В автобусе, следовавшем в Венгрию, выявлено 111 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, в пункте пропуска "Тиса" пограничники Чопского отряда блокировали попытку незаконного вывоза из Украины крупной партии янтаря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время осмотра автобуса марки Vanhool украинской регистрации, который осуществлял нерегулярные перевозки в Венгрию, пограничный наряд заметил тайник. В конструктивных полостях над левым передним колесом был оснащен тайник, в котором находилось 15 мешков с камнями янтаря различных фракций.





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Общий вес обнаруженного янтаря составляет около 111 кг.





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По данному факту в ГУ Нацполиции в Закарпатской области направлено сообщение по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 240-1 УК "Нарушение правил охраны или использования недр".