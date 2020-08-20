Проект "Без цензуры": "Русская весна" возвращается. Как Штепа и обменянный сепаратист Коваленко идут на местные выборы. ВИДЕО

Как пророссийские фрики с триумфом идут на местные выборы - об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Как вы и просили, начинаем рассказывать самое интересное о местных выборах, которые состоятся этой осенью. И сегодня наши герои - Неля Штепа, экс-мэр Славянска, которая просила Путина ввести войска, и ватник-провокатор Эдуард Коваленко, который с 2004 года занимался поисками нацистов в Киеве.

В это трудно поверить, но эти люди правда идут на местные выборы! Ненаказанное зло, которого шарахается даже сама Россия, теперь рассказывает, как надо восстанавливать мир, бороться за честные выборы, да еще и проводит акции под Офисом президента. Абсурд? Еще какой!

Итак, вспоминаем: как Неля Штепа звала на псевдореферендум, с которого началась война? Знаете ли вы о таком феерическом персонаже, как Эдуард Коваленко из Геническа? Как эти люди живут сейчас (спойлер - вполне неплохо) и почему из-за их активности действительно нужно беспокоиться?

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Напомним, Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов, якобы в плену ее били, а интервью для российских изданий якобы предоставляла "под дулом автомата".

20 января 2020 года экс-мер Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Журналист Денис Казанский сообщил, что во время последнего обмена пленными, 29 декабря 2019 года, Россия помимо террористов и убийц включила в список одного из бывших лидеров националистической организации УНА-УНСО Эдуарда Коваленко.

"Эдуард Коваленко был ряженым провокатором и специально нанятым актером, который изображал максимально упоротого нациста. Ещё в 2004 году его нанимал Медведчук, чтобы дискредитировать Ющенко (Коваленко притворялся его сторонником). А теперь тот же Медведчук вероятно и добился его включения в списки на обмен", - отметил Казанский.