"Мне не нравятся эти рагули, вылезшие непонятно откуда, селюки, говорящие на суржике и готовые "своє життя покласти", - ведущая Егорова об украинских героях. ВИДЕО

Украинская ведущая Снежана Егорова заявила, что ее не устраивает образ современного украинского героя, который сформировался в постмайданное время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью программе "ПРЯМО_TALK".

"Что касается меседжа - Украина, как таковая, какой он образ нашего современного украинского героя, антигероя. Все, что предлагается в последнее постмайданное время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои. Эти рагули повылазили непонятно откуда. Селюки, які розмовляють на суржику і готові своє життя покласти... Своє життя яке? Життя, яке нічого з себе не виявляє? То есть люди, которые никогда ничему не учились, не вкладывали, не стремились ни к чему. Они просто готовы пожертвовать своей жизнью. Да, это - подвиг. Возможно. А может быть это высокая суицидальная готовность. Когда человек не видит перспективы в своей будущей жизни и эта жизнь для него не представляет ценности", - заявила Егорова.

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