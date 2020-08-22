Проект "Без цензуры": Кто такой Пальчевский. Как Медведчук по молчаливому согласию Зеленского запускает свою вторую колонну. ВИДЕО

Кто такой Андрей Пальчевский? Откуда у него куча денег на рекламу и при чем здесь Россия? Разбирается и объясняет в свежем выпуске"Без цензуры" Богдан Буткевич.

Продолжаем цикл наших историй о местных выборах, и сегодня в фокусе - Андрей Пальчевский, а еще - его дружба с Зеленским и связи с Медведчуком.

Украину буквально захватили борды Пальчевский и его партии. Казалось бы, зачем человеку, который хочет баллотироваться в мэры Киева, расклеивать свою рекламу по всей Украине? Ведь это чертовски дорого! Так за чей счет праздник? Ответ до боли проста: Пальчевский - это очередной политический проект, из которого торчат российские уши. А именно - уши кума Путина, Виктора Медведчука.

Так что рассказываем то, чего Вы не знали или о чем забыли. Как российский гражданин Пальчевский баллотировался в Госдуму, а затем переехал в Киев? Где и когда познакомился с Владимиром Зеленским? (Спойлер - очень давно!)

И главное - зачем Пальчевский Медведчуку?

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