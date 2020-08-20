С начала суток на Донбассе зафиксирована одна провокация со стороны наемников РФ, - Минобороны. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска с начала суток не открывали огонь по позициям украинских воинов, однако зафиксирована одна вражеская провокация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток до полудня на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы.

В то же время, на Донецком направлении около 10 часов утра противник пытался спровоцировать защитников Авдеевки, применив пулемет большого калибра.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины на это нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ оружие в ответ не использовали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой.

"Наши военнослужащие наблюдают за противником, и в случае угрозы собственной жизни или здоровью готовы дать ему отпор", - подытожили в Минобороны.

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