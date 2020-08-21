"Прапрадед служил в разведке УНР, дед - в разведке УПА и, наверное, моя судьба была решена еще до рождения", - первый в истории рекламный ролик СВР Украины. ВИДЕО

В сети появился первый в истории рекламный ролик Службы внешней разведки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик опубликован на странице СВР в соцсети. Режиссером и продюсером ролика стал Евгений Соболев из группы B1S3 Crew.

"Классно снимать что-то, оперируя огромными бюджетами. Но.. Здесь вы не увидите профессиональных актеров. Здесь нет огромного бюджета, половину которого все равно бы распилили на тендерах. Здесь я делал все своими силами и с большой любовью... Любовью к своему делу. Любовью к своей стране. Любовью к людям, которые полностью отдают себя ради будущего своей страны. Это ролик о ребятах, которые делают очень непростые и очень важные дела для Украины", - пишет Соболев на своей странице в соцсети.

По сюжету ролика, некий оперативник в координации с коллегами - девушкой за рулем автомобиля и сотрудником в дата-центре - проводят спецоперацию, после чего показана погоня за ним бородатых мужчин кавказской внешности. Все это происходит на фоне воспоминаний о том, как прапрадед оперативника служил в отделе разведке при Украинской Народной Республике, а дед был разведчиком в УПА".

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