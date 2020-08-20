Зеленский доставил посылку в село на Херсонщине, проверив, как работает новая система "Укрпочты", - Мендель. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский доставил посылку в село на Херсонщине, проверив работу новой системы доставки "Укрпочты".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись президентской доставки опубликовала его пресс-секретарь Юлия Мендель.
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1296447243684282371 2 ч
Верховного головнокомандувача та відповідального за зовнішню політику України Зеленського не цікавить можливий злив інформації про спецоперацію проти вагнерівців та здачу національних інтересів у Мінську просто тому, що він в цей час працює звичайним сільським листоношею.
https://www.svoboda.org/a/29139893.html Торжественно разбился. Дрон "Почты России" упал на головы прохожим
В столице Бурятии Улан-Удэ 2 апреля состоялся тестовый запуск первого в российской истории почтового дрона. Описав дугу в воздухе, беспилотник на полной скорости врезался в стену соседнего дома, чудом не разбив чье-то окно. Обломки аппарата, как видно на многочисленных видео с места событий, упали в считаных сантиметрах от случайно проходивших мимо людей.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=7WKH8nl0TE8&feature=emb_logo Видео
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Yuliya
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Зєля все більше нагадує мені Лукашенка. Особливо добила доставка пошти в Херсонській області сьогодні. Ще б кількість надоїв або урожай пшениці в полях перевірив. «Голова колгоспу», курва
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Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Баканов зважує вантажівки, а Зеленський розносить пошту. Нарешті вони знайшли заняття в яких вони компетентні. Залишилося повернути СБУ та пост президента тим, хто найкраще цим займався.
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какие там скандалы с вагнеровцами, шо там у соседей в Беларуси (где ясно сказали, всем, и особенно ЗеленЬскому не лезть в наши как бы дела)))), шо там с коронавирусом и где там еще не хватает денег в бюджете....фсё нах.!.. главное - поработать печькиным... (детская мечта видать...) да и мендельша.. так восхищенно смотрит на своего... преЗЕдентика...
Этот что, забыл сценарий Голобородька??????
Экономика в жопе, международная политика в жопе, клоун разносит посылки...