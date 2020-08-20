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Новости Видео Репрессии в Беларуси
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"Твою мать! Как лупят!", - белорусские милиционеры толпой избивают задержанных в Молодечненском РОВД 10 августа. ВИДЕО

Белорусские милиционеры в городе Молодечно толпой избивали задержанных участников акций протеста

Как сообщает Цензор.НЕТ, издание Tut.by опубликовало видео с избиением задержанных в Молодечненском РОВД 10 августа. На записи видно, что группа милиционеров начала избивать двух задержанных сразу после того, как вытянули их со служебного автомобиля.

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Автор: 

Беларусь (7890) задержание (6675) избиение (9796) Лукашенко Александр (3612) репрессии (2767)


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Топ комментарии
+54
Наша вата аж кипятком писается так им нравятся такие видео. "Хотим диктатуру, хотим порядка".
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20.08.2020 14:49
+35
против диктаторского режима нужно воевать, а не ходить с бумажными плакатиками
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20.08.2020 14:55
+30
Это прививка от руцкого мира!!
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20.08.2020 14:49
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Страница 2 из 2
Меня удивляют Белорусы,их убивают насилуют их дочерей и жон,а они как телята только мычат и с цветочками бегают.Менты с семьями живут среди вас,да устройте им и их семьям счастье,начните их убивать,через два дня максимум станут преданными опозиции и луку сами в мешке привезут.Телята а не нация
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20.08.2020 16:15 Ответить
Глупости. Никто никуда не привезет луку. Ментов и так там накачивают рассказывая сказки про террор по отношению к их семьям.
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20.08.2020 17:48 Ответить
НЕ надо рассказывать,надо повесить десяток ментов и посмотреть сколько еще добавить,ведь покалеченому человеку после ментовки должно быть пофиг
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20.08.2020 19:48 Ответить
А мне вот интересно, сработает в конечном счете христианская идея всепобеждающей силы добра или нет? Во всяком случае, за одного битого трех небитых дают. Политически инфантильные белорусы, приобретают политическую зрелость по своему. Постепенно в них все же проснется чувство собственного достоинства.
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20.08.2020 20:24 Ответить
справа не в силі добра, а в тому, що Майдан щодня ОТЧЕ НАШ повторював, Бог і почув
а сябри ще в соціалізмі з леніним, з тваринним походженням, безбожники в масі
тому сподіватися марно
"не имеете, потому что не просите" Иак.4:2
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21.08.2020 00:16 Ответить
Примолаживют мусора потерявших страх крепостных - нормальный процесс. У крепостных вообще срака должна быть перманентно-поротая.
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20.08.2020 18:27 Ответить
вы можете быстро самоорганизоваться через фейсбук или твиттер /он хорош краткостью/ или мессенджеры
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20.08.2020 18:34 Ответить
кинуть бы в ту концентрацию мосорни что то взрывное, 0.1 килотонны. Пол белоруси возрадуется когда столько говени в утиль пойдет.
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20.08.2020 19:07 Ответить
Сказать куда бросить?
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20.08.2020 19:49 Ответить
блесни
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22.08.2020 02:10 Ответить
бульба с омлетом - готовит омон
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20.08.2020 20:52 Ответить
Ничего Завтра няшные Белоруские барышни зацелуют ментов до смерти
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20.08.2020 21:57 Ответить
насилля породжує насилля, вони кров'ю вмиються
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20.08.2020 22:34 Ответить
Да будет вам. Беларусь уже слилась. Уже всё понятно.
Осталось Украину додавить и можно думать о всемировой власти.
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20.08.2020 23:30 Ответить
нет, престольі утверждаются правдою, а не ложью
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21.08.2020 00:17 Ответить
Так я правду и говорю.
Правда всегда спрятано за завесой времени.
А престолы утверждаются только силой и властью.
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21.08.2020 00:37 Ответить
Євангеліє,пардон,демократія "Від Луки",чи-то від лукаваго...
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21.08.2020 06:55 Ответить
слились белорусы - когда их до смерти киздят дубинками и расстреливают - они ходят обниматься с мусорами и цветочки развешивают. Как-то напоминает "Обыкновенное чюдо" - Когда при нем душили его жену любимую - он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть все обойдется...
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21.08.2020 08:46 Ответить
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