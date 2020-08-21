"Прапрадед служил в разведке УНР, дед - в разведке УПА и, наверное, моя судьба была решена еще до рождения", - первый в истории рекламный ролик СВР Украины. ВИДЕО
В сети появился первый в истории рекламный ролик Службы внешней разведки Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик опубликован на странице СВР в соцсети. Режиссером и продюсером ролика стал Евгений Соболев из группы B1S3 Crew.
"Классно снимать что-то, оперируя огромными бюджетами. Но.. Здесь вы не увидите профессиональных актеров. Здесь нет огромного бюджета, половину которого все равно бы распилили на тендерах. Здесь я делал все своими силами и с большой любовью... Любовью к своему делу. Любовью к своей стране. Любовью к людям, которые полностью отдают себя ради будущего своей страны. Это ролик о ребятах, которые делают очень непростые и очень важные дела для Украины", - пишет Соболев на своей странице в соцсети.
По сюжету ролика, некий оперативник в координации с коллегами - девушкой за рулем автомобиля и сотрудником в дата-центре - проводят спецоперацию, после чего показана погоня за ним бородатых мужчин кавказской внешности. Все это происходит на фоне воспоминаний о том, как прапрадед оперативника служил в отделе разведке при Украинской Народной Республике, а дед был разведчиком в УПА".
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https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_u-silovih-strukturah-nacionalist-bilshij-vorog-nizh-habarnik-korupcioner-chi-separatist/823092
стаття 2018 року..певно її героїня ахент *******..
- из тех кого меньше, можно делать элиту, спонсировать.
та останнім часом щось наша розвідка... кліпа очими, особливо як оточення зеленогополубоха злива інфу ворогу... або хероїчно-піарно вимінює на водіїв важливих свідків, за доставку яких через лінію фронту заплачено кров"ю і життям побратимів-розвідників
Как по исполнению так и по тексту!
Клип попсовый, как и вся Воздвиженка, где снимали свои говно-клипы все, начиная от Наташи Могилевской и заканчивая свадебными халтурщиками... Чувствуется, что квартальщики всячески пытаются забить тему предательства Ермака и слив сети "Шамана"...
А ці в чеченців бавляться.
Цікаво було б.
В какой разведке служили ваши родычи - загадка.
Ещё до сих пор почетными гражданами городов являются стукачи НКВД, которые продолжают числиться борцунами.
Архивы КГБ открыли по 1947 год и офигели.
Теперь хрен кого подпускают.
Приміром,приходить СБ ,вдягнене в червоноармійську форму до господаря,чи бійця УПА,щоб перевірити його надійність,з розмовами про совєцьку власть.Як себе має поводити людина ? А вердикт тоді був простий: куля в лоб на місці.
Враги только должны были быть в лаптях и с балалайками.
Вперше СЗР витатила гроші на рекламу відомства.Причин небагато:
-відновлення іміджевих втрат
-мала кількість рекрутів,що бажають працювати в "могутній організації".
Не знаю,кому така джеймсбондівщина зайде.
А ведь рабта интересная !!!!!
Брати 1919 рік як початок свр це слабо, бо і до них були ті що боролись за Вкраїну і робили це таємно.
Добре, що ідея виникла.
Але я не в захопленні від її втілення.
Треба було вже динамічнішим робити сюжет, а то довго і нудно.
Тупо з особами кавказької національності=, дуже тупо, навіть купи не тримається.
Треба було таких підібрати, що зразу видно москаля.