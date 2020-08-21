Тихановская просит белорусских рабочих продолжить забастовки: Мы заставим власть услышать наши голоса, которые она у нас украла. ВИДЕО

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала рабочих крупных предприятий страны продолжать забастовки с целью добиться проведения новых выборов.

"Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", МТЗ, "Гродно Азота" и других предприятий, вы - символ новой свободной Беларуси. Забастовки зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце. Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают. И поэтому Вас запугивают. Будущее Беларуси, а, значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивания, объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла", - сказала Тихановская в видеообращении, распространенном в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, цели просты - "прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые прозрачные, свободные и честные выборы".

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Она также отметила, что в фонды поддержки бастующим рабочим "уже пожертвованы миллионы", чтобы помочь им "выдержать давление и не сломаться поду грозами".

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.