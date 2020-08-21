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Российского генерала Гладких разорвало фугасом в Сирии. ВИДЕО взрыва
Момент ликвидации сирийскими ополченцами генерал-майора российских карательных войск Вячеслава Гладких.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что самодельное взрывное устройство сработало после того, как российские военные остановились на месте, где в засаду попал конвой правительственных сил. Во время взрыва ранения получили еще несколько российских и сирийских военнослужащих в провинции Дейр-Эз-Зор.
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Каждый день по пару серий.
в высоковольтных проводах..
Его обугленную тушку
Нашли пригожинцы в кустах(с))
(нижче я напейсав комент в такому стилі)
Я даже трижды перечитал..как же прелестно и богоугодно написано!
ЦЕ БУВ САЛЮТ НА ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ??
Срочно на ютуб - можно будет на похоронах сэкономить!
Новина, звичайно, прєлєсть.
Лайк - без питань.
Тільки мене зацікавило інше: ЦН не поставив попередження 18+ чи, як завжди, =дітям, вагітним, вразливим (вони вперто пишуть - зі слабкою психікою, а я їх неодноразово просила змінити це) не рекомендовано для перегляду=.
Але я справді не дивилася. Що зовсім не применшує мого задоволення від такої чудової новини.
З наступаючими святами - Днем Прапора і Днем Незалежності!