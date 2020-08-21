"Окопная война": "В этом бою мы уничтожили 8 российских наемников, захватили большие запасы их оружия и одного взяли в плен", - офицер 57 бригады ВСУ Константин Цымбал. ВИДЕО

В рубрике "Окопная война", мы расскажем вам о командире 2 роты 34 батальона 57 бригады Вооруженных Сил Украины, который начал свой боевой путь 5 сентября 2014, однако до сих пор не устал и находится в строю.

Журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман несколько дней уговаривал "Умку", такой у Константина Васильевича позывной, на это интервью. Он в принципе никогда не отказывает журналистам в общении: нужно показать позиции, своих бойцов - всегда пожалуйста. Однако хвастаться и рассказывать о том, как он "грыз российские танки зубами", офицер не любит. Но все же, Умка "сдался" и мы получили возможность узнать кое-что о его боевом пути.

В начале осени 2014 года, Константин пришел добровольцем в военкомат своего города и стал бойцом батальона "Батькивщина", теперь - 34 ОМБ. А уже через месяц под селом Озеряновка Донецкой области, он принял первый бой.

"Против нас выехали 3 автомобиля, на одном из них был прикреплен тяжелый пулемет. Первая машина развернулась к нам задней частью и террористы открыли огонь. Оккупанты сумели повредить оптику, вывести из строя все приборы в БРДМ. К рубленой брони подскочил прапорщик Юрий Саныч с позывным "Кащей". Начал стрелять по врагам вслепую. Это позволило нам перегруппироваться и открыть встречный огонь. Враги не ожидали такой наглости от нас, КамАЗ с оккупантами, развернулся и убежал с поля боя. Третий автомобиль - "Шевроле Лачети", мы расстреляли. Всего в этом бою, мы уничтожили 8 российских наемников, захватили большие запасы их оружия и одного взяли в плен", - делится своими воспоминаниями опытный уже офицер.

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Через некоторое время на телефон одного убитого оккупанта, позвонил главарь террористов Игорь Безлер и договорился, что заберет трупы своих подчиненных. Командир роты, в которой воевал Цымбал, дал слово офицера, что их никто не будет расстреливать. Поэтому "Бес" беспрепятственно забрал своих. Хотя были такие ребята в подразделении, которые хотели убить главаря Безлер прямо у его уничтоженных пособников.

В августе 2015 Константин находился на ферме в районе карьера малой промзоны, что в направлении села Гладосово. Во время одного из боев, он прибежал на помощь своему бойцу, который передал по рации, что заклинило пулемет и тот не может стрелять. В этот момент вражеская пуля попала ему в лицо. Она зашла в правую щеку, раздробила челюсти и вышла через левую. Костя сумел выжить и обязан он своим спасением побратиму "Балу", который на тот момент был санинструктором и сумел оказать первую помощь.

Пролечившись Константин вернулся снова воевать, несмотря, что совсем недавно встречался лицом к лицу со смертью. С 2017 года Константин Цымбал находится в поселке Пески, что недалеко от Донецка.

"Вот оно, осиное гнездо, совсем рядом. И мы имеем возможность забрать его под свой контроль, как и все наши земли на Донбассе и в Крыму, где находится нога российского оккупанта. Нужно просто этого захотеть, а мы готовы"- подытожил Умка.

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