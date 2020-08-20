Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ. ВИДЕО
В пос. Казанка Николаевской области мужчины в штатском клеили рекламные борды партии "Слуга народа" с пожарной машины. Завтра область должен посетить президент Зеленский.
Об этом сообщает издание "НикВести", информирует Цензор.НЕТ.
Судя по фотографии и видео, для поклейки бордов была использована спецмашина с автолестницей 17 государственной пожарно-спасательной части, которая базируется в пгт Казанка.
При этом поклейкой борда с рекламой команды СН "Зе!місцеві" занимались люди в гражданской одежде.
Отметим, что предвыборная гонка официально стартует 5 сентября – за 50 дней до голосования.
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Завтра, 21 августа, Николаевскую область должен посетить президент Владимир Зеленский. Во время визита планируется представление команды "Слуги народа", которая будет участвовать в местных выборах.
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Это кадры с учений по эвакуации жителей бигборда во время пожара!
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Ну що, робителі разом, задоволені своєю Вувузелою?
ви ж це мали на увазі під "хужє нє будєт"?
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В с. Вербки Днепропетровской области, отважному и неравнодушному Мужчине пришлось самостоятельно тушить поле. Отмечается, что пожарных не было (канешна...им же некогда...они бигморды клеют))))... и ему пришлось действовать. Мужчина потушил не только свои, но и чужие поля....
(видео )
http://www.facebook.com/100003676157552/videos/2052869321512253/?extid=WVr4yKAyIi3f1zOm www.facebook.com/100003676157552/videos/2052869321512253/?extid=WVr4yKAyIi3f1zOm
Одним словом совок! мы идем в Ес. бгг
https://www.obozrevatel.com/society/v-hersone-sredi-nochi-klali-asfalt-k-priezdu-zelenskogo-video.htm
Дожились.... Невже зеЛенін переймає досвід у 3% таргана?
Буде з чого потішатися на вихідних !
Пожарную машину можно арендовать, а вот " предвыборная гонка официально стартует 5 сентября - за 50 дней до голосования" - где Венедиктова?
Сидит в засаде с коробочкой в туалете Порошенко?