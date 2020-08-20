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"Твою мать! Как лупят!", - белорусские милиционеры толпой избивают задержанных в Молодечненском РОВД 10 августа. ВИДЕО
Белорусские милиционеры в городе Молодечно толпой избивали задержанных участников акций протеста
Как сообщает Цензор.НЕТ, издание Tut.by опубликовало видео с избиением задержанных в Молодечненском РОВД 10 августа. На записи видно, что группа милиционеров начала избивать двух задержанных сразу после того, как вытянули их со служебного автомобиля.
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а сябри ще в соціалізмі з леніним, з тваринним походженням, безбожники в масі
тому сподіватися марно
"не имеете, потому что не просите" Иак.4:2
Осталось Украину додавить и можно думать о всемировой власти.
Правда всегда спрятано за завесой времени.
А престолы утверждаются только силой и властью.