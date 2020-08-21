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"Прапрадед служил в разведке УНР, дед - в разведке УПА и, наверное, моя судьба была решена еще до рождения", - первый в истории рекламный ролик СВР Украины. ВИДЕО

В сети появился первый в истории рекламный ролик Службы внешней разведки Украины.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик опубликован на странице СВР в соцсети. Режиссером и продюсером ролика стал Евгений Соболев из группы B1S3 Crew.

"Классно снимать что-то, оперируя огромными бюджетами. Но.. Здесь вы не увидите профессиональных актеров. Здесь нет огромного бюджета, половину которого все равно бы распилили на тендерах. Здесь я делал все своими силами и с большой любовью... Любовью к своему делу. Любовью к своей стране. Любовью к людям, которые полностью отдают себя ради будущего своей страны. Это ролик о ребятах, которые делают очень непростые и очень важные дела для Украины", - пишет Соболев на своей странице в соцсети.

По сюжету ролика, некий оперативник в координации с коллегами - девушкой за рулем автомобиля и сотрудником в дата-центре - проводят спецоперацию, после чего показана погоня за ним бородатых мужчин кавказской внешности. Все это происходит на фоне воспоминаний о том, как прапрадед оперативника служил в отделе разведке при Украинской Народной Республике, а дед был разведчиком в УПА".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Чиновник Службы внешней разведки и экс-пограничник вывозили оружие из района проведения ООС, - ГБР. ФОТОрепортаж

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реклама (643) СВР (130)


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Топ комментарии
+19
"Прапрадед служил в разведке УНР, мой дед - в разведке УПА ..." - А при ЗЄ-зрадниках вся робота в СЗР коту під хвіст.
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21.08.2020 13:08
+14
От тільки преЗЕденту краще не доповідати, бо наступного разу не виберешся...
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21.08.2020 13:10
+9
После фразы "інформацію вже передають на доповідь президенту" поржал. Реклама как долго тренироваться и рисковать жопой чтобы наверху все ппосрали.
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21.08.2020 13:23
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а что простите это за светящаяся штучка была в телефоне?)
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21.08.2020 13:07 Ответить
Більш ідіотського фейку про розвідку складно було вигадати. Якщо агента спецслужб визначили, або запідозрили в роботі на іншу сторону, то тікати від переслідування це викрити себе відразу і тоді однозначно смерть, напичкування психотропами до втрати людського обліку і незворотніх змін в психіці, тортури та катування які в результаті призведуть до вбивства після отримання слідчими необхідної інформації і знищення тіла. Смішно було на це дивитись, чесно! Особливо було смішно про супутники, яких немає в України!
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21.08.2020 15:03 Ответить
Та не гони. Есть спутники.
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21.08.2020 15:45 Ответить
припини вживати різні речовини
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21.08.2020 22:20 Ответить
Слово реклама слышал? Или тебе нужно расписывать технологию производства Сникерс вместо "Коли ти голодний, ти не в формi"?
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22.08.2020 11:28 Ответить
пуйла наверно по ней нащадки унр вычисляют...... надо матрицу пересмотреть))))
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21.08.2020 15:41 Ответить
разжигание ненависти к бородатым)))
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21.08.2020 17:47 Ответить
Та же мысль, но портнова же в ролик не вставишь
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22.08.2020 11:30 Ответить
"Прапрадед служил в разведке УНР, мой дед - в разведке УПА ..." - А при ЗЄ-зрадниках вся робота в СЗР коту під хвіст.
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21.08.2020 13:08 Ответить
о да... ермак служил в УПА, а зеленский в УНР.
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21.08.2020 13:08 Ответить
вони є нащадками нквс та шинкарів
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21.08.2020 13:15 Ответить
Ну трейлер интересный. Кино б у них получилось. В сочетании с президентом Голобородьком просто сверхдержава.
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21.08.2020 13:10 Ответить
От тільки преЗЕденту краще не доповідати, бо наступного разу не виберешся...
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21.08.2020 13:10 Ответить
солодкі брехні для лохторату..
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21.08.2020 13:12 Ответить
У силових структурах націоналіст - більший ворог, ніж хабарник, корупціонер чи сепаратист
https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_u-silovih-strukturah-nacionalist-bilshij-vorog-nizh-habarnik-korupcioner-chi-separatist/823092
стаття 2018 року..певно її героїня ахент *******..
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21.08.2020 13:21 Ответить
сколько здесь потомков националистов и коммунистов? какое процентное соотношение?
- из тех кого меньше, можно делать элиту, спонсировать.
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21.08.2020 13:13 Ответить
Треба більше таких роликів: про різні роди військ, добровольців і волонтерів. І постійно крутити їх по телебаченню, а то "втомившихся від війни" стало забагато
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21.08.2020 13:14 Ответить
Таких лучше не надо!
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21.08.2020 13:27 Ответить
Тема сісєк не розкрита! Губєні напівпики є, мерс купеха є, моджахєди є, оператор з пикою жидка є, скачки по Воздвіженці є, кумедний парпур і трохи джекічанства є, навіть ракурси з коптера є, навіть дебільний текст є, про прапрадіда-розвідника з УНР і діда-розвідника з УПА!!! Це мало взагалі витягнути цей епік фейл до небес.... Але тема сісєк не розкрита.....
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21.08.2020 13:30 Ответить
клип - это хорошо...
та останнім часом щось наша розвідка... кліпа очими, особливо як оточення зеленогополубоха злива інфу ворогу... або хероїчно-піарно вимінює на водіїв важливих свідків, за доставку яких через лінію фронту заплачено кров"ю і життям побратимів-розвідників
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21.08.2020 13:16 Ответить
"Прапрадід служив у розвідці УНР, дід – у розвідці УПА і, напевно, моя доля була вирішена ще до народження", - перший в історії рекламний ролик СЗР України - Цензор.НЕТ 4402
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21.08.2020 13:18 Ответить
Мама дорогая..... какая дешёвая дичь!
Как по исполнению так и по тексту!
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21.08.2020 13:20 Ответить
После фразы "інформацію вже передають на доповідь президенту" поржал. Реклама как долго тренироваться и рисковать жопой чтобы наверху все ппосрали.
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21.08.2020 13:23 Ответить
а як же зелю не згадати ))
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21.08.2020 13:27 Ответить
Что это было? Вы это серьезно? Причем здесь бородатые моджахедины?

Клип попсовый, как и вся Воздвиженка, где снимали свои говно-клипы все, начиная от Наташи Могилевской и заканчивая свадебными халтурщиками... Чувствуется, что квартальщики всячески пытаются забить тему предательства Ермака и слив сети "Шамана"...
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21.08.2020 13:23 Ответить
Отож. Ворог в нас інший зараз.
А ці в чеченців бавляться.
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21.08.2020 13:27 Ответить
Зараз епоха знімати ролики.
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21.08.2020 13:25 Ответить
Це ж можна крутий серіальчик зняти, як наші спецслужби воюють з рашиздами.
Цікаво було б.
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21.08.2020 13:26 Ответить
А в ролику машина німецька.
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21.08.2020 13:28 Ответить
- Будь ласка... Дьякую... Товаришшш!
"Прапрадід служив у розвідці УНР, дід – у розвідці УПА і, напевно, моя доля була вирішена ще до народження", - перший в історії рекламний ролик СЗР України - Цензор.НЕТ 173
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21.08.2020 13:33 Ответить
Кабы, в УПА это называлось СБ.
В какой разведке служили ваши родычи - загадка.
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21.08.2020 13:36 Ответить
а может в НКВД ?
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21.08.2020 13:44 Ответить
СБ це контррозвідка.
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21.08.2020 13:48 Ответить
Ні.СБ-це контррозвідка.Ефективна була.Аж занадто.Багато невинних перебили.
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21.08.2020 13:51 Ответить
Невинных не били, не успели всех перебить - другой вопрос.
Ещё до сих пор почетными гражданами городов являются стукачи НКВД, которые продолжают числиться борцунами.
Архивы КГБ открыли по 1947 год и офигели.
Теперь хрен кого подпускают.
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21.08.2020 14:04 Ответить
Це не моя думка.Так вважало багато упівців.Діяльність СБ часто дискредитувала націоналістичний рух.
Приміром,приходить СБ ,вдягнене в червоноармійську форму до господаря,чи бійця УПА,щоб перевірити його надійність,з розмовами про совєцьку власть.Як себе має поводити людина ? А вердикт тоді був простий: куля в лоб на місці.
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21.08.2020 14:39 Ответить
Нормальний був би кліп, але при зелених мухах все перетворюється на гівно.
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21.08.2020 13:37 Ответить
Закос под Матрицу на уровне сельской самодеятельности.
Враги только должны были быть в лаптях и с балалайками.
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21.08.2020 13:39 Ответить
Сорвавшаяся https://ukraine.fakty.ua/352951 операция по выявлению и передаче в Украину бойцов ЧВК Вагнера могла готовиться совместно украинскими и американскими спецслужбами. Причем не исключено, что кроме главной цели - задержания «вагнеровцев - ставилась еще и параллельная задача, касающаяся украинского президента.Неожиданную версию о подоплеке спецоперации по «вагнеровцам» опубликовало https://zn.ua/internal/o-predannosti-i-predatelstve.html ZN.UA , ссылаясь на свои источники. Согласно этой версии, американская сторона заранее просчитала вариант с утечкой важной информации из Офиса президента и готовила план, как обернуть рассекречивание данных против источников «слива».Источники не исключают, что возможно, итоговой целью была дискредитация главы Офиса президента Андрея Ермака и первого замсекретаря СНБО Руслана Демченко. Отставка указанных лиц означала бы, что президент Зеленский будет вырван из пророссийского информационного «пузыря».https://ukraine.fakty.ua/353460-zameshany-amerikancy-smi-soobcshili-novye-detali-nashumevshej-specoperacii-s-vagnerovcami Стаття .
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21.08.2020 13:40 Ответить
Понятно что враги должны быть кавказской национальности, снимешь славянской национальности бандитов, братья с днр лнр подумают что про них сняли и обидятся,и всё конец примирению и обнимашкам.
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21.08.2020 13:45 Ответить
"Твою депешу вже передають на доповідь президенту ." Тобто Єрмаку на стіл....
Вперше СЗР витатила гроші на рекламу відомства.Причин небагато:
-відновлення іміджевих втрат
-мала кількість рекрутів,що бажають працювати в "могутній організації".
Не знаю,кому така джеймсбондівщина зайде.
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21.08.2020 13:48 Ответить
Боже... какой дешман .... Позор. Лучьше бы не снимали ничего !
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21.08.2020 13:57 Ответить
Если раз(или два)ведчик достал пистолет - то это провал.
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21.08.2020 14:18 Ответить
""Прапрадед служил в разведке УНР, дед - в разведке УПА, отец - в КГБ и, наверное, моя судьба была решена еще до рождения"
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21.08.2020 14:33 Ответить
срочно список всех сотрудников! - будем роли разыгрывать! Кино есть кино!!!
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21.08.2020 14:40 Ответить
Плохая аналогия. Все эти организации постиг бесславный конец.
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21.08.2020 14:54 Ответить
Ни голивуд конечно,но прикольно!!!! Не ярко!!!! Огня нет!!!! Не зажгет!!!!
А ведь рабта интересная !!!!!
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21.08.2020 16:11 Ответить
Так собі. Не дуже, но і не зле.
Брати 1919 рік як початок свр це слабо, бо і до них були ті що боролись за Вкраїну і робили це таємно.
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21.08.2020 18:33 Ответить
А щоб ви так знищували гіркіних-диркіних на ворожій території, як запилюєте тупорилі рекламні відостки своєї служби.
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22.08.2020 00:08 Ответить
Суперечливі почуття.
Добре, що ідея виникла.
Але я не в захопленні від її втілення.
Треба було вже динамічнішим робити сюжет, а то довго і нудно.
Тупо з особами кавказької національності=, дуже тупо, навіть купи не тримається.
Треба було таких підібрати, що зразу видно москаля.
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22.08.2020 00:10 Ответить
Кліп-то добре, але в "Акваріумі" Суворова все розписано, технічні деталі.
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22.08.2020 06:21 Ответить
А-а-а, я думав краще Рибнікова вже не буде... Нє-є ,змогли..
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22.08.2020 09:35 Ответить
 
 