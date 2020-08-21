Участники АТО получат ко Дню Независимости выплаты из киевского бюджета, - Кличко. ВИДЕО

Ко Дню Независимости город выплатит 92 миллиона гривен ряду категорий киевлян.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинга.

Виталий Кличко сообщил, что выплаты ко Дню Независимости получат более 300 000 жителей столицы.

Среди категорий киевлян, которые получат выплаты, ветераны АТО, члены семей погибших участников АТО, Праведники Бабьего Яра, участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью и отдельные категории социально незащищенных киевлян.



"Размер выплат составляет от 300 до 500 гривен. Всего по программе "Турбота" ко Дню Независимости город выплатит более 92 миллионов гривен ", - сообщил Виталий Кличко.



Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что средства будут поступать на пенсионные счета и счета держателей карточки киевлянина. Также выплаты будут осуществляться через отделения "Укрпочты".



