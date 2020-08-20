"Твою мать! Как лупят!", - белорусские милиционеры толпой избивают задержанных в Молодечненском РОВД 10 августа. ВИДЕО

Белорусские милиционеры в городе Молодечно толпой избивали задержанных участников акций протеста

Как сообщает Цензор.НЕТ, издание Tut.by опубликовало видео с избиением задержанных в Молодечненском РОВД 10 августа. На записи видно, что группа милиционеров начала избивать двух задержанных сразу после того, как вытянули их со служебного автомобиля.

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