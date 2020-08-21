"Мне не нравятся эти рагули, вылезшие непонятно откуда, селюки, говорящие на суржике и готовые "своє життя покласти", - ведущая Егорова об украинских героях. ВИДЕО
Украинская ведущая Снежана Егорова заявила, что ее не устраивает образ современного украинского героя, который сформировался в постмайданное время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью программе "ПРЯМО_TALK".
"Что касается меседжа - Украина, как таковая, какой он образ нашего современного украинского героя, антигероя. Все, что предлагается в последнее постмайданное время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои. Эти рагули повылазили непонятно откуда. Селюки, які розмовляють на суржику і готові своє життя покласти... Своє життя яке? Життя, яке нічого з себе не виявляє? То есть люди, которые никогда ничему не учились, не вкладывали, не стремились ни к чему. Они просто готовы пожертвовать своей жизнью. Да, это - подвиг. Возможно. А может быть это высокая суицидальная готовность. Когда человек не видит перспективы в своей будущей жизни и эта жизнь для него не представляет ценности", - заявила Егорова.
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вона ніхто і звати її ніяк. Так що, нехай стулить свій писок та щезне з очей, тупа кацапська лярва єгорова, тьфу на неї, тьфу два рази.
Не в каджом селе такой уровень культуры найдешь.
Прочитав 7 сторінок праведного гніву .
І шо? І нічо!!!!!!!!!!!
А за подібне в Білорусі,москалі сябрам ...............!!!!!!!!!!!
Петиція про запровадження інституту "Не громадян",провалилася.
Набрала всього 184 голоси.Не знав.Булоб 185.
эта кобыла уже жалуется на угрозы в сети от неизвестных.
об этом она написала у себя в Facebook и добавила, что СМИ якобы исказили ее слова.
«Сограждане, Друзья и просто порядочные ЛЮДИ, поделитесь, пожалуйста, Вашим мнением, прочитав сообщения в сети, которые я получила в адрес моих детей!!! Интересно же, в какой стране мы с Вами живем!!!» - пишет она.
Она также поделилась скринами некоторых комментариев в сети, содержащих угрозы.
Бывший муж Егоровой Антин Мухарский заявил, что его бывшая жена просто озвучила свои мысли, которыми ранее делилась исключительно в семейном кругу. Более того, музыкант уверяет: в своем неприятии украинского Егорова не одинока.
так вот Оно!!