2020 13:12 Ответить
Будуть тягнути це т.з. перемир'я до нормандської зустрічі, де віслюк остаточно здасть інтереси держави.
А макаки тим часом відкрито укріплюють свої ВОПи та ведуть розвідку (мабуть, готуються до дуже потужного миролюбного миру)..
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20.08.2020 13:12 Ответить
Как это вяжется:
Российско-оккупационные войска с начала суток не открывали огонь по позициям украинских воинов,
и
на Донецком направлении около 10 часов утра противник пытался спровоцировать защитников Авдеевки, применив пулемет большого калибра.

Они размахивали пулемётом большого калибра, или подбрасывали его вверх???
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20.08.2020 13:16 Ответить
Від початку доби на Донбасі зафіксована одна провокація з боку найманців РФ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2454
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20.08.2020 13:35 Ответить
Єдине досягення зЕвлади, це власний словник, який дозволяє вигороджувати кацапів.
Повстанцы- кацапські військові та сепарня.

Постреливания, провокационный огонь- обстріл, зрив мирних домовленостей.
Та сторона- росія, території окуповані росією.
...
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20.08.2020 13:21 Ответить
главное - не поддаваться на провокации
у нас - мирная акция
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20.08.2020 13:21 Ответить
...а, так это несистемно ...расходимся
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20.08.2020 13:23 Ответить
Тоесть ОБСТРЕЛОВ НЕБЫЛО но около 10 часов утра противник пытался спровоцировать защитников Авдеевки, применив пулемет большого калибра
Раньше у нас была не война а агрессия, а теперь еще у нас еще и не обстрелы а попытки спровоцировать?
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20.08.2020 13:28 Ответить
И кто после етого будет доверять етой армии? А что если тоже взять пулемет большого калибра и расстрелять ВР и сказать что ето был не обстрел а попытка провокации?
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20.08.2020 13:31 Ответить
То, когда:
ОБСЕ = 200 нарушений (плавно превращаются)
ОбъединенныеСилы = 3 не системных обстрела (плавно превращаются)
МинОбороны = 1 провокация (плавно превращаются)
ОфисПрезидента = Перемирие продолжается!!!
Ловкость рук и никакого мошенничества!
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20.08.2020 13:50 Ответить
 
 