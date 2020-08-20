С начала суток на Донбассе зафиксирована одна провокация со стороны наемников РФ, - Минобороны. ВИДЕО
Российско-оккупационные войска с начала суток не открывали огонь по позициям украинских воинов, однако зафиксирована одна вражеская провокация.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
С начала текущих суток до полудня на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы.
В то же время, на Донецком направлении около 10 часов утра противник пытался спровоцировать защитников Авдеевки, применив пулемет большого калибра.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины на это нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ оружие в ответ не использовали.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой.
"Наши военнослужащие наблюдают за противником, и в случае угрозы собственной жизни или здоровью готовы дать ему отпор", - подытожили в Минобороны.
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!
Голу сраку в бінокль показали?
А макаки тим часом відкрито укріплюють свої ВОПи та ведуть розвідку (мабуть, готуються до дуже потужного миролюбного миру)..
Российско-оккупационные войска с начала суток не открывали огонь по позициям украинских воинов,
и
на Донецком направлении около 10 часов утра противник пытался спровоцировать защитников Авдеевки, применив пулемет большого калибра.
Они размахивали пулемётом большого калибра, или подбрасывали его вверх???
Повстанцы- кацапські військові та сепарня.
Постреливания, провокационный огонь- обстріл, зрив мирних домовленостей.
Та сторона- росія, території окуповані росією.
...
у нас - мирная акция
Раньше у нас была не война а агрессия, а теперь еще у нас еще и не обстрелы а попытки спровоцировать?
ОБСЕ = 200 нарушений (плавно превращаются)
ОбъединенныеСилы = 3 не системных обстрела (плавно превращаются)
МинОбороны = 1 провокация (плавно превращаются)
ОфисПрезидента = Перемирие продолжается!!!
Ловкость рук и никакого мошенничества!