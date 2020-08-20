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Новости Видео Местные выборы-2020
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Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ. ВИДЕО

В пос. Казанка Николаевской области мужчины в штатском клеили рекламные борды партии "Слуга народа" с пожарной машины. Завтра область должен посетить президент Зеленский.

Об этом сообщает издание "НикВести", информирует Цензор.НЕТ.

Судя по фотографии и видео, для поклейки бордов была использована спецмашина с автолестницей 17 государственной пожарно-спасательной части, которая базируется в пгт Казанка.

При этом поклейкой борда с рекламой команды СН "Зе!місцеві" занимались люди в гражданской одежде.

Отметим, что предвыборная гонка официально стартует 5 сентября – за 50 дней до голосования.

Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды Слуги народа, - СМИ 01

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Завтра, 21 августа, Николаевскую область должен посетить президент Владимир Зеленский. Во время визита планируется представление команды "Слуги народа", которая будет участвовать в местных выборах.

Автор: 

агитация (507) Зеленский Владимир (20336) местные выборы (2752) Николаевская область (2121) ГСЧС (4965) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+51
Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 7390

...
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20.08.2020 22:32
+46
Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 6257
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20.08.2020 22:38
+35
Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 1014
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20.08.2020 22:39
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Фотошоп!
Это кадры с учений по эвакуации жителей бигборда во время пожара!
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20.08.2020 22:29 Ответить
Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 7580
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20.08.2020 22:30 Ответить
Емко и понятно . В общем - реклама героина .
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20.08.2020 22:33 Ответить
Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2936
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20.08.2020 22:51 Ответить
Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6118
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20.08.2020 22:55 Ответить
С лестницы удобней клеить.
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20.08.2020 22:31 Ответить
Адмінресурс?
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20.08.2020 22:31 Ответить
Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 1014
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20.08.2020 22:39 Ответить
"Не, не слышали!"(с)
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20.08.2020 23:01 Ответить
Правильный слоган " Зебіл - це ти . "
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20.08.2020 22:31 Ответить
если б менты клеили було б забавно
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20.08.2020 22:31 Ответить
Менты не клеют-они шьют.
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21.08.2020 01:41 Ответить
Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 7390

...
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20.08.2020 22:32 Ответить
Або: Буратіно - це ти!
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20.08.2020 22:33 Ответить
Ага. Бог любить трійцю.
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21.08.2020 04:26 Ответить
Та ну його... Ось дійсно не треба в моє місто цьому вилупку їхати.
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20.08.2020 22:32 Ответить
Зате є перспектива зустріти та в пику йому харкнути.
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20.08.2020 23:49 Ответить
Я думала, Ви з Західної України.
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21.08.2020 04:27 Ответить
А если бы в это время кто-то поджёг машину из кортежа зебила то её бы не смогли потушить? Жаль что так не случилось
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20.08.2020 22:33 Ответить
Мечты , мечты , где ваша сладость ?
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20.08.2020 22:35 Ответить
Сраний совок повертається.

Ну що, робителі разом, задоволені своєю Вувузелою?
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20.08.2020 22:35 Ответить
https://censor.net/user/406171 - "Ну що, робителі разом, задоволені своєю Вувузелою?". - так, ми дуже задоволені
Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9875
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20.08.2020 22:50 Ответить
У Луки менты в "скорой" ездят, у зебилов пожарные рекламу ******* клеят. А какая разница?
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20.08.2020 22:37 Ответить
Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 6257
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20.08.2020 22:38 Ответить
Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 6970
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20.08.2020 22:40 Ответить
Под каждой новостью находится тот, кому какой-то Петро в штаны насрал.
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20.08.2020 22:43 Ответить
Работа у них такая.
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20.08.2020 22:45 Ответить
Дивись глибше... Це такий найвищий рівень тролінгу)))
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20.08.2020 22:46 Ответить
Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 966
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20.08.2020 22:47 Ответить
Заоглянь у штанці свої. Теж від Петра фейк?
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20.08.2020 22:54 Ответить
а трава? кто траву в зеленый будет красить? скоморох?
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20.08.2020 22:38 Ответить
Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 2095
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20.08.2020 22:40 Ответить
вєлкам ту совок, зєбіли!
ви ж це мали на увазі під "хужє нє будєт"?
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20.08.2020 22:41 Ответить
ой...простите не по теме (ну... если только не прилепить пожарную машину))))
///
В с. Вербки Днепропетровской области, отважному и неравнодушному Мужчине пришлось самостоятельно тушить поле. Отмечается, что пожарных не было (канешна...им же некогда...они бигморды клеют))))... и ему пришлось действовать. Мужчина потушил не только свои, но и чужие поля....

(видео )
http://www.facebook.com/100003676157552/videos/2052869321512253/?extid=WVr4yKAyIi3f1zOm www.facebook.com/100003676157552/videos/2052869321512253/?extid=WVr4yKAyIi3f1zOm
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20.08.2020 22:43 Ответить
Зе кондомы все заклеили: Украина це ти, місто це ти сколько денег украли что так щедро засевают с...ки народа народ вас просто ненавидит всеми фибрами со своим дешевым водевилем и дешевой театральной постановкой когда вы все на прислуге и на цыпочках в колено локтевой позе перед дядями олигархами и Вас как хотят так и имеют и крутят как юлу
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20.08.2020 22:43 Ответить
але ж це корупція!
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20.08.2020 22:44 Ответить
Пример у Путина взял, так сказать учится у диктатора правилам президенства, вот точь в точь как "Единая паРаша" ездит по регионам. Наивный 😂 В украине пропоганда и на лоха не пройдет, уже проходили...Всем известно чем все закончилось
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20.08.2020 22:45 Ответить
Анна... Пишіть уважно. У слові ***** Ви зробили 5 помилок, та й Україна написали з маленької...
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20.08.2020 23:25 Ответить
Красную дорожку уже подготовили?.......
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20.08.2020 22:45 Ответить
Та не тільки борди, а ще й оце
Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3840
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20.08.2020 22:47 Ответить
Пожарные с народом!!!!
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20.08.2020 22:50 Ответить
со слугами народа
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21.08.2020 00:17 Ответить
впереди шел пессимист, а за ним два "мужчины в штатском".
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20.08.2020 22:55 Ответить
буба никода само не уйдет - ни в результате выборов ни без ихнего результата - вырастили жиденятко....
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20.08.2020 23:01 Ответить
Боже, я мешкаю у Миколаївській області! Тільки не це, тільки не бідося!
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20.08.2020 23:01 Ответить
В Херсоне среди ночи клали асфальт к приезду Зеленского. Видео

Одним словом совок! мы идем в Ес. бгг
https://www.obozrevatel.com/society/v-hersone-sredi-nochi-klali-asfalt-k-priezdu-zelenskogo-video.htm

Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 142
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20.08.2020 23:06 Ответить
Старі часи повернулись. Янукович, Кучма, Зеленьський... Заздрить Зе Лукашенко. Мріє щоб так само було.
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20.08.2020 23:11 Ответить
ударим Зеленским по дебилам,сделаем 5 летку за полгода)
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20.08.2020 23:12 Ответить
это еще шо впараше снег краси ли дляпутлера
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20.08.2020 23:20 Ответить
А в какой цвет?
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20.08.2020 23:27 Ответить
в белый
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21.08.2020 09:42 Ответить
сожрете пар вышел - устали от вайны за собственную хату....
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20.08.2020 23:21 Ответить
Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4951
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20.08.2020 23:37 Ответить
Так его везде встречать и надо.
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21.08.2020 10:07 Ответить
Це добре що в селі є хоч пожежна машина.
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20.08.2020 23:42 Ответить
Пусть все сгорит в округе, но реклама ЗеБанды должна висеть.
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21.08.2020 00:14 Ответить
Да, и сколько сгорело домов, пока вешали эту "рекламу"?
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21.08.2020 00:15 Ответить
В нашей стране ничего не меняется
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21.08.2020 00:17 Ответить
Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8744
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21.08.2020 00:43 Ответить
СМИ - "На Николаевщине с пожарной машины клеили борды "Слуги народа"

Дожились.... Невже зеЛенін переймає досвід у 3% таргана?
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21.08.2020 00:45 Ответить
Що воно завтра видасть під кайфом ?
Буде з чого потішатися на вихідних !
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21.08.2020 04:30 Ответить
а для кого в степи бигборд?
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21.08.2020 06:15 Ответить
Ну, пока хоть траву Зелёной краской не красят, как при СССР. Но это пока.
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21.08.2020 06:27 Ответить
Падлюки народу.
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21.08.2020 06:38 Ответить
а для чего еще пожарные машины нужны?
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21.08.2020 08:05 Ответить
Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6747
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21.08.2020 08:07 Ответить
НЕ с того новость начинается!
Пожарную машину можно арендовать, а вот " предвыборная гонка официально стартует 5 сентября - за 50 дней до голосования" - где Венедиктова?
Сидит в засаде с коробочкой в туалете Порошенко?
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21.08.2020 10:47 Ответить
 
 