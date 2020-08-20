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Новости Видео Янтарная мафия
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В автобусе, следовавшем в Венгрию, выявлено 111 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, в пункте пропуска "Тиса" пограничники Чопского отряда блокировали попытку незаконного вывоза из Украины крупной партии янтаря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время осмотра автобуса марки Vanhool украинской регистрации, который осуществлял нерегулярные перевозки в Венгрию, пограничный наряд заметил тайник. В конструктивных полостях над левым передним колесом был оснащен тайник, в котором находилось 15 мешков с камнями янтаря различных фракций.

В автобусе, следовавшем в Венгрию, выявлено 111 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба 01
В автобусе, следовавшем в Венгрию, выявлено 111 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба 02

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В автобусе, следовавшем в Венгрию, выявлено 111 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба 03

Общий вес обнаруженного янтаря составляет около 111 кг.

В автобусе, следовавшем в Венгрию, выявлено 111 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба 04
В автобусе, следовавшем в Венгрию, выявлено 111 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба 05

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В автобусе, следовавшем в Венгрию, выявлено 111 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба 06

По данному факту в ГУ Нацполиции в Закарпатской области направлено сообщение по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 240-1 УК "Нарушение правил охраны или использования недр".

Автор: 

Госпогранслужба (6417) контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) янтарь (581) Закарпатская область (2584)


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А почему не по статье контрабанда?
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20.08.2020 22:01 Ответить
уже нет такой статьи. потому и свинарчуки и дальше возле корыта, а не на шконках!
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21.08.2020 00:30 Ответить
 
 