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Главврач омской больницы о состоянии Навального: "У нас пять рабочих диагнозов". ВИДЕО

Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска Александр Мураховский сообщил, что медики отрабатывают пять рабочих диагнозов состояния Алексея Навального, которого, как предполагается, отравили.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом он сообщил на встрече с журналистами.

"У нас на сегодняшний день пять рабочих диагнозов. К сожалению, я их сейчас назвать не могу… Но могу сказать, что они все рабочие, мы все их отрабатываем. Их отрабатывают реаниматологи, их отрабатывают неврологи, их отрабатывают нейрофизиологи. Их отрабатывают все. Все смежные специалисты подключены, все работают. Мы все боремся за жизнь нашего пациента", — цитирует его "НГС.Омск".

Главврач сообщил, что, по данным на 8 утра по местному времени (5 утра по Москве), состояние Алексея Навального улучшилось, но "четкой стабильности его состояния" добиться не удалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко

Утром 21 августа врачи провели консилиум, в котором участвовали специалисты из Центра нейрохирургии имени академика Бурденко и Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Врачи посчитали преждевременным перевозить Навального в другую больницу — соратники политика настаивают на его перевозке на лечение в Германию.

"Необходимо добиться полной стабилизации пациента, — сказал Мураховский. — Только в этом случае мы можем говорить о том, что он может быть доставлен туда, куда желают родственники по согласованию со всеми структурами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В организме Навального обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих, - директор ФБК Жданов. ВИДЕО

Жена политика Юлия Навальная считает, что врачи пытаются помешать обнаружить вещество, которым отравили оппозиционера. По словам соратников Навального, представители транспортной полиции подтвердили, что в организме оппозиционера нашли вещество, опасное для жизни окружающих, но не раскрыли его название. Официально в полиции это не подтверждают, говоря, что результаты экспертизы еще не готовы.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.

отравление (1584) россия (95497) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+8
Ждут когда полностью исчезнет содержащийся яд в крови.. а тогда разрешат лечение за границей. Заметают одним словом следы.
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21.08.2020 11:30
+7
Главврач омской больницы о состоянии Навального: "У нас пять рабочих диагнозов" - Цензор.НЕТ 3644
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21.08.2020 11:31
+6
Якщо вам ставлять 5 діагнозів, то ймовірність одужання - 20%.))
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21.08.2020 11:36
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Главврач омской больницы о состоянии Навального: "У нас пять рабочих диагнозов" - Цензор.НЕТ 9280
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21.08.2020 11:28 Ответить
звездець пардон 5 рабочих диагнозов это типа что с Кремлядска скажут ВРАЧИ ОБЯЗАНЫ КАК МОЖНО СКОРЕЕ А ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ ЯДАМИ ЛЕКАРСТВАМИ... короче то что образует понятие ТОКСИКОЛОГИЯ.. поставить диагноз ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ его как можно быстрее проводятся анализы крови на наличие солей нитратов солей анализ мочи на наличие солей и тяжелых металлов и реактивных выделений в моче в крови также проводится печеночные пробы.. и биохимия крови сдвиг крови по формуле влево говорит о тяжелом отравлении нитратами вправо солями.. также судебно медицинские и криминалистические экспертизы выявляют алкалоиды осадок от них типа и вид или виды ядов лекарственных препаратов и проккурсоров.. УЗИ КТ и МРТ проводят обследование состояний внутренних органов при отравлении есть структурные характерные изменения органов и тканей...
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21.08.2020 12:19 Ответить
По словам соратников Навального, представители транспортной полиции подтвердили, что в организме оппозиционера нашли вещество, опасное для жизни окружающих, но не раскрыли его название.Источник: https://censor.net.ua/n3215112
Какие спецы, таков и диагноз.
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21.08.2020 11:28 Ответить
Главврач омской больницы о состоянии Навального: "У нас пять рабочих диагнозов" - Цензор.НЕТ 3644
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21.08.2020 11:31 Ответить
Я считаю, что хомячков Навального (судя по количеству комментариев) хватает и в Украине.
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21.08.2020 11:37 Ответить
А спорим, не сдохнет? https://www.economics-prorok.com/2020/08/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c.html#comment-75451
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21.08.2020 11:29 Ответить
могу только поспорить сколько секунд понадобится чтобы кацапский бот отправился в спам
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21.08.2020 11:32 Ответить
Ну, ну, батенька, правильно говорить - издохнет, ну что это за деалектизм, в самом деле, мы же - культурные люди
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21.08.2020 11:36 Ответить
Типа как выйдет из комы, то первым вопросм будет или Ельцын еще президент?
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21.08.2020 11:30 Ответить
Главврач омской больницы о состоянии Навального: "У нас пять рабочих диагнозов" - Цензор.НЕТ 2399
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21.08.2020 11:30 Ответить
Главврач омской больницы о состоянии Навального: "У нас пять рабочих диагнозов" - Цензор.НЕТ 301
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21.08.2020 11:35 Ответить
Ждут когда полностью исчезнет содержащийся яд в крови.. а тогда разрешат лечение за границей. Заметают одним словом следы.
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21.08.2020 11:30 Ответить
Цілком можливо.
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21.08.2020 11:34 Ответить
На 13:00 （Киев）Специализированный борт Bombardier CL-600-2B16 с врачами из Нюрнберга уже несколько часов стоит в аэропорту Омска, а главврач БСМП, едрос-педиатр запрещает транспортировку.
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21.08.2020 13:23 Ответить
промивають?
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21.08.2020 18:58 Ответить
Якщо медики говорять щодо п'яти діагнозів, то це не медики чи просто вони не поставили діагноз.
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21.08.2020 11:34 Ответить
Якщо вам ставлять 5 діагнозів, то ймовірність одужання - 20%.))
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21.08.2020 11:36 Ответить
Це математично, а медично Вас нагодують ліками, термін яких спливає і тих, які Вам непотрібні. Таким чином це буде новий медичний експеримент, що буде основою дисертації Степанова
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21.08.2020 11:41 Ответить
В такому випадку я відмовляюсь від такого лікування, краще замість ліків купіть 10 кг асфальту.))
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21.08.2020 11:50 Ответить
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21.08.2020 12:17 Ответить
ти б ще свій туалет би нам додумався сфоткати.
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21.08.2020 11:37 Ответить
Що *рексик *? Впізнав свою *закваску * ?
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21.08.2020 11:41 Ответить
А тобі сьогодні вже казали , що ти довбень?
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21.08.2020 11:55 Ответить
..Рексик ? *Фасуєш * по 11 80 ?
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21.08.2020 12:16 Ответить
Перфразируя известных авторов, спрошу: "Был ли Леха Навальный другом Украины?"
Нет, Навальный не был другом Украины.
Так с какого буя вы нам его пихаете?
Да не плевать ли на него, если он не был другом Украины?
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21.08.2020 11:36 Ответить
У українців суто науковий інтерес щодо мешканців терраріуму.))
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21.08.2020 11:38 Ответить
Разве что с научной точки зрения
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21.08.2020 13:02 Ответить
Сложен человеческий организм. Вон сколько специалистов трудятся. Держысь, Алеша.
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21.08.2020 11:38 Ответить
Поциент не транспортабелен. Не мешайте работать медицинским специалистам - они из самого Мацквабада прибыли, Лубянка послала своих лучших медиков. Поэтому не беспокойтесь, поциент таки будет устабилизирован до требуемого на лубянке состояния.
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21.08.2020 11:39 Ответить
1.украинская ракета "бук"
2.истребитель СУ27
3.штурмовик СУ25
4.визитка яроша
5.диспетчер Карлос.
Угадал?
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21.08.2020 11:39 Ответить
Патологоанатом потом скажет какой из пяти был правильным...
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21.08.2020 11:42 Ответить
обьяснять, шо чайный листик круто спорыньей был заражён )) бывает. очуняет, удариться в пляску святого витта ))
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21.08.2020 11:45 Ответить
Одуванчики с лопухами жрал, вот и весь сказ.
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21.08.2020 11:47 Ответить
Весь инфопростор Украины в каком то навальном,и где-то тихое эхо:
- ДВА КОММУНЯКИ СДАЮТ УКРАИНУ !
Сейчас будет адаптироваться законодательство под террористическую организацию ОРДЛО

***
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Головлікар омської лікарні про стан Навального: "У нас п'ять робочих діагнозів" - Цензор.НЕТ 77
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21.08.2020 11:49 Ответить
Маленький подарочек КРЫМНАШИСТУ НАВАЛЬНЭ, от таких же КРЫМНАШИСТОВ как он сам...

ЛЕХЭ не повезло, говорят яд то оказался психотропным.... Орал на весь самолет... Если выживет, будет ИВАНУШКОЙ ДУРАЧКОМ, как из русской народной сказки....
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21.08.2020 11:50 Ответить
5 діагнозів і всі з летальним кінцем, кремль інших не дозволяє
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21.08.2020 12:52 Ответить
 
 