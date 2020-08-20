Оппозиция Беларуси обратилась к силовикам: "Мы просим вас войти в историю как героев белорусского народа". ВИДЕО

Представительница координационного совета по передаче власти в Беларуси Мария Колесникова призвала военных и сотрудников силовых структур переходить на сторону народа.

Обращение колесниковой опубликовано в Youtube-канале экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, информирует Цензор.НЕТ.

"Нас выворачивает наизнанку от ужаса, непонимания - кто ходит с нами по одним улицам, люди или нет? Своими преступными приказами власть тянет вас за собой на дно ада из женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы, которая останется с белорусами навсегда", - сказала Колесникова.

По ее словам, оппозиция гарантирует силовикам, которые перейдут на сторону протестующих безопасность, неприкосновенность, жилье и материальную поддержку.

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"Если вы арестуете и отдадите под суд тех, кто унижал невиновных, беззащитных мирных людей - вы станете героем", - сказала Колесникова.

"Военные, силовые структуры! Мы просим вас помочь нам и быть с нами. Мы просим вспомнить текст присяги, которую вы давали, и защитить ваш народ. Мы просим вас войти в историю как героев белорусского народа", - подытожила она.

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