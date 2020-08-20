В автобусе, следовавшем в Венгрию, выявлено 111 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, в пункте пропуска "Тиса" пограничники Чопского отряда блокировали попытку незаконного вывоза из Украины крупной партии янтаря.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Во время осмотра автобуса марки Vanhool украинской регистрации, который осуществлял нерегулярные перевозки в Венгрию, пограничный наряд заметил тайник. В конструктивных полостях над левым передним колесом был оснащен тайник, в котором находилось 15 мешков с камнями янтаря различных фракций.
Общий вес обнаруженного янтаря составляет около 111 кг.
По данному факту в ГУ Нацполиции в Закарпатской области направлено сообщение по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 240-1 УК "Нарушение правил охраны или использования недр".
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