РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4711 посетитель онлайн
Новости Видео
13 222 66

Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сторонники впавшего в кому после, предположительно, отравления российского оппозиционера Алексея Навального вышли на акции в его поддержку в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми, Мурманске. В Москве участников акции задержали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Телеграм-канал Avtozak LIVE.

В Москве сторонники Навального собрались у здания ФСБ. Тех, кто поднимал плакаты или выкрикивал лозунги в поддержку оппозиционера, полиция задерживала.

Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов 01
Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов 02
Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов 03
Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов 04

Читайте на Цензор.НЕТ: Подготовлен самолет для транспортировки Навального в Германию, - СМИ

В Санкт-Петербурге участники акции принесли с собой бумажные стаканчики, потому что Навальному стало плохо после выпитого в аэропорту чая.

Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов 05
Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов 06
Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов 07
Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов 08
Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов 09
Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов 10
Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов 11
Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов 12

Также на Цензор.НЕТ: Оппозиционера Навального могли отравить психодиcлептиком, - российский "Интерфакс"

Пикеты в поддержку Навального прошли и в других российских городах, таких как Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Мурманск.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.

Автор: 

акция (2425) москва (3073) протест (5857) россия (95497) Санкт-Петербург (486) Навальный Алексей (855)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов - Цензор.НЕТ 516
показать весь комментарий
20.08.2020 23:13
+11
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст - Цензор.НЕТ 4332
показать весь комментарий
20.08.2020 23:33
+10
Бутерброды "Крым" волонтёры раздавали ?
показать весь комментарий
20.08.2020 23:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов - Цензор.НЕТ 516
показать весь комментарий
20.08.2020 23:13 Ответить
Насчет величия территориального образования "россия" меня еще в среду поразила новость: когда человечество в шаге от покорения Марса, стали уже обыденными технические решения того же Илона Маска, нарасие РЕШАЮТ ВОПРОС о выделении денег на электрификацию всей страны БАМа и транссибирской железной дороги.
показать весь комментарий
21.08.2020 04:35 Ответить
Бутерброды "Крым" волонтёры раздавали ?
показать весь комментарий
20.08.2020 23:14 Ответить
А колбасу "Донбасс"?
А оливье "Кацапобендэрос"
показать весь комментарий
20.08.2020 23:21 Ответить
про эти блюда полуубиенный никак не выражался
показать весь комментарий
20.08.2020 23:56 Ответить
Якщо в Московії почнеться заворушка, то це може паралізувати їхні сили на Донбасі і в Криму. З іншого боку це може спровокувати путіна на активні дії, щоби перекрити протестні настрої шовіністичною хвилею.
показать весь комментарий
20.08.2020 23:14 Ответить
Не почнеться.....це просто слабенький пук, який їм дозволили зробити, расєйський бунт стоячи на колінах.
показать весь комментарий
21.08.2020 03:32 Ответить
Один вопрос: почему }{уйло слило его (но не убило и не убьёт) именно сейчас?
Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов - Цензор.НЕТ 4073
показать весь комментарий
20.08.2020 23:16 Ответить
Ну это сценарий такой,щас Навальный прилнтит в Германию, и мы узнаем еще много интересного.
показать весь комментарий
20.08.2020 23:25 Ответить
Спецом траванули что бы перевести взгляд с проблем антикремлёвских митингов на дальнем востоке ********* и митингов в Беларуси ...инфоповод 146% профит!
показать весь комментарий
21.08.2020 01:42 Ответить
И так, и не совсем так. В параше больше не нужен карманный "лидер оппозиции". }{уйло функцию этой "оппозиции" решило распылить между неким "советом", который отрабатывается сейчас в Беларуси. Именно поэтому Навальный сейчас и оказался лишним...
показать весь комментарий
21.08.2020 13:37 Ответить
Не гони на Гапона, он жертва совковой пропаганды, на самом деле всё совсем не так было.
показать весь комментарий
20.08.2020 23:38 Ответить
Я знаю, это в трудах Святого Отца Пигидия записано. Но я не о Гапоне, а о Навальном...
показать весь комментарий
21.08.2020 06:45 Ответить
Цветочки омону еще не раздавали?
показать весь комментарий
20.08.2020 23:18 Ответить
Кричите - Милиция с народом ! Поможет !
показать весь комментарий
20.08.2020 23:21 Ответить
Не, надо кричать «пазор», «пазор». Привлекая внимание чехов таким образом)
показать весь комментарий
21.08.2020 01:43 Ответить
Нужно было похлопать....
показать весь комментарий
20.08.2020 23:25 Ответить
Одни с цветочками,другие со стаканчиками а некоторым ,вообще,лишь бы пожрать...
показать весь комментарий
20.08.2020 23:27 Ответить
Какие они жалкие и глупые. Стаканчики разрисованные принесли. Ментам надо приносить коктейли молотова или сидеть дома и не позорится...
показать весь комментарий
20.08.2020 23:28 Ответить
в конце концов овальный не мог не понимать что самым логичным окончанием его карьераы у +уйла как "опазицянера" будет вот такое...сдохни,лёша,сдохни.
показать весь комментарий
20.08.2020 23:30 Ответить
а в назидане....
так и должно было случится - его убийцы ***** и писок.
все остальное - шпили вили..
поражает цинизм, не просто убили, а еще пару суток помучается нехай...
показать весь комментарий
20.08.2020 23:30 Ответить
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст - Цензор.НЕТ 4332
показать весь комментарий
20.08.2020 23:33 Ответить
"Кто отравил чай?",а может он пил кофе? Я думаю шо кофе,а вы думаете шо чай?
показать весь комментарий
20.08.2020 23:33 Ответить
Я думаю, что ты тут людям зубы заговариваешь, кацапы такие тупппые...
показать весь комментарий
21.08.2020 07:30 Ответить
Что то мусоров больше чем акционеров. По ходу на Рашке дела со свободой и взаимовыручкой обстоят намного хуже чем на Беларашке.
показать весь комментарий
20.08.2020 23:35 Ответить
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст - Цензор.НЕТ 9629
показать весь комментарий
20.08.2020 23:37 Ответить
Чеченцы им своими обрезками стирают память🤣
показать весь комментарий
20.08.2020 23:39 Ответить
или освежают
показать весь комментарий
21.08.2020 00:52 Ответить
нельзя стереть то, чего с рождения не было.
кизякам абсолютно ничего не урожает....
показать весь комментарий
20.08.2020 23:41 Ответить
Для громадян світу! По визначенню і історичному культурному спадку поняття "КОЗАК" має виключно український сегмент з повним навантажанням патріотичного відношення до своєї НЕНЬКИ України. Все інше не може мати контекст і аргумантацію відповідно слова "козак" в іншому сегменті. Якщо особа,що іменує себе "казаком" і нападає зі зброєю на землю- НЕНЬКУ під прапором чужим до України,то це не "козак" і не "казак", а звичайне лайно....КІЗЯК. Це вислів історичний і коментарів не може мати по суті.
показать весь комментарий
22.08.2020 07:34 Ответить
тихий бздонь...
показать весь комментарий
20.08.2020 23:53 Ответить
Відосики, фотки. Як завжди.
показать весь комментарий
21.08.2020 00:02 Ответить
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст - Цензор.НЕТ 8764
показать весь комментарий
21.08.2020 00:09 Ответить
Ще не подох?- спитав Путлєр у свого сина Лешеньки.
показать весь комментарий
22.08.2020 07:13 Ответить
между прочим, градусники под мышку тоже не надо.
ето может ослабить подмышечную железу и махание саблем, станет не таким еффективным.....
показать весь комментарий
21.08.2020 00:18 Ответить
ряженые - крышки от пива нада? - у меня из вагон - все нацепишь - атаманом будешь...
чисто символически - 1 цент, гавна не жалко.
показать весь комментарий
21.08.2020 00:21 Ответить
а сами банки?... - ну ладно, хотя и смотрелось бы.
показать весь комментарий
21.08.2020 00:23 Ответить
судя по новости и фото, росиянам пофиг.
показать весь комментарий
21.08.2020 00:22 Ответить
Навальный - крымнашист вообще-то, писали об этом
показать весь комментарий
21.08.2020 00:25 Ответить
Вообще-то на ********* статья за непризнание крысма рассеянским плюс работа на ватную аудиторию
показать весь комментарий
21.08.2020 00:44 Ответить
Гитлер тоже работал на аудиторию.
показать весь комментарий
21.08.2020 07:09 Ответить
полтора землекопа митингуют, 20 выставили телефоны, чтобы это заснять, смех на палке
показать весь комментарий
21.08.2020 00:27 Ответить
Рабы...
показать весь комментарий
21.08.2020 07:31 Ответить
Складається враження, що головні аналітики-міжнародники живуть виключно в Україні. І про Лукашенка усе знають з Тиханоновською та буцімто її російським Кримом, і про Навального їм усе відомо з його кримським бутербродом. Єдине, чого не знають українці - що їм робити з власною Країною, хоча , Вона їм здається й не потрібна … https://twitter.com/Blavatskij Alex Blavatskij
показать весь комментарий
21.08.2020 00:40 Ответить
105%
показать весь комментарий
21.08.2020 00:47 Ответить
тут больше похоже шо митинг провели мусора
показать весь комментарий
21.08.2020 00:45 Ответить
Если б Украина не была бы нужна украинцам то зебилье до сих пор бы Януковичу радовалось.
показать весь комментарий
21.08.2020 00:55 Ответить
Протесты по расписанию? Долго репетировали, хомячье?
показать весь комментарий
21.08.2020 01:40 Ответить
Це якесь пострелігійне дійство - хором камлають "Льоша живи" і ждуть чуда.
показать весь комментарий
21.08.2020 03:22 Ответить
Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе.
Источник: https://censor.net/v3215050

Все что нужно знать о Навальном.
показать весь комментарий
21.08.2020 04:02 Ответить
Слабість у кінцівках…Натовп мокш пищить дитячими голосами.Мультик якийсь…
показать весь комментарий
21.08.2020 04:07 Ответить
У российской оппозиции в последний год проблемы с деньгами. Фонды банкротятся и закрываются. Один из спонсоров Чичваркин в Лондоне разорился, 500 миллионов долларов вырученных за Евросеть за пару лет просрал и еще настолько же влез в долги. Оказалось что вести бизнес в Европе это совсем другое чем в грязной и нищей рашке. Скорее всего это "друзья" Навального постарались, или симуляция самого Навального, чтобы привести в тонус денежные потоки с Запада. Через пару дней или недельку будет как огурчик, это зависит от того сколько Алексей выдержит в больнице.
показать весь комментарий
21.08.2020 04:46 Ответить
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст - Цензор.НЕТ 7285
показать весь комментарий
21.08.2020 05:18 Ответить
Птичка обісрала. Ще багатьше буде!
показать весь комментарий
22.08.2020 07:37 Ответить
Таке відчуття, що він або помре, або серйозно пошкодить здоров*я, стане інвалідом.
показать весь комментарий
21.08.2020 06:39 Ответить
Оппозиционер Алексей Навальный дал второе интервью за время домашнего ареста - радиостанции "Эхо Москвы"

На вопрос корреспондента Эха Москвы "Крым наш?" Алексей Навальный ответил, что "Крым - тех людей, кто живет в Крыму".

Украинцам политик посоветовал не обманывать себя: Крым "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".
показать весь комментарий
21.08.2020 07:04 Ответить
Я в курсі.
У них там всі такі =опозиціонери=.
показать весь комментарий
21.08.2020 07:09 Ответить
- Путин отравил Навального? - Нет. - Ясно. Можно тогда жена и врач его навестят? - Нет. - Можно узнать медзаключение? - Нет. - Можно не вбрасывать ложь пропагандонам? - Нет. - Можно вывезти на лечение? - Нет. - А говоришь «не Путин».
показать весь комментарий
21.08.2020 07:28 Ответить
Обнимали мусоров и раздавали им цветы? Вот это сила!!!!
показать весь комментарий
21.08.2020 08:05 Ответить
Лучше бы стояли в стойлах и не позорились. Чем так выходить,лучше никак не выходить.
показать весь комментарий
21.08.2020 08:57 Ответить
 
 