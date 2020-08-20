Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ. ВИДЕО

В пос. Казанка Николаевской области мужчины в штатском клеили рекламные борды партии "Слуга народа" с пожарной машины. Завтра область должен посетить президент Зеленский.

Об этом сообщает издание "НикВести", информирует Цензор.НЕТ.

Судя по фотографии и видео, для поклейки бордов была использована спецмашина с автолестницей 17 государственной пожарно-спасательной части, которая базируется в пгт Казанка.

При этом поклейкой борда с рекламой команды СН "Зе!місцеві" занимались люди в гражданской одежде.

Отметим, что предвыборная гонка официально стартует 5 сентября – за 50 дней до голосования.

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Завтра, 21 августа, Николаевскую область должен посетить президент Владимир Зеленский. Во время визита планируется представление команды "Слуги народа", которая будет участвовать в местных выборах.