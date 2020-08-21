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Тихановская просит белорусских рабочих продолжить забастовки: Мы заставим власть услышать наши голоса, которые она у нас украла. ВИДЕО

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала рабочих крупных предприятий страны продолжать забастовки с целью добиться проведения новых выборов.

"Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", МТЗ, "Гродно Азота" и других предприятий, вы - символ новой свободной Беларуси. Забастовки зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце. Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают. И поэтому Вас запугивают. Будущее Беларуси, а, значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивания, объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла", - сказала Тихановская в видеообращении, распространенном в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, цели просты - "прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые прозрачные, свободные и честные выборы".

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Она также отметила, что в фонды поддержки бастующим рабочим "уже пожертвованы миллионы", чтобы помочь им "выдержать давление и не сломаться поду грозами".

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7890) забастовка (321) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+21
А може бєларуси щось роблять не правильно? Ось наприклад - "Уходи!", може цей посил просто не вічливий? Попробуйте "Уходи, пожалуйста! Очень просим!" Думаю допоможе.))
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21.08.2020 09:40
+18
Хоть бастуй, хоть не бастуй, все равно получишь Лукашенку
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21.08.2020 09:37
+14
Сумліваюсь що самозванець вас почує. Він впертий як віслюк.
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21.08.2020 09:36
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Сумліваюсь що самозванець вас почує. Він впертий як віслюк.
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21.08.2020 09:36 Ответить
Ваш комментарий подтверждает тот факт,что дебилизм не имеет национального признака,увы, вас много и в Украине и в Белоруссии,поэтому, просвета нам пока не видать!
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21.08.2020 12:52 Ответить
Хоть бастуй, хоть не бастуй, все равно получишь Лукашенку
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21.08.2020 09:37 Ответить
Ещё один будущий Генелалный плокулол.
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21.08.2020 09:38 Ответить
Тихановская просит белорусских рабочих продолжить забастовки: Мы заставим власть услышать наши голоса, которые она у нас украла - Цензор.НЕТ 6856
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21.08.2020 09:39 Ответить
Прямо Троцький, керує через кордон.
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21.08.2020 09:38 Ответить
Троцкий был Личность. А эта... котлетница...
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21.08.2020 10:48 Ответить
Забостовки в случае со скотом лукашенкой...это как мертвому припарки..
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21.08.2020 09:38 Ответить
Здулись уже твои рабочие , у них перекур.
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21.08.2020 09:38 Ответить
https://www.facebook.com/photo?fbid=10221612210427162&set=a.2158006582297 я б не сказав, новини сьогоднішні, зверніть увагу на ноги
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21.08.2020 09:43 Ответить
Посмотри на дату фото
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21.08.2020 10:15 Ответить
дата да, дата да, а на ноги дівчат дивився ?
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21.08.2020 10:29 Ответить
Честно? Нет. Как и на ноги парней. На фото увидел снятую обувь с ног. Не осознав прикола посмотрел на дату публикации.
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21.08.2020 23:48 Ответить
уже на фб жалобу накатав, шо вони мені кидають в лєнту і не дивляться ?
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21.08.2020 10:38 Ответить
А якщо просто нема ринку збуту білоруських товарів?
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21.08.2020 09:39 Ответить
усе в Божих руках
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21.08.2020 10:14 Ответить
А може бєларуси щось роблять не правильно? Ось наприклад - "Уходи!", може цей посил просто не вічливий? Попробуйте "Уходи, пожалуйста! Очень просим!" Думаю допоможе.))
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21.08.2020 09:40 Ответить
это надо выложить цветами перед президентским дворцом, и станцевать хоровод а также залезть разутыми ногами на лавочки вокруг. И тогда Лука дрогнет, смахнет скупую мужскую слезу и скажет "да ну вас... Я ухожу".
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21.08.2020 10:50 Ответить
"Уходи! а не то мы тебя цветочками задарим, за обнимаем, а потом еще и захороводим до полусмерти!"
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21.08.2020 16:57 Ответить
Не, ну если она будет платить зарплаты и пенсии то можно и дома посидеть.
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21.08.2020 09:42 Ответить
2,20.
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21.08.2020 09:44 Ответить
Колбоса ?
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21.08.2020 09:49 Ответить
Угу.)
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21.08.2020 09:52 Ответить
3.62
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21.08.2020 10:07 Ответить
2.87 краще і з трояка ще на плавлений сирок лишається !!)))
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21.08.2020 10:12 Ответить
А так платить Лукашенко? Прямо як у нас Зеля пошту розносить.
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21.08.2020 09:45 Ответить
Минималка в Белоруссии 375 рублей знаете почему ?Что б колбаска по 2-20 была .. Ахахахаха ..
Опозиция трубит что связь с РФ будут укреплять ...
Вопрос : РФ кого поздравила с выборами и сколько помощи митингующим дала ?
В Киеве в результате 2,5 месяцев ожесточенного противостояния с Беркутом и то что завгар не выдержал и убег ..А эти забастовками хотят год так будут бастовать и толку
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21.08.2020 09:45 Ответить
Да услышала вас власть, услышала, но имела ваши желания и права в виду! Пока белорусы не поймут разницу между свободой и диктатурой, никакого толку с них не будут.
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21.08.2020 09:48 Ответить
валить идолов надо, и в голове, и на улице
совок в голове и по жизни, сябры
или тайга или цивилизация
визначайтесь
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21.08.2020 10:05 Ответить
- В чому програш, для росіян, в Майдані українському, і білоруських "мирних протестах"?
- Вони не врахували політичну активність українців, і політичну пасивність білорусів…
*

В ході еволюції політичної думки на шляху демократії, в деяких країнах розвивається новий політичний устрій - ДЕМОКРАТУРА…
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21.08.2020 10:26 Ответить
Их Лукашенко по одному будет главарей вычеслять и хер что получится ..Завтра Закон про тунеядство примут и всех бастующих по Закону на лагеря
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21.08.2020 09:49 Ответить
та вроді вже є такий..
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21.08.2020 10:32 Ответить
ХА ХА ХА
Еще ни одного диктатора в истории не скинули при помощи забастовок! Забастовки работают токо в демократических странах а ДИКТАТОРЫ чхали на ваши забастовки!! Либо беларусы будут бится до крови за свой выбор либо нефиг маятся дурью!!

А насчет фондов вы возмете баксы из фондов и понесете их ЛУКАШЕНКО чтобы поменять на рубли тем самым пополняя бюджет баксами!! ЛУКАШЕНКО так боится что его закидают баксами что от этого сразу же подаст в отставку!!
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21.08.2020 09:56 Ответить
продолжить забастовки:/ Уже пора вспомнить славных дЕдов: Ой,бярозы да сосны,партызанскія сёстры, Ой,шумлівы ты лес малады. Толькі сэрцам пачую тваю песню лясную, І успомню былыя гады.
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21.08.2020 09:59 Ответить
"познаете Истину, и она сделает вас свободными" (с)
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21.08.2020 10:02 Ответить
...а істіна в вінє...прізнай сєбя вінаватим і тєбя возможна даже асвабадят...
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21.08.2020 10:06 Ответить
Кто-то взял "беззащитную и слабую женщину" в свои заботливые ручища. Как она изменилась. Тем лучше. Таракан уходи.
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21.08.2020 10:03 Ответить
Якщо страйкарі ввімкнут реверс ,сябрам гаплик,принаймні на наступні п"ять років !!))
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21.08.2020 10:05 Ответить
Жаль что она даже с картонки еле читает. Но ее скорее всего сразу сместят, и вообще в управлении государством главное не мозги. В Америке идиот за идиотом, но это не мешает им развиваться.
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21.08.2020 10:07 Ответить
отвечаю на вопрос Светланы, что такое политика:
- Это когда тебя спрашивают, чей Крым, а ты отвечаешь сначала как кандидат, а потом как человек
Христос учит так: "да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого"
Матф.5:37
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21.08.2020 10:10 Ответить
старый анекдот:
- сколько будет 5 х 5?
- а сколько вам надо?
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21.08.2020 10:12 Ответить
быстрее и сильнее руби сук, на котором сидишь...
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21.08.2020 10:12 Ответить
Колесникова заявила что надо нанести такой урон экономике, чтобы режим хорошенько тряхнуло.
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21.08.2020 10:16 Ответить
Забастовка ДЛЯ ЧЕГО?
Лукашенко, услышь?
А в плане экономическом - поскольку Путин НЕ МОЖЕТ ДОПУСТИТЬ победы "народного протеста" - даст он Бацьке бало, никуда не денется!
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21.08.2020 10:16 Ответить
Узурпатора надо давить до последнего его дня.
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21.08.2020 10:19 Ответить
и кто ж его давит?
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21.08.2020 10:53 Ответить
Две большие разницы забастовка домохозяйки со знанием английского языка и расшатывние работы стратегических предприятий.
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21.08.2020 10:31 Ответить
Украинцам бы тоже не мешало забастовку,
Пусть зегнида с дамбасятиной работает
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21.08.2020 10:35 Ответить
Слили? Слили
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21.08.2020 10:51 Ответить
в данном случае я бы не увольнялась, а приносила убытки на рабочем месте.
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21.08.2020 10:51 Ответить
Ой дура ой дура...
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21.08.2020 11:20 Ответить
Хорошо рассказывать что делать, когда ты "слабая женщина" и отдыхаешь в ЕС... Никаких результатов от этих забастовок не будет.
P.s. Вспомнился Майдан, как тогда рассказывали про то что танцуем/поем и не провоцируем...
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21.08.2020 11:23 Ответить
всётаки интересно откуда взялись 80% ??? неужели бацька решил перещеголять бубочку.......
это к тому что если бы отрыв был минимальным то не было бы таких протестов и если бы не
свирепствовали разгоняльшики то картина на сегодня была бы совсем другой- были бы под
вопросом результаты подсчётов но не до невозможности абсурдный результат с цугцвангом
уже для всей страны и угрозой потери суверенитета.
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21.08.2020 11:26 Ответить
одна з досить популярних конспірологічних теорій каже
ПРО КРЕМЛІВСЬКИЙ ВАРІАНТ.
,що 80 відсотків "намальовано" спеціально,щоб викликати закономірні протести..

Щоб потім Бацька не мав виходу іншого,ніж злити Незалежність Білорусі щоб не втратити все...
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21.08.2020 11:40 Ответить
Для этого как минимум нужно быть в гуще событий.. скажем выступить национальному лидеру с трактора ( как Ленин с броневика или Ельцин с танка)
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21.08.2020 11:35 Ответить
//https://charter97.org/ru/news/2020/8/21/390344/ Сломать архаику
ЭЛЬ МЮРИД 21.08.2020
сложная и весьма неоднозначная картина белорусских протестов быстро перешла к примитивной картине мира, центром которой стал Лукашенко как ее символ. А раз он - символ, то его восприятие упростилось до примитивной картинки выбора: либо кровавый диктатор, либо свет надежды в окружающем хаосе.
Проблема в том, что Лукашенко здесь вообще ни при чем.
Да и его режим, говоря откровенно.
В Беларуси происходит то, что сейчас в явной, неявной или опосредованной форме происходит практически везде. Идет столкновение модерна и архаики.

Старая картина мира сломана, новой еще нет. Но новая формируется, а старая пытается удержаться на плаву. Исторически архаика обречена, и в этом смысле и белорусский режим, и путинский - это умирающие социальные субъекты. В новом мире им места нет.
Но закавыка в том, что модерн может быть разным. Диаметрально отличающиеся версии. По отношению к отмирающим социальным системам все эти версии будут модерном, но вот по отношению к социуму - тут вопрос менее однозначный. Киберпанк вроде "Бегущего по лезвию" - это, в общем-то, тоже модерн. И жить в таком удовольствия явно немного.
Модерн может быть левым, правым, социальным или фашистским - это вопрос образа будущего, к которому мы идем. Это вопрос выбора. А вот архаика - у нее выбора нет. Она уже есть и другой не будет.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/21/390344/

Собственно, в этом и заключается понимание происходящих сегодня процессов.
Люди пытаются сделать выбор.
Он может быть хорошим или плохим. Но для начала им нужно сломать архаику, выйти из состояния клинической смерти, в которую их загнала мертвящая "стабильность".
И они рано или поздно из него выйдут
. Ваш выбор - ваша жизнь.
Вы его делаете - или его сделают другие.
Немного позже.
Но делать его все равно придется.
И его все равно сделают, но уже без вас.
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21.08.2020 11:40 Ответить
Ну, если уже ничего и не выйдет, то замороженный конфликт между народом и властью тоже своего рода положительный результат. всему свое время.
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21.08.2020 12:27 Ответить
Эта задрипаная домокозявка столько горя и вреда принесла Белоруссии,что придёт время и её проклянут, её же сограждане.
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21.08.2020 12:54 Ответить
Ідіть до біса і там займаєтесь лохотроном наівних лохів.
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21.08.2020 13:18 Ответить
 
 