Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сторонники впавшего в кому после, предположительно, отравления российского оппозиционера Алексея Навального вышли на акции в его поддержку в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми, Мурманске. В Москве участников акции задержали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Телеграм-канал Avtozak LIVE.

В Москве сторонники Навального собрались у здания ФСБ. Тех, кто поднимал плакаты или выкрикивал лозунги в поддержку оппозиционера, полиция задерживала.









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В Санкт-Петербурге участники акции принесли с собой бумажные стаканчики, потому что Навальному стало плохо после выпитого в аэропорту чая.

















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Пикеты в поддержку Навального прошли и в других российских городах, таких как Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Мурманск.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.