Проект "Без цензуры": "Русская весна" возвращается. Как Штепа и обменянный сепаратист Коваленко идут на местные выборы. ВИДЕО
Как пророссийские фрики с триумфом идут на местные выборы - об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
Как вы и просили, начинаем рассказывать самое интересное о местных выборах, которые состоятся этой осенью. И сегодня наши герои - Неля Штепа, экс-мэр Славянска, которая просила Путина ввести войска, и ватник-провокатор Эдуард Коваленко, который с 2004 года занимался поисками нацистов в Киеве.
В это трудно поверить, но эти люди правда идут на местные выборы! Ненаказанное зло, которого шарахается даже сама Россия, теперь рассказывает, как надо восстанавливать мир, бороться за честные выборы, да еще и проводит акции под Офисом президента. Абсурд? Еще какой!
Итак, вспоминаем: как Неля Штепа звала на псевдореферендум, с которого началась война? Знаете ли вы о таком феерическом персонаже, как Эдуард Коваленко из Геническа? Как эти люди живут сейчас (спойлер - вполне неплохо) и почему из-за их активности действительно нужно беспокоиться?
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Напомним, Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов, якобы в плену ее били, а интервью для российских изданий якобы предоставляла "под дулом автомата".
20 января 2020 года экс-мер Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.
Журналист Денис Казанский сообщил, что во время последнего обмена пленными, 29 декабря 2019 года, Россия помимо террористов и убийц включила в список одного из бывших лидеров националистической организации УНА-УНСО Эдуарда Коваленко.
"Эдуард Коваленко был ряженым провокатором и специально нанятым актером, который изображал максимально упоротого нациста. Ещё в 2004 году его нанимал Медведчук, чтобы дискредитировать Ющенко (Коваленко притворялся его сторонником). А теперь тот же Медведчук вероятно и добился его включения в списки на обмен", - отметил Казанский.
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И предательницу Штепу допускают к выборам., такой пи..ц может быть только в УКраине, коррумпироваными правоохранительными органами и судами продажными...прогнившими!
Штепа закликає провести референдум про довіру владі, федералізацію в складі України чи Росії. Мер Слов'янська просить путіна увійти в місто. ------- https://lb.ua/society/2014/04/27/264549_shtepa.html
Разве вы не помните ее слова в суде журналистам: "Я еще вернусь"?
Разве Макарыч сейчас не главный переговорщик по сдаче Украины?
Вы что же, за были, что Неля, как и Макарыч - номенклатура КПСС?
Тогда у вас, ЗЕбобики, память, как у рыбки гуппи.
Какая же я была дура, прости Господи.
Не надо мешать одномун ароТу, не надо.
значит работают не в интересах страны СБУ, прокуратура,суды- бесхребетные, продажные и недееспособные. Насчет действующей власти СЛАБая, продажная, а должны быть жесткие в национальных интересах страны, за что проголосовал народ то и имеем!
Пшонка готовит плацдарм для возвращения в Запорожскую область, где находился его базовый избирательный округ. Где его сын был избран по округу №81 в Запорожской области.
На данный момент Артем Пшонка официально https://gordonua.com/news/politics/mvd-obyavilo-v-rozysk-syna-eks-genprokurora-pshonki-90021.html находится в розыске .
Несмотря на это вернуться в политику экс-регионал готовится через своих бывших помощников, которые представляют партию "Оппозиционный блок" в городе Запорожье. При этом в его кампании используется яркая пророссийская повестка.
Журналисты также отметили, что один из бывших помощников Пшонки сейчас https://hromadske.ua/ru/posts/eks-pomoshnik-pshonki-rabotaet-sovetnikom-zamestitelya-glavy-ofisa-prezidenta-radio-svoboda является советником заместителя главы Офиса Президента.
Как отмечается в материале, такого рода повестка "грозит подорвать область изнутри, ведь Запорожская область единственная из восточных регионов Украины https://timenews.in.ua/425190/yaichnoe-voskresene-v-zaporozhe-kak-eto-bylo смогла противостоять созданию ЗНР и избежала участи Донбасса".
https://apostrophe.ua/news/politics/government/2020-08-20/smi-rasskazali-kak-artem-pshonka-gotovit-platsdarm-dlya-vozvrascheniya-v-ukrainu/207045