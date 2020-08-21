Тихановская просит белорусских рабочих продолжить забастовки: Мы заставим власть услышать наши голоса, которые она у нас украла. ВИДЕО
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала рабочих крупных предприятий страны продолжать забастовки с целью добиться проведения новых выборов.
"Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", МТЗ, "Гродно Азота" и других предприятий, вы - символ новой свободной Беларуси. Забастовки зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце. Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают. И поэтому Вас запугивают. Будущее Беларуси, а, значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивания, объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла", - сказала Тихановская в видеообращении, распространенном в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, цели просты - "прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые прозрачные, свободные и честные выборы".
Она также отметила, что в фонды поддержки бастующим рабочим "уже пожертвованы миллионы", чтобы помочь им "выдержать давление и не сломаться поду грозами".
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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Опозиция трубит что связь с РФ будут укреплять ...
Вопрос : РФ кого поздравила с выборами и сколько помощи митингующим дала ?
В Киеве в результате 2,5 месяцев ожесточенного противостояния с Беркутом и то что завгар не выдержал и убег ..А эти забастовками хотят год так будут бастовать и толку
совок в голове и по жизни, сябры
или тайга или цивилизация
визначайтесь
- Вони не врахували політичну активність українців, і політичну пасивність білорусів…
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В ході еволюції політичної думки на шляху демократії, в деяких країнах розвивається новий політичний устрій - ДЕМОКРАТУРА…
Еще ни одного диктатора в истории не скинули при помощи забастовок! Забастовки работают токо в демократических странах а ДИКТАТОРЫ чхали на ваши забастовки!! Либо беларусы будут бится до крови за свой выбор либо нефиг маятся дурью!!
А насчет фондов вы возмете баксы из фондов и понесете их ЛУКАШЕНКО чтобы поменять на рубли тем самым пополняя бюджет баксами!! ЛУКАШЕНКО так боится что его закидают баксами что от этого сразу же подаст в отставку!!
- Это когда тебя спрашивают, чей Крым, а ты отвечаешь сначала как кандидат, а потом как человек
Христос учит так: "да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого"
Матф.5:37
- сколько будет 5 х 5?
- а сколько вам надо?
Лукашенко, услышь?
А в плане экономическом - поскольку Путин НЕ МОЖЕТ ДОПУСТИТЬ победы "народного протеста" - даст он Бацьке бало, никуда не денется!
Пусть зегнида с дамбасятиной работает
P.s. Вспомнился Майдан, как тогда рассказывали про то что танцуем/поем и не провоцируем...
это к тому что если бы отрыв был минимальным то не было бы таких протестов и если бы не
свирепствовали разгоняльшики то картина на сегодня была бы совсем другой- были бы под
вопросом результаты подсчётов но не до невозможности абсурдный результат с цугцвангом
уже для всей страны и угрозой потери суверенитета.
ПРО КРЕМЛІВСЬКИЙ ВАРІАНТ.
,що 80 відсотків "намальовано" спеціально,щоб викликати закономірні протести..
Щоб потім Бацька не мав виходу іншого,ніж злити Незалежність Білорусі щоб не втратити все...
ЭЛЬ МЮРИД 21.08.2020
сложная и весьма неоднозначная картина белорусских протестов быстро перешла к примитивной картине мира, центром которой стал Лукашенко как ее символ. А раз он - символ, то его восприятие упростилось до примитивной картинки выбора: либо кровавый диктатор, либо свет надежды в окружающем хаосе.
Проблема в том, что Лукашенко здесь вообще ни при чем.
Да и его режим, говоря откровенно.
В Беларуси происходит то, что сейчас в явной, неявной или опосредованной форме происходит практически везде. Идет столкновение модерна и архаики.
Старая картина мира сломана, новой еще нет. Но новая формируется, а старая пытается удержаться на плаву. Исторически архаика обречена, и в этом смысле и белорусский режим, и путинский - это умирающие социальные субъекты. В новом мире им места нет.
Но закавыка в том, что модерн может быть разным. Диаметрально отличающиеся версии. По отношению к отмирающим социальным системам все эти версии будут модерном, но вот по отношению к социуму - тут вопрос менее однозначный. Киберпанк вроде "Бегущего по лезвию" - это, в общем-то, тоже модерн. И жить в таком удовольствия явно немного.
Модерн может быть левым, правым, социальным или фашистским - это вопрос образа будущего, к которому мы идем. Это вопрос выбора. А вот архаика - у нее выбора нет. Она уже есть и другой не будет.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/21/390344/
Собственно, в этом и заключается понимание происходящих сегодня процессов.
Люди пытаются сделать выбор.
Он может быть хорошим или плохим. Но для начала им нужно сломать архаику, выйти из состояния клинической смерти, в которую их загнала мертвящая "стабильность".
И они рано или поздно из него выйдут
. Ваш выбор - ваша жизнь.
Вы его делаете - или его сделают другие.
Немного позже.
Но делать его все равно придется.
И его все равно сделают, но уже без вас.