Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сторонники впавшего в кому после, предположительно, отравления российского оппозиционера Алексея Навального вышли на акции в его поддержку в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми, Мурманске. В Москве участников акции задержали.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Телеграм-канал Avtozak LIVE.
В Москве сторонники Навального собрались у здания ФСБ. Тех, кто поднимал плакаты или выкрикивал лозунги в поддержку оппозиционера, полиция задерживала.
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В Санкт-Петербурге участники акции принесли с собой бумажные стаканчики, потому что Навальному стало плохо после выпитого в аэропорту чая.
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Пикеты в поддержку Навального прошли и в других российских городах, таких как Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Мурманск.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.
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всей страныБАМа и транссибирской железной дороги.
А оливье "Кацапобендэрос"
так и должно было случится - его убийцы ***** и писок.
все остальное - шпили вили..
поражает цинизм, не просто убили, а еще пару суток помучается нехай...
кизякам абсолютно ничего не урожает....
ето может ослабить подмышечную железу и махание саблем, станет не таким еффективным.....
чисто символически - 1 цент, гавна не жалко.
Источник: https://censor.net/v3215050
Все что нужно знать о Навальном.
На вопрос корреспондента Эха Москвы "Крым наш?" Алексей Навальный ответил, что "Крым - тех людей, кто живет в Крыму".
Украинцам политик посоветовал не обманывать себя: Крым "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".
У них там всі такі =опозиціонери=.