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Участники АТО получат ко Дню Независимости выплаты из киевского бюджета, - Кличко. ВИДЕО

Ко Дню Независимости город выплатит 92 миллиона гривен ряду категорий киевлян.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинга.

Виталий Кличко сообщил, что выплаты ко Дню Независимости получат более 300 000 жителей столицы.

Среди категорий киевлян, которые получат выплаты, ветераны АТО, члены семей погибших участников АТО, Праведники Бабьего Яра, участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью и отдельные категории социально незащищенных киевлян.


"Размер выплат составляет от 300 до 500 гривен. Всего по программе "Турбота" ко Дню Независимости город выплатит более 92 миллионов гривен ", - сообщил Виталий Кличко.


Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что средства будут поступать на пенсионные счета и счета держателей карточки киевлянина. Также выплаты будут осуществляться через отделения "Укрпочты".

Автор: 

выплаты (645) Киев (25513) Кличко Виталий (4640)


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Топ комментарии
+4
Канешна. Выпишет премии участникам АТО, только с другой стороны.
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21.08.2020 16:11
+2
2018 год........
Более 55 тысяч малообеспеченных киевлян получат материальную помощь ко Дню Независимости Украины.
Об этом сообщает https://kyivcity.gov.ua/news/ponad_55_tisyach_malozabezpechenikh_kiyan_otrimayut_materialnu_dopomogu_do_dnya_nezalezhnosti_ukrani.html пресс-служба Киевской администрации.
Одноразовое пособие дадут 55 тысячам 461 социально незащищенному жителю Киева
Какие выборы тогда были
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21.08.2020 16:28
+1
Молодец, Виталя.
А, вот, мне интересно, Кернес последует примеру Киева?
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21.08.2020 16:09
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А Осла приписать? Так не пойдет.
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21.08.2020 16:06 Ответить
Ветеранам АТО на свято Незалежності потрібно видавати безкоштовні земельні ділянки а не грошові подачки! Ветерани АТО воювали за українську землю, а не за гроші!
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21.08.2020 16:18 Ответить
Не против. отвоеванные земли и отдать.
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21.08.2020 16:24 Ответить
Спочатку потрібно дозволити українським воякам відвоювати українську землю, бо з 2014 року в нас безперервне припинення вогню!
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21.08.2020 16:32 Ответить
а осел всю помощь в бейрут отправил бы
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21.08.2020 16:08 Ответить
Молодец, Виталя.
А, вот, мне интересно, Кернес последует примеру Киева?
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21.08.2020 16:09 Ответить
Канешна. Выпишет премии участникам АТО, только с другой стороны.
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21.08.2020 16:11 Ответить
Вот что выборы животворящие делают И прогресс на лицо. От гречки до нала. Кличко конечно молодец, но о ветеранах и участниках кацапо - украинской войны надо помнить не только по праздникам
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21.08.2020 16:11 Ответить
Кличко молодец. Он всегда помнит достойных уважения бойцов.
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21.08.2020 16:26 Ответить
2018 год........
Более 55 тысяч малообеспеченных киевлян получат материальную помощь ко Дню Независимости Украины.
Об этом сообщает https://kyivcity.gov.ua/news/ponad_55_tisyach_malozabezpechenikh_kiyan_otrimayut_materialnu_dopomogu_do_dnya_nezalezhnosti_ukrani.html пресс-служба Киевской администрации.
Одноразовое пособие дадут 55 тысячам 461 социально незащищенному жителю Киева
Какие выборы тогда были
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21.08.2020 16:28 Ответить
Кстати денег было больше в бюджете и выплаты были больше.
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21.08.2020 16:32 Ответить
Потому что мэр.
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21.08.2020 16:46 Ответить
Ага, пришло вчера мужу (убд) аж 300 гривен из которых Ощадбанк слямзил 14 грн.
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21.08.2020 17:58 Ответить
как-то скудно.
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21.08.2020 18:21 Ответить
 
 