Главврач омской больницы о состоянии Навального: "У нас пять рабочих диагнозов". ВИДЕО

Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска Александр Мураховский сообщил, что медики отрабатывают пять рабочих диагнозов состояния Алексея Навального, которого, как предполагается, отравили.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом он сообщил на встрече с журналистами.

"У нас на сегодняшний день пять рабочих диагнозов. К сожалению, я их сейчас назвать не могу… Но могу сказать, что они все рабочие, мы все их отрабатываем. Их отрабатывают реаниматологи, их отрабатывают неврологи, их отрабатывают нейрофизиологи. Их отрабатывают все. Все смежные специалисты подключены, все работают. Мы все боремся за жизнь нашего пациента", — цитирует его "НГС.Омск".

Главврач сообщил, что, по данным на 8 утра по местному времени (5 утра по Москве), состояние Алексея Навального улучшилось, но "четкой стабильности его состояния" добиться не удалось.

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Утром 21 августа врачи провели консилиум, в котором участвовали специалисты из Центра нейрохирургии имени академика Бурденко и Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Врачи посчитали преждевременным перевозить Навального в другую больницу — соратники политика настаивают на его перевозке на лечение в Германию.

"Необходимо добиться полной стабилизации пациента, — сказал Мураховский. — Только в этом случае мы можем говорить о том, что он может быть доставлен туда, куда желают родственники по согласованию со всеми структурами".

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Жена политика Юлия Навальная считает, что врачи пытаются помешать обнаружить вещество, которым отравили оппозиционера. По словам соратников Навального, представители транспортной полиции подтвердили, что в организме оппозиционера нашли вещество, опасное для жизни окружающих, но не раскрыли его название. Официально в полиции это не подтверждают, говоря, что результаты экспертизы еще не готовы.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.